-Χαίρετε, τώρα το πράγμα φαινόταν τις τελευταίες ημέρες για την Kimb ότι είχε στραβώσει και δεν θα κράταγε για πολύ ακόμα, αλλά και εκείνος ο Ντόναλντ τι κομψότης, τι φινέτσα στη συμπεριφορά έτσι, την άδειασε κανονικά. Τις επιπτώσεις στην υπόθεση Κάθετος Διάδρομος μη με ρωτάτε να σας μαντέψω, αλλά βεβαίως να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα τα οποία μπορεί και να ισχύουν ταυτοχρόνως, ίσως και όχι. Ότι το όλον project είναι αμερικάνικο και «ευλογημένο» από τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Μπέργκαμ είναι βέβαιον. Τώρα βέβαια τα πρόσωπα και οι επαφές παίζουν έναν ρόλο -όπως αντιλαμβάνεστε- και πιθανώς να υπάρξουν αναταράξεις. Ειδικά αν υπάρχουν στοιχεία από τη WSJ ή στραβώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Ή και τα δύο.

Στα χέρια του Χακ η Πρεσβεία

Γκάλοπ

Στην Μπανγκόκ για ΔΝΤ και G7 ο Πιερρακάκης

Οι επιδοτήσεις και η "πλάτη" από τα διυλιστήρια

Νότης ρωτάει Χρίστο

Το βιβλίο για τους πρωθυπουργούς

Στη σειρά για Αλέξη

Χωρίς deal Golden Age-Dryfo

Η Παλίρροια, ο Β. Κάτσος και το Euronext

Career festival οργανώνουν οι τράπεζες

Alpha Bank: Το «Νέο Μαζί» και οι παροχές που κάνουν τη διαφορά

Κινητικότητα για το Mandarin στο Ελληνικό

Χρηματιστήριο Κύπρου: Οι Ισραηλινοί (ξανά) στο παιχνίδι της εξαγοράς

Πόσο ακόμη μπορεί να διαρκέσει η άνοδος;

HELLENiQ ENERGY: Έσπασε το φράγμα των 19 ευρώ

Σε υψηλό 26 ετών η ΕΥΔΑΠ

Οι επενδύσεις της Vodafone

Το avatar της Βεργίνας

Δώδεκα ευρώ για τα μαγαζιά

Η επόμενη μεγάλη μπίζνα του Γιώργου Οικονόμου

Ο Πατίτσας, τα αυτοκινητάδικα και οι Κινέζοι

Η ναυτιλία στο τραπέζι του Ρούμπιο – Και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα

Έξι τρισεκατομμύρια τον χρόνο

Η Πύρρειος νίκη της Louis Vuitton στην Κίνα

Πόλεμος στο ράφι για 10 λεπτά του ευρώ

-Η αποχώρηση τηςμπορεί να προκαλεί διαφόρων ειδών αντιδράσεις εδώ και εκεί, όμως για εμάς εδώ υπάρχουν ορισμένα πρακτικά ερωτήματα, με πρώτο ποιος θα τρέχει το εδώ μαγαζί. Ρώτησα αρμοδίως γιατί, όπως αυτό με την καρατόμηση της πρέσβεως, και μου απάντησαν ότι για τους επόμενους αρκετούς μήνες τη δουλειά θα κληθεί να βγάλει το. Έμπειρος διπλωμάτης και στέλεχος του, ο Χακ έχει έρθει στα μέρη μας εδώ και περίπου έναν χρόνο και είχε ως βασική δουλειά να κάνει τη δουλειά της Πρεσβείας, πέρα από τα PR και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα δούμε για πόσο θα διαρκέσει αυτό το καθεστώς, καθώςμετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα δημιουργήσουν νέους συσχετισμούς στο Κογκρέσο.-Τα γκάλοπ τα βλέπετε, τα ξέρετε και τα διαβάζετε εδώ και ημέρες, εγώ πάντως μίλησα με την πηγή μου (επί των ερευνών κοινής γνώμης) και άκουσα με προσοχή αυτά που μου είπε: «Ηλίγο πάνω, λίγο κάτω. Οφαίνεται ότι γρήγορα έπιασε το ταβάνι του που ήταν οι ψήφοι του 2023 και έπεσε λίγο, αλλά φαίνεται να επιδεικνύει μια σταθερότητα εκεί κοντά στο. Τοσήμερα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι τα τελευταία 17 χρόνια ποτέ δεν το ξεπέρασε. Οπότε εσύ τι λες ότι μετά από 17 χρόνια… θα κάνει τη διαφορά με;». Η αλήθεια είναι ότι βρήκα αυτή την απλή λιτή απάντηση πολύ λογική.-Στηνείναι στραμμένα για τις επόμενες δύο μέρες τα βλέμματα της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς στο περιθώριο της φθινοπωρινής συνόδου τουσυνεδριάζουν οι. Αντικείμενο της συνεδρίασης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο, δεν είναι άλλο από τον συντονισμό των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη αναφορικά με την αντιμετώπιση της «δίδυμης κρίσης» που πλήττει συνολικά τον πλανήτη. Πάντως, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ φρόντισε να κάνει σαφείς της προθέσεις του για τη στήριξη των πολιτών, καθώς λίγο προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, ανακοίνωσε, παραπέμποντας στη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από το δίδυμο, οι οποίοι αναμένεται να εξαγγείλουν και άλλες παρεμβάσεις. Πρόκειται για μια, που θα λειτουργήσει ως «ανάσα» για τους πολίτες και που ταυτόχρονα δείχνει την κατεύθυνση της ατζέντας με την οποία ο Πιερρακάκης προσέρχεται στη συγκεκριμένη κρίσιμη συζήτηση. Πέρα από την G7, κατά την παραμονή του στην Ασία ο υπουργός Οικονομικών θα βρεθεί στο κεντρικό πάνελ της συνόδου, δίπλα στη γενική διευθύντρια του Ταμείου, ενώ αναμένεται να έχει και σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του, επικεφαλής οργανισμών, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών φορέων.-Ηπου ανακοινώθηκε χθες είναι πολύ σημαντική και αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται πιο αισθητό. Σήμερα ακολουθούν οι ανακοινώσεις για. Να σας πω τη βασική λογική και τα νούμερα θα τα εξειδικεύσουν αργότερα μέσα στη μέρα ο(alter ego Πιερρ) και ο: από ταπου βάζουν γερή πλάτη ενόψει χειμώνα. Στόχος είναι η. Ως προς το diesel κίνησης, θασυνδυαστικά από κράτος και διυλιστήρια μέχρι τέλος Οκτωβρίου και τότε το ξαναβλέπουμε, αν και κανείς δεν περιμένει σοβαρή αποκλιμάκωση. Τώρα, ως προς τη βενζίνη και με δεδομένη την πλάτη των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, το βάρος τηςθα πέσει στον κρατικό προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι ο-που σίγουρα θα κάνει σήμερα σχετικές αναφορές από τη Λάρισα- είχε ιεραρχήσει ως προτεραιότητες το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά το diesel και τέλος τη βενζίνη.-Ερώτηση στον υπουργό Υποδομώνκατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔμε φόντο την. Δηλαδή, καινούργιο κτήριο και στην πρώτη βροχή έβαλε νερά και μάλιστα στην αίθουσα επιβατών. Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, «νερά εισέρχονταν από την οροφή», δημιουργώντας προβλήματα στους χώρους αναμονής, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούσαν να προστατεύσουν τον εξοπλισμό και επιβάτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν. Ο κ. Μηταράκης χαρακτηρίζει «προφανώς απαράδεκτη» μια τέτοια εικόνα σε ένα καινούριο και προσφάτως παραδοθέν δημόσιο έργο, η οποία «δεν συνάδει με τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αεροδρομίου» και δημιουργεί «». Όπως αντιλαμβάνεστε, η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και η ερώτηση αυτή καθ' αυτή.-"". Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που συνέγραψαν οι καθηγητές τουκαι του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Στο βιβλίο καταγράφονται τα μοντέλα διοίκησης από το 2009, επί ημερών ΓΑΠ, μέχρι τον Παπαδήμο, τον Σαμαρά και τον Τσίπρα, ενώ το βιβλίο φτάνει μέχρι και τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, κυρίως ως προς την οργάνωση του μοντέλου του επιτελικού κράτους. Ηθα γίνει στις 10 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής με ομιλητές τον, την, τον υφυπουργόκαι τονκαι συντονιστή τονΈνας ένας στοιχίζονται οι πρώην ή ανεξάρτητοι βουλευτές τουστο κατώφλι της Αμαλίας, αφού τα πυκνά μηνύματα που εξέπεμψε τοτο τελευταίο διάστημα πως «» για τα ψηφοδέλτια, φαίνεται πως έπιασε τόπο. Έτσι, η εβδομάδα ξεκίνησε με τον, χθες τη σκυτάλη των προσχωρήσεων πήρε οκαι έπεται συνέχεια, αφού κοντά στην ένταξη της ΕΛΑΣ φέρεται ο, ο οποίος σαρώνει και στα TikTok.με όσα κυκλοφόρησαν στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πλευρές πράγματι μίλησαν αλλάκαι συνεπώς δεν έχει καταλήξει. Η Dryfo είναι μια πολύ καλή εταιρεία τηςπου ασχολείται με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα κ.ά. Έχει ιστορία, οι ετήσιες πωλήσεις της είναι της τάξης των 90 εκατ. ευρώ και τα προϊόντα της που απευθύνονταιδιοχετεύονται-Κι επειδή ξεκινήσαμε με τοννα συνεχίσουμε με τητου, η οποία το 2025, μηδένισε τη θέση της στη, 8 χρόνια μετά την είσοδο με 12,83% μαζί με τον. Τον περασμένο Δεκέμβριο συμφώνησε, σε συναλλαγή που η αγορά τοποθετεί σε. Τον Ιούλιο, ο, με γραφεία σε Αθήνα και Λονδίνο. Στο χαρτοφυλάκιο της VNK Capital παραμένει μία ακόμη εκκρεμότητα,που το fund διατηρεί από τον Φεβρουάριο του 2019. Τον περασμένο Μάρτιο, ακούστηκε στην αγορά ότι οθέλει να επαναγοράσει το μερίδιό του, πρόθυμος να καταβάλει, αποτιμώντας δηλαδή την Παλίρροια. Η πληροφορία αυτήαπό τον ίδιο αμέσως, όσον αφορά το ποσό. Τον Αύγουστο, η συμφωνία περιγραφόταν ως «παγωμένη». Τον Σεπτέμβριο, τραπεζικές πηγές μιλούσαν για πώληση που εγκαταλείφθηκε, επειδή δεν πιάστηκε το τίμημα. Τις τελευταίες μέρες ακούγεται ότι ο Κ. Σουλιώτης έχει δεχθεί πρόταση. Τοεφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή, θα αντιστοιχείΜε την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και η νέα μονάδα παραγωγής, επομένως η δημόσια προσφορά θα χρειαστεί νέες μετοχές, πέρα από αυτές που θα πουλήσει το fund. Πάντως η VNK μέχρι σήμερα, δεν βγαίνει χαμένη από αυτή της την επενδυτική θέση. Η «Παλίρροια». Για τα κέρδη του 2025 (€13,29 εκατ., σε τζίρο €115,19 εκατ.) δεν προτάθηκε διανομή. Γιατί καθυστερεί η εισαγωγή; Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο μερικός φορολογικός έλεγχος για τις ενδοομιλικές συναλλαγές του 2020-2021 που η διοίκηση περιμένει να κλείσει-Οι τράπεζες επιχειρούνσε πολλά επίπεδα. Μετά τo πρόγραμμα, περνούν τώρα και στο πεδίο της, διοργανώνοντας στα τέλη Νοεμβρίου ένα. Στόχος είναι να προβάλουν το προφίλ του καλού εργοδότη και να προσελκύσουν, που θα εργαστούν για την επόμενη ημέρα του τραπεζικού συστήματος: από την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέχρι τις νέες μορφές τραπεζικής και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες.καθώς τα εργαλεία ψηφιακής οικονομίας θέλουν δεξιότητες και λιγότερους ανθρώπους.-Ένα brand καθαρό, προοδευτικό και με απόλυτο σεβασμόπαρουσίασε χθεςκαι η διοίκηση της τράπεζας, με κεντρικό μήνυμα. Με τη σχεδιαστική υπογραφή της, του διεθνούς γραφείου design που έχει αναλάβει έργα εταιρικής ταυτότητας για μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους, τεχνολογικές εταιρείες, μέσα ενημέρωσης και πολιτιστικούς οργανισμούς, το νέο σήμα και λογότυπο της Alpha Bank επιχειρούν. Στο χαρτοφυλάκιο της Pentagram περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα για τη Mastercard, τη Microsoft και τη Citibank., είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δίνοντας. Συγκεκριμένα, αλλάζει όλο το μοντέλο της Alpha Bank, γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, έτσι και οι ανάγκες του κάθε πελάτη είναι διαφορετικές. Τα καταστήματα της τράπεζας εκσυγχρονίζονται για να υποστηρίξουν την αλλαγή φιλοσοφίας της Alpha Bank, ενώ σταδιακά το επόμενο διάστημαπου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Πρώτοι γνώρισαν το «Νέο Μαζί» οι ίδιοι. Και η παρουσίαση δεν περιορίστηκε μόνον στην ανανεωμένη εικόνα, αλλά συνοδεύτηκε από πρωτοβουλίες που επιχειρούν να δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο στο μήνυμα της: να ενισχύσουν τους δεσμούς με την οικογένεια, να αναγνωρίσουν τον ρόλο των ανθρώπων της τράπεζας και να δημιουργήσουν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση ανακοίνωσεχωρίς να είναι υποχρεωτική η μετακίνηση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τρεις πρωτοβουλίες με διακριτό κοινωνικό και εργασιακό αποτύπωμα, που μεταφέρουν το μήνυμα του «Νέου Μαζί» πέρα από το επίπεδο της εταιρικής εικόνας. Γιατί μια νέα ταυτότητα αποκτά ουσιαστική αξία όταν δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός εμφανίζεται προς τα έξω, αλλά-Κάτι κινείται εκεί στοκαι στο πολυαναμενόμενο, εδώ και τρεισήμισι χρόνια,(The Ilisian, Costa Navarino) εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου. Έστω κι αν οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες, προ ημερών στην, την κοινή εταιρεία που έχουν συστήσει οι Ensofi (70%) και Ellinikon Hospitality της Lamda (30%), έγινε η καταβολήτο οποίο συνιστά μερική καταβολή του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Belt Riviera δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 και είναι η μία από τις δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν σε συνέχεια της συμφωνίας της τότε(νυν Ensofi) τωνκαι του ομίλου τηςστο πλαίσιο της α’ φάσης της επένδυσης εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Η Belt Riviera έχει στην «ομπρέλα» της το ξενοδοχείο που θα κατασκευαστεί δίπλα στην προνομιακή παράκτια οικιστική ζώνη υπερπολυτελών κατοικιών (τις βίλες στα 27 οικόπεδα και το χαμηλό συγκρότημα των κατοικιών The Cove Residences). Για το συγκεκριμένο ξενοδοχείοέχει ανακοινωθεί από τον Μάιο του 2023 καιγια τη διαχείριση του ξενοδοχείου και θα είναι το δεύτερο ξενοδοχείο της Mandarin Oriental στην Ελλάδα: Με τη συμφωνία αυτή, το παγκοσμίου φήμης brand θα αποκτήσει παρουσίαΤρεισήμισι χρόνια μετά την αρχική συμφωνίαμέσω της έτερης κοινής εταιρείας των Ensofi- Lamda,με τις δύο πλευρές να είναι παραπάνω από… φειδωλές.απέκτησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του(ΧΑΚ), καθώς το(TASE) εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ισραηλινής Calcalist, το TASE βρίσκεταιτης επένδυσης, χωρίς πάντως να έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση συμμετοχής στον διαγωνισμό. Σημειώστε πως το TASE είχε και παλαιότερα είχε ξαναδείξει ενδιαφέρον για το ΧΑΚμε σκοπό μια. Μεσολάβησε όμως η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ξεκίνησε ο πόλεμος και όλα σταμάτησαν., αλλά αυτό που ενδιαφέρει το ισραηλινό χρηματιστήριο είναι ότι με την απόκτηση του ΧΑΚ. Όπως και να έχει η Λευκωσία προετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ,. Στο φόντο, ενδεχομένως, να υπάρχει και η Euronext, καθώς Αθήνα και Λευκωσία διατηρούν ήδη στενή συνεργασία στις χρηματιστηριακές υποδομές. Προς το παρόν, ωστόσο, το πιοπου έχει δημοσιοποιηθεί προέρχεται από το, με τις τελικές προθέσεις των υποψήφιων επενδυτών να αναμένονται όταν προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.-Η συμπλήρωσηαπό την έναρξη τηςεπαναφέρει ένα γνώριμο ερώτημα:Η ιστορική εικόνα του παρελθόντος δείχνει ότι η ηλικία μιας ανοδικής αγοράς, από μόνη της,ότι πλησιάζει το τέλος της. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς τη 12η Οκτωβρίου 2026,. Παραμένει, επομένως, κάτω από τον, αλλά και από τη. Αυτό ωστόσο δεν συνιστά πρόβλεψη για το υπόλοιπο της διαδρομής, δείχνει όμως ότι η τετραετής διάρκεια δεν είναι ασυνήθιστα μεγάλη με βάση το συγκεκριμένο ιστορικό δείγμα. Η διασπορά των προηγούμενων ανοδικών κύκλων είναι εντυπωσιακή.που καταγράφεται φτάνει τους, δηλαδή περίπου 12 χρόνια και τέσσερις μήνες. Ακολουθεί ένας κύκλος, σχεδόν 11 ετών. Άλλες ανοδικές αγορές διήρκεσαν 86 και 74 μήνες, ενώ δύο ολοκληρώθηκαν στους 60 μήνες. Στον αντίποδα,. Τα στατιστικά αφήνουν περιθώριο συνέχισης, χωρίς να προσφέρουν ωστόσο κάποια εγγύηση. Το κρίσιμο ερώτημα είναιγια την επόμενη φάση της.-Σε έναν από τους μεγάλουςτης χθεσινής συνεδρίασης αναδείχθηκε η, αξιοποιώντας το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τον. Η μετοχήκαι έκλεισε στα, καταγράφονταςκαι υπερβαίνοντας για πρώτη φορά σε επίπεδο κλεισίματος το ορόσημο των 19 ευρώ. Το ράλι συνοδεύθηκε από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα,και όγκο σχεδόν 660.000 μετοχών. Ητης μετοχής διαμορφώνεται πλέον στο εντυπωσιακό, έχονταςτην αξία της εντός του 2026, καθώς είχε ξεκινήσει την χρονιά από τα 8,36 ευρώ.-Εντυπωσιακή δυναμική ανέπτυξε η, καταγράφοντας, στην καλύτερη συνεδρίασή τηςκαι συγκεκριμένα από τις 4 Μαρτίου, όταν είχε «εκτιναχθεί» κατά 16,96%. Η μετοχή έκλεισε, στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 13,44 ευρώ. Επόμενοςαποτελεί το, που είχε καταγραφεί στις 9 Μαρτίου 2000. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ συμπλήρωσε τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, με σωρευτικά κέρδη 12,35%, ενώ. Η. Το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον ενδεχομένως να συνδέεται με τις προσδοκίες για βελτίωση της κερδοφορίας και την επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος, χωρίς πάντως να έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένος καταλύτης για το ράλι.-Οεπιταχύνει το επενδυτικό πρόγραμμα τηςρίχνοντας το βάρος και στο. Μέσα στην επόμενη διετία σχεδιάζεται να ολοκληρωθείγια την ανακαίνιση του συνόλου των καταστημάτων που ξεπερνούνμαζί με τα shop in shop. Ήδη έχουν ανανεωθεί, μεταξύ των οποίων και αυτό στο. Παράλληλα, η Vodafone επιταχύνειτο οποίο καλύπτει πλέον περισσότερα από, ενώ οισε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με βάση τον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας, η κάλυψη του δικτύου αναμένεται να φτάσει-Ηκαι η AWG ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν συνεργασία με επίκεντρο το, για «συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών» και «ανάπτυξη στρατηγικών θεμάτων». Το δελτίο δεν αναφέρει αντικείμενο, διάρκεια ή κόστος. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία ωστόσο βρίσκονται εκτός δελτίου. Η AWG είναι επιχειρηματικό σχήμα ενός μηνός. Δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο από τη συνένωση της AWGMeta με την Grafima Print και δηλώνει ότι απασχολείενώ διαθέτει. Συνιδρυτές της AWGMeta είναι οκαι ο. Η εταιρεία διατηρεί συνεργασία σε θέματα public affairs με τον πρώην υπουργόκαι σχέση με το The Livingston Group στην Ουάσιγκτον. Το AI Avatar είχε παρουσιαστεί τον Ιούνιο του 2025 ως εργαλείο για retail brands. Η ζυθοποιία της Κομοτηνής, από την πλευρά της, περιμένει μια κρίσιμη απόφαση. Σε λίγες μέρες, αναμένεται η οριστική, αλλά εφέσιμη, κρίση του δικαστηρίου του Άμστερνταμ για την αποζημίωση που διεκδικεί από τη. Η ενδιάμεση απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου προσδιόρισε τη ζημία σε, χωρίς τόκους. Η ΖΜΘ υπολογίζει ότι θα της επιδικαστούνΤο 2025 ο τζίρος της ΖΜΘ δεν ξεπερνούσε τα 31 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία €4,2 εκατ. (-30%). Η μείωση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στα έξοδα της δικαστικής διαμάχης. Τα €83 εκατ. εφόσον τελικά επιδικαστούν, ισοδυναμούν με 2,7 χρόνια πωλήσεων και περίπου 20 χρόνια λειτουργικών κερδών. Η Ζυθοποιία θα κληθεί να διαχειριστεί κεφάλαια πολλαπλάσια του τζίρου της. Στο τραπέζι βρίσκονται ήδη η μονάδα αλουμινένιων κουτιών τωνκαι η είσοδος στο εμφιαλωμένο νερό.-Ηανέβασε τον στόχο για τονστακαι κράτησε σύσταση διακράτησης. Η μετοχή χθες έκλεισε στα, με άνοδο 0,74%. Με 318,2 εκατ. μετοχές, η αγορά αποτιμά το αεροδρόμιο στα, δηλαδή 18,8 φορές τα κέρδη που προβλέπει ο οίκος για φέτος. Ο στόχος αντιστοιχεί σε €3,69 δισ., 4,8% χαμηλότερα. Μαζί με μερισματική απόδοση περίπου 5,4%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση πέφτει κοντά στο. Το ενδιαφέρον όμως είναι γιατί ανέβηκε ο στόχος. Αυξήθηκε +12,6%, ενώ οι προβλέψεις κερδών βελτιώθηκαν μόλις κατά 2% έως 3%. Τη διαφορά την καλύπτει η μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου, σε περίοδο που οι αποδόσεις των ομολόγων ανεβαίνουν. Ο τίτλος ακρίβυνε κυρίως επειδή φθήνυνε ο κίνδυνος. Τα κέρδη, άλλωστε, δεν αυξάνονται. Η πρόβλεψη για το 2026 είναιΤο 2025 ήταν €207,3 εκατ., ήδη μειωμένα κατά 12,1%. Και αυτό με την κίνηση στο +4,3% στο εννεάμηνο. Για να ευθυγραμμίσει την κερδοφορία με το πλαίσιο, ο ΔΑΑ έδωσε προσωρινήστο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026. Στο εξάμηνο το αεροπορικό EBITDA έπεσε από €126,5 εκατ. σε €110,2 εκατ., ενώ το μη αεροπορικό ανέβηκε από €63,3 εκατ. σε €65,7 εκατ.. Η Eurobank βλέπει ετήσια ανάπτυξη 3% στα ρυθμιζόμενα κέρδη και 7% στα εμπορικά έως το 2035, με 60% περισσότερο εμπορικό χώρο μετά την επέκταση. Η επέκταση όμως γίνεται ολοένα και πιο ακριβή. Το(πρόγραμμα «40 Million Annual Passengers») εκτιμάται πλέον περίπου 30% πάνω από τα αρχικά, και ταέως το 2030 καλύπτουν μόνο μέρος του. Το υπόλοιπο πέφτει μετά το 2030, ενώ η παραχώρηση λήγει τον Ιούνιο του 2046. Η διανομή μερίσματος για το 2025 ήταν €0,66 ανά μετοχή, περίπου €205 εκατ. Τον Μάιο €83,2 εκατ. επανεπενδύθηκαν σε 8.653.718 νέες μετοχές, προς €9,62 η μία. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 2,8%. Το πρόγραμμα τρέχει έως το 2028 και το πρόσθετο αεροπορικό κεφάλαιο ενισχύει τα επιτρεπόμενα ρυθμιζόμενα κέρδη. Ο ΔΑΑ φυσικά διεκδικεί επιπλέον την παραχώρηση των. Αυτό δεν είναι μέρος του σχεδίου επέκτασης (40MAP). Στα €12 ο επενδυτής αγοράζει διαδρόμους με πλαφόν, καταστήματα χωρίς πλαφόν και μια σύμβαση με ημερομηνία λήξης.-Μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική λεπτομέρεια κρύβεται πίσω από την τελευταία συμφωνία τηςτουμε τη. Η εταιρεία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς LNG εξασφάλισε συμφωνία τεχνικής υποστήριξης γιαπου θα τοποθετηθούν σε, κατασκευής. Εκ πρώτης όψεως πρόκειται για μια συνηθισμένη τεχνική συμφωνία. Μόνο που στη σύγχρονη ναυτιλία οι κατασκευαστές μηχανών δεν περιορίζονται πλέον στην πώληση του εξοπλισμού τους. Διεκδικούν διαρκή παρουσία πάνω στο πλοίο, με ανταλλακτικά, συντήρηση, εξειδικευμένο προσωπικό, απομακρυσμένη παρακολούθηση και ψηφιακές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια,. Η αρχική πώληση μιας μηχανής είναι μόνο η αρχή μιας εμπορικής σχέσης που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες αυτό σημαίνει μκαι δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού της συντήρησης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές τεχνολογίας. Σε μια εποχή που όλοι παρακολουθούν πόσα πλοία παραγγέλνουν οι εφοπλιστές,γύρω από το ποιος θα συντηρεί, θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει αυτά τα πλοία μετά την παράδοσή τους.-Οέχει επενδύσει σε μια αγορά που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Τη. Μόνο που η ταχύτατη επέκταση τωνσταδημιουργεί πλέον ένα διαφορετικό ερώτημα για τους ανεξάρτητους πλοιοκτήτες. Θα συνεχίσουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να αναζητούν χωρητικότητα από τρίτους ή θα επιδιώξουν να ελέγχουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της μεταφορικής αλυσίδας. Η απάντηση θα επηρεάσει όχι μόνο τους ναύλους, αλλά και την αξία των ίδιων των πλοίων. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον για τον Πατίτσα ο οποίος, τα επονομαζόμενα στην πιάτσα και αυτοκινητάδικα. Οι ανεξάρτητοι πλοιοκτήτες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους συνεργάτες των μεγάλων εξαγωγέων, προσφέροντας τεχνογνωσία και πρόσβαση σε σύγχρονο στόλο. Από την άλλη, όσο περισσότεροι κινεζικοί όμιλοι αποκτούν δικά τους πλοία ή εξασφαλίζουν, τόσο αλλάζουν οι όροι του ανταγωνισμού. Η επόμενη μεγάλη συμφωνία στην αγορά ίσως να μην κριθεί από το ποιος θα παραγγείλει περισσότερα car carriers, αλλά από το ποιος θα εξασφαλίσει τους. Και ο Πατίτσας βρίσκεται σε έναν κλάδο όπου το πραγματικό περιουσιακό στοιχείο του αύριο μπορεί να μην είναι μόνο το πλοίο, αλλά και-Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια τουπέρασε μάλλον στα ψιλά της πολιτικής επικαιρότητας. Η ναυτιλία απέκτησε, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,στην ατζέντα των συνομιλιών Αθήνας και Ουάσιγκτον. Στιςυπογράφηκε συμφωνία για τηναπό την Ελλάδα. Συμφωνία η οποία υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τη δύναμη της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Γιατί όταν η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου αποκτά ειδικό βάρος στον στρατηγικό διάλογο με την αμερικανική υπερδύναμη, οι συζητήσεις δύσκολα θα περιοριστούν για πάντα στα πιστοποιητικά των ναυτικών.αποτελούν πεδία με ευρύτερη γεωπολιτική σημασία. Το μεγαλύτερο στοίχημα, όμως, είναι αν αυτή η πρώτη συμφωνία θα αποτελέσει την αφετηρία για μια πιο ουσιαστική ναυτιλιακή ατζέντα μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Γιατί στις διεθνείς σχέσεις, όπως και στη ναυτιλία, σημασία δεν έχει μόνο να καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σημασία έχει τι θα καταφέρεις να πάρεις από αυτό.-Χθες, ο κορεατικός χρηματιστηριακός δείκτηςέχασε πάνω απόκαι ηπερίπου, στη χειρότερη συνεδρίαση για τους προμηθευτές της τεχνητής νοημοσύνης από τα τέλη Ιουλίου. Το Reuters, έγραψε για το ισχυρότερο ως τώρα σημάδι ότι αλλάζει η επενδυτική διάθεση. Την ίδια ημέρα, τοπροειδοποίησε ότι «οι συνέπειες μιας διόρθωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι παγκόσμιες». Τη Δευτέρα, η ερευνητική μονάδα τηςείχε υποβαθμίσει τις αμερικανικές μετοχές σε ουδέτερη στάση. Πίσω από αυτό το κλίμα νευρικότητας βρίσκονται δύο αριθμοί. Ο πρώτος είναι εύκολος:. Είναι το ποσοστό του αμερικανικού ΑΕΠ που εκτιμάται ότι θα απορροφά κάθε χρόνο, από το 2025 έως το 2032, η κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 3,63% προέκυψε από μια εμπεριστατωμένη μελέτη του(Columbia) για τοπου ανέδειξε η. Το ποσό συνολικά ανέρχεται σε. Την εποχή της «επανάστασης του σιδηρόδρομου» οι υποδομές εκείνης της εποχής (1870-1890) απορροφούσαν 2,24% του ΑΕΠ. Οι αυτοκινητόδρομοι απορροφούσαν το 1,13%, οι τηλεπικοινωνίες της δεκαετίας του ’90 το 1,10%, οι διώρυγες 0,66%. Φέτος ηυπολογίζει σε περίπου 1,9% του ΑΕΠ τις επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο δεύτερος αριθμός, είναιΤόσα είναι τα ετήσια έσοδα που χρειάζεται παγκοσμίως, ο κλάδος έως το 2031 για να δικαιολογήσει τα data centers, σύμφωνα με ανάλυση της. Ο υπολογισμός είναι απλός. Επενδύσεις $1,5 τρισ. τον χρόνο, που αντιστοιχούν στο 25% των εσόδων. Τα υπάρχοντα προϊόντα, από chatbots έως εργαλεία για επιχειρήσεις, φτάνουν το πολύ τα $1,8 τρισ. Μένει ένα κενό αξίαςπου η Bain αναζητά σε διαφημίσεις, αυτόνομα συστήματα και ρομποτική.