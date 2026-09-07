-Χαίρετε, λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενο ότι ο Μητσοτάκης στην τελευταία προ κάλπης ΔΕΘ θα έδινε ένα μεγάλο, το πιο μεγάλο, πακέτο παροχών κοντά στα 2,2 δισ. ευρώ. Και είναι λογικό να θέλει να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες πολιτών. Ειδικά εκεί που έχει διαπιστώσει -κατόπιν ερευνών και focus groups- ότι έχει απωλέσει δύναμη, εκλογική επιρροή. Γι' αυτό και το πιο αποτελεσματικό ψηφοθηρικά μέτρο που εξήγγειλε είναι ίσως η κατάργηση των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών. Άφησε μόνο ένα, να δηλώνουν ετησίως ότι εισπράττουν κατ' ελάχιστο 12.000 ευρώ, όσο δηλαδή σχεδόν ένας βασικός μισθός. Ε, νισάφι πια. Κατά τα λοιπά φρόντισε και την υπόλοιπη εκλογική πελατεία της ΝΔ, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και μισθωτούς, κάτι λιγότερο και στις επιχειρήσεις με την πολύ αργή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σημειώνω το πρωτότυπο μέτρο Πιερρακάκη, του κουμπαρά για τα νεογέννητα, το οποίο έκανε εντύπωση. Μετράει για τους γονείς και τους παππούδες να βάζουν στην τράπεζα ένα χιλιάρικο για το παιδί και το εγγόνι και να προσθέτει και το κράτος άλλο ένα, για να βρει ένα καλό ποσό μόλις ενηλικιωθεί και βγει στη ζωή και την αγορά εργασίας.

Πολιτικά

Και ένα κακό…

Σαμαράς

Η επιστροφή Μυλωνάκη

Το drone που χτύπησε την Coca-Cola HBC και η ομηρεία 1,04 δισ. ευρώ στη Ρωσία

Χρηματιστήριο: Αναβάθμιση, παράγωγα κι όποιος αντέξει

Μείωση 53% στα δέματα από Κίνα - Ο αντίκτυπος στην Jumbo

Ούτε κουβέντα για τον διαγωνισμό επέκτασης του ΔΑΑ

Πάνω από 35 εκατ. επιβάτες

Star Bulk: Η αριθμητική των 25,50 ευρώ

Το νεοκλασικό της Τατοΐου στο Χρηματιστήριο

Οι αλλαγές στο μετοχολόγιο της Τρ. Πειραιώς

Το «χρυσό σημείο ισορροπίας» του 2,5%

Πάτρα: Μετά τις φωτογραφίες, τι;

Ξαναζεστάνουν τις παλιές συμμαχίες με τους Έλληνες εφοπλιστές

Ποιοι ψάχνουν slots στην Ασία

Γερμανικοί φόροι στη ζάχαρη

Το ντίζελ γράφει ιστορία

-Στηο Κ.Μ ήταν, όπως πάντα,στις απαντήσεις, εν γένει και να μην τον χωνεύεις ή να μην τον ψηφίζεις δεν τον λες άσχετο ή αναξιόπιστο ή ψεύτη. Γιατί αυτό το «ό,τι σας είπα πέρυσι στη ΔΕΘ φέτος έχει γίνει» το έχει χτίσει στον κόσμο, ακόμα και στους απέναντί του. Νομίζω αυτό είναι και τοέναντι των άλλων δύο που έχει να αντιμετωπίσει στις εκλογές. Η σύγκριση με τονπου ακόμα δεν ξεκίνησε την καμπάνια του και άρχισαν τις κοτσάνες με τους διαπλανητικούς φόρους. Αλλά και με τοντο ίδιο συμβαίνει, ο αρχηγός τουεν έτει 2026 ανέβασε τους δικούς του σε τρακτέρ και τρώγανε αντικριστά στο χωριό, ενώ ο Μητσοτάκης εξαγγέλλειγια τους αγρότες (παρεμπιπτόντως, αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί κάποιος τελικά να πληρώσει από αυτούς!). Ειδικά τον Ανδρουλάκη πιστεύω (έως γνωρίζω) ότι θα τονστο τέλος ο Κ.Μ και μάλιστα μετά την πρώτη κάλπη για τη. Τι επιχείρημα θα βρει το ΠΑΣΟΚ να μη συγκυβερνήσει όταν η ΝΔ θα έχεικαι ο ίδιος-Όλα καλά λοιπόν και του χρόνου με υγεία και πολλά κεμπάπ, αλλά να σας πω την αλήθεια η όλη εικόνα του τριημέρου τηςεκπέμπει,. Και φυσικά από τα παρεάκια που βλέπεις στα trendy μαγαζιά τηςκαταλαβαίνεις ότι η-οκτώ χρόνια μετά- είναι στο τέρμα τα γκάζια. Έχει χτυπήσει κόκκινα, που λένε. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, από χαμηλά έως πολύ ψηλά στο κόμμα, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση,. Όλοι μαζί μια παρέα, που πότε τσακώνεται και μετά τα βρίσκει… όλοι αδέλφια. Τι να κάνουμε, για όλους έχει ο μπαχτσές τώρα που πάμε για-Όπως όλοι οι εμφύλιοι, έτσι και αυτός τουθα είναι οδυνηρός. Ο Μητσοτάκης του είπε χτες ότι έχει την τεχνογνωσία διάλυσης της παράταξης, ο Σαμαράς απάντησε ότι είναι ο, ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι και θύμισε ότι με τον Σαμαρά η ΝΔ το 2012 πήρε. Πάντως τοδεν παίρνει τον Σαμαρά αψήφιστα, καθώς τις προηγούμενες μέρες κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν σε νομούς τηςγια κατόπτευση και διέγνωσαν ένα… κλίμα για τη ΝΔ. Κατά τόπους υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν παράπονα και ειδικά στιςπαίζεται περίεργο παιχνίδι από καραμανλικά στελέχη. Ομοίως και στηδιαπιστώνεται ότι κάποιοι πυρήνες της ΝΔ το προηγούμενο διάστημα μετακινούνται στον Σαμαρά ή απειλούν να μετακινηθούν προς τα εκεί λόγω δυσφορίας.-Από σήμερα επιστρέφει και τυπικά στοο υφυπουργόςπου πέρασε δύσκολους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του. Ο Μυλωνάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ, στην ομιλία του πρωθυπουργού και σε πολλές εκδηλώσεις ήταν ευδιάθετος. Η δουλειά του αυτή τη φορά θα έχει να κάνει και με ειδικές αποστολές, αλλά και με επαφές με τους. Περαστικά!-Πλησιάζουμε τα πέντε χρόνια μετά τηκαι ο πόλεμος εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτή πληγή για τηνκαι την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη. Η, που συνδέεται με την οικογένεια, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου με. Και η πληγή είναι ανοιχτή και στις δύο πλευρές των συνόρων. Την περασμένη Πέμπτη ήρθε το τελευταίο επεισόδιο., στην περιοχή του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλά για χτύπημα στην «αμερικανική Coca-Cola» και για «σαφές ρωσικό μήνυμα προς την Αμερική». «Επιβεβαιώνουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η παραγωγική μας εγκατάσταση στο Brovary υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί»,. Το Σαββατοκύριακο στην HBC μετρούσαν τις ζημιές και αξιολογούσαν την κατάσταση στη μονάδα. Μένει πλέον να φανεί το εύρος των επιπτώσεων στην παραγωγική δραστηριότητα, για το οποίο αναμένεται κάποια ενημέρωση από την εισηγμένη το προσεχές διάστημα. Στην Ουκρανία η μονάδα είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές ήδη από το 2022 και χρειάστηκε επισκευές για να επαναλειτουργήσει. Νέες διαταραχές στη λειτουργία της μέσα στο 2026 επιβάρυναν το α΄ εξάμηνο με περίπου. Μόλις στις 5 Αυγούστου η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί και η λειτουργία είχε αποκατασταθεί πλήρως.. Στη Ρωσία η πληγή είναι διαφορετική. Εκεί η HBC είχε επενδύσει επί δεκαετίες και είχε χτίσει μία από τις σημαντικότερες αγορές της. Μετά την εισβολή, η αποχώρηση των διεθνών σημάτων της Coca-Cola την ανάγκασε να περάσει σε διαφορετικό μοντέλο, με τοπικά brands και τοπική διοίκηση. Η δραστηριότητα συνεχίζει να παράγει μετρητά, αλλά οι περιορισμοί στον επαναπατρισμό κεφαλαίων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της ρευστότητας να παραμένει στη χώρα: στο τέλος του α΄ εξαμήνου τα. Κι όμως, μέσα σε αυτή την τετραετία η HBC όχι μόνο άντεξε το σοκ, αλλά έφθασε σε: από πωλήσεις 9,2 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη 929,7 εκατ. το 2022, στα 11,6 δισ. και 1,36 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2025. Και τώρα ανοίγει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στηνμε τη συμφωνία των 2,6 δισ. δολαρίων για την CCBA. Ο πόλεμος άλλαξε τον χάρτη που η οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη έχτιζε επί δεκαετίες. Δεν κατάφερε, όμως, να ανακόψει την ανάπτυξη της Coca-Cola HBC.-Ηαναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ζωηρή ημέρα συναλλαγών για τοκαθώς -εκτός από το χρονικό ορόσημο της μετάβασης στην κατηγορία τωναπό τους οίκους FTSE και Stoxx- θα λάβουν χώρα και οι σχετικές αναδιαρθρώσεις των μετοχών που ακολουθούν τους δείκτες. Την ίδια ημέρα κλείνουν και οι σειρές παραγώγων για τον Σεπτέμβριο οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός από συμβόλαια δεικτών και μετοχές. Οι ανοικτές θέσεις στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ήταν στατα οποία είναι επίπεδα ρεκόρ. Tο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών στις συναλλαγές στο ΧΑ είναιστις 15 Μαΐου του 2008 όταν είχαν περάσει τα πακέτα του ΟΤΕ στον έλεγχο της DT.-Η επιβολή-σακουλάκια- που έρχονται από τηνέχει οδηγήσει στη μείωσή τους κατάστο πρώτο δίμηνο της εφαρμογής του μέτρου. Πρόκειται για ένα νέο το οποίο έχει μάλλον ισχυρότερο αντίκτυπο στις επιδόσεις τουκαθώς οι κινέζικες πλατφόρμες είναι ο ισχυρότερος ανταγωνιστής της εταιρίας. Η χρονική στιγμή επιβολής του μέτρου είναι ιδανική καθώς το δεύτερο εξάμηνο είναι το ισχυρότερο στις πωλήσεις. Σημείο αναφοράς θα είναι οκαθώς τα σχολικά είδη ανεβάζουν το μερίδιο στο μέγεθος του τζίρου στο 9-10% επί των ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου.-Κι ενώ η (κατασκευαστική) αγορά ανέμενε κάποιο επίσημο νέο στην εκδήλωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη ΔΕΘ το Σάββατο σχετικά με τον ‘’hot’’, ο διευθύνων σύμβουλος τουΓιώργος Καλλιμασιάς επέλεξε να κρατήσει τα χαρτιά του κλειστά, αναφερόμενος τελικά μόνο στα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη στα Σπάτα και όχι στα νέα που έρχονται. Για τον μεγάλο διαγωνισμό, άνω του-που περιλαμβάνει τη μεγάλη επέκταση του τερματικού σταθμού και του δορυφορικού τερματικού σταθμού, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σε πρώτη φάσηη φημολογία τις τελευταίες εβδομάδες έχει φουντώσει: Σημείο αιχμής με πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαστών, είναι αυτή για την επέκταση από τώρα του αντικειμένου στααφού η άνοδος της επιβατικής κίνησης έχει έρθει πιο μπροστά. Κάτι που αποτυπώθηκε, όπως λέγεται στην αγορά, κι εφέτος το καλοκαίρι με τον συνωστισμό, τις καθυστερήσεις κ.ο.κ. στο αεροδρόμιο, την ίδια στιγμή που οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για επιστολή από τηνθέτοντας κι αυτή το ζήτημα ώστε να εξεταστεί το θέμα της μεγέθυνσης και άρα της μεγαλύτερης κλίμακας του αντικειμένου του έργου. Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με τη μέθοδοτην πρώιμη εμπλοκή των υποψηφίων ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός, από νωρίς, στο θέμα κόστους, προδιαγραφών κ.τ.λ. και ενώ οι δεσμευτικές προσφορές επρόκειτο να δοθούν τον Ιούλιο, η προθεσμία μεταφέρθηκε για μέσα στον Σεπτέμβριο. Η αγορά θεωρεί αυτή την εβδομάδα κρίσιμη, ότι δηλαδή θα υπάρξουν νέα με αφορμή τη δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του ΔΑΑ στιςκαι τη σχετική ενημέρωση για το πρώτο μισό του 2026.ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν (ορισμένοι στην κατασκευαστική αγορά μιλούν ακόμη και για ακύρωση της υφιστάμενης διαδικασίας) αφού στην περίπτωση της αναπροσαρμογής και του επανασχεδιασμού, υπάρχει ο κίνδυνος για σημαντικές καθυστερήσεις πέραν και των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης κι αυτό, εν μέσω ανόδου της επιβατικής κίνησης.-Στην εκδήλωση του, το Σάββατο πάντως και ο CEO του αεροδρομίου παραδέχθηκε ότι το αεροδρόμιο έχει αλλάξει… πίστα. «Φέτος θα εξυπηρετήσουμεκαι ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός αυτής της κίνησης. Εχουμε αύξησηόταν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια κατά μέσο όρο σε σχέση με την περίοδο προ πανδημίας είναι στο +5,5%. Πλέον ο ΔΑΑ είναι το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο στην Ευρώπη στην κατηγορία των 25- 40 εκατ. επιβατών. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προβεί σε αρκετές επενδύσεις, όπως π.χ. επιπλέον πύλες αναχώρησης για τα τέρμιναλ, επιπλέον check in, ενώ π.χ. στα χρόνια της πανδημίας επενδύθηκαν περί ταγια τους χώρους διαχείρισης αποσκευών. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι δύο σημαντικά, μεγάλα έργα, το πρώτο για τονκαι το δεύτερο για τις, με oρίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στο 2027, ενώ είναι σε εξέλιξη και ο. Επομένως, έχουμε ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο που προφανώς θα αναβαθμίσει σημαντικά την εμπειρία του επιβάτη, έχοντας εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό και τη χρηματοδότηση».-Πίσω από τους συμβολισμούς της «επιστροφής» της, υπάρχει κι ένα ψυχρό παιχνίδι αριθμητικής του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ορίστηκε στα. Με τη μετοχή στο Nasdaq να κλείνει σταστις 2/9 και την ισοτιμία περί το 1,158, τα €25,50 μεταφράζονται σε περίπου $29,5. Με άλλα λόγια το ανώτατο όριο της ελληνικής προσφοράς ενσωματώνει έκπτωση της τάξης του. Η τελική τιμή θα ανακοινωθεί στις 11/9, με τη διαπραγμάτευση της SBLK στη Wall Street να λειτουργεί ως ζωντανός «οδηγός» κατά τη διάρκεια των 3 ημερών του βιβλίου. Το dilution της μετοχής είναι μικρό, 4,4 εκατ. νέες μετοχές σε σύνολο περίπου 111,7 εκατ. (κάτω από 4%). Το βιβλίο έχει ήδη έναν δηλωμένο «αγοραστή», αφού ηγνωστοποίησε στο Δ.Σ. την πρόθεσή της να συμμετάσχει μέσω εταιρειών της. Η μετοχή έχει κερδίσει. Στο 2ο τρίμηνο φέτος, τα κέρδη ανά μετοχή ($1,21) ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις ($0,95) κατά 27% και το τριμηνιαίο μέρισμα των $0,47 δίνει απόδοση κοντά στο 6%. Στο τραπέζι των αναδόχων περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα όπως η AXIA/Alpha επικεφαλής, η Εθνική συντονίστρια, CrediaBank, Optima, Ambrosia και Παντελάκης. Από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας μας, οι δύο απούσες θα προσέξουν το αποτέλεσμα με ιδιαίτερη επιμέλεια. Γιατί το πραγματικό στοίχημα δεν είναι ταπου είναι ποσό που η Star Bulk θα μπορούσε να σηκώσει σ’ ένα απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Η πραγματική διακύβευση αφορά την απόδειξη ότι ημπορεί να τιμολογήσει τον ναυτιλιακό κλάδο. Για αυτό και στη Wall Street την κίνηση του Πέτρου Παππά με τη Star Bulk δεν τη διαβάζουν ως συναισθηματική «επιστροφή στην πατρίδα». Και αυτό μπορεί να είναι το σημείο που θα παρακολουθήσουν προσεκτικά και άλλοιμε εταιρείες εισηγμένες στη Νέα Υόρκη. Όχι επειδή ξαφνικά ανακάλυψαν το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά επειδή, εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει επενδυτικό βάθος και δυνατότητα άντλησης σοβαρών ποσών, τότε η Αθήνα αποκτά χρησιμότητα που μέχρι σήμερα δεν είχε για τη μεγάλη ναυτιλία. Γι’ αυτό κρατήστε το αποτέλεσμα του. Τα €112 εκατ. του Παππάαπό την ίδια την εισαγωγή της Star Bulk. Αν το στοίχημα βγει, στα ναυτιλιακά γραφεία θα αρχίσουν να κάνουν λογαριασμούς. Αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η έναρξη διαπραγμάτευσης της SBLK αναμένεται την, οπότε Σ. Καπράλος ως πρόεδρος του ΔΣ της ναυτιλιακής εταιρείας και Π. Παππάς με την ιδιότητα του CEO θα χτυπήσουν το παραδοσιακό καμπανάκι στον εξώστη του Χ.Α.-Με την ευκαιρία, αφού ο λόγος ήρθε στις νέες εισαγωγές, σημειώστε πως σήμερα το πρωί, στη Λεωφόρο Αθηνών 110, κατατίθεται ο φάκελος τηςγια την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στην. Η Verallis, με έδρα ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό επί της Τατοΐου στην Κηφισιά, ξεκινά τη χρηματιστηριακή της διαδρομή με μετριοπάθεια και σεμνότητα. Θα αντλήσει κεφάλαια μόλις(η διαδικασία αυτή μάλλον έχει ήδη ολοκληρωθεί με τη βοήθεια της Koubaras Ltd του Θεόδωρου Κρίντα), μ’ έναν κύκλο εργασιών που σήμερα δεν φαίνεται να ξεπερνά τα €2 εκατ. Η Verallis εφαρμόζει το. Συμβουλεύει μεγάλες εταιρείες πώς να εξοικονομούν λειτουργικό κόστος (ενέργεια, αλλά όχι μόνον) και αμείβεται αποκλειστικά εφόσον επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης.. Η εταιρεία μαζί με το αίτημα, θα παρουσιάσει αναπτυξιακό σχέδιο για διεύρυνση του κύκλου εργασιών της. Εφόσον δοθούν οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου, οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ το αργότερο έως τις-Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο μετοχολόγιο τηςτα κεφάλαια υπό τη διαχείριση τηςελέγχουν πλέον πάνω απότης τράπεζας έναντι 13,62% έναν χρόνο νωρίτερα, που σημαίνει ότι ο βασικός μέτοχος διακριτικά έχει ενισχύσει τη θέση του. Στο ίδιο μετοχολόγιο, ηπλησιάζει το όριο γνωστοποίησης του 5% (σήμερα 4,8%), ενώ ενισχυμένη πάνω από το 3% εμφανίζεται και η. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταγράψει άνοδο, και τον Αύγουστο επέστρεψε στους μετόχους €0,40 ανά μετοχή.-Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι τηντο Διοικητικό Συμβούλιο τηςθα ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων στο. Αυτό το επιτόκιο 2,5% θεωρείταιτης νομισματικής πολιτικής. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να μη «σκοτώνει» την πιστωτική επέκταση και να μη γίνεται απαγορευτικό για τους δανειολήπτες. Είναι αρκετά υψηλό ώστε να εγγυάται αύξηση εσόδων για τις τράπεζες, των οποίων τα χαρτοφυλάκια παραμένουν κατά κύριο λόγο συνδεδεμένα με κυμαινόμενα επιτόκια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της, κάθε αύξηση 25 μονάδων βάσης προσθέτει περίπου €135 εκατ. ετησίως στα έσοδα των 4 συστημικών ομίλων και το 2026 θα μετρά ήδη δύο τέτοιες κινήσεις. Το ταμπλό, πάντως, δεν περίμενε την Πέμπτη. Στην τρέχουσα κατάταξη κεφαλαιοποίησης του, οι τράπεζες κατέχουν τις 4 από τις 6 πρώτες θέσεις.(2η),(3η),(5η),(6η).Αν προστεθούν Bank of Cyprus (€4,58 δισ.), Optima (€2,63 δισ.) και CrediaBank (€1,97 δισ.), ο εισηγμένος τραπεζικός κλάδος αγγίζει τα, ποσό αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια. Το μόνο ερωτηματικό για την ερχόμενη Πέμπτη είναι. Αύξηση με σήμα παύσης, εκτιμούν οι περισσότεροι οίκοι, με το 2,5% να αναδεικνύεται σε επίπεδο «στάθμευσης» για αρκετά τρίμηνα. Κάπως έτσι εξηγείται καιμπροστά σε μια αύξηση επιτοκίων. Όταν όλοι κερδίζουν κάτι στο 2,5%, κανείς δεν βιάζεται να φύγει από εκεί.-Η άφιξη τουστην Πάτρα έφερε φωτογραφίες, δηλώσεις, χαμόγελα και ξανά στο προσκήνιο τη μεγάλη συζήτηση για την. Μόνο που το πλοίο έφυγε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατίδεν είναι αν μπορεί να δέσει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Είναιπού θα πάνε, τι θα δουν, πόσο εύκολα θα κινηθούν και, κυρίως, πόσα χρήματα θα αφήσουν στην τοπική οικονομία. Στην Πάτρα σχέδια και εξαγγελίες για τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτό που εξακολουθεί να αναζητείται είναι ο κοινός βηματισμός λιμανιού, δήμου, Περιφέρειας, αγοράς και τουριστικών επαγγελματιών. Διότι οι εταιρείες κρουαζιέρας δεν αγοράζουν απλώς μια θέση στην προβλήτα. Αγοράζουν έναν προορισμό. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Το, οι σχεδιαζόμενες υποδομές κρουαζιέρας και η αξιοποίηση του Βόρειου Λιμένα δείχνουν ότι. Το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά τα σχέδια θα αποκτήσουν συνέχεια, ταχύτητα και συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα. Το Elegant δεν ήρθε για να λύσει τα προβλήματα της Πάτρας.. Γιατί επιτυχία δεν θα είναι να καταφθάσει ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο και να στηθούν ξανά οι κάμερες στην προβλήτα. Επιτυχία θα είναι να έρχονται τόσα, ώστε κάποια στιγμή να μη θεωρείται καν είδηση η άφιξή τους.-Όποιος άκουσε προσεκτικά τονστο ιαπωνικό περίπτερο της ΔΕΘ, κατάλαβε ότι η κουβέντα δεν περιοριζόταν στις ελληνοϊαπωνικές φιλοφρονήσεις. Πίσω από τις αναφορές στιςκαι στην τεχνογνωσία υπάρχει μια σχέση δεκαετιών, την οποία Αθήνα και Τόκιο θέλουν τώρα να ξαναβάλουν πιο ψηλά στην ατζέντα. Οιήταν παραδοσιακά από τους καλύτερους πελάτες των ιαπωνικών ναυπηγείων. Μόνο που σήμερα η πίτα των νέων παραγγελιών έχει μετακινηθεί αισθητά προς Κίνα και Νότια Κορέα. Οι Ιάπωνες, λοιπόν, έχουν κάθε λόγο να ξαναζεστάνουν τις παλιές συμμαχίες και οι Έλληνες κάθε λόγο να κρατούν ