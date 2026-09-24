-Χαίρετε, ελλείψει άλλων θεμάτων αυτές τις ημέρες δυο πράγματα συζητούνται στην πιάτσα, τα ντεσού της «υπόθεσης Μαζωνάκη» και η ομολογουμένως πρωτοφανής διαπίστωση της Ντόρας ότι κάποιοι υπουργοί του Μητσοτάκη επιδεικνύουν αλαζονεία. Τώρα για το πρώτο, δεν νομίζω ότι πολιτικοποιείται ή… γνωρίζει ταξική συνείδηση ή ψέκα. Στους κομπογιαννίτες που είναι δεκάδες στην Αθήνα και αλλού πήγαιναν (ή πηγαίνουν ακόμα) όλες οι κατηγορίες ανθρώπων και τα πορτοφόλια. Φτωχοί, οι πλούσιοι μάλλον περισσότερο, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, όλοι όσοι εύκολα αγοράζουν ελπίδα από ένα σούπερ κλύσμα για να καθαρίσει το έντερο, μέχρι μια ρωσική μυστική χημειοθεραπεία που χαρίζει ζωή. Οπότε το να πολιτικοποιούμε το θέμα ή να λέμε ότι φταίει και γι’ αυτό ο Άδωνις νομίζω ότι δεν παίζει. Τώρα για την Ντόρα τι να πω, ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και στελέχη μετά από εφτά χρόνια διακυβέρνησης δεν χρειάζεται και πολύ να το καταλάβει κάποιος, άλλωστε και στις έρευνες προκύπτει αβίαστα ότι ενοχλεί τον κόσμο. Γιατί το λέει η Ντόρα, που το στυλ της βεβαίως ήταν αλαζονικό από τα 30 της που κυκλοφορεί ελέω ονόματος στο Μαξίμου, δεν ξέρω. Αλλά πάντως για όποιον λόγο και αν το λέει άδικο δεν το λες. Τώρα αναρωτιέμαι αν ας πούμε την έβαζε ο αδελφός της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα ήταν δείγμα αλαζονείας ή όχι; Χθες πάντως μπήκε και «αλαζονόμετρο» από τον Καιρίδη, που υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι καμιά δεκαριά πρώην συνάδελφοί του. Τελικά, μάλλον μου μοιάζει ότι όλη αυτή η συζήτηση εξελίσσεται και λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο.

Μητσοτάκης-Ν. Υόρκη

Επενδυτικό breakfast

Το gathering Δένδια

H ΚΡΙ ΚΡΙ και το κληρονομικό χάρισμα

Ετοιμάζεται για το ΧΑ η Seanergy

Ενισχύεται η αναγνωρισιμότητα της μετοχής στα διεθνή χαρτοφυλάκια

Ανησυχητικά σημάδια στη Wall Street

THEON: Το ανεκτέλεστο των €1,46 δισ. και η επόμενη φάση ανάπτυξης

Νέο στέλεχος στο SMERemediumCap

Από το περιπολικό στο πυροσβεστικό και τώρα στην ΕΝ.Α

AVAX: Ανεκτέλεστο 3 δισ. ευρώ και δύναμη πυρός για νέες επενδύσεις

Δάνεια μηδέν

100% των παρόντων

Τράπεζες: H μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου διμήνου

Ο Δομαζάκης στο χονδρεμπόριο τροφίμων

Ο Γεραπετρίτης, ο Αραγτσί και το ελληνικό χαρτί του Ορμούζ

Η Γκίλφοϊλ, οι εφοπλιστές και τα μηνύματα πίσω από τις χειραψίες

Ένα Aframax πληρώνει σχεδόν τρία νεότευκτα

Το σχέδιο Παναγιωτίδη και νέο spin off

Καινοτομεί στη Ρουμανία διακρίνεται στη Βρετανία

Το χρέος μας είναι εισόδημά τους

Βούτυρο, κανόνια ή τόκοι;

Η τουρκική κρίση πέρασε από τα αμοιβαία στα γκισέ

-Στα τρέχοντα τώρα,(θα γυρίσει την Κυριακή, εξ ου και θα χάσει το show της Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπως έσπευσε εγκαίρως να ενημερώσει τους αρμοδίους για να μην του κρατήσουν θέση), όμως. Η κουβέντα με τα διυλιστήρια είναι λίγο έως πολύ παγωμένη, υπό την έννοια ότι η αγορά λέει «εγώ αυτά τα λεφτά βάζω κάθε μήνα ως στήριξη, πώς θα κατανείμουμε είναι άλλο θέμα», συνεπώς, στην οποία προφανώς θα εμπλακεί και ο Κ.Μ., μέρα Υπουργικού, αλλά και μέρα που και τα διυλιστήρια ανακοινώνουν τι μέλλει γενέσθαι για τον Οκτώβριο. Οπότε, λέει το οικονομικό επιτελείο, γιατί να βγούμε εμείς πριν τα διυλιστήρια; Αφήστε πουπου έχει προαναγγείλει σύγκληση μέσω τηλεδιάσκεψης των G7 για να απελευθερωθούν αποθέματα αργού πετρελαίου και, ώστε να μειωθεί η πίεση και στην αντλία. Με φόντο τις συζητήσεις στην Ευρώπη πάντως, του γνωστού jet fuel, καθώς οι παραδόσεις από τη Σαουδική Αραβία έχουν κολλήσει και τα διυλιστήρια στρέφονται σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Παράγοντες με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν ότι, εξ ου και ο Επίτροπος Τζιτζικώστας είπε ότι μπορεί να απαιτηθεί έκτακτη Σύνοδος των Υπουργών Μεταφορών για βρεθεί λύση για το ζήτημα που θα απειλήσει σοβαρά τις μεταφορές στην Ευρώπη και όχι μόνο.-Η απουσία του Κ.Μ στη Νέα Υόρκη έχει επιτρέψει βεβαίως στους συνεργάτες του στο Μ.Μ να κάνουν, όμως στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Σήμερα, για παράδειγμα, στις 07:30 ώρα Αμερικής ο Κ.Μ θα πάρει πρωινό με καμιά 30αριά μεγάλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ελλάδα ή παίζουν μπάλα και στις δύο αγορές,. Και οι επαφές θα έχουν συνέχεια και την Παρασκευή με συναντήσεις με τηνκαι τη-Ότι είμαστε σετο έχουν καταλάβει άπαντες, γι' αυτό φροντίζουν να διατηρούν ζεστούς τους πυρήνες τους. Σε αυτή τη λογική και οπου πρώτευσε και άνετα το 2023 στον Νότιο Τομέα θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του, γι' αυτό και ξεκινάει από νωρίς τις. Το βράδυ της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έχει απευθύνει πρόσκληση για συγκέντρωση στο Akanthus της Παραλιακής, όπου φαντάζομαι ότι θα μαζευτεί αρκετός κόσμος γιατί θα γίνει και η δέουσα κινητοποίηση από το γραφείο του.-Χθες το μεσημέρι η μετοχή της ΚΡΙ ΚΡΙ έφθασε να χάνει 6% για να κλείσει τελικά στο -4,4%. Αργότερα το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου που επιβεβαίωσαν κάτι που η αγορά είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί:, χαρακτηρίζεται πλέον πλήρης και η συνέχεια θα προμηνυόταν δύσκολη. Έτσι, όσοι πουλούσαν χθες πιθανό να είχαν κληρονομικό χάρισμα καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα 6μήνου που δημοσιοποιήθηκαν έδειξαν σε πρώτη ανάγνωση, ωστόσο οι αναλυτές στάθηκαν σε σημεία που απαιτούν προσοχή. Κυριότερο είναι το, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν 8,1% σε αξία και 5,5% σε όγκο, ενώ οιτης κατηγορίας μειώθηκαν κατά 23,6%. Παράλληλα, στηνη εταιρεία αναφέρει ότι διατήρησε τη δεύτερη θέση, αλλά το μερίδιό της σε αξία μειώθηκε σε 12,9% στο α΄ εξάμηνο 2026 από 13,7% το 2025, βάσει Circana. Το σημαντικότερο μήνυμα, ωστόσο, αφορά το. Η διοίκηση χαμηλώνει την πρόβλεψη για τα ετήσια για τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) στα €57-58 εκατ., έναντι αρχικού στόχου €60 εκατ., καθώς. Συνεπώς, μετά από EBIT €39,45 εκατ. ήδη στο εξάμηνο, το guidance των €57-58 εκατ. συνεπάγεται μόλις €17,5 -18,5 εκατ. EBIT στο β΄ εξάμηνο. Προειδοποιεί λοιπόν πως η εξαιρετική κερδοφορία του πρώτου μισού δεν αναμένεται να διατηρηθεί με την ίδια ένταση, καθώς-Πλώρη για το Χρηματιστήριο της Αθήνας βάζει και η Seanergy Maritime του, οπότε θα διευρυνθεί περαιτέρω το αποτύπωμα του κλάδου στην χρηματιστηριακή αγορά. Ταυτόχρονα με την εισαγωγή περισσότερων ναυτιλιακών αρχίζει να παίρνει μορφή ο σχεδιασμός του Euronext που ήθελετου Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ώστε να διαμορφωθεί ένας. Υπενθυμίζεται ότι η Seanergy προχώρησε τον περασμένο Ιούλιο μέσω ΧΑ στην έκδοση ομολόγου 100 εκατ. ευρώ.-Η JP Morgan ανακοίνωσε χθες ότι. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η αμερικανική τράπεζα παρακολουθώντας στο εξής τη ΜΕΤLEN και εκδίδοντας σχετικές αναλύσεις, αυξάνει την ορατότητα των διεθνών επενδυτών για τη μετοχή του ομίλου. Η JP Morgan είναι η τέταρτη κατά σειρά μεγάλη αμερικανική τράπεζα που καλύπτει τη METLEN, καθώς έχουν προηγηθεί η Morgan Stanley, η Bank of America και η Citigroup. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε πως η fastmarkets, η πλατφόρμα που ορίζει τις τιμές για τα σπάνια μέταλλα, αύξησε την τιμή ανά κιλό για το γάλλιο από τα 2.900-3.300 δολάρια, σε 3.000-3.600 δολάρια, οπότε. Η μετοχή της Metlen, χθες έδειξε ανθεκτικότητα καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 2% και παραμένοντας σε θετική τροχιά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Προσέγγισε εκ νέου τα 49 ευρώ και διαφοροποιήθηκε από το-Τα στατιστικά στοιχεία για το εύρος της αγοράς γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικά όσο τα εξετάζει κανείς σε μεγαλύτερο βάθος. Ο, ιδρυτής της SentimenTrader, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση της Δευτέρας, επισημαίνοντας: «Υπάρχουν μόνο δύο ημέρες στην ιστορία κατά τις οποίες ο S&P 500 ενισχύθηκε τουλάχιστον κατά 1%, πλησιάζοντας σε απόσταση μικρότερη του 1% από ένα, ενώ ταυτόχρονα περισσότερες μετοχές κατέγραφαν νέα χαμηλά παρά νέα υψηλά: η 23η Ιουλίου 1929 και η 21η Δεκεμβρίου 1999». Και οι δύο ημερομηνίες προηγήθηκαν κατά περίπου τρεις μήνες ιστορικών καταρρεύσεων της αγοράς. Το δείγμα είναι, ασφαλώς, υπερβολικά μικρό για να στηρίξει οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα ή πρόβλεψη. Τα στοιχεία, ωστόσο, καταδεικνύουν ότι, καθώς η άνοδος των βασικών δεικτών στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό μετοχών και δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα ισχυρή συμμετοχή του ευρύτερου ταμπλό.-Το πρώτο μισό της χρονιάς κύλησε ιδανικά για τη ΤΗΕΟΝ International που, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα,υψηλό ανεκτέλεστο, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου πέρα από τη νυχτερινή όραση και επιθετική διεθνή επέκταση μέσω εξαγορών και συνεργασιών. Στο πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 35,4% στα 248,7 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBIT κατά 37,5% στα 65,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να βελτιώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 26,2%. Το σημαντικότερο στοιχείο για την ορατότητα των επόμενων χρήσεων είναι το, αυξημένο κατά 2,9% από το τέλος του 2025, ενώ οι νέες παραγγελίες του εξαμήνου έφθασαν τα 232,5 εκατ. ευρώ. Για το υπόλοιπο του 2026 η διοίκηση θέτει ως, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή μετρητών και την καλύτερη απορρόφηση του κεφαλαίου κίνησης. Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, αφορά την αλλαγή κλίμακας. Η THEON επιδιώκει να εξελιχθεί από ηγέτη στα συστήματα νυχτερινής όρασης σε παγκόσμιο παίκτη στα defence optronics, διατηρώντας παράλληλα περιθώρια EBIT στην περιοχή του mid-20%. Συγκεκριμένα, δρομολογεί επενδύσεις περίπου 30 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ την επόμενη διετία-τριετία, με στόχο τη δημιουργία παραγωγικής βάσης στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, μέσω της υπό εξαγορά HGH σχεδιάζει, ενώ σε συνεργασία με τηστοχεύει στην παγκόσμια πρωτιά στα ηλεκτροοπτικά συστήματα για drones έως το τέλος του 2027.-Μια σημαντική μεταγραφή πραγματοποίησε το SMERemediumCap εντάσσοντας στη διαχειριστική ομάδα του επενδυτικού ταμείου, τονως Senior Partner. Πρόκειται για στέλεχος που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, των θεσμικών επενδύσεων, της εταιρικής χρηματοδότησης και της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων. Ο Δ. Βυζάντιος έρχεται στο SMERemediumCap τουαπό τη Hines όπου ήταν Senior Director – CFO Greece. Προηγουμένως ήταν Deputy CFO – Strategic Planning & Finance στην EFA Group και, επί οκτώ χρόνια, στέλεχος της AXIA Ventures Group στον τομέα Investment Banking. Ο Δ. Βυζάντιος θα συμβάλει στηντου SMERemediumCap Ι, στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και του reporting των εταιρειών του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, καθώς και στην-Αίτημα για εισαγωγή των μετοχών της στην ΕΝ.Α κατέθεσε χθες, η GRGENESIS Α.Ε. τουμε έδρα το Περιστέρι. Ξεκίνησε το 2014, από τη φύλαξη και τα κέντρα λήψης σημάτων. Από το 2018 έδωσε βάρος στην πολιτική προστασία. Σήμερα προσφέρει στατικές φυλάξεις, απομακρυσμένη επιτήρηση 24/7, συστήματα ασφαλείας, καθαρισμούς, υπηρεσίες drone και ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης., με 240 πυροσβεστικά και 30 εκχιονιστικά οχήματα, καθώς και περίπου 20 οχήματα ειδικού σκοπού, όπως αμφίβια και ερπυστριοφόρα.. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στηΣε έναν κλάδο με 3.700 αδειοδοτημένες εταιρείες security, το περιπολικό της GRGENESIS γίνεται πυροσβεστικό το καλοκαίρι και εκχιονιστικό τον χειμώνα. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται η ΔΕΗ, ο ΟΑΚΑ, η ΕΥΔΑΠ, το Πεδίον Άρεως, ο Σκλαβενίτης, Bazaar supermarket, το Εθνικό Θέατρο, η Περιφέρεια Αττικής, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και οι δήμοι Αθηναίων, Ρόδου και Κηφισιάς. Το 2024 ο κύκλος εργασιών έφτασε τα €17,5 εκατ. (+45%), τα προ φόρων κέρδη τα €2,6 εκατ. (περιθώριο ~15%) και το ανεκτέλεστο τα €30 εκατ. Κατά πληροφορίες, το 2025 έκλεισε κοντά στα €20 εκατ. και. Η αύξηση αυτή συνδέεται με την Εγνατία. Από τις 30/12/2025 τη διαχειρίζεται η Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε. Οιλειτουργούν με προσωρινά μέτρα ασφαλείας μέχρι να γίνουν οι οριστικές εργασίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται με €180 εκατ. από το τίμημα της παραχώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και ειδικότερα της πυρασφάλειας στις σήραγγες, θα τις αναλάβει η-Στη διατήρηση, κατά το α' εξάμηνο του 2026, του υψηλού τζίρου και των ισχυρών περιθωρίων κερδοφορίας στις κατασκευές που χαρακτήρισαν το 2025, αλλά και στην ταχεία αναπλήρωση του ανεκτέλεστου, στάθηκε η διοίκηση του Ομίλου AVAX κατά το χθεσινό conference call με τους αναλυτές., μετά την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους €850 εκατ. μέσα στο 2026. Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο γι, με το 40% να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευών. Παράλληλα, διατηρεί τηνΙδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι το σύνολο των νέων συμβάσεων του 2026 προέρχεται από ιδιώτες πελάτες, μεταξύ των οποίων η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ και η Λάρισα Θερμοηλεκτρική, και αφορά έργα ενέργειας και δικτύων. Πρόκειται για τομείς στους οποίους ο Όμιλος διαθέτεικαι αναζητά πλέον πιο ενεργά αντίστοιχες ευκαιρίες και στο εξωτερικό. Τέλος, η, με Net Debt/EBITDA μόλις 2,1x, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση πρόσθετων δανειακών γραμμών €180 εκατ. για επενδύσεις, αυξάνει σημαντικά τη χρηματοδοτική ευελιξία και τογια πιθανές νέες κινήσεις σε παραχωρήσεις, ενέργεια και real estate.-Ελάχιστες οι εισηγμένες με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό στο Χρηματιστήριο σε μια περίοδο που τα επιτόκια παίρνουν φωτιά. Μια εξ αυτών ηέκλεισε ένα ιδιαίτερα ισχυρό α΄ εξάμηνο, με κεφάλαιο κίνησης στα €35,6 αυξημένο κατά 19,7% ενώ τα διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν στα €14,17 εκατ. Με τις πωλήσεις να αυξάνονται μόλις 4,2%, στα €15,95 εκατ.,, με το περιθώριο να διευρύνεται στο 19,85%. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στην τελική γραμμή, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται 65,1% στα €2,35 εκατ. Το ισχυρό balance sheet συμπληρώνουν οι, δημιουργώντας σημαντικό «μαξιλάρι» για επενδύσεις, ανάπτυξη και μερισματικές διανομές.-Ομόφωνα, με το 100% των παρόντων και απαρτία 80,9% του μετοχικού κεφαλαίου, η έκτακτη ΓΣ της Euronext Athens Holding. Ο κλάδος περιλαμβάνει τις αγορές αξιών και παραγώγων, τον ΠΜΔ (Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, στην πράξη η ΕΝ.Α), αλλά και την ακίνητη περιουσία. Όλα αυτά περνούν στην κατά 100% θυγατρική «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Ο ισολογισμός μετασχηματισμού έχει ημερομηνία 31/5/2026 και τις εκθέσεις τις υπογράφει η EY.Στη δημόσια πρόταση του Νοεμβρίου 2025, η Euronext συγκέντρωσε το 74,25%. Αυτό ήταν κάτω από το 90% που απαιτείται για squeeze-out. Από τότε η εισηγμένη συνεχίζει να έχει μειοψηφία. Για αυτή τη μειοψηφία, η απόσχιση σημαίνει ένα ακόμη εταιρικό επίπεδο ανάμεσα σε εκείνη και την επιχείρηση του χρηματιστηρίου.. Η μετάπτωση στο Optiq θα γίνει τον Ιούνιο του 2027 και η ενσωμάτωση του post-trade έως το τέλος του 2029. Με άλλα λόγια, η «ένταξη» θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Η Euronext εκτιμά €12 εκατ. ετήσιες εξοικονομήσεις έως το 2028, κυρίως από τη μετάπτωση συστημάτων, με κόστος υλοποίησης περίπου €25 εκατ. Η εξοικονόμηση, δηλαδή, προκύπτει από τα συστήματα της Αθήνας που θα σβήσουν. Οι ΑΕΠΕΥ θα πληρώσουν πρώτα τη δική τους μετάβαση, με νέα πρωτόκολλα, πιστοποιήσεις και συνδεσιμότητα, και. Όσον αφορά την «πρόσβαση στο δίκτυο», οι εκτός Ελλάδος επενδυτές πραγματοποίησαν ήδη το 64,1% των συναλλαγών το 2025.δέχθηκαν χθες οι τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η υποχώρηση του τραπεζικού δείκτη κατά 1,9% ήρθε μετά τη συνεχή υπέρβαση σε υψηλά 11 ετών.(-2,7%) και τι, καθοδηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις κινήσεις ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, μετά το rebalancing της περασμένης Παρασκευής στο πλαίσιο της μετάβασης στις ανεπτυγμένες αγορές, αρκετά ξένα funds βρέθηκαν με «υπέρβαρες» (overweight) θέσεις στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Η ανάγκη απομόχλευσης και κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών από αυτά τα χαρτοφυλάκια, προκαλώντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων δύο μηνών. Παρά την πρόσκαιρη πίεση, αναλυτές λένε πως η προσαρμογή των θέσεων από τα ξένα κεφάλαια θεωρείται οργανικό κομμάτι της ισορροπίας της αγοράς και δεν ακυρώνει τη μεσοπρόθεσμη θετική τάση των ελληνικών τραπεζών.-Η Creta Farms μπορεί να υπήρξε στο παρελθόν μια από τις μεγαλύτερες αλλαντοβιομηχανίες της χώρας, αλλά πλέον τη θυμόμαστε μόνο από τα προϊόντα της που διατηρούν το ίδιο brand name. Και τούτο καθώς η εταιρεία αφού έφτασε στο χείλος του γκρεμού, διασώθηκε μέσω σχεδίου εξυγίανσης από την. Στη συνέχεια, οι παραγωγικές μονάδες και το brand στα προϊόντα έμειναν αλλά η εταιρεία άλλαξε επωνυμία. Πολλά χρόνια πριν το ναυάγιο η Creta Farms είχε τις ρίζες της στη συγκινητική ιστορία των. Ξεκινώντας από ένα μικρό χοιροτροφείο στο Ρέθυμνο και αφού πέρασαν μεγάλες δυσκολίες, έστησαν έναν ισχυρό όμιλο ο οποίος εισήγαγε στην αγορά και αρκετές καινοτομίες. Ωστόσο, η επιτυχία κάποιες φορές οδηγεί και σε…. Κάπως έτσι, λόγω της σκληρής ενδοοικογενειακής διαμάχης και της κακοδιαχείρισης η εταιρεία οδηγήθηκε, με τεράστια οικονομικά προβλήματα και υψηλότατο δανεισμό, ένα βήμα πριν το οριστικό λουκέτο. Στην «επόμενη μέρα» μετά τη διάσωση, οι αδελφοί Δομαζάκη εξήλθαν εντελώς από το σκηνικό.με την επωνυμία Rapid Foods Μ. Α. Ε. με έδρα επί της Λεωφόρου Κύπρου στην Αργυρούπολη. Σκοπός της εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 25.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500 μερίδια των 10 ευρώ που έχει καταβληθεί από τον μοναδική μέτοχο, την εταιρεία Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές (Rapid Applications). Αυτή εδρεύει στην ίδια διεύθυνση και εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Ζαχαράτο. Ησυστάθηκε το 2012 με μετόχους τον. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται αλλού, καθώς η νεοσύστατη Rapid Foods διοικείται από μονομελές Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλος -Διαχειριστής) που ορίστηκε για θητεία έξι ετών. Και αυτός είναι ο Εμμανουήλ Δομαζάκης, δηλαδή ο ένας εκ των δύο αδελφών, ο οποίος είχε διατελέσει επί χρόνια Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Creta Farms. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο,με την αγορά τροφίμων. Από διαφορετική θέση, βέβαια…-Μην περάσετε στα «ψιλά» τηστη Νέα Υόρκη. Και κυρίως μην τη διαβάσετε ως ακόμη ένα διπλωματικό τετ α τετ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Αθήνα έβαλε στο τραπέζι τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ενώ δήλωσε έτοιμη να προσφέρει ακόμη και τις «καλές της υπηρεσίες» για την αποκλιμάκωση.. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι υπάρχει δρόμος για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις, ενώ στη Νέα Υόρκη βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη διπλωματική κινητικότητα γύρω από την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων.. Η Ελλάδα μπορεί να μην είναι στρατιωτική υπερδύναμη, διαθέτει όμως κάτι που στη συγκεκριμένη κρίση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και τεράστια παρουσία στα δεξαμενόπλοια. Επομένως, όταν η συζήτηση περνά από τα όπλα στα πλοία, στις ενεργειακές ροές και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας,. Κρατήστε. H ιρανική πλευρά ζήτησε τη συνέχιση των πολιτικών διαβουλεύσεων Ελλάδας–Ιράν. Αν αυτό το κανάλι αποκτήσει ουσία, τότε η ελληνική ναυτιλία δεν θα είναι απλώς εκείνη που περιμένει τις αποφάσεις για το Ορμούζ. Μπορεί να γίνει ένας από τους λόγους για τους οποίους-Μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στοπρος τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Και όχι τόσο για το πρωτόκολλο, όσο για το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η βραδιά και τις επαφές στο περιθώριό της. Δίπλα στον Κύπριο Πρόεδρο βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίαςκαι ο οικοδεσπότης, πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ενώ γύρω τους συγκεντρώθηκαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού και κυπριακού εφοπλισμού. Και εδώ βρίσκεται η δεύτερη ανάγνωση της παρουσίας Γκίλφοϊλ. Η Αμερικανίδα πρέσβης βρέθηκε σε έναν χώρο όπου, για λίγες ώρες, συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτιλιακής ισχύος Ελλάδας και Κύπρου. Σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η ενέργεια, η Ανατολική Μεσόγειος και η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών βρίσκονται ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Και η Γκίλφοϊλκαι με εκείνους που κρατούν στα χέρια τους ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά Ελλάδας και Κύπρου.-Στη ναυτιλία έχει σημασία πότε αγοράζεις, αλλά εξίσου πότε αποφασίζεις να σηκωθείς από το τραπέζι. Ηπούλησε το P. Aliki, Aframax κατασκευής 2010, έναντι 42,65 εκατ. δολαρίων. Το είχε αποκτήσει στα τέλη του 2022 έναντι 36,5 εκατ. δολαρίων. Μέχρι εδώ, μια καλή αγοραπωλησία. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στο. Μετά την αποπληρωμή του δανεισμού, η εταιρεία υπολογίζει καθαρά έσοδα περίπου 30 εκατ. δολαρίων και αναφέρει ότι, μαζί με τα διαθέσιμά της, μπορεί να καλύψει σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεων που απομένουν για τρία νεότευκτα, ένα LR1 και δύο Suezmax. Με απλά λόγια, ένα δεκαεξάχρονο tanker βοηθά να πληρωθεί σημαντικό μέρος της ανανέωσης του στόλου. Και κάπου εδώ. Όσο οι αξίες των παλαιότερων δεξαμενόπλοιων παραμένουν ψηλά, όσοι έχουν ήδη εξασφαλίσει θέσεις στα ναυπηγεία μπορούν να μετατρέπουν τον παλιό χάλυβα σε χρηματοδότηση για τον καινούργιο.-Όποιος παρακολουθεί τονμόνο μέσα από τις αγοραπωλησίες πλοίων, μάλλον βλέπει τη μισή εικόνα., την Castor Maritime και την Toro Corp., με διαφορετική εταιρική δομή και δραστηριότητα, αλλά κοινό σημείο αναφοράς τον ίδιο. Και οι κινήσεις στα δύο «ταμπλό» αποκτούν ενδιαφέρον όταν διαβαστούν μαζί. Στην Toro, η νέα κίνηση είναι η απόσχιση της AI OOKTO Corp.. Η 1η Οκτωβρίου έχει οριστεί ωςκαι, εφόσον εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για το spin-off και την εισαγωγή στο Nasdaq Capital Market, οι μέτοχοι θα λάβουν μία μετοχή AI OOKTO για κάθε οκτώ Toro. Την ίδια ώρα, στην Castor Maritime, ο Παναγιωτίδης ενισχύει το dry bulk με δύο Kamsarmax συνολικής αξίας 79,6 εκατ. δολαρίων, διατηρεί παρουσία στα containerships και έχει ανοίξει ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο μέσω της MPC Capital, αποκτώντας έκθεση στο asset και investment management. Παράλληλα, η Castor έχει περιορίσει τον δανεισμό της, αφήνοντας μεγαλύτερο περιθώριο για νέες κινήσεις. Έτσι, Toro και Castor. Αποτελούν όμως δύο διαφορετικούς βραχίονες του επιχειρηματικού αποτυπώματος Παναγιωτίδη.-Σήμερα, το απόγευμα, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου,. Στον μικρό κατάλογο της τελικής κατάταξης, ανάμεσα σε μεγάλες ευρωπαϊκές δικηγορικές εταιρείες, βρίσκεται και η νομική διεύθυνση της ΔΕΗ Ρουμανίας. Υποψήφιο είναι το, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες νομικές εργασίες μεγάλου όγκου. Αναπτύχθηκε με τη 3X7AI, μια νεοφυή εταιρεία του Βουκουρεστίου που ιδρύθηκε το 2021 με την επωνυμία Hyper Automation S.R.L.. Το όνομα δείχνει και τη χρήση του, ανάκτηση (recovery), δηλαδή εισπράξεις. Ο Όμιλος ΔΕΗ εξυπηρετεί συνολικά 8,5 εκατ. πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία. Κάθε ληξιπρόθεσμος λογαριασμός παράγει ειδοποιήσεις, εξώδικα και φακέλους, δηλαδή τυποποιημένη δουλειά που μέχρι σήμερα απορροφούσε ώρες νομικών.. Στο α΄ εξάμηνο του 2026, τα λειτουργικά κέρδη εκεί αυξήθηκαν κατά 41,9%, στα €276,9 εκατ. Σε επίπεδο ομίλου, το προσαρμοσμένο EBITDA έφτασε το €1,2 δισ. και τα καθαρά κέρδη τα €400 εκατ. Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών στη Ρουμανία είναι 63%, ενώ στην Ελλάδα 23%. Σε ψηφιακή ωριμότητα, η θυγατρική προηγείται της μητρικής.. Η μεγαλύτερη «ανάκτηση» της PPC Romania δεν αφορά καταναλωτές. Σύμφωνα με το ρουμανικό Profit.ro, ο όμιλος έχει να εισπράξει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το ρουμανικό Δημόσιο, ως αποζημιώσεις για το πρώην καθεστώς πλαφόν στις τιμές. Αυτόν τον φάκελο δεν θα τον κλείσει κανένας αλγόριθμος.-Το ΔΝΤΤο παγκόσμιο δημόσιο χρέος έφτασε σχεδόν το 94% του ΑΕΠ το 2025 και θα αγγίξει το 100% το 2029, έναν χρόνο νωρίτερα απ' ό,τι προέβλεπε πέρυσι. Το δημόσιο χρέος των αναδυόμενων οικονομιών ανέβηκε στο 78% του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο σε στοιχεία που ξεκινούν από το 1880. Είναι υπερδιπλάσιο από το 2008 και πάνω από την κορυφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ( τότε περίπου 45%). Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, το χρέος βρίσκεται στο 108% του ΑΕΠ και ξεπερνά το 100% για 10η διαδοχική χρονιά. Υπάρχει όμως. Το χρέος του ενός είναι εισόδημα για τον άλλον. Το 2025, η Ουάσιγκτον πλήρωσε $970 δισ. σε καθαρούς τόκους. Τον Αύγουστο 2026 πέρασε για πρώτη φορά το $1 τρισ. σε ετήσια βάση. Το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) προβλέπει $2,1 τρισ. για το 2036. Τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικούς Ομίλους, συνταξιοδοτικά ταμεία, ξένες κεντρικές τράπεζες και νοικοκυριά. Ένα μέρος επανεπενδύεται σε ομόλογα. Το υπόλοιπο αναζητεί απόδοση σε μετοχές, private credit και ακίνητα. Τα υψηλά επιτόκια υποτίθεται ότι φρενάρουν την οικονομία. Λειτουργούν όμως και ως επιδότηση εισοδήματος για όσους έχουν ήδη χαρτοφυλάκιο. Το ΔΝΤ βλέπει το αμερικανικό χρέος από 126% του ΑΕΠ το 2026 σε 142% το 2031. Επισημαίνει ακόμη ότι, ενώ διαβρώνεται το «ασφάλιστρο ασφάλειας» του αμερικανικού ομολόγου. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός που τροφοδοτεί το ράλι είναι ο ίδιος που μπορεί να το ανατρέψει.-Ο ΟΟΣΑ παρουσίασε χθες στο Παρίσι την ενδιάμεση έκθεσή του, για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με τους Financial Times, η έκθεση χαρακτηρίζει την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγωνγια τα δημόσια οικονομικά, αφού οι τόκοι απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των δαπανών. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων παραμένουν σε επίπεδα που είχαν να φανούν μία ή δύο δεκαετίες.. Στη Γαλλία αναμένεται φέτος αύξηση κατά 25%. Σε αρκετές χώρες οι τόκοι ξεπερνούν ήδη τις αμυντικές δαπάνες, τη στιγμή που όλοι υπόσχονται περισσότερα για την άμυνα. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πληθωρισμό 4,1% για τις χώρες της G20 φέτος και 3,6% το 2027. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για το 2027 σχεδόν σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, σε σχέση με τον Ιούνιο, ΗΠΑ 2,6%, Ιταλία και Ιαπωνία 2,6%, Καναδάς 2,5%, Γαλλία 2,1%. Μόνο η Κίνα μένει αμετάβλητη, στο 1,9%. Η μεγάλη έκπληξη είναι η Γερμανία. Η χώρα που επί χρόνια έκανε κήρυγμα δημοσιονομικής πειθαρχίας θα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό της G7 το 2027, στο 3,3%, περίπου μισή μονάδα πάνω από την πρόβλεψη του Ιουνίου.. Οι υψηλές αποδόσεις ανεβάζουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, και οι τόκοι πληρώνονται με νέο δανεισμό. Η έκθεση του ΟΟΣΑ εξηγεί πως τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια πιέζουν ήδη τις αποτιμήσεις των μετοχών. Στους βασικούς κινδύνους περιλαμβάνει μια νέα άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, αλλά και το ενδεχόμενο οι αποδόσεις των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη να μη δικαιώσουν τις προσδοκίες. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αναπροσαρμογή των τιμών σε όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Κάποτε οι κυβερνήσεις είχαν ένα απλό δίλημμα:. Σήμερα πληρώνουν πρώτα τους τόκους και μετά μοιράζουν ό,τι περισσέψει.-Ηπάγωσε τις εκροές μετρητών και τίτλων από 6 χρηματιστηριακές εταιρείες, ανάμεσά τους και η Tera Yatırım. Στόχος, να αποτρέψει «ύποπτες μεταφορές». Μέχρι τώρα, οι περιορισμοί αφορούσαν μόνο τα αμοιβαία κεφάλαια. Από χθες επιβάλλονται και στους λογαριασμούς των πελατών. Μεγάλωσε και ο αριθμός των θυμάτων. Χθες, το Bloomberg αναφερόταν σε 455.000 εγκλωβισμένους επενδυτές, ενώ πριν από 6 ημέρες ο αριθμός που κυκλοφορούσε ήταν 353.000. Τα 130 και πλέον αμοιβαία κεφάλαια υπό εκκαθάριση, διαχειρίζονταν περίπου 891 δισ. λίρες,Η SPK έδωσε νέο περιθώριο 6 μηνών για την εκκαθάριση αντί για τους αρχικούς 3. Εξετάζει επίσης, να συγκεντρώσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε ενιαίο σύνολο για να αποπληρωθούν οι επενδυτές. Την εκκαθάριση των κεφαλαίων της Tera έχει αναλάβει η İş Bankası και των υπολοίπων η κρατική Ziraat. Στις 10 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την κατάρρευση, 6 Αμοιβαία κεφάλαια της Tera Portföy αγόρασαν μετοχές της μητρικής τους και ανέβασαν τη συμμετοχή τους πάνω από το 10%. Η μετοχή της Tera είχε ανέβει 2.000% μέσα στο προηγούμενο έτος. Δύο κεφάλαια της Pusula απέδωσαν 164% και 144% σε επτά μήνες. Η κρατική Emlak Katılım διαπραγματεύεται ήδη την αγορά δύο εταιρειών αποταμίευσης του ομίλου Pusula. Την ίδια ώρα, τοέχει αναλάβει τον έλεγχο της Golden Global Yatırım Bankası, στην οποία οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις για τις σχέσεις της με το Ιράν, και ξεκινά την πτώχευση της Bank Mellat. Οι δύο υποθέσεις δεν συνδέονται με τη χειραγώγηση, αλλά. Όταν ένα κεφάλαιο αγοράζει συστηματικά τη μετοχή του ιδιοκτήτη του, δεν επενδύει, προετοιμάζει το έδαφος για ένα