-Χαίρετε, τώρα το πράγμα φαινόταν τις τελευταίες ημέρες για την Kimb ότι είχε στραβώσει και δεν θα κράταγε για πολύ ακόμα, αλλά και εκείνος ο Ντόναλντ τι κομψότης, τι φινέτσα στη συμπεριφορά έτσι, την άδειασε κανονικά. Τις επιπτώσεις στην υπόθεση Κάθετος Διάδρομος μη με ρωτάτε να σας μαντέψω, αλλά βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα τα οποία μπορεί και να ισχύουν ταυτοχρόνως, ίσως και όχι. Ότι το όλον project είναι αμερικάνικο και «ευλογημένο» από τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Μπέργκαμ είναι βέβαιον. Τώρα βέβαια τα πρόσωπα και οι επαφές παίζουν έναν ρόλο -όπως αντιλαμβάνεστε- και πιθανώς να υπάρξουν αναταράξεις. Ειδικά αν υπάρχουν στοιχεία από τη WSJ ή στραβώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Ή και τα δύο.
Στα χέρια του Χακ η Πρεσβεία
-Η αποχώρηση της Κίμπερλι
μπορεί να προκαλεί διαφόρων ειδών αντιδράσεις εδώ και εκεί, όμως για εμάς εδώ υπάρχουν ορισμένα πρακτικά ερωτήματα, με πρώτο ποιος θα τρέχει το εδώ μαγαζί. Ρώτησα αρμοδίως γιατί δεν υπάρχει πρόσφατο προηγούμενο
, όπως αυτό με την καρατόμηση της πρέσβεως, και μου απάντησαν ότι για τους επόμενους αρκετούς μήνες τη δουλειά θα κληθεί να βγάλει το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο Τζος Χακ
. Έμπειρος διπλωμάτης και στέλεχος του State Department
, ο Χακ έχει έρθει στα μέρη μας εδώ και περίπου έναν χρόνο και είχε ως βασική δουλειά να κάνει τη δουλειά της Πρεσβείας, πέρα από τα PR και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα δούμε για πόσο θα διαρκέσει αυτό το καθεστώς, καθώς δεν θα είναι εύκολο να διορίσει άμεσα νέο πρέσβη
μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα δημιουργήσουν νέους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.
Γκάλοπ
-Τα γκάλοπ τα βλέπετε, τα ξέρετε και τα διαβάζετε εδώ και ημέρες, εγώ πάντως μίλησα με την πηγή μου (επί των ερευνών κοινής γνώμης) και άκουσα με προσοχή αυτά που μου είπε: «Η ΝΔ επιδεικνύει μία σταθερότητα εδώ και 18 μήνες γύρω στο 30%
λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ο Τσίπρας
φαίνεται ότι γρήγορα έπιασε το ταβάνι του που ήταν οι ψήφοι του 2023 και έπεσε λίγο, αλλά φαίνεται να επιδεικνύει μια σταθερότητα εκεί κοντά στο 15,5%
. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12%
σήμερα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία 17 χρόνια ποτέ δεν το ξεπέρασε. Οπότε εσύ τι λες ότι μετά από 17 χρόνια… θα κάνει τη διαφορά με Ανδρουλάκη
;». Η αλήθεια είναι ότι βρήκα αυτή την απλή λιτή απάντηση πολύ λογική.
Στην Μπανγκόκ για ΔΝΤ και G7 ο Πιερρακάκης
-Στην Μπανγκόκ
είναι στραμμένα για τις επόμενες δύο μέρες τα βλέμματα της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς στο περιθώριο της φθινοπωρινής συνόδου του ΔΝΤ
συνεδριάζουν οι G7
. Αντικείμενο της συνεδρίασης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης ως πρόεδρος του Eurogroup
, δεν είναι άλλο από τον συντονισμό των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη αναφορικά με την αντιμετώπιση της «δίδυμης κρίσης» που πλήττει συνολικά τον πλανήτη. Πάντως, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ φρόντισε να κάνει σαφείς της προθέσεις του για τη στήριξη των πολιτών, καθώς λίγο προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης
, παραπέμποντας στη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από το δίδυμο Παπασταύρου – Πετραλιά
, οι οποίοι αναμένεται να εξαγγείλουν και άλλες παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια αύξηση μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά αναμενόταν
, που θα λειτουργήσει ως «ανάσα» για τους πολίτες και που ταυτόχρονα δείχνει την κατεύθυνση της ατζέντας με την οποία ο Πιερρακάκης προσέρχεται στη συγκεκριμένη κρίσιμη συζήτηση. Πέρα από την G7, κατά την παραμονή του στην Ασία ο υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί στο κεντρικό πάνελ της συνόδου, δίπλα στη γενική διευθύντρια του Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
, ενώ αναμένεται να έχει και σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του, επικεφαλής οργανισμών, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών φορέων.
Οι επιδοτήσεις και η "πλάτη" από τα διυλιστήρια
-Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης
που ανακοινώθηκε χθες είναι πολύ σημαντική και αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητό. Σήμερα ακολουθούν οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και βενζίνη
. Να σας πω τη βασική λογική και τα νούμερα θα τα εξειδικεύσουν αργότερα μέσα στη μέρα ο Πετραλιάς
(alter ego Πιερρ) και ο Παπασταύρου
: από τα 35 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 15 λεπτά τα βάζει η κυβέρνηση και τα 20 τα βάζουν τα διυλιστήρια
που βάζουν γερή πλάτη ενόψει χειμώνα. Στόχος είναι η τιμή διάθεσης να είναι μεταξύ 1,55 και 1,60
. Ως προς το diesel κίνησης, θα παραταθεί το ισχύον καθεστώς επιδότησης
συνδυαστικά από κράτος και διυλιστήρια μέχρι τέλος Οκτωβρίου και τότε το ξαναβλέπουμε, αν και κανείς δεν περιμένει σοβαρή αποκλιμάκωση. Τώρα, ως προς τη βενζίνη και με δεδομένη την πλάτη των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, το βάρος της στήριξης των 10 λεπτών στην αντλία
θα πέσει στον κρατικό προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης
-που σίγουρα θα κάνει σήμερα σχετικές αναφορές από τη Λάρισα- είχε ιεραρχήσει ως προτεραιότητες το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το diesel και τέλος τη βενζίνη.
Νότης ρωτάει Χρίστο
-Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα
κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης
με φόντο την εισροή υδάτων στο νέο κτήριο του Αεροδρομίου Χίου «Όμηρος»
. Δηλαδή, καινούργιο κτήριο και στην πρώτη βροχή έβαλε νερά και μάλιστα στην αίθουσα επιβατών. Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, «νερά εισέρχονταν από την οροφή», δημιουργώντας προβλήματα στους χώρους αναμονής, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον εξοπλισμό και επιβάτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν ομπρέλες ακόμη και εντός του κτηρίου
. Ο κ. Μηταράκης χαρακτηρίζει «προφανώς απαράδεκτη» μια τέτοια εικόνα σε ένα καινούριο και προσφάτως παραδοθέν δημόσιο έργο, η οποία «δεν συνάδει με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αεροδρομίου» και δημιουργεί «εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα κατασκευής ή/και τη συντήρηση του έργου
». Όπως αντιλαμβάνεστε, η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και η ερώτηση αυτή καθ' αυτή.
Το βιβλίο για τους πρωθυπουργούς
-"Στο μάτι του κυκλώνα: Έλληνες πρωθυπουργοί και η διαχείριση της οικονομικής κρίσης (2009-2019)
". Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που συνέγραψαν οι καθηγητές του LSE Κέβιν Φέδερστοουν
και του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ Δημήτρης Παπαδημητρίου
. Στο βιβλίο καταγράφονται τα μοντέλα διοίκησης από το 2009, επί ημερών ΓΑΠ, μέχρι τον Παπαδήμο, τον Σαμαρά και τον Τσίπρα, ενώ το βιβλίο φτάνει μέχρι και τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυρίως ως προς την οργάνωση του μοντέλου του επιτελικού κράτους. Η παρουσίαση
θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής με ομιλητές τον Ευάγγελο Βενιζέλο
, την Άννα Διαμαντοπούλου
, τον υφυπουργό Θανάση Κοντογεώργη
και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
και συντονιστή τον Αλέξη Παπαχελά
.
Στη σειρά για Αλέξη
Ένας ένας στοιχίζονται οι πρώην ή ανεξάρτητοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
στο κατώφλι της Αμαλίας, αφού τα πυκνά μηνύματα που εξέπεμψε το επιτελείο Τσίπρα
το τελευταίο διάστημα πως «η κλεψύδρα αδειάζει
» για τα ψηφοδέλτια, φαίνεται πως έπιασε τόπο. Έτσι, η εβδομάδα ξεκίνησε με τον Βασίλη Κόκκαλη
, χθες τη σκυτάλη των προσχωρήσεων πήρε ο Κώστας Ζαχαριάδης
και έπεται συνέχεια, αφού κοντά στην ένταξη της ΕΛΑΣ φέρεται ο Χάρης Μαμουλάκης
, ο οποίος σαρώνει και στα TikTok.
Χωρίς deal Golden Age-Dryfo
-Αντίθετα
με όσα κυκλοφόρησαν στην αγορά δεν πέρασε στο fund Golden Age η Dryfo των Αδελφών Μενεξόπουλων
. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές πράγματι μίλησαν αλλά δεν είναι κοντά
και συνεπώς δεν έχει καταλήξει. Η Dryfo είναι μια πολύ καλή εταιρεία της Θεσσαλονίκης
που ασχολείται με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα κ.ά. Έχει ιστορία από το 1950
, οι ετήσιες πωλήσεις της είναι της τάξης των 90 εκατ. ευρώ και τα προϊόντα της που απευθύνονται σε βιομηχανίες τροφίμων, Horeca, ιδιωτική ετικέτα και χονδρικό εμπόριο
διοχετεύονται σε πάνω από 50 χώρες
.
Η Παλίρροια, ο Β. Κάτσος και το Euronext
-Κι επειδή ξεκινήσαμε με τον κλάδο των τροφίμων
να συνεχίσουμε με τη VNK Capital
του Β. Κάτσου και της αδελφής του
, η οποία το 2025, μηδένισε τη θέση της στη Lamda Development
, 8 χρόνια μετά την είσοδο με 12,83% μαζί με τον Πάνο Γερμανό
. Τον περασμένο Δεκέμβριο συμφώνησε την πώληση του μεριδίου της στην Innovis Pharma προς τη PharmaPath
, σε συναλλαγή που η αγορά τοποθετεί σε τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων
. Τον Ιούλιο, ο Βασίλης Κάτσος έστησε με τον Περικλή Βασιλόπουλο την Concordia Healthcare Partners
, με γραφεία σε Αθήνα και Λονδίνο. Στο χαρτοφυλάκιο της VNK Capital παραμένει μία ακόμη εκκρεμότητα, το 36% της «Παλίρροια»
που το fund διατηρεί από τον Φεβρουάριο του 2019. Τον περασμένο Μάρτιο, ακούστηκε στην αγορά ότι ο Κώστας Σουλιώτης
θέλει να επαναγοράσει το μερίδιό του, πρόθυμος να καταβάλει €90 εκατ.
, αποτιμώντας δηλαδή την Παλίρροια έως €250 εκατ
. Η πληροφορία αυτή διαψεύστηκε
από τον ίδιο αμέσως, όσον αφορά το ποσό. Τον Αύγουστο, η συμφωνία περιγραφόταν ως «παγωμένη». Τον Σεπτέμβριο, τραπεζικές πηγές μιλούσαν για πώληση που εγκαταλείφθηκε, επειδή δεν πιάστηκε το τίμημα. Τις τελευταίες μέρες ακούγεται ότι ο Κ. Σουλιώτης έχει δεχθεί πρόταση για εισαγωγή των μετοχών της «Παλίρροια», στο Euronext Athens, με αποτίμηση €250-300 εκατ
. Το 36% της VNK
εφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή, θα αντιστοιχεί σε €90 έως €108 εκατ.
Με την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και η νέα μονάδα παραγωγής, επομένως η δημόσια προσφορά θα χρειαστεί νέες μετοχές, πέρα από αυτές που θα πουλήσει το fund. Πάντως η VNK μέχρι σήμερα, δεν βγαίνει χαμένη από αυτή της την επενδυτική θέση. Η «Παλίρροια» μοίρασε €20 εκατ. σε μερίσματα το 2024-2025 και στη VNK αναλογούν περίπου €7,2 εκατ. προ φόρων
. Για τα κέρδη του 2025 (€13,29 εκατ., σε τζίρο €115,19 εκατ.) δεν προτάθηκε διανομή. Γιατί καθυστερεί η εισαγωγή; Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο μερικός φορολογικός έλεγχος για τις ενδοομιλικές συναλλαγές του 2020-2021 που η διοίκηση περιμένει να κλείσει έως τον Ιανουάριο του 2027
.
Career festival οργανώνουν οι τράπεζες
-Οι τράπεζες επιχειρούν να αναδομήσουν το προφίλ τους
σε πολλά επίπεδα. Μετά τo πρόγραμμα των 560 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών
, περνούν τώρα και στο πεδίο της απασχόλησης
, διοργανώνοντας στα τέλη Νοεμβρίου ένα career festival
. Στόχος είναι να προβάλουν το προφίλ του καλού εργοδότη και να προσελκύσουν νέους, υψηλής κατάρτισης εργαζομένους
, που θα εργαστούν για την επόμενη ημέρα του τραπεζικού συστήματος: από την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι τις νέες μορφές τραπεζικής και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι οι εθελούσιες έξοδοι
καθώς τα εργαλεία ψηφιακής οικονομίας θέλουν δεξιότητες και λιγότερους ανθρώπους.
Alpha Bank: Το «Νέο Μαζί» και οι παροχές που κάνουν τη διαφορά
-Ένα brand καθαρό, προοδευτικό και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της Alpha Bank
παρουσίασε χθες ο CEO Β. Ψάλτης
και η διοίκηση της τράπεζας, με κεντρικό μήνυμα το «Νέο Μαζί»
. Με τη σχεδιαστική υπογραφή της Pentagram
, του διεθνούς γραφείου design που έχει αναλάβει έργα εταιρικής ταυτότητας για μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους, τεχνολογικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και πολιτιστικούς οργανισμούς, το νέο σήμα και λογότυπο της Alpha Bank επιχειρούν να συνδέσουν την ιστορική διαδρομή της τράπεζας με τη σύγχρονη ταυτότητά της
. Στο χαρτοφυλάκιο της Pentagram περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα για τη Mastercard, τη Microsoft και τη Citibank. «Η αλλαγή μέσα στην Τράπεζα έχει ήδη συντελεστεί. Σήμερα βρίσκει τη φωνή της»
, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής για τον οργανισμό
. Συγκεκριμένα, αλλάζει όλο το μοντέλο της Alpha Bank προτάσσοντας την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση κάθε πελάτη
, γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, έτσι και οι ανάγκες του κάθε πελάτη είναι διαφορετικές. Τα καταστήματα της τράπεζας εκσυγχρονίζονται για να υποστηρίξουν την αλλαγή φιλοσοφίας της Alpha Bank, ενώ σταδιακά το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνονται νέα προϊόντα
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Πρώτοι γνώρισαν το «Νέο Μαζί» οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της τράπεζας
. Και η παρουσίαση δεν περιορίστηκε μόνον στην ανανεωμένη εικόνα, αλλά συνοδεύτηκε από πρωτοβουλίες που επιχειρούν να δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο στο μήνυμα της νέας ταυτότητας
: να ενισχύσουν τους δεσμούς με την οικογένεια, να αναγνωρίσουν τον ρόλο των ανθρώπων της τράπεζας και να δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση ανακοίνωσε την παροχή ιατρικής κάλυψης και για τους γονείς των εργαζομένων, την καθιέρωση ελάχιστου εγγυημένου μικτού μηνιαίου μισθού 2.300 ευρώ για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, καθώς και νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
χωρίς να είναι υποχρεωτική η μετακίνηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις πρωτοβουλίες με διακριτό κοινωνικό και εργασιακό αποτύπωμα, που μεταφέρουν το μήνυμα του «Νέου Μαζί» πέρα από το επίπεδο της εταιρικής εικόνας. Γιατί μια νέα ταυτότητα αποκτά ουσιαστική αξία όταν δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός εμφανίζεται προς τα έξω, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του
.
Κινητικότητα για το Mandarin στο Ελληνικό
-Κάτι κινείται εκεί στο Ελληνικό
και στο πολυαναμενόμενο, εδώ και τρεισήμισι χρόνια, ξενοδοχειακό εγχείρημα του ομίλου Ensofi
(The Ilisian, Costa Navarino) εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου σε κοινοπρακτικό σχήμα με τον φορέα της επένδυσης, τη Lamda Development
. Έστω κι αν οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες, προ ημερών στην Belt Riviera Α.Ε.
, την κοινή εταιρεία που έχουν συστήσει οι Ensofi (70%) και Ellinikon Hospitality της Lamda (30%), έγινε η καταβολή του συνολικού ποσού των 3 εκατ. ευρώ
το οποίο συνιστά μερική καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Belt Riviera δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και είναι η μία από τις δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν σε συνέχεια της συμφωνίας της τότε ΤΕΜΕΣ
(νυν Ensofi) των Κωνσταντακόπουλου- Olayan
και του ομίλου της LAMDA για δύο ξενοδοχεία με «επώνυμες»-branded κατοικίες
στο πλαίσιο της α’ φάσης της επένδυσης εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Η Belt Riviera έχει στην «ομπρέλα» της το ξενοδοχείο που θα κατασκευαστεί δίπλα στην προνομιακή παράκτια οικιστική ζώνη υπερπολυτελών κατοικιών (τις βίλες στα 27 οικόπεδα και το χαμηλό συγκρότημα των κατοικιών The Cove Residences). Για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε έκταση άνω των 80 στρεμμάτων
έχει ανακοινωθεί από τον Μάιο του 2023 και συμφωνία με το Mandarin Oriental Hotel Group
για τη διαχείριση του ξενοδοχείου και θα είναι το δεύτερο ξενοδοχείο της Mandarin Oriental στην Ελλάδα: Με τη συμφωνία αυτή, το παγκοσμίου φήμης brand θα αποκτήσει παρουσία και στην Αθήνα, μετά την Costa Navarino.
Τρεισήμισι χρόνια μετά την αρχική συμφωνία εκκρεμούν (ακόμη) οι ανακοινώσεις για το δεύτερο ξενοδοχείο
μέσω της έτερης κοινής εταιρείας των Ensofi- Lamda, τη Malt Riviera A.E.
με τις δύο πλευρές να είναι παραπάνω από… φειδωλές.
Χρηματιστήριο Κύπρου: Οι Ισραηλινοί (ξανά) στο παιχνίδι της εξαγοράς
-Ισραηλινό ενδιαφέρον
απέκτησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ), καθώς το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ
(TASE) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την εξαγορά του
. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ισραηλινής Calcalist, το TASE βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αξιολόγησης
της επένδυσης, χωρίς πάντως να έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σημειώστε πως το TASE είχε και παλαιότερα είχε ξαναδείξει ενδιαφέρον για το ΧΑΚ αλλά παρενέβη το ΧΑ
με σκοπό μια τριμερή συμμαχία
. Μεσολάβησε όμως η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ξεκίνησε ο πόλεμος και όλα σταμάτησαν. Η αξία του ΧΑΚ εκτιμάται μεταξύ 20 και 40 εκατ. ευρώ
, αλλά αυτό που ενδιαφέρει το ισραηλινό χρηματιστήριο είναι ότι με την απόκτηση του ΧΑΚ αποκτά ευρωπαϊκό διαβατήριο
. Όπως και να έχει η Λευκωσία προετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ, επιδιώκοντας την αναβάθμιση της αγοράς και την προσέλκυση διεθνών επενδυτών
. Στο φόντο, ενδεχομένως, να υπάρχει και η Euronext, καθώς Αθήνα και Λευκωσία διατηρούν ήδη στενή συνεργασία στις χρηματιστηριακές υποδομές. Προς το παρόν, ωστόσο, το πιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον
που έχει δημοσιοποιηθεί προέρχεται από το Τελ Αβίβ
, με τις τελικές προθέσεις των υποψήφιων επενδυτών να αναμένονται όταν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.
Πόσο ακόμη μπορεί να διαρκέσει η άνοδος;
-Η συμπλήρωση τεσσάρων ετών
από την έναρξη της ανοδικής πορείας του S&P 500 τον Οκτώβριο του 2022
επαναφέρει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσο ακόμη μπορεί να διαρκέσει μια χρηματιστηριακή άνοδος;
Η ιστορική εικόνα του παρελθόντος δείχνει ότι η ηλικία μιας ανοδικής αγοράς, από μόνη της, δεν αποτελεί επαρκή ένδειξη
ότι πλησιάζει το τέλος της. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς τη 12η Οκτωβρίου 2026, η τρέχουσα ανοδική αγορά έχει διάρκεια 48 μηνών
. Παραμένει, επομένως, κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο των 67 μηνών
, αλλά και από τη διάμεσο των 60 μηνών
. Αυτό ωστόσο δεν συνιστά πρόβλεψη για το υπόλοιπο της διαδρομής, δείχνει όμως ότι η τετραετής διάρκεια δεν είναι ασυνήθιστα μεγάλη με βάση το συγκεκριμένο ιστορικό δείγμα. Η διασπορά των προηγούμενων ανοδικών κύκλων είναι εντυπωσιακή. Η μεγαλύτερη διάρκεια
που καταγράφεται φτάνει τους 148 μήνες
, δηλαδή περίπου 12 χρόνια και τέσσερις μήνες. Ακολουθεί ένας κύκλος 131 μηνών
, σχεδόν 11 ετών. Άλλες ανοδικές αγορές διήρκεσαν 86 και 74 μήνες, ενώ δύο ολοκληρώθηκαν στους 60 μήνες. Στον αντίποδα, οι συντομότερες είχαν διάρκεια μόλις 21 και 26 μηνών
. Τα στατιστικά αφήνουν περιθώριο συνέχισης, χωρίς να προσφέρουν ωστόσο κάποια εγγύηση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόση οικονομική και εταιρική δυναμική (κερδοφορία) διαθέτει
για την επόμενη φάση της.
HELLENiQ ENERGY: Έσπασε το φράγμα των 19 ευρώ
-Σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές
της χθεσινής συνεδρίασης αναδείχθηκε η HELLENiQ ENERGY
, αξιοποιώντας το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της διύλισης
. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 3,4%
και έκλεισε στα 19,1 ευρώ
, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό
και υπερβαίνοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο κλεισίματος το ορόσημο των 19 ευρώ. Το ράλι συνοδεύθηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, με τζίρο 12,47 εκατ. ευρώ
και όγκο σχεδόν 660.000 μετοχών. Η φετινή απόδοση
της μετοχής διαμορφώνεται πλέον στο εντυπωσιακό 128,5%
, έχοντας υπερδιπλασιάσει
την αξία της εντός του 2026, καθώς είχε ξεκινήσει την χρονιά από τα 8,36 ευρώ. Η αποτίμηση του ομίλου ανέρχεται στα 5,83 δισ. ευρώ
.
Σε υψηλό 26 ετών η ΕΥΔΑΠ
-Εντυπωσιακή δυναμική ανέπτυξε η ΕΥΔΑΠ
, καταγράφοντας άλμα 7,3%
, στην καλύτερη συνεδρίασή της εδώ και επτά μήνες
και συγκεκριμένα από τις 4 Μαρτίου, όταν είχε «εκτιναχθεί» κατά 16,96%. Η μετοχή έκλεισε στα 13,28 ευρώ
, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 26 ετών
, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 13,44 ευρώ. Επόμενος στόχος
αποτελεί το ιστορικό υψηλό των 14,72 ευρώ
, που είχε καταγραφεί στις 9 Μαρτίου 2000. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με σωρευτικά κέρδη 12,35%, ενώ η απόδοσή της από την έναρξη του 2026 ανέρχεται στο 68,95%
. Η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται πλέον σε 1,41 δισ. ευρώ
. Το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον ενδεχομένως να συνδέεται με τις προσδοκίες για βελτίωση της κερδοφορίας και την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, χωρίς πάντως να έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένος καταλύτης για το ράλι.
Οι επενδύσεις της Vodafone
-Ο Αχιλλέας Κανάρης
επιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα της Vodafone Ελλάδας
ρίχνοντας το βάρος και στο retail με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων
. Μέσα στην επόμενη διετία σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί πλάνο ύψους 15 εκατ. ευρώ
για την ανακαίνιση του συνόλου των καταστημάτων που ξεπερνούν τα 260 σε όλη τη χώρα,
μαζί με τα shop in shop. Ήδη έχουν ανανεωθεί 65 σημεία πώλησης
, μεταξύ των οποίων και αυτό στο The Mall Athens
. Παράλληλα, η Vodafone επιταχύνει την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών
το οποίο καλύπτει πλέον περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά
, ενώ οι ενεργές συνδέσεις FTTH υπερδιπλασιάστηκαν το 2025
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με βάση τον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας, η κάλυψη του δικτύου αναμένεται να φτάσει τις 850.000 γραμμές έως το 2027
.
Το avatar της Βεργίνας
-Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
και η AWG ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν συνεργασία με επίκεντρο το AWGMeta AI Avatar
, για «συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών» και «ανάπτυξη στρατηγικών θεμάτων». Το δελτίο δεν αναφέρει αντικείμενο, διάρκεια ή κόστος. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία ωστόσο βρίσκονται εκτός δελτίου. Η AWG είναι επιχειρηματικό σχήμα ενός μηνός. Δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο από τη συνένωση της AWGMeta με την Grafima Print και δηλώνει ότι απασχολεί 150 ανθρώπους
ενώ διαθέτει 2.500 πελάτες
. Συνιδρυτές της AWGMeta είναι ο Σπύρος Σεριάτος
και ο Άκης Λιάντζουρας
. Η εταιρεία διατηρεί συνεργασία σε θέματα public affairs με τον πρώην υπουργό Άρη Σπηλιωτόπουλο
και σχέση με το The Livingston Group στην Ουάσιγκτον. Το AI Avatar είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2025 ως εργαλείο για retail brands. Η ζυθοποιία της Κομοτηνής, από την πλευρά της, περιμένει μια κρίσιμη απόφαση. Σε λίγες μέρες, αναμένεται η οριστική, αλλά εφέσιμη, κρίση του δικαστηρίου του Άμστερνταμ για την αποζημίωση που διεκδικεί από τη Heineken και την Αθηναϊκή Ζυθοποιία
. Η ενδιάμεση απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου προσδιόρισε τη ζημία σε €43,34 εκατ.
, χωρίς τόκους. Η ΖΜΘ υπολογίζει ότι θα της επιδικαστούν τουλάχιστον €83 εκατ.
Το 2025 ο τζίρος της ΖΜΘ δεν ξεπερνούσε τα 31 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία €4,2 εκατ. (-30%). Η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στα έξοδα της δικαστικής διαμάχης. Τα €83 εκατ. εφόσον τελικά επιδικαστούν, ισοδυναμούν με 2,7 χρόνια πωλήσεων και περίπου 20 χρόνια λειτουργικών κερδών. Η Ζυθοποιία θα κληθεί να διαχειριστεί κεφάλαια πολλαπλάσια του τζίρου της. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη η μονάδα αλουμινένιων κουτιών των €50 εκατ.
και η είσοδος στο εμφιαλωμένο νερό.
Δώδεκα ευρώ για τα μαγαζιά
-Η Eurobank Equities
ανέβασε τον στόχο για τον ΔΑΑ
στα €11,60 από €10,30
και κράτησε σύσταση διακράτησης. Η μετοχή χθες έκλεισε στα €12,18
, με άνοδο 0,74%. Με 318,2 εκατ. μετοχές, η αγορά αποτιμά το αεροδρόμιο στα €3,88 δισ.
, δηλαδή 18,8 φορές τα κέρδη που προβλέπει ο οίκος για φέτος. Ο στόχος αντιστοιχεί σε €3,69 δισ., 4,8% χαμηλότερα. Μαζί με μερισματική απόδοση περίπου 5,4%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση πέφτει κοντά στο 0,6%
. Το ενδιαφέρον όμως είναι γιατί ανέβηκε ο στόχος. Αυξήθηκε +12,6%, ενώ οι προβλέψεις κερδών βελτιώθηκαν μόλις κατά 2% έως 3%. Τη διαφορά την καλύπτει η μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 80 μονάδες βάσης
, σε περίοδο που οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν. Ο τίτλος ακρίβυνε κυρίως επειδή φθήνυνε ο κίνδυνος. Τα κέρδη, άλλωστε, δεν αυξάνονται. Η πρόβλεψη για το 2026 είναι €206 εκατ.
Το 2025 ήταν €207,3 εκατ., ήδη μειωμένα κατά 12,1%. Και αυτό με την κίνηση στο +4,3% στο εννεάμηνο. Για να ευθυγραμμίσει την κερδοφορία με το πλαίσιο, ο ΔΑΑ έδωσε προσωρινή έκπτωση 30%
στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026. Στο εξάμηνο το αεροπορικό EBITDA έπεσε από €126,5 εκατ. σε €110,2 εκατ., ενώ το μη αεροπορικό ανέβηκε από €63,3 εκατ. σε €65,7 εκατ. Εκεί φαίνεται πως ποντάρει η αγορά
. Η Eurobank βλέπει ετήσια ανάπτυξη 3% στα ρυθμιζόμενα κέρδη και 7% στα εμπορικά έως το 2035, με 60% περισσότερο εμπορικό χώρο μετά την επέκταση. Η επέκταση όμως γίνεται ολοένα και πιο ακριβή. Το 40MAP
(πρόγραμμα «40 Million Annual Passengers») εκτιμάται πλέον περίπου 30% πάνω από τα αρχικά €1,3 δισ.
, και τα €950 εκατ.
έως το 2030 καλύπτουν μόνο μέρος του. Το υπόλοιπο πέφτει μετά το 2030, ενώ η παραχώρηση λήγει τον Ιούνιο του 2046. Η διανομή μερίσματος για το 2025 ήταν €0,66 ανά μετοχή, περίπου €205 εκατ. Τον Μάιο €83,2 εκατ. επανεπενδύθηκαν σε 8.653.718 νέες μετοχές, προς €9,62 η μία. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 2,8%. Το πρόγραμμα τρέχει έως το 2028 και το πρόσθετο αεροπορικό κεφάλαιο ενισχύει τα επιτρεπόμενα ρυθμιζόμενα κέρδη. Ο ΔΑΑ φυσικά διεκδικεί επιπλέον την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων
. Αυτό δεν είναι μέρος του σχεδίου επέκτασης (40MAP). Στα €12 ο επενδυτής αγοράζει διαδρόμους με πλαφόν, καταστήματα χωρίς πλαφόν και μια σύμβαση με ημερομηνία λήξης.
Η επόμενη μεγάλη μπίζνα του Γιώργου Οικονόμου
-Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική λεπτομέρεια κρύβεται πίσω από την τελευταία συμφωνία της TMS Cardiff Gas
του Γιώργου Οικονόμου
με τη WinGD
. Η εταιρεία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς LNG εξασφάλισε συμφωνία τεχνικής υποστήριξης για έξι κύριες μηχανές
που θα τοποθετηθούν σε τρία νεότευκτα LNG carriers
, κατασκευής HD Hyundai Samho
. Εκ πρώτης όψεως πρόκειται για μια συνηθισμένη τεχνική συμφωνία. Μόνο που στη σύγχρονη ναυτιλία οι κατασκευαστές μηχανών δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση του εξοπλισμού τους. Διεκδικούν διαρκή παρουσία πάνω στο πλοίο, με ανταλλακτικά, συντήρηση, εξειδικευμένο προσωπικό, απομακρυσμένη παρακολούθηση και ψηφιακές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, το επιχειρηματικό μοντέλο αλλάζει
. Η αρχική πώληση μιας μηχανής είναι μόνο η αρχή μιας εμπορικής σχέσης που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες αυτό σημαίνει μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη
και δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού της συντήρησης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές τεχνολογίας. Σε μια εποχή που όλοι παρακολουθούν πόσα πλοία παραγγέλνουν οι εφοπλιστές, μια ολόκληρη αγορά αναπτύσσεται
γύρω από το ποιος θα συντηρεί, θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει αυτά τα πλοία μετά την παράδοσή τους.
Ο Πατίτσας, τα αυτοκινητάδικα και οι Κινέζοι
-Ο Λέων Πατίτσας
έχει επενδύσει σε μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Τη θαλάσσια μεταφορά αυτοκινήτων
. Μόνο που η ταχύτατη επέκταση των κινεζικών συμφερόντων
στα car carriers
δημιουργεί πλέον ένα διαφορετικό ερώτημα για τους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες. Θα συνεχίσουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αναζητούν χωρητικότητα από τρίτους ή θα επιδιώξουν να ελέγχουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της μεταφορικής αλυσίδας. Η απάντηση θα επηρεάσει όχι μόνο τους ναύλους, αλλά και την αξία των ίδιων των πλοίων. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον για τον Πατίτσα ο οποίος πούλησε δύο τέτοια και πλοία
, τα επονομαζόμενα στην πιάτσα και αυτοκινητάδικα. Οι ανεξάρτητοι πλοιοκτήτες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους συνεργάτες των μεγάλων εξαγωγέων, προσφέροντας τεχνογνωσία και πρόσβαση σε σύγχρονο στόλο. Από την άλλη, όσο περισσότεροι κινεζικοί όμιλοι αποκτούν δικά τους πλοία ή εξασφαλίζουν μακροχρόνιες μισθώσεις
, τόσο αλλάζουν οι όροι του ανταγωνισμού. Η επόμενη μεγάλη συμφωνία στην αγορά ίσως να μην κριθεί από το ποιος θα παραγγείλει περισσότερα car carriers, αλλά από το ποιος θα εξασφαλίσει τους ισχυρότερους πελάτες
. Και ο Πατίτσας βρίσκεται σε έναν κλάδο όπου το πραγματικό περιουσιακό στοιχείο του αύριο μπορεί να μην είναι μόνο το πλοίο, αλλά και η σχέση με εκείνον που γεμίζει τα γκαράζ του
.
Η ναυτιλία στο τραπέζι του Ρούμπιο – Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα
-Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ
πέρασε μάλλον στα ψιλά της πολιτικής επικαιρότητας. Η ναυτιλία απέκτησε, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για πρώτη φορά ξεχωριστή θέση
στην ατζέντα των συνομιλιών Αθήνας και Ουάσιγκτον. Στις 7 Οκτωβρίου
υπογράφηκε συμφωνία για την αναγνώριση αμερικανικών πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας
από την Ελλάδα. Συμφωνία η οποία υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη δύναμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας
. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Γιατί όταν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου αποκτά ειδικό βάρος στον στρατηγικό διάλογο με την αμερικανική υπερδύναμη, οι συζητήσεις δύσκολα θα περιοριστούν για πάντα στα πιστοποιητικά των ναυτικών. Θαλάσσια ασφάλεια, προστασία εμπορικών διαδρομών, ενεργειακές μεταφορές και λιμενικές υποδομές
αποτελούν πεδία με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Το μεγαλύτερο στοίχημα, όμως, είναι αν αυτή η πρώτη συμφωνία θα αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο ουσιαστική ναυτιλιακή ατζέντα μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Γιατί στις διεθνείς σχέσεις, όπως και στη ναυτιλία, σημασία δεν έχει μόνο να καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σημασία έχει τι θα καταφέρεις να πάρεις από αυτό.
Έξι τρισεκατομμύρια τον χρόνο
-Χθες, ο κορεατικός χρηματιστηριακός δείκτης Kospi
έχασε πάνω από -6%
και η Kioxia
περίπου -13%
, στη χειρότερη συνεδρίαση για τους προμηθευτές της τεχνητής νοημοσύνης από τα τέλη Ιουλίου. Το Reuters, έγραψε για το ισχυρότερο ως τώρα σημάδι ότι αλλάζει η επενδυτική διάθεση. Την ίδια ημέρα, το ΔΝΤ
προειδοποίησε ότι «οι συνέπειες μιας διόρθωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι παγκόσμιες». Τη Δευτέρα, η ερευνητική μονάδα της BlackRock
είχε υποβαθμίσει τις αμερικανικές μετοχές σε ουδέτερη στάση. Πίσω από αυτό το κλίμα νευρικότητας βρίσκονται δύο αριθμοί. Ο πρώτος είναι εύκολος: 3,63%
. Είναι το ποσοστό του αμερικανικού ΑΕΠ που εκτιμάται ότι θα απορροφά κάθε χρόνο, από το 2025 έως το 2032, η κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 3,63% προέκυψε από μια εμπεριστατωμένη μελέτη του Στάιν Βαν Νιούβερμπεργκ
(Columbia) για το Brookings
που ανέδειξε η Wall Street Journal
. Το ποσό συνολικά ανέρχεται σε $10,3 τρισεκατομμύρια
. Την εποχή της «επανάστασης του σιδηρόδρομου» οι υποδομές εκείνης της εποχής (1870-1890) απορροφούσαν 2,24% του ΑΕΠ. Οι αυτοκινητόδρομοι απορροφούσαν το 1,13%, οι τηλεπικοινωνίες της δεκαετίας του ’90 το 1,10%, οι διώρυγες 0,66%. Φέτος η Goldman Sachs
υπολογίζει σε περίπου 1,9% του ΑΕΠ τις επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο δεύτερος αριθμός, είναι $6 τρισ.
Τόσα είναι τα ετήσια έσοδα που χρειάζεται παγκοσμίως, ο κλάδος έως το 2031 για να δικαιολογήσει τα data centers, σύμφωνα με ανάλυση της Bain
. Ο υπολογισμός είναι απλός. Επενδύσεις $1,5 τρισ. τον χρόνο, που αντιστοιχούν στο 25% των εσόδων. Τα υπάρχοντα προϊόντα, από chatbots έως εργαλεία για επιχειρήσεις, φτάνουν το πολύ τα $1,8 τρισ. Μένει ένα κενό αξίας $4,2 τρισεκατομμυρίων
που η Bain αναζητά σε διαφημίσεις, αυτόνομα συστήματα και ρομποτική. Πέρυσι ο ίδιος οίκος ζητούσε $2 τρισ.
Το 1873, χρεοκόπησαν πάνω από 100 αμερικανικές σιδηροδρομικές εταιρείες. Οι γραμμές έμειναν στη θέση τους και δούλεψαν για άλλους.
Η Πύρρειος νίκη της Louis Vuitton στην Κίνα
-Αργά το βράδυ της Δευτέρας, η LVMH
ανακοίνωσε τα μεγέθη για τις πωλήσεις τρίτου τριμήνου (€18,5 δισ.
, με οργανική αύξηση +1%). Η πραγματική είδηση όμως έφτανε μέχρι την Κίνα. Ο κλάδος Μόδας και Δερμάτινων, σχεδόν ο μισός τζίρος του ομίλου με Louis Vuitton
και Dior
, υποχώρησε -5%
, στα €8,25 δισ.
Η οικονομική διευθύντρια Σεσίλ Καμπανίς
είπε στους αναλυτές ότι οι αγορές των Κινέζων πελατών έπεσαν γύρω στο -15%
, με διψήφια πτώση μέσα στη χώρα. Η Ασία εκτός Ιαπωνίας ήταν η μόνη περιοχή με αρνητικό πρόσημο (-5%). ΗΠΑ και Ιαπωνία έτρεξαν με +5% και +6%. Για όλα αυτά ευθύνεται μια ευνοϊκή απόφαση της κινεζικής δικαιοσύνης. Στις 29 Ιουνίου, η Louis Vuitton κέρδισε πρωτόδικα σε δικαστήριο του Σουτζόου αποζημίωση 10,3 εκατ. γουάν
(περίπου $1,5 εκατ.), από την αλυσίδα Molly Tea
για ένα λογότυπο με τετράφυλλο λουλούδι. Η απόφαση συγκέντρωσε 400 εκατ. προβολές
στο Weibo (είναι το Κινεζικό twitter ή Χ) και το κοινό φυσικά πήρε το μέρος της Molly Tea. Η Καμπανίς παραδέχθηκε αρνητική επίδραση «τουλάχιστον στην αρχή του τριμήνου». Πρόσθεσε ότι το -5% είναι «μικρό», πιο κοντά στο -4,5%, και ότι ένα πρόβλημα μεταφορέα στέρησε από τη Vuitton πάνω από μία μονάδα ανάπτυξης. Η Dior του Τζόναθαν Άντερσον έμεινε κι αυτή στάσιμη στο τρίμηνο
. Τα ρολόγια και κοσμήματα επιβράδυναν στο +6% από +11%. Μειώσεις τιμών η διοίκηση αποκλείει, ενώ η Καμπανίς άφησε ανοιχτό το αν η συγκράτηση κόστους θα καλύψει πλήρως την πίεση στα περιθώρια. Η μετοχή της LVMH υποφέρει, λίγο πάνω από το χαμηλό 52 εβδομάδων και περίπου 40% κάτω
από την αρχή του έτους. Την Τρίτη 4 επενδυτικοί οίκοι μείωσαν τις τιμές-στόχους κατά 9% κατά μέσο όρο. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι πολυτέλειας έχουν χάσει φέτος περίπου €330 δισ. κεφαλαιοποίησης
. Στην Κίνα η Louis Vuitton κέρδισε τη δίκη με αποζημίωση 1,5 εκατ. δολάρια. Έχασε όμως το ακροατήριο των Κινέζων καταναλωτών.
Πόλεμος στο ράφι για 10 λεπτά του ευρώ
-Η Aldi
είναι μια μεγάλη εκπτωτική αλυσίδα σούπερ μάρκετ από τη Γερμανία. Στην ουσία είναι δύο ξεχωριστοί όμιλοι, Aldi Nord και Aldi Süd
. O Έλληνας καταναλωτής τη θυμάται από το σύντομο πέρασμά της στην Ελλάδα, Ήρθε το 2008 κι έφυγε τρέχοντας το 2010 αφού έκλεισε τα 38 καταστήματα της, βλέποντας την καταιγίδα που έρχεται. Στη Γερμανία, η Aldi φαίνεται πως άνοιξε πόλεμο με την Coca-Cola
. Στα ράφια της το απόθεμα τελειώνει και δεν αναπληρώνεται. Η κλαδική εφημερίδα Lebensmittel Zeitung
έγραψε στις 8 Οκτωβρίου ότι οι παραδόσεις προς την εκπτωτική αλυσίδα έχουν διακοπεί. Σιωπηρά. Αφορμή είναι ο τιμοκατάλογος. Η Coca-Cola Europacific Partners
, ο εμφιαλωτής της γερμανικής αγοράς, αύξησε από την 1η Σεπτεμβρίου τις τιμές χονδρικής +3,5%
κατά μέσο όρο. Η προτεινόμενη τιμή για τη φιάλη των 1,25 λίτρων ανέβηκε από €1,59 σε €1,69
. Lidl και Netto την υιοθέτησαν. Η Aldi πουλάει όσο απόθεμα της απομένει στα €1,59. Πριν από την Aldi, η Rewe
, κατά την ίδια εφημερίδα, πάγωσε τις παραγγελίες για όλο το χαρτοφυλάκιο, από Fanta και Sprite έως Monster. Λίγες μέρες αργότερα, η Coca-Cola ανακοίνωσε ότι η διαφορά έχει επιλυθεί. Η Aldi απάντησε αλλιώς. Την 1η Οκτωβρίου έριξε τη δική της River Cola
του 1,5 λίτρου από €0,65 σε €0,49
, μείωση περίπου -25%
. Lidl και Norma κατέβασαν τις δικές τους στο ίδιο ποσό. Ανά λίτρο, η Coca-Cola κοστίζει πλέον σχεδόν 4πλάσια από την ιδιωτική ετικέτα που στέκεται δίπλα της. Ο γερμανικός τιμοκατάλογος δεν αφορά φυσικά την Ελλάδα, όπου εμφιαλώνει η Coca-Cola HBC. Η τάση όμως είναι κοινή αφού η ιδιωτική ετικέτα έφτασε το 27,7%
των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Circana
. Στα ράφια της Aldi, η πιο διάσημη μάρκα του κόσμου δοκιμάζει αυτές τις μέρες τις αντοχές της, δίπλα σε ένα μπουκάλι του €0,49.