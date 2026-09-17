-Χαίρετε, σας έγραφα και χθες ότι το πιο ενδιαφέρον εύρημα των πλέον πρόσφατων δημοσκοπήσεων είναι ο Κασιδιάρης. Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος δίχως ακόμα να έχει κάνει κόμμα -και να μη γνωρίζουμε συνταγματικά αν μπορεί ή όχι- έχει σαρώσει τα νούμερα της δεξιάς και ακροδεξιάς, πέραν της ΝΔ, δηλαδή σε ψήφους που δεν πάνε με τίποτα στο κυβερνών κόμμα. Αντιθέτως, για παράδειγμα σε μια εκ των δημοσκοπήσεων προ τριών εβδομάδων ο Σαμαράς μετριόταν στο 4% πρόθεση και στο 5% με 6% εκτίμηση και τώρα μετά την αναγγελία Κασιδιάρη μετριέται (ο πρώην πρωθυπουργός) μόλις στο 3,2%. Ποιο είναι το «πρόβλημα» όμως: Ότι οι ψήφοι που μπορεί να πάρει ο Κασιδιάρης επειδή προέρχονται από κόσμο που δεν θα πήγαινε καν στις κάλπες ανεβάζουν το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα αυτό να μη συμφέρει το πρώτο κόμμα. Από την άλλη βέβαια φαντάζεστε τον Σαμαρά να σκέφτεται ότι αν κάνει κόμμα ο ίδιος θα κινδυνεύσει να μπει στη Βουλή ενώ ο τύπος που έβαλε στη φυλακή ο ίδιος πριν χρόνια, ο Κασιδιάρης, μπορεί να πάρει και 8%; Ρώτησα την πηγή μου βεβαίως στο Μ.Μ για όλο αυτό και μου απάντησε ότι «η ανάλυση που γίνεται επί του θέματος είναι σωστή αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε τι θα συμβεί και με τις δυο αυτές περιπτώσεις». Πάντως ότι ο Κασιδιάρης σαρώνει την υπερδεξιά πτέρυγα είναι αλήθεια και αυτό το γνωρίζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.
Ο δύσκολος χειμώνας και τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη
-Πέρασε κάπως στα ψιλά, αλλά στη χθεσινή του παρουσία στη Βουλή ο Κ.Μ
προειδοποίησε για έναν «δύσκολο χειμώνα»
που έρχεται. Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι ότι η πίεση είναι διπλή, τόσο από τον Κόλπο
όσο και από τον πόλεμο της Ουκρανίας
και δεν υπάρχουν πολλοί εθνικοί πόροι, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται και καμία προθυμία για συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε να πάρουν ανάσα τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, ο καθένας θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά μόνος του. Μια πρώτη συζήτηση έγινε χθες στον κύκλο Μητσοτάκη-Χατζηδάκη-Πιερρακάκη-Παπασταύρου
και σύντομα επίκεινται αποφάσεις για τον Οκτώβριο, αφού παράλληλα ο έχων το ταμείο Πετραλιάς
ξανακάνει τις πράξεις για να βγει ο χειμώνας. Πάντως η Ελλάδα δεν θα είναι από τις χώρες που θα επιβάλλουν νέα έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια. Και απ’ ό,τι φαίνεται το μέτρο δεν θα είναι υποχρεωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα πάντως, στη συνέντευξη που θα δώσει ο Μητσοτάκης θα προαναγγείλει μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών στην ενέργεια
ενόψει του χειμώνα. «Κανείς δεν θα μείνει μόνος»
, θα πει.
Κεντροαριστερή σαλάτα
-Και ενώ η κυβέρνηση έχει διάφορα ζόρια, στην Κεντροαριστερά
τα πράγματα θυμίζουν σαλάτα. Η εμφάνιση του αρχηγού Νίκου από τη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα για αυτόνομη πορεία έσβησε απότομα από τον βουλευτή Πάνα που εκτίμησε ότι θα μπορούσε να γίνει μετεκλογική συνεργασία με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα
, για να εισπράξει το άδειασμα της Χαριλάου Τρικούπη
. Και σαν μην τους έφτανε ο Πάνας, εμφανίστηκε χθες και η Βάσια Αναστασίου
να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ
θα μπορούσε να συνεργαστεί με τα απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ
στη βάση των προγραμματικών αξόνων, όχι με τα πρόσωπα. Έτσι προφανώς δουλειά δεν γίνεται, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ μένει στα ίδια και στα ίδια, χωρίς να κεφαλαιοποιεί το εμφανές ταβάνιασμα της δυναμικής του αρχηγού Αλέξη
. Μιας και λέω για τον Αλέξη, ακούω ότι ο δήμαρχος Χάρης Δούκας
κάθισε και τσίμπησε κάτι στα γρήγορα με τον Αλέξη Χαρίτση
που ετοιμάζεται για το κόμμα του Τσίπρα, αμέσως μετά την πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβαντζή
. Τώρα, θα μου πείτε ότι ένα τραπέζι από μόνο του δεν λέει τίποτα, αλλά άμα βρίσκεσαι διαρκώς με έναν άνθρωπο προφανώς έχεις και κάτι να πεις μ' αυτόν και επί του πολιτικού.
Και ΠΑΣΟΚ… rebranding
-Μιας και είμαστε στην αντιπολίτευση, λένε ότι ο Νίκος μας στο ΠΑΣΟΚ, για να μη λέει ότι δεν του δίνουμε και σημασία, αναθάρρησε από τις δυο δημοσκοπήσεις της Pulse
και της Opinion Poll
που του δίνουν μια ελαφρά άνοδο και περιμένει τώρα τη Marc
και τη Metron Analysis
να δει αν έχει κάποιο trend. Άλλαξε μου λένε και εταιρεία ή σύμβουλο επικοινωνίας (είχε τον Σεφερτζή και μετά τον Κουσούλη) αλλά και λογογράφο. Εάν μεταξύ πολλών άλλων αλλάξει και πολιτικό μοτίβο θα έλεγα μπορεί να έχει δικαίωμα στην ελπίδα ότι θα πάρει κάτι, αλλά αυτός ξέρει καλύτερα.
Προεκλογικές κόντρες
-Και στη ΝΔ βεβαίως τα προεκλογικά νεύρα είναι τεντωμένα
. Μετά την υπουργό Κεραμέως
-που πρώτη έσπευσε να διαφωνήσει με την ιδέα του Μαρινάκη
για το επίδομα ανεργίας- χθες ήρθε και ο Δημήτρης Καιρίδης
. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί; Την προεκλογική αρένα του βορείου τομέα της Β' Αθηνών
, όπου γίνεται η σφαγή του Δράμαλη. Και η εμφάνιση Φλωρίδη
στη Θεσσαλονίκη όμως έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά όλων των παικτών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στη μάχη του σταυρού θα γίνει μάχη. Λέγεται πάντως ότι κάποιοι έχουν και εναλλακτικά πλάνα με το βλέμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς οι εκλογές αυτές έρχονται το 2028
, μετά τις εθνικές.
Το παζάρι για τον ευρω-προϋπολογισμό
-Στο Ευρωκοινοβούλιο
βρέθηκε στις αρχές της εβδομάδας ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τάσος Χατζηβασιλείου
, ο οποίος είδε την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα
και επικεφαλής επιτροπών και ομάδων, καθώς συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας και ταυτόχρονα ασχολείται με το καυτό θέμα των ημερών: τις διαπραγματεύσεις για τον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. της περιόδου 2028-2034
. Η θέση της Ελλάδας είναι υπέρ ενός φιλόδοξου σχεδίου χωρίς οριζόντιες περικοπές
. Τις ίδιες θέσεις συμμερίζονται 17 χώρες της Ένωσης
που απαρτίζουν την ομάδα των φίλων της συνοχής. Απέναντί τους, βρίσκεται το μπλοκ των φειδωλών (Γερμανία, Αυστρία, Δανία κ.λπ.
) που ζητούν λιγότερες κοινές δαπάνες. Είναι προφανές ότι στη Σύνοδο του Οκτωβρίου
θα γίνει αρκετή συζήτηση για το θέμα, ενώ ο Χατζηβασιλείου χθες ενημέρωσε σχετικά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
.
Τα στοιχεία για τη δημογραφική πίεση
-Το δημογραφικό ισοζύγιο της Ελλάδας
παρέμεινε έντονα αρνητικό στο α΄ τρίμηνο του 2026
, παρά την οριακή ανάκαμψη των γεννήσεων
και τη μείωση των θανάτων
. Οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 15.946
, αυξημένες κατά 0,4%
σε σχέση με τις 15.889 του 2025. Την ίδια περίοδο, με βάση τις πρώτες 13 εβδομάδες του έτους, οι θάνατοι περιορίστηκαν σε 33.113
από 34.130, σημειώνοντας πτώση 3,0%
. Παρά τη σχετική βελτίωση, οι θάνατοι παρέμειναν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων: για κάθε γέννηση αντιστοιχούσαν περίπου 2,08 θάνατοι
. Η φυσική μείωση του πληθυσμού διαμορφώθηκε σε περίπου 17.167 άτομα
, έναντι 18.241 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, περιοριζόμενη κατά 1.074 άτομα ή 5,9%
. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η δημογραφική πίεση
υποχώρησε ελαφρώς, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η βασική εικόνα της μεγάλης απόκλισης μεταξύ γεννήσεων και θανάτων
. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών το 43% των Ελλήνων
δηλώνει ότι έχει τουλάχιστον ένα κατοικίδιο ζώο
στο σπίτι του. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων σκύλων και γατών
στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό παιδιών και εφήβων (ηλικίας 0–14 ετών
), οι οποίοι με βάση τις πρόσφατες απογραφές υπολογίζονται σε περίπου 1,32 εκατομμύρια
.
Χωρίς (νέα) παράταση η ρύθμιση για το ελβετικό
-Τέλος χρόνου για τους δανειολήπτες
που έχουν δάνειο σε ελβετικό φράγκο
και θέλουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που έχει θεσπιστεί. Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών
δείχνει να είναι οριστική και συνεπώς δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του χρόνου, όπως είχε αρχικώς εκτιμηθεί. Με τις νέες συνθήκες οι ενδιαφερόμενοι έχουν μπροστά τους σαφή καταληκτική ημερομηνία για να αποφασίσουν εάν θα ενταχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026
. Αν το κάνουν μετατρέπουν το στεγαστικό δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ
και μπορούν να επωφεληθούν από το κλιμακωτό «κούρεμα» της οφειλής
, ανάλογα με τα σχετικά κριτήρια. Η διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία και μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί περίπου το 65% των δανειοληπτών
. Εκτιμάται ότι το ποσοστό θα μπορούσε να φθάσει περίπου στο 70%
όσο βαδίζουμε προς την εκπνοή της προθεσμίας.
Η βίλα Καμπά και η DIMAND
-Έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, η ιστορική βίλα Καμπά
στην Κάντζα αποκτά νέα ζωή. Συνεργεία τεχνικής εταιρείας ήδη ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού του ακινήτου, απομακρύνονται απορρίμματα και μπάζα και ξεριζώνονται τα δέντρα που είχαν φυτρώσει ακόμη και μέσα στο κτήριο αφού η σκεπή του είχε καταρρεύσει. Η ανακατασκευή της βίλας αποτελεί ένα μόνο μέρος της επένδυσης ύψους 440 εκατ. ευρώ
που θα υλοποιήσει η Dimand
στο Κτήμα Καμπά
με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στην επόμενη 4ετία. Το Campas Gardens
σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η ανάπτυξη, συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 92.000 τ.μ.
μαζί με τους βοηθητικούς χώρους, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 7.000 εργαζομένους και επισκέπτες
. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται συγκρότημα γραφείων (Office Park
) πλαισιωμένα από εμπορικές χρήσεις και εστίαση, ενώ προβλέπεται η αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού Οινοποιείου Καμπά
ως πόλου πολιτισμού, καθώς και η ανάδειξη του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Κάντζας
. Το project περιλαμβάνει ακόμη μικρή μονάδα φιλοξενίας, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις, αμπελώνες και ελαιώνες. Η χρηματοδότηση προβλέπεται κατά 35% από ιδιωτικά κεφάλαια
και 65% από τραπεζικό δανεισμό
.
Κρι Κρι: Το κατεψυγμένο γιαούρτι και η υπερβολή με το 1,1 δισ. κεφαλαιοποίηση
-Η Κρι Κρι
στη χθεσινή συνεδρίαση σημείωσε άνοδο 3,15%
και έκλεισε στα 32,7 ευρώ
, με υψηλό ημέρας τα 33,25 ευρώ, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αυξημένη, με τον τζίρο να αγγίζει τα 1,4 εκατ. ευρώ
και τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να προσεγγίζει πλέον το 1,1 δισ. ευρώ
. Η Κρι Κρι είναι αδιαμφισβήτητα καλή εταιρία με καλές προοπτικές, αλλά 1,1 δισ. δεν κάνει, ακόμη κι αν Αμερικάνοι και Κινέζοι τρώνε από το πρωί μέχρι το βράδυ κατεψυγμένο γιαούρτι
. Με ισχυρή ανοδική ορμή και η μετοχή της Euronext Athens
που ενισχύθηκε κατά 3,55%
κλείνοντας στα 8,47 ευρώ
, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 18 ετών. Η μετοχή βάζει πλέον στο στόχαστρο το ψυχολογικό όριο των 9 ευρώ
, το οποίο είχε αγγίξει για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2008.
Qualco: Το ισχυρό ανεκτέλεστο «δείχνει» επιτάχυνση στο β΄ εξάμηνο
-Με διψήφια αύξηση εσόδων
αλλά με την κερδοφορία να απορροφά το κόστος της επόμενης φάσης ανάπτυξης έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για την Qualco Group
. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14%
στα 101,1 εκατ. ευρώ
, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA
ενισχύθηκε κατά 3%
στα 13,4 εκατ. ευρώ
, με το περιθώριο να υποχωρεί στο 13,2%
. Η πίεση στα margins συνδέεται κυρίως με τις αυξημένες επενδύσεις σε δυνατότητες υλοποίησης έργων, Τεχνητή Νοημοσύνη
και τεχνολογίες dual-use
, ενώ σε επίπεδο προσαρμοσμένου αποτελέσματος καταγράφηκε μικρή ζημιά 0,6 εκατ. ευρώ
. Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται περισσότερο σε όσα έρχονται. Τα διεθνή έσοδα έτρεξαν με +24%
και έφτασαν τα 32,1 εκατ. ευρώ
, αντιπροσωπεύοντας πλέον σχεδόν το ένα τρίτο του τζίρου. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το πενταετές ανεκτέλεστο των 762 εκατ. ευρώ
, με το 44%
να προέρχεται από πελάτες του εξωτερικού, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για αύξηση εσόδων περίπου 15%
στο σύνολο του 2026 και περιθώριο EBITDA κοντά στο 20%
, ποντάροντας στην έντονη εποχικότητα, καθώς περίπου το 60% των ετήσιων εσόδων
παράγεται στο β΄ εξάμηνο. Παράλληλα, αναμένει επιστροφή σε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και αποκλιμάκωση του leverage κοντά στη 1 φορά
έως το τέλος του έτους.
Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό σήμα με τζίρο 100 εκατ. ευρώ εν όψει του rebalancing
-Με άνοδο
και πρωταγωνιστικό ρόλο
στον τραπεζικό κλάδο
, η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς
έκλεισε στα 10,69 ευρώ
, πλησιάζοντας το υψηλό έτους των 10,80 ευρώ
και προσεγγίζοντας επίπεδα που είχε να δει από τον Μάρτιο του 2021. Η συναλλακτική δραστηριότητα
υπήρξε εντυπωσιακή, με τον τζίρο
να αγγίζει τα 99,05 εκατ. ευρώ
και τον όγκο
τα 9,23 εκατ. τεμάχια
, επίδοση που αποτελεί υψηλό 8μήνου. Κομβικό στοιχείο της συνεδρίασης αποτέλεσαν τα 10 πακέτα συνολικής αξίας 50,3 εκατ. ευρώ
, τα οποία επιβεβαιώνουν την ισχυρή τοποθέτηση θεσμικών χαρτοφυλακίων
. Η έντονη κινητικότητα λειτουργεί ως προάγγελος της επικείμενης αναδιάρθρωσης των δεικτών (rebalancing)
την ερχόμενη Παρασκευή.
Ένα στα 4 ευρώ της αγοράς είναι προϊόν σε προσφορά
-Η Circana
δημοσίευσε χθες το Market View για το 7μηνο 2026
και το συνόδευσε μ’ έναν καθησυχαστικό τίτλο, ότι δηλαδή ανέβηκε +5,6% η αξία πωλήσεων
στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCG)
των σούπερ μάρκετ. Ο τζίρος
ανέβηκε στα €8,39 δισ.
έναντι €7,95 δισ.
, με τους όγκους +3,6%
και τη μέση τιμή μόλις +1,6%
, ενώ ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα κυμαινόταν γύρω από το 4%
. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ αξίας και όγκου πωλήσεων
συρρικνώνεται, λέει η έκθεση. Το ενδιαφέρον μήνυμα ωστόσο κρύβεται σε δύο άλλες σελίδες. Το 26,2% της αξίας πωλήσεων
περνά πλέον από προσωρινή μείωση τιμής
(αυξήθηκε 1,5 μονάδα σε ένα χρόνο). Στα τρόφιμα 27,1%
(αύξηση +1,9 μονάδες). Με απλά λόγια, το 1 από τα 4 ευρώ στο ταμείο είναι προϊόν προσφοράς
. Επίσης, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
κόλλησε στο 27,2%
, αμετάβλητο από πέρυσι και -για πρώτη φορά «μετά από καιρό»- οι επώνυμες μάρκες
τρέχουν με τον ίδιο ρυθμό (+5,2%
). Το 2025 τα μη επώνυμα προϊόντα (private label
) έτρεχαν με +7,5%
έναντι +4,8%
. Αυτό σημαίνει ότι οι πολυεθνικές σταμάτησαν την συρρίκνωση των μεριδίων αγοράς όχι με χαμηλότερες τιμές ραφιού αλλά με περισσότερες προωθητικές ενέργειες και προσφορές
. Η μέση τιμή στα τρόφιμα, ανέβηκε +2%
, στα μη αλκοολούχα ποτά +4,7%
, στα σνακ +3%
. Οι προσφορές κράτησαν τον καταναλωτή στα επώνυμα προϊόντα χωρίς μείωση τιμών. Επιπλέον, η Circana διαπίστωσε ότι τα hypermarkets
(άνω των 2.500 τ.μ.) τρέχουν με +8,2%
και τα μικρά καταστήματα (έως 400 τ.μ.) με +7,1%
, ενώ το μεσαίο σούπερ μάρκετ (1.000–2.500 τ.μ.) που κρατά το 43,4% της αγοράς
, μένει στο +4,8%
.
Όταν η Αττική Οδός μετρά την οικονομία
-Από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
με τους αναλυτές μάθαμε ότι η κίνηση των διοδίων στην Αττική Οδό
, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αυξήθηκε +2,5%
περίπου όσο και στο εξάμηνο (+2,4%
) παρά το γεγονός ότι η βενζίνη ήταν ακριβότερη λόγω Ορμούζ και οι Αθηναίοι, υποτίθεται, στα νησιά. Η ΕΛΣΤΑΤ
δεν έχει καλύτερο δείκτη για το τι κάνει καλοκαιριάτικα η οικονομία της Αττικής. Η λειτουργική μόχλευση
της παραχώρησης μετέτρεψε το +2,4% της κίνησης σε +7,7% EBITDA
στο εξάμηνο. Επίσης από την τηλεδιάσκεψη μάθαμε ότι τα κατασκευαστικά περιθώρια
δεν κινήθηκαν. Ούτε πάνω, ούτε κάτω, αλλά «ίδια», σε μια χρονιά που το κόστος ενέργειας και υλικών ταλαιπωρεί τον κλάδο. Η εξήγηση βρίσκεται στη σύνθεση του ανεκτέλεστου υπολοίπου των €8,9 δισ.
Το 54%
είναι ίδιες επενδύσεις του ομίλου και το 25% ιδιωτικά έργα τρίτων
.
Η 5η συστημική τράπεζα της χώρας
-Από το 2013, η Ελλάδα έχει 4 συστημικές τράπεζες
. Στο χθεσινό Investors Day
, η διοίκηση της CrediaBank
έδωσε ημερομηνία για την 5η συστημική
. Μέχρι το τέλος του έτους, φιλοδοξεί να περάσει υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
. Ο δρόμος είναι γνωστός και περνά από τη Μάλτα
. Η εξαγορά του 70,03% της HSBC Malta (€200 εκατ., 0,48x TBV)
διπλασιάζει τον ισολογισμό των €8,5 δισ.
και ενεργοποιεί τα κριτήρια του SSM
. Το κλείσιμο τοποθετείται στο 1ο τρίμηνο 2027
, οι εγκρίσεις στο 4ο τρίμηνο του 2026
. Στους στόχους της διοίκησης περιλαμβάνεται και η αύξηση του μεριδίου αγοράς
από 3,5% σήμερα σε 7% το 2030
. Διπλασιασμός σε τέσσερα χρόνια, σε μια αγορά όπου οι 4 μεγάλοι μοιράζονται πάνω από το 90%
. Οι στόχοι αναφέρουν δάνεια άνω των €11 δισ. μεσοπρόθεσμα
και €14 δισ. μακροπρόθεσμα
, καθαρά κέρδη άνω των €225 εκατ.
και μετά €325 εκατ.
, NIM 3%
, κόστος/έσοδα 30–40%
, CET1 πάνω από 15%
, μέρισμα από τα κέρδη του 2026. Η πιστωτική επέκταση του εξαμήνου (€841 εκατ.
) τρέχει με πολλαπλάσιο ρυθμό του συστήματος και η απορρόφηση της Ευρώπη Holdings
προσθέτει το bancassurance
.
Οι 89 και το κλαμπ που στενεύει
-Κρατήστε έναν αριθμό από τη νέα έρευνα της Petrofin Research
. Όχι τα 6.822 πλοία
, ούτε τα 493,5 εκατ. dwt
του ελληνόκτητου στόλου. Κρατήστε το 89
. Τόσοι είναι πλέον οι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι που ξεπερνούν το 1 εκατ. dwt
και όλοι μαζί ελέγχουν το 80,81% της συνολικής χωρητικότητας
. Και εδώ βρίσκεται μια ιστορία που δεν κάνει τόσο θόρυβο όσο οι παραγγελίες δισεκατομμυρίων στα ασιατικά ναυπηγεία. Η ελληνική ναυτιλία μεγαλώνει
, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνεται
. Οι εταιρείες είναι πλέον 587
, από 588 πέρυσι, όμως το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στη διαφορά της μίας εταιρείας. Βρίσκεται στο ποιος μπορεί να αντέξει το παιχνίδι που γίνεται όλο και ακριβότερο. Γιατί σήμερα δεν αρκεί να έχεις δύο ή τρία καλά πλοία και καλές σχέσεις με τους ναυλωτές. Χρειάζεσαι πρόσβαση σε χρηματοδότηση
, τεχνική υποδομή, αγοραστική δύναμη, ανθρώπους για το regulatory και το compliance
και, βέβαια, κεφάλαια για νεότερο tonnage
. Η ίδια η Petrofin επισημαίνει ότι οι οικονομίες κλίμακας
ευνοούν τους μεγαλύτερους, ενώ οι μικροί ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα όσοι διαθέτουν γερασμένους στόλους, πιέζονται περισσότερο. Και τώρα βάλτε στην εξίσωση τα 679 νεότευκτα
των Ελλήνων, συνολικής χωρητικότητας 60,4 εκατ. dwt
. Η επόμενη ημέρα, λοιπόν, ίσως δεν κριθεί μόνο στο ποιος θα παραγγείλει περισσότερα πλοία. Θα κριθεί και στο ποιοι θα μπορούν να παραμείνουν στο τραπέζι. Όμως οι καρέκλες λιγοστεύουν.
Η ιρανική «μαύρη λίστα» και ο ελληνικός πονοκέφαλος
-Μέχρι τώρα ο μεγάλος φόβος των Ελλήνων εφοπλιστών
στον Ορμούζ
ήταν ένας: να μη χτυπηθεί πλοίο τους. Τώρα προστίθεται ακόμη ένας, πιο σύνθετος. Να μη βρεθεί το πλοίο στη λάθος λίστα. Η Τεχεράνη
ανέβασε στα 77
τα πλοία που θεωρεί ότι παραβίασαν τους δικούς της κανόνες διέλευσης των Στενών
. Και ανάμεσά τους υπάρχουν πλοία ελληνικών συμφερόντων. Το πραγματικά ανησυχητικό, όμως, βρίσκεται στα «ψιλά γράμματα». Οι Ιρανοί δεν απειλούν μόνο με πρόστιμα
, κράτηση
ή ακόμη και κατάσχεση
σε μελλοντική διέλευση. Προειδοποιούν ότι στη λίστα μπορούν να προστεθούν και πλοία που συνεργάζονται με τα ήδη καταχωρισμένα, ακόμη και μέσω ship-to-ship μεταφορτώσεων
, ενώ βάζουν στο κάδρο ασφαλιστές, P&I Clubs και νηογνώμονες
. Και εδώ αρχίζει ο ελληνικός πονοκέφαλος. Η ελληνόκτητη ναυτιλία
είναι τόσο μεγάλη και τόσο έντονα παρούσα στα tankers
, ώστε μια black list
που αποκτά χαρακτηριστικά αλυσίδας μπορεί να δημιουργήσει επιχειρησιακές επιπλοκές πολύ πέρα από τα πλοία που αναγράφονται σε αυτήν. Δεν σημαίνει ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται υπό ιρανικές κυρώσεις. Σημαίνει όμως ότι κάθε fixture
, κάθε STS
και κάθε πέρασμα από τον Ορμούζ
χρειάζεται πλέον ένα ακόμη check. Ποιος βρίσκεται απέναντι και σε ποια λίστα είναι γραμμένος. Στη ναυτιλία, τελικά, το blacklist risk
φαίνεται ότι έγινε μέρος του voyage planning
.
Η Ελλάδα ως πλατφόρμα υποδομής για την ΑΙ της Ευρώπης
-Κυκλοφόρησε χθες ένα 5σέλιδο «executive brief»
του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού και Επενδυτικού Συμβουλίου (U.S. Greece Trade & Investment Council)
, με τίτλο που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως «από την αντίδραση κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης
, σε μια νέα διατλαντική ευκαιρία» για την Ελλάδα. Στην 3η ενότητα, «Στρατηγικό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον»
, υπάρχει το κεντρικό αφήγημα της έκθεσης που λέει ότι η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να τοποθετηθεί ως «αξιόπιστη στρατηγική πλατφόρμα υποδομής»
στη σύγκλιση ενέργειας, Τεχνητής Νοημοσύνης, συνδεσιμότητας και διαχείρισης δεδομένων
. Ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου στην Αμερική, ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος
της FORESIGHT
καταγράφει την αντίδραση που εκδηλώνεται σε 6 πολιτείες (Βιρτζίνια, Τέξας, Καλιφόρνια, Ιλινόι, Τζόρτζια, Οχάιο
) όπου οι hyperscale εγκαταστάσεις
, η αναβίωση της πυρηνικής ενέργειας
, με τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες
, και η συγκέντρωση κεφαλαίου σε λίγους «τεχνολογικούς και ενεργειακούς» επιχειρηματικούς ομίλους, έχουν ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το κόστος του ρεύματος. Το συμπέρασμα είναι ότι η επόμενη φάση των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
θα στηθεί «έξω από υπερφορτωμένες, πολιτικά αμφισβητούμενες εγχώριες αγορές». Η έκθεση αναφέρει το εργαλείο Pax Silica
, την πρωτοβουλία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
(Δεκέμβριος 2025) για «έμπιστες» εφοδιαστικές αλυσίδες ΤΝ. Η Ελλάδα υπέγραψε τη Διακήρυξη
στη σύνοδο της 25–26 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον
, μαζί με ΕΕ, Γερμανία και Ολλανδία. Συνολικά, 24 μέλη. Η πρόταση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού και Επενδυτικού Συμβουλίου είναι η Ελλάδα να αποτελέσει μια μεγάλη πλατφόρμα υποδομής
και ο Κάθετος Διάδρομος
να είναι η «ραχοκοκαλιά» της ψηφιακής και αμυντικής αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων, με το βλέμμα στραμμένο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στο τέλος αναφέρονται οι 8 στρατηγικοί παίκτες, πιθανοί πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας: ΔΕΗ, METLEN, HELLENiQ Energy, Motor Oil, AKTOR, ΑΒΑΞ, Ελληνικά Καλώδια και Όμιλος Κοπελούζου
.
Φτιάξτε γρήγορα πολλά data centers
-Τρεις φωνές, 5 ημέρες, ένας αριθμός. Πρώτος, ο Μάριο Ντράγκι
έγραψε στους Financial Times
(11/9) ότι η ΕΕ φιλοξενεί κάτω από το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύος για Τεχνητή Νοημοσύνη
, σε σύγκριση με το 75% των ΗΠΑ
. Τρεις μέρες αργότερα, η Κριστίν Λαγκάρντ
επανέλαβε το ίδιο ποσοστό στη Βιέννη. Χθες, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
υποσχέθηκε από το Στρασβούργο ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και περισσότερες συνδέσεις δικτύου. Ο Ντράγκι, με αριθμούς και δεδομένα, έδειξε το χάσμα παραγωγικότητας
ανάμεσα στην Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ, το οποίο διευρύνθηκε από $9/ώρα το 2018 σε $21/ώρα το 2025
. Η ταχεία υιοθέτηση AI
θα πρόσθετε 0,3–0,4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
στη συνολική παραγωγικότητα, που είναι σχεδόν μηδενική από το 2022. Το έλλειμμα χωρητικότητας data centers
είναι περίπου 3 GW σήμερα
και θα φθάσει τα 14 GW το 2030
. Ένα data center χτίζεται σε 24 μήνες στις ΗΠΑ
, σε 42 στη Γερμανία
. Ο Ντράγκι το είπε ξεκάθαρα: αν η οικονομία της Ευρώπης αποκοπεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη
, θα μοιάζει με αποκοπή από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Λαγκάρντ εξήγησε το ποιος πληρώνει. Τα νοικοκυριά της ευρωζώνης κατέχουν περίπου €440 δισ. σε αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές
, ενώ 5 μεγάλοι hyperscalers
έχουν περίπου €40 δισ. ομόλογα σε ευρώ
. Με άλλα λόγια, τα ευρωπαϊκά ταμεία και ασφαλιστικές δανείζουν απευθείας τους Αμερικανούς. Η Κομισιόν εκτιμά το χάσμα ζήτησης–προσφοράς στα 19 GW έως το 2036
, με κόστος κάλυψης έως €600 δισ.
Τέλος, η φον ντερ Λάιεν
μίλησε χθες από το Στρασβούργο για 12 δέσμες απλοποίησης (omnibus)
που περιορίζουν διοικητικό βάρος κατά €17 δισ. ετησίως
και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως το τέλος του 2027. Η πρόσκληση για AI Gigafactories
(30/7) φιλοδοξεί να κινητοποιήσει πάνω από €30 δισ.
Ο Ντράγκι δεν προτείνει κρατικά data centers. Ζητά κοινές αγορές υπολογιστικής ισχύος από τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δεδομένα που μένουν στην Ευρώπη, ώστε «η Ευρώπη να έχει Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ολιγάρχες».
Σε 24 μήνες στις ΗΠΑ, σε 42 μήνες στη Γερμανία
-Ο Ντράγκι
έγραψε ότι ένα data center
χτίζεται σε 24 μήνες στις ΗΠΑ
και 42 στη Γερμανία
. Δεν έγραψε γιατί. Η απάντηση βρίσκεται σε μια παλιότερη μελέτη της McKinsey
. Για να πετύχει τους στόχους ΑΠΕ του 2040
, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία χρειάζονται 23.000–35.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
. Αυτό ισοδυναμεί με το μέγεθος μιας χώρας όπως το Βέλγιο. Στη Γερμανία
μόνο το 9% της επικράτειας
είναι τεχνικά, νομικά και περιβαλλοντικά κατάλληλο για αιολικά πάρκα
. Το 60% της απώλειας
οφείλεται σε αποστάσεις από οικισμούς. Όλα αυτά ίσχυαν πριν την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
. Η Κομισιόν
βλέπει χάσμα 19 GW σε data centers έως το 2036
, με κόστος κάλυψης έως €600 δισ.
Κάθε GW
χρειάζεται γη όχι για τους servers, αλλά για τα πάρκα που θα τους τροφοδοτήσουν. Αυτό είναι το κενό που επιδιώκει να καλύψει το GREGY του ομίλου Κοπελούζου
. Προσφέρει 3.000 MW
μέσω καλωδίου HVDC ±525 kV
, μήκους 954 χιλιομέτρων
, από το Sidi Barrani
έως τα Μεσόγεια, τροφοδοτούμενο από 9,5 GW αιολικών και φωτοβολταϊκών
σε περίπου 3.200 τ.χλμ. αιγυπτιακής ερήμου
. Είναι μια έκταση που δύσκολα μπορεί να δεσμεύσει κάποιος στην Ευρώπη. Το έργο βρίσκεται στη λίστα PCI/PMI
και στο Global Gateway
, έλαβε €9,6 εκατ. από το CEF
τον Ιανουάριο για τη χαρτογράφηση του βυθού και παρουσιάστηκε στο SEEF της ΔΕΘ στις 4/9
. Σύμφωνα με την DG Energy
, η τελική επενδυτική απόφαση τοποθετείται τον Μάιο 2028
και η λειτουργία τον Ιούνιο 2031
, με CAPEX €3,57 δισ.
Το επιχείρημα είναι ότι η Ευρώπη είτε θα περιορίσει τις φιλοδοξίες της είτε θα «δανειστεί» γη από τη Βόρεια Αφρική
. Η Ευρώπη διαθέτει τα κεφάλαια, αλλά δυσκολεύεται να βρει τα τετραγωνικά.
Οι εταιρείες που γνωρίζουν τους πελάτες τους καλύτερα από τους ίδιους τους πελάτες
-Λέγεται customer intelligence platform
και είναι ένα λογισμικό που συλλέγει, διασταυρώνει και «διαβάζει» ό,τι αφήνει πίσω του ο καταναλωτής (αγορές, κλικ, παράπονα, τοποθεσία, χρόνο παραμονής σε μια οθόνη
). Η Grand View Research
αποτιμά αυτή την παγκόσμια αγορά στα $3,09 δισ. για το 2024
, αλλά προβλέπει ότι θα φτάσει στα $13,81 δισ. το 2030
, με μέσο ετήσιο ρυθμό 29,2%
. Η Βόρεια Αμερική
κρατούσε το 35,5% των εσόδων το 2024
και οι ΗΠΑ προβλέπεται να παραμείνουν πρώτη χώρα έως το 2030. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά είναι η Ινδία
, με εκτίμηση $762,6 εκατ. το 2030
, σχεδόν όσο ολόκληρη η Ευρώπη στο σχετικό γράφημα. Οι μεγάλοι προμηθευτές είναι γνωστοί: η Salesforce
, η SAS
, οι μεγάλοι του cloud
. Η Grand View Research είναι μια εταιρεία που πουλά εκθέσεις. Οι ρυθμοί 28–30%
που καταγράφει είναι ο κανόνας στους καταλόγους της, όχι η εξαίρεση. Αυτή η νέα δραστηριότητα της αγοράς γεννήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη
, όταν το κόστος επεξεργασίας μη δομημένων δεδομένων (κείμενο, φωνή, εικόνα
) περιορίστηκε δραστικά. Η αγορά δεν μεγαλώνει επειδή μαζεύονται περισσότερα δεδομένα, αλλά επειδή τα ίδια δεδομένα έγιναν επεξεργάσιμα και φθηνότερα. Για την Ευρώπη
, το ζήτημα δεν είναι το λογισμικό αλλά η άδεια χρήσης του. Οι αυστηροί κανόνες GDPR
και η νομοθεσία AI Act
ορίζουν τι επιτρέπεται να συνδεθεί με τι. Η συζήτηση για το Digital Omnibus της Κομισιόν
που αυτή την εβδομάδα κρίνει η Insurance Europe
με 4 αλλαγές για Τεχνητή Νοημοσύνη και δεδομένα
, είναι ακριβώς η μάχη για το πόσο από αυτά τα $13,8 δισ.
θα μπορεί να «τρέξει» νόμιμα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο πελάτης έγινε προϊόν και τώρα πωλείται σε καλύτερη ανάλυση.
Η 28η πολιτεία της Ευρώπης
-«Δεν θα ήταν ωραίο ο Καναδάς
να ήταν η 28η χώρα της ΕΕ,
αντί για η 51η πολιτεία των ΗΠΑ;» είχε ρωτήσει ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ
τον Ιούνιο. Χθες, στο Στρασβούργο
, η φον ντερ Λάιεν
, με τον Μαρκ Κάρνεϊ
στην πρώτη σειρά, έδωσε την πρώτη θεσμική απάντηση. «Θα ήθελα να δουλέψουμε μαζί για να ανοίξει η πόρτα ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ». Χειροκροτήματα, αγκαλιά, φιλί στα δύο μάγουλα. Ο Καναδός πρωθυπουργός
μιλά σήμερα στην Ολομέλεια. Τα οικονομικά μεγέθη πίσω από το τελετουργικό έχουν ενδιαφέρον. Το 70% των καναδικών εξαγωγών
πηγαίνει στις ΗΠΑ. Από τις 22 Αυγούστου
, δασμοί 50%
βαρύνουν καναδικά προϊόντα αξίας περίπου $20 δισ.
Είναι το 5% των εισαγωγών
, από ξυλεία και έπιπλα έως κρασί και μέλι, βάσει μιας διάταξης του 1930 που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Η USMCA
έληξε χωρίς ανανέωση. Ο Καναδάς απάντησε με αντίμετρα «δολάριο για δολάριο» από τις 8 Σεπτεμβρίου
. Ο Τραμπ
ανέβασε το στοίχημα στο 50% για αυτοκίνητα και χάλυβα από 1/1/2027
. «WE DON'T NEED CANADA, THEY NEED US», έγραψε. Η Ενωμένη Ευρώπη
και ο Καναδάς έχουν ήδη τη CETA
σε προσωρινή εφαρμογή από το 2017. Ό,τι συζητείται τώρα, σύμφωνα με πηγές από την Οτάβα, είναι «κάτι λιγότερο από την ένταξη». Η νέα σχέση συνεπάγεται ελεύθερη διαμονή και εργασία Καναδών στην Ευρώπη
, συμμετοχή σε αμυντικά σχέδια
, Αρκτική
, Τεχνητή Νοημοσύνη
. Οι Καναδοί μπορεί να μην έχουν ψήφο στο Συμβούλιο, να μην πληρώνουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά θα συμμετέχουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος. Η αλήθεια είναι ότι ο όρος «συνδεδεμένο μέλος»
δεν υπάρχει στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Το Βερολίνο
το είπε ήδη: είναι «ανοιχτό σε νέα μοντέλα εταιρικής σχέσης», αλλά ο όρος «ίσως δεν είναι κατάλληλος». Η Βρετανία
, που έφυγε το 2020, παρακολουθεί τι μπορεί να πάρει κανείς από την ΕΕ χωρίς να μπει. Ο Τραμπ
πρόσφερε στον Καναδά τη θέση πολιτείας. Η Ευρώπη του προσφέρει κάτι που δεν έχει ακόμη όνομα
και γι’ αυτό είναι πιο εύκολο να το δεχθεί.