-Χαίρετε, σας έγραφα και χθες ότι το πιο ενδιαφέρον εύρημα των πλέον πρόσφατων δημοσκοπήσεων είναι ο Κασιδιάρης. Και αυτό γιατί ο συγκεκριμένος δίχως ακόμα να έχει κάνει κόμμα -και να μη γνωρίζουμε συνταγματικά αν μπορεί ή όχι- έχει σαρώσει τα νούμερα της δεξιάς και ακροδεξιάς, πέραν της ΝΔ, δηλαδή σε ψήφους που δεν πάνε με τίποτα στο κυβερνών κόμμα. Αντιθέτως, για παράδειγμα σε μια εκ των δημοσκοπήσεων προ τριών εβδομάδων ο Σαμαράς μετριόταν στο 4% πρόθεση και στο 5% με 6% εκτίμηση και τώρα μετά την αναγγελία Κασιδιάρη μετριέται (ο πρώην πρωθυπουργός) μόλις στο 3,2%. Ποιο είναι το «πρόβλημα» όμως: Ότι οι ψήφοι που μπορεί να πάρει ο Κασιδιάρης επειδή προέρχονται από κόσμο που δεν θα πήγαινε καν στις κάλπες ανεβάζουν το εκλογικό μέτρο με αποτέλεσμα αυτό να μη συμφέρει το πρώτο κόμμα. Από την άλλη βέβαια φαντάζεστε τον Σαμαρά να σκέφτεται ότι αν κάνει κόμμα ο ίδιος θα κινδυνεύσει να μπει στη Βουλή ενώ ο τύπος που έβαλε στη φυλακή ο ίδιος πριν χρόνια, ο Κασιδιάρης, μπορεί να πάρει και 8%; Ρώτησα την πηγή μου βεβαίως στο Μ.Μ για όλο αυτό και μου απάντησε ότι «η ανάλυση που γίνεται επί του θέματος είναι σωστή αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε τι θα συμβεί και με τις δυο αυτές περιπτώσεις». Πάντως ότι ο Κασιδιάρης σαρώνει την υπερδεξιά πτέρυγα είναι αλήθεια και αυτό το γνωρίζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Ο δύσκολος χειμώνας και τα μέτρα ενίσχυσης Μητσοτάκη

Κεντροαριστερή σαλάτα

Και ΠΑΣΟΚ… rebranding

Προεκλογικές κόντρες

Το παζάρι για τον ευρω-προϋπολογισμό

Τα στοιχεία για τη δημογραφική πίεση

Χωρίς (νέα) παράταση η ρύθμιση για το ελβετικό

Η βίλα Καμπά και η DIMAND

Κρι Κρι: Το κατεψυγμένο γιαούρτι και η υπερβολή με το 1,1 δισ. κεφαλαιοποίηση

Qualco: Το ισχυρό ανεκτέλεστο «δείχνει» επιτάχυνση στο β΄ εξάμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό σήμα με τζίρο 100 εκατ. ευρώ εν όψει του rebalancing

Ένα στα 4 ευρώ της αγοράς είναι προϊόν σε προσφορά

Όταν η Αττική Οδός μετρά την οικονομία

Η 5η συστημική τράπεζα της χώρας

Οι 89 και το κλαμπ που στενεύει

Η ιρανική «μαύρη λίστα» και ο ελληνικός πονοκέφαλος

Η Ελλάδα ως πλατφόρμα υποδομής για την ΑΙ της Ευρώπης

Φτιάξτε γρήγορα πολλά data centers

Σε 24 μήνες στις ΗΠΑ, σε 42 μήνες στη Γερμανία

Οι εταιρείες που γνωρίζουν τους πελάτες τους καλύτερα από τους ίδιους τους πελάτες

Η 28η πολιτεία της Ευρώπης

-Πέρασε κάπως στα ψιλά, αλλά στη χθεσινή του παρουσία στη Βουλή οπροειδοποίησε για ένανπου έρχεται. Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, είναι ότι η πίεση είναι διπλή, τόσο από τονόσο και από τονκαι δεν υπάρχουν πολλοί εθνικοί πόροι, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται και καμία προθυμία για συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση, ώστε να πάρουν ανάσα τα κράτη-μέλη. Με άλλα λόγια, ο καθένας θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά μόνος του. Μια πρώτη συζήτηση έγινε χθες στον κύκλοκαι σύντομα επίκεινται αποφάσεις για τον Οκτώβριο, αφού παράλληλα ο έχων το ταμείοξανακάνει τις πράξεις για να βγει ο χειμώνας. Πάντως η Ελλάδα δεν θα είναι από τις χώρες που θα επιβάλλουν νέα έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια. Και απ’ ό,τι φαίνεται το μέτρο δεν θα είναι υποχρεωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα πάντως, στηενόψει του χειμώνα., θα πει.-Και ενώ η κυβέρνηση έχει διάφορα ζόρια, στηντα πράγματα θυμίζουν σαλάτα. Η εμφάνιση του αρχηγού Νίκου από τη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα για αυτόνομη πορεία έσβησε απότομα από τον βουλευτή Πάνα που εκτίμησε ότι θα μπορούσε να γίνει μετεκλογική συνεργασία με την, για να εισπράξει το άδειασμα της. Και σαν μην τους έφτανε ο Πάνας, εμφανίστηκε χθες και ηνα λέει ότι τοθα μπορούσε να συνεργαστεί με τα απομεινάρια τουστη βάση των προγραμματικών αξόνων, όχι με τα πρόσωπα. Έτσι προφανώς δουλειά δεν γίνεται, γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ μένει στα ίδια και στα ίδια, χωρίς να κεφαλαιοποιεί το. Μιας και λέω για τον Αλέξη, ακούω ότι ο δήμαρχοςκάθισε και τσίμπησε κάτι στα γρήγορα με τονπου ετοιμάζεται για το κόμμα του Τσίπρα, αμέσως μετά την πολιτική κηδεία του. Τώρα, θα μου πείτε ότι ένα τραπέζι από μόνο του δεν λέει τίποτα, αλλά άμα βρίσκεσαι διαρκώς με έναν άνθρωπο προφανώς έχεις και κάτι να πεις μ' αυτόν και επί του πολιτικού.-Μιας και είμαστε στην αντιπολίτευση, λένε ότι ο Νίκος μας στο ΠΑΣΟΚ, για να μη λέει ότι δεν του δίνουμε και σημασία, αναθάρρησε από τις δυο δημοσκοπήσεις τηςκαι τηςπου του δίνουν μια ελαφρά άνοδο και περιμένει τώρα τηκαι τηνα δει αν έχει κάποιο trend. Άλλαξε μου λένε και εταιρεία ή σύμβουλο επικοινωνίας (είχε τον Σεφερτζή και μετά τον Κουσούλη) αλλά και λογογράφο. Εάν μεταξύ πολλών άλλων αλλάξει και πολιτικό μοτίβο θα έλεγα μπορεί να έχει δικαίωμα στην ελπίδα ότι θα πάρει κάτι, αλλά αυτός ξέρει καλύτερα.-Και στη ΝΔ βεβαίως. Μετά την υπουργό-που πρώτη έσπευσε να διαφωνήσει με την ιδέα τουγια το επίδομα ανεργίας- χθες ήρθε και ο. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί; Την προεκλογική αρένα του, όπου γίνεται η σφαγή του Δράμαλη. Και η εμφάνισηστη Θεσσαλονίκη όμως έχει ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά όλων των παικτών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στη μάχη του σταυρού θα γίνει μάχη. Λέγεται πάντως ότι κάποιοι έχουν και εναλλακτικά πλάνα με το βλέμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς οι εκλογές αυτές έρχονται το, μετά τις εθνικές.-Στοβρέθηκε στις αρχές της εβδομάδας ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος είδε την πρόεδροκαι επικεφαλής επιτροπών και ομάδων, καθώς συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας και ταυτόχρονα ασχολείται με το καυτό θέμα των ημερών: τις διαπραγματεύσεις για τον. Η θέση της Ελλάδας είναι υπέρ ενός. Τις ίδιες θέσεις συμμερίζονταιπου απαρτίζουν την ομάδα των φίλων της συνοχής. Απέναντί τους, βρίσκεται το μπλοκ των φειδωλών () που ζητούν λιγότερες κοινές δαπάνες. Είναι προφανές ότι στηθα γίνει αρκετή συζήτηση για το θέμα, ενώ ο Χατζηβασιλείου χθες ενημέρωσε σχετικά και τον-Τοπαρέμεινε έντονα αρνητικό στο, παρά την οριακή ανάκαμψη τωνκαι τη μείωση των. Οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε, αυξημένες κατάσε σχέση με τις 15.889 του 2025. Την ίδια περίοδο, με βάση τις πρώτες 13 εβδομάδες του έτους, οι θάνατοι περιορίστηκαν σεαπό 34.130, σημειώνοντας πτώση. Παρά τη σχετική βελτίωση, οι θάνατοι παρέμειναν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων: για κάθε γέννηση αντιστοιχούσαν περίπου. Η φυσική μείωση του πληθυσμού διαμορφώθηκε σε περίπου, έναντι 18.241 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, περιοριζόμενη κατά 1.074 άτομα ή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ηυποχώρησε ελαφρώς, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η βασική εικόνα της μεγάλης απόκλισης μεταξύ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών τοδηλώνει ότι έχει τουλάχιστον έναστο σπίτι του. Ο αριθμός των καταγεγραμμένωνστην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό παιδιών και εφήβων (), οι οποίοι με βάση τις πρόσφατες απογραφές υπολογίζονται σε περίπου-Τέλος χρόνου για τουςπου έχουνκαι θέλουν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση που έχει θεσπιστεί. Η απόφαση τουδείχνει να είναι οριστική και συνεπώς δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του χρόνου, όπως είχε αρχικώς εκτιμηθεί. Με τις νέες συνθήκες οι ενδιαφερόμενοι έχουν μπροστά τους σαφή καταληκτική ημερομηνία για να αποφασίσουν εάν θα ενταχθούν στη ρύθμιση έως τις. Αν το κάνουν μετατρέπουν το στεγαστικό δάνειο απόκαι μπορούν να επωφεληθούν από το κλιμακωτό, ανάλογα με τα σχετικά κριτήρια. Η διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία και μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί περίπου το. Εκτιμάται ότι το ποσοστό θα μπορούσε να φθάσει περίπου στοόσο βαδίζουμε προς την εκπνοή της προθεσμίας.-Έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, η ιστορικήστην Κάντζα αποκτά νέα ζωή. Συνεργεία τεχνικής εταιρείας ήδη ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού του ακινήτου, απομακρύνονται απορρίμματα και μπάζα και ξεριζώνονται τα δέντρα που είχαν φυτρώσει ακόμη και μέσα στο κτήριο αφού η σκεπή του είχε καταρρεύσει. Η ανακατασκευή της βίλας αποτελεί ένα μόνο μέρος της επένδυσης ύψουςπου θα υλοποιήσει ηστομε ορίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στην επόμενη 4ετία. Τοσύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η ανάπτυξη, συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπουμαζί με τους βοηθητικούς χώρους, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται συγκρότημα γραφείων () πλαισιωμένα από εμπορικές χρήσεις και εστίαση, ενώ προβλέπεται η αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικούως πόλου πολιτισμού, καθώς και η ανάδειξη του παλαιού. Το project περιλαμβάνει ακόμη μικρή μονάδα φιλοξενίας, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις, αμπελώνες και ελαιώνες. Η χρηματοδότηση προβλέπεται κατάκαι-Ηστη χθεσινή συνεδρίαση σημείωσε άνοδοκαι έκλεισε στα, με υψηλό ημέρας τα 33,25 ευρώ, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν αυξημένη, με τον τζίρο να αγγίζει τακαι τη συνολική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να προσεγγίζει πλέον το. Η Κρι Κρι είναι αδιαμφισβήτητα καλή εταιρία με καλές προοπτικές, αλλά 1,1 δισ. δεν κάνει, ακόμη κι αν Αμερικάνοι και Κινέζοι τρώνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με ισχυρή ανοδική ορμή και η μετοχή τηςπου ενισχύθηκε κατάκλείνοντας στα, επίπεδο που αποτελεί υψηλό 18 ετών. Η μετοχή βάζει πλέον στο στόχαστρο το ψυχολογικό όριο των, το οποίο είχε αγγίξει για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2008.-Μεαλλά με την κερδοφορία να απορροφά το κόστος της επόμενης φάσης ανάπτυξης έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για την. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατάστα, ενώ το προσαρμοσμένοενισχύθηκε κατάστα, με το περιθώριο να υποχωρεί στο. Η πίεση στα margins συνδέεται κυρίως με τις αυξημένες επενδύσεις σε δυνατότητες υλοποίησης έργων,και τεχνολογίες, ενώ σε επίπεδο προσαρμοσμένου αποτελέσματος καταγράφηκε μικρή ζημιά. Η ουσία, ωστόσο, βρίσκεται περισσότερο σε όσα έρχονται. Τα διεθνή έσοδα έτρεξαν μεκαι έφτασαν τα, αντιπροσωπεύοντας πλέον σχεδόν το ένα τρίτο του τζίρου. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το, με τονα προέρχεται από πελάτες του εξωτερικού, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για αύξηση εσόδων περίπουστο σύνολο του 2026 και περιθώριο, ποντάροντας στην έντονη εποχικότητα, καθώς περίπου τοπαράγεται στο β΄ εξάμηνο. Παράλληλα, αναμένει επιστροφή σε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές και αποκλιμάκωση τουέως το τέλος του έτους.-Μεκαιστον, η μετοχή τηςέκλεισε στα, πλησιάζοντας το υψηλό έτους τωνκαι προσεγγίζοντας επίπεδα που είχε να δει από τον Μάρτιο του 2021. Ηυπήρξε εντυπωσιακή, με τοννα αγγίζει τακαι τοντα, επίδοση που αποτελεί υψηλό 8μήνου. Κομβικό στοιχείο της συνεδρίασης αποτέλεσαν τα, τα οποία επιβεβαιώνουν την ισχυρή τοποθέτηση. Η έντονη κινητικότητα λειτουργεί ως προάγγελος της επικείμενηςτην ερχόμενη Παρασκευή.-Ηδημοσίευσε χθες τοκαι το συνόδευσε μ’ έναν καθησυχαστικό τίτλο, ότι δηλαδή ανέβηκεστατων σούπερ μάρκετ. Οανέβηκε σταέναντι, με τουςκαι τη μέση τιμή μόλις, ενώ ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα κυμαινόταν γύρω από το. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύσυρρικνώνεται, λέει η έκθεση. Το ενδιαφέρον μήνυμα ωστόσο κρύβεται σε δύο άλλες σελίδες. Τοπερνά πλέον από(αυξήθηκε 1,5 μονάδα σε ένα χρόνο). Στα τρόφιμα(αύξηση +1,9 μονάδες). Με απλά λόγια, το. Επίσης, το μερίδιο τωνκόλλησε στο, αμετάβλητο από πέρυσι και -για πρώτη φορά «μετά από καιρό»- οιτρέχουν με τον ίδιο ρυθμό (). Το 2025 τα μη επώνυμα προϊόντα () έτρεχαν μεέναντι. Αυτό σημαίνει ότι οι πολυεθνικές σταμάτησαν την συρρίκνωση των μεριδίων αγοράς όχι με χαμηλότερες τιμές ραφιού αλλά με περισσότερες. Η μέση τιμή στα τρόφιμα, ανέβηκε, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα σνακ. Οι προσφορές κράτησαν τον καταναλωτή στα επώνυμα προϊόντα χωρίς μείωση τιμών. Επιπλέον, η Circana διαπίστωσε ότι τα(άνω των 2.500 τ.μ.) τρέχουν μεκαι τα μικρά καταστήματα (έως 400 τ.μ.) με, ενώ το μεσαίο σούπερ μάρκετ (1.000–2.500 τ.μ.) που κρατά το, μένει στο-Από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη της διοίκησης τηςμε τους αναλυτές μάθαμε ότι η, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αυξήθηκεπερίπου όσο και στο εξάμηνο () παρά το γεγονός ότι η βενζίνη ήταν ακριβότερη λόγω Ορμούζ και οι Αθηναίοι, υποτίθεται, στα νησιά. Ηδεν έχει καλύτερο δείκτη για το τι κάνει καλοκαιριάτικα η οικονομία της Αττικής. Ητης παραχώρησης μετέτρεψε τοστο εξάμηνο. Επίσης από την τηλεδιάσκεψη μάθαμε ότι ταδεν κινήθηκαν. Ούτε πάνω, ούτε κάτω, αλλά «ίδια», σε μια χρονιά που το κόστος ενέργειας και υλικών ταλαιπωρεί τον κλάδο. Η εξήγηση βρίσκεται στη σύνθεση τουΤοείναι ίδιες επενδύσεις του ομίλου και το-Από το 2013, η Ελλάδα έχει. Στο χθεσινό, η διοίκηση τηςέδωσε ημερομηνία για την. Μέχρι το τέλος του έτους, φιλοδοξεί να περάσει υπό την άμεση εποπτεία της. Ο δρόμος είναι γνωστός και περνά από τη. Η εξαγορά τουδιπλασιάζει τον ισολογισμό τωνκαι ενεργοποιεί τα κριτήρια του. Το κλείσιμο τοποθετείται στο, οι εγκρίσεις στο. Στους στόχους της διοίκησης περιλαμβάνεται και η αύξηση τουαπό. Διπλασιασμός σε τέσσερα χρόνια, σε μια αγορά όπου οι 4 μεγάλοι μοιράζονται πάνω από το. Οι στόχοι αναφέρουνκαικαι μετά, κόστος/έσοδα, μέρισμα από τα κέρδη του 2026. Η πιστωτική επέκταση του εξαμήνου () τρέχει με πολλαπλάσιο ρυθμό του συστήματος και η απορρόφηση τηςπροσθέτει το-Κρατήστε έναν αριθμό από τη νέα έρευνα της. Όχι τα, ούτε τατου ελληνόκτητου στόλου. Κρατήστε το. Τόσοι είναι πλέον οι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι που ξεπερνούν τοκαι όλοι μαζί ελέγχουν το. Και εδώ βρίσκεται μια ιστορία που δεν κάνει τόσο θόρυβο όσο οι παραγγελίες δισεκατομμυρίων στα ασιατικά ναυπηγεία. Η, αλλά ταυτόχρονα. Οι εταιρείες είναι πλέον, από 588 πέρυσι, όμως το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στη διαφορά της μίας εταιρείας. Βρίσκεται στο ποιος μπορεί να αντέξει το παιχνίδι που γίνεται όλο και ακριβότερο. Γιατί σήμερα δεν αρκεί να έχεις δύο ή τρία καλά πλοία και καλές σχέσεις με τους ναυλωτές. Χρειάζεσαι, τεχνική υποδομή, αγοραστική δύναμη, ανθρώπους για τοκαι, βέβαια, κεφάλαια για νεότερο. Η ίδια η Petrofin επισημαίνει ότι οιευνοούν τους μεγαλύτερους, ενώ οι μικροί ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα όσοι διαθέτουν γερασμένους στόλους, πιέζονται περισσότερο. Και τώρα βάλτε στην εξίσωση τατων Ελλήνων, συνολικής χωρητικότητας. Η επόμενη ημέρα, λοιπόν, ίσως δεν κριθεί μόνο στο ποιος θα παραγγείλει περισσότερα πλοία. Θα κριθεί και στο ποιοι θα μπορούν να παραμείνουν στο τραπέζι. Όμως-Μέχρι τώρα ο μεγάλος φόβος τωνστονήταν ένας: να μη χτυπηθεί πλοίο τους. Τώρα προστίθεται ακόμη ένας, πιο σύνθετος. Να μη βρεθεί το πλοίο στη λάθος λίστα. Ηανέβασε στατα πλοία που θεωρεί ότι παραβίασαν τους δικούς της κανόνες διέλευσης των. Και ανάμεσά τους υπάρχουν πλοία ελληνικών συμφερόντων. Το πραγματικά ανησυχητικό, όμως, βρίσκεται στα «ψιλά γράμματα». Οι Ιρανοί δεν απειλούν μόνο μεή ακόμη καισε μελλοντική διέλευση. Προειδοποιούν ότι στη λίστα μπορούν να προστεθούν και πλοία που συνεργάζονται με τα ήδη καταχωρισμένα, ακόμη και μέσω, ενώ βάζουν στο κάδρο. Και εδώ αρχίζει ο ελληνικός πονοκέφαλος. Ηείναι τόσο μεγάλη και τόσο έντονα παρούσα στα, ώστε μιαπου αποκτά χαρακτηριστικά αλυσίδας μπορεί να δημιουργήσει επιχειρησιακές επιπλοκές πολύ πέρα από τα πλοία που αναγράφονται σε αυτήν. Δεν σημαίνει ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται υπό ιρανικές κυρώσεις. Σημαίνει όμως ότι κάθε, κάθεκαι κάθε πέρασμα από τονχρειάζεται πλέον ένα ακόμη check. Ποιος βρίσκεται απέναντι και σε ποια λίστα είναι γραμμένος. Στη ναυτιλία, τελικά, τοφαίνεται ότι έγινε μέρος του-Κυκλοφόρησε χθες ένα 5σέλιδοτου, με τίτλο που θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως «από την αντίδραση κατά της, σε μια νέα διατλαντική ευκαιρία» για την Ελλάδα. Στην 3η ενότητα,, υπάρχει το κεντρικό αφήγημα της έκθεσης που λέει ότι η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να τοποθετηθεί ωςστη σύγκλιση. Ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου στην Αμερική, οτηςκαταγράφει την αντίδραση που εκδηλώνεται σε 6 πολιτείες () όπου οι, η αναβίωση της, με τους, και η συγκέντρωση κεφαλαίου σε λίγους «τεχνολογικούς και ενεργειακούς» επιχειρηματικούς ομίλους, έχουν ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το κόστος του ρεύματος. Το συμπέρασμα είναι ότι η επόμενη φάση των υποδομώνθα στηθεί «έξω από υπερφορτωμένες, πολιτικά αμφισβητούμενες εγχώριες αγορές». Η έκθεση αναφέρει το εργαλείο, την πρωτοβουλία του(Δεκέμβριος 2025) για «έμπιστες» εφοδιαστικές αλυσίδες ΤΝ. Η Ελλάδα υπέγραψε τηστη σύνοδο της, μαζί με ΕΕ, Γερμανία και Ολλανδία. Συνολικά, 24 μέλη. Η πρόταση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού και Επενδυτικού Συμβουλίου είναι η Ελλάδα να αποτελέσει μια μεγάληκαι ονα είναι η «ραχοκοκαλιά» της ψηφιακής και αμυντικής αρχιτεκτονικής των Βαλκανίων, με το βλέμμα στραμμένο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Στο τέλος αναφέρονται οι 8 στρατηγικοί παίκτες, πιθανοί πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας:-Τρεις φωνές, 5 ημέρες, ένας αριθμός. Πρώτος, οέγραψε στους(11/9) ότι η ΕΕ φιλοξενεί κάτω από το, σε σύγκριση με το. Τρεις μέρες αργότερα, ηεπανέλαβε το ίδιο ποσοστό στη Βιέννη. Χθες, ηυποσχέθηκε από το Στρασβούργο ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης και περισσότερες συνδέσεις δικτύου. Ο Ντράγκι, με αριθμούς και δεδομένα, έδειξε το χάσμαανάμεσα στην Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ, το οποίο διευρύνθηκε από. Η ταχεία υιοθέτησηθα πρόσθετεστη συνολική παραγωγικότητα, που είναι σχεδόν μηδενική από το 2022. Το έλλειμμα χωρητικότηταςείναι περίπουκαι θα φθάσει τα. Ένα data center χτίζεται σε, σε. Ο Ντράγκι το είπε ξεκάθαρα: αν η οικονομία της Ευρώπης αποκοπεί από την, θα μοιάζει με αποκοπή από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Λαγκάρντ εξήγησε το ποιος πληρώνει. Τα νοικοκυριά της ευρωζώνης κατέχουν περίπου, ενώ 5 μεγάλοιέχουν περίπου. Με άλλα λόγια, τα ευρωπαϊκά ταμεία και ασφαλιστικές δανείζουν απευθείας τους Αμερικανούς. Η Κομισιόν εκτιμά το χάσμα ζήτησης–προσφοράς στα, με κόστος κάλυψης έωςΤέλος, ημίλησε χθες από το Στρασβούργο γιαπου περιορίζουν διοικητικό βάρος κατάκαι για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έως το τέλος του 2027. Η πρόσκληση για(30/7) φιλοδοξεί να κινητοποιήσει πάνω απόΟ Ντράγκι δεν προτείνει κρατικά data centers. Ζητά κοινές αγορές υπολογιστικής ισχύος από τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δεδομένα που μένουν στην Ευρώπη, ώστε-Οέγραψε ότι έναχτίζεται σεκαι. Δεν έγραψε γιατί. Η απάντηση βρίσκεται σε μια παλιότερη μελέτη της. Για να πετύχει τους στόχους, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία χρειάζονται. Αυτό ισοδυναμεί με το μέγεθος μιας χώρας όπως το Βέλγιο. Στημόνο τοείναι τεχνικά, νομικά και περιβαλλοντικά κατάλληλο για. Τοοφείλεται σε αποστάσεις από οικισμούς. Όλα αυτά ίσχυαν πριν την επέλαση της. Ηβλέπει χάσμα, με κόστος κάλυψης έωςΚάθεχρειάζεται γη όχι για τους servers, αλλά για τα πάρκα που θα τους τροφοδοτήσουν. Αυτό είναι το κενό που επιδιώκει να καλύψει το. Προσφέρειμέσω καλωδίου, μήκους, από τοέως τα Μεσόγεια, τροφοδοτούμενο απόσε περίπου. Είναι μια έκταση που δύσκολα μπορεί να δεσμεύσει κάποιος στην Ευρώπη. Το έργο βρίσκεται στη λίστακαι στο, έλαβετον Ιανουάριο για τη χαρτογράφηση του βυθού και παρουσιάστηκε στο. Σύμφωνα με την, η τελική επενδυτική απόφαση τοποθετείται τονκαι η λειτουργία τον, μεΤο επιχείρημα είναι ότι η Ευρώπη είτε θα περιορίσει τις φιλοδοξίες της είτε θα «δανειστεί» γη από τη. Η Ευρώπη διαθέτει τα κεφάλαια, αλλά δυσκολεύεται να βρει τα τετραγωνικά.-Λέγεταικαι είναι ένα λογισμικό που συλλέγει, διασταυρώνει και «διαβάζει» ό,τι αφήνει πίσω του ο καταναλωτής (). Ηαποτιμά αυτή την παγκόσμια αγορά στα, αλλά προβλέπει ότι θα φτάσει στα, με μέσο ετήσιο ρυθμό. Ηκρατούσε τοκαι οι ΗΠΑ προβλέπεται να παραμείνουν πρώτη χώρα έως το 2030. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά είναι η, με εκτίμηση, σχεδόν όσο ολόκληρη η Ευρώπη στο σχετικό γράφημα. Οι μεγάλοι προμηθευτές είναι γνωστοί: η, η, οι μεγάλοι του. Η Grand View Research είναι μια εταιρεία που πουλά εκθέσεις. Οι ρυθμοίπου καταγράφει είναι ο κανόνας στους καταλόγους της, όχι η εξαίρεση. Αυτή η νέα δραστηριότητα της αγοράς γεννήθηκε από την, όταν το κόστος επεξεργασίας μη δομημένων δεδομένων () περιορίστηκε δραστικά. Η αγορά δεν μεγαλώνει επειδή μαζεύονται περισσότερα δεδομένα, αλλά επειδή τα ίδια δεδομένα έγιναν επεξεργάσιμα και φθηνότερα. Για την, το ζήτημα δεν είναι το λογισμικό αλλά η άδεια χρήσης του. Οι αυστηροί κανόνεςκαι η νομοθεσίαορίζουν τι επιτρέπεται να συνδεθεί με τι. Η συζήτηση για τοπου αυτή την εβδομάδα κρίνει ημε 4 αλλαγές για, είναι ακριβώς η μάχη για το πόσο από αυτά ταθα μπορεί να «τρέξει» νόμιμα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο πελάτης έγινε προϊόν και τώρα πωλείται σε καλύτερη ανάλυση.-«Δεν θα ήταν ωραίο ονα ήταν ηαντί για η 51η πολιτεία των ΗΠΑ;» είχε ρωτήσει ο Φινλανδός πρόεδροςτον Ιούνιο. Χθες, στο, η, με τονστην πρώτη σειρά, έδωσε την πρώτη θεσμική απάντηση. «Θα ήθελα να δουλέψουμε μαζί για να ανοίξει η πόρτα ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ». Χειροκροτήματα, αγκαλιά, φιλί στα δύο μάγουλα. Ομιλά σήμερα στην Ολομέλεια. Τα οικονομικά μεγέθη πίσω από το τελετουργικό έχουν ενδιαφέρον. Τοπηγαίνει στις ΗΠΑ. Από τις, δασμοίβαρύνουν καναδικά προϊόντα αξίας περίπουΕίναι το, από ξυλεία και έπιπλα έως κρασί και μέλι, βάσει μιας διάταξης του 1930 που δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ. Ηέληξε χωρίς ανανέωση. Ο Καναδάς απάντησε με αντίμετρα «δολάριο για δολάριο» από τις. Οανέβασε το στοίχημα στο. «WE DON'T NEED CANADA, THEY NEED US», έγραψε. Ηκαι ο Καναδάς έχουν ήδη τησε προσωρινή εφαρμογή από το 2017. Ό,τι συζητείται τώρα, σύμφωνα με πηγές από την Οτάβα, είναι «κάτι λιγότερο από την ένταξη». Η νέα σχέση συνεπάγεται, συμμετοχή σε. Οι Καναδοί μπορεί να μην έχουν ψήφο στο Συμβούλιο, να μην πληρώνουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά θα συμμετέχουν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος. Η αλήθεια είναι ότι ο όροςδεν υπάρχει στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Τοτο είπε ήδη: είναι «ανοιχτό σε νέα μοντέλα εταιρικής σχέσης», αλλά ο όρος «ίσως δεν είναι κατάλληλος». Η, που έφυγε το 2020, παρακολουθεί τι μπορεί να πάρει κανείς από την ΕΕ χωρίς να μπει. Οπρόσφερε στον Καναδά τη θέση πολιτείας.και γι’ αυτό είναι πιο εύκολο να το δεχθεί.