Το 1873, χρεοκόπησαν πάνω από 100 αμερικανικές σιδηροδρομικές εταιρείες. Οι γραμμές έμειναν στη θέση τους και δούλεψαν για άλλους.-Αργά το βράδυ της Δευτέρας, ηανακοίνωσε τα μεγέθη για τις πωλήσεις τρίτου τριμήνου (, με οργανική αύξηση +1%). Η πραγματική είδηση όμως έφτανε μέχρι την Κίνα. Ο κλάδος Μόδας και Δερμάτινων, σχεδόν ο μισός τζίρος του ομίλου μεκαι, υποχώρησε, σταΗ οικονομική διευθύντριαείπε στους αναλυτές ότι οι αγορές των Κινέζων πελατών έπεσαν γύρω στο, με διψήφια πτώση μέσα στη χώρα. Η Ασία εκτός Ιαπωνίας ήταν η μόνη περιοχή με αρνητικό πρόσημο (-5%). ΗΠΑ και Ιαπωνία έτρεξαν με +5% και +6%. Για όλα αυτά ευθύνεται μια ευνοϊκή απόφαση της κινεζικής δικαιοσύνης. Στις 29 Ιουνίου, η Louis Vuitton κέρδισε πρωτόδικα σε δικαστήριο του Σουτζόου αποζημίωση(περίπου $1,5 εκατ.), από την αλυσίδαγια ένα λογότυπο με τετράφυλλο λουλούδι. Η απόφαση συγκέντρωσεστο Weibo (είναι το Κινεζικό twitter ή Χ) και το κοινό φυσικά πήρε το μέρος της Molly Tea. Η Καμπανίς παραδέχθηκε αρνητική επίδραση «τουλάχιστον στην αρχή του τριμήνου». Πρόσθεσε ότι το -5% είναι «μικρό», πιο κοντά στο -4,5%, και ότι ένα πρόβλημα μεταφορέα στέρησε από τη Vuitton πάνω από μία μονάδα ανάπτυξης. Η Dior του Τζόναθαν Άντερσον έμεινε κι αυτή. Τα ρολόγια και κοσμήματα επιβράδυναν στο +6% από +11%. Μειώσεις τιμών η διοίκηση αποκλείει, ενώ η Καμπανίς άφησε ανοιχτό το αν η συγκράτηση κόστους θα καλύψει πλήρως την πίεση στα περιθώρια. Η μετοχή της LVMH υποφέρει, λίγο πάνω από το χαμηλό 52 εβδομάδων και περίπουαπό την αρχή του έτους. Την Τρίτη 4 επενδυτικοί οίκοι μείωσαν τις τιμές-στόχους κατά 9% κατά μέσο όρο. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι πολυτέλειας έχουν χάσει φέτος περίπου. Στην Κίνα η Louis Vuitton κέρδισε τη δίκη με αποζημίωση 1,5 εκατ. δολάρια.-Ηείναι μια μεγάλη εκπτωτική αλυσίδα σούπερ μάρκετ από τη Γερμανία. Στην ουσία είναι δύο ξεχωριστοί όμιλοι,. O Έλληνας καταναλωτής τη θυμάται από το σύντομο πέρασμά της στην Ελλάδα, Ήρθε το 2008 κι έφυγε τρέχοντας το 2010 αφού έκλεισε τα 38 καταστήματα της, βλέποντας την καταιγίδα που έρχεται. Στη Γερμανία, η Aldi φαίνεται πως άνοιξε πόλεμο με την. Στα ράφια της το απόθεμα τελειώνει και δεν αναπληρώνεται. Η κλαδική εφημερίδαέγραψε στις 8 Οκτωβρίου ότι οι παραδόσεις προς την εκπτωτική αλυσίδα έχουν διακοπεί. Σιωπηρά. Αφορμή είναι ο τιμοκατάλογος. Η, ο εμφιαλωτής της γερμανικής αγοράς, αύξησε από την 1η Σεπτεμβρίου τις τιμές χονδρικήςκατά μέσο όρο. Η προτεινόμενη τιμή για τη φιάλη των 1,25 λίτρων ανέβηκε από. Lidl και Netto την υιοθέτησαν. Η Aldi πουλάει όσο απόθεμα της απομένει στα €1,59. Πριν από την Aldi, η, κατά την ίδια εφημερίδα, πάγωσε τις παραγγελίες για όλο το χαρτοφυλάκιο, από Fanta και Sprite έως Monster. Λίγες μέρες αργότερα, η Coca-Cola ανακοίνωσε ότι η διαφορά έχει επιλυθεί. Η Aldi απάντησε αλλιώς. Την 1η Οκτωβρίου έριξε τη δική τηςτου 1,5 λίτρου από, μείωση περίπου. Lidl και Norma κατέβασαν τις δικές τους στο ίδιο ποσό. Ανά λίτρο, η Coca-Cola κοστίζει πλέον σχεδόν 4πλάσια από την ιδιωτική ετικέτα που στέκεται δίπλα της. Ο γερμανικός τιμοκατάλογος δεν αφορά φυσικά την Ελλάδα, όπου εμφιαλώνει η Coca-Cola HBC. Η τάση όμως είναι κοινή αφού η ιδιωτική ετικέτα έφτασε τοτων πωλήσεων των σούπερ μάρκετ στο πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της. Στα ράφια της Aldi, η πιο διάσημη μάρκα του κόσμου δοκιμάζει αυτές τις μέρες τις αντοχές της, δίπλα σε ένα μπουκάλι του €0,49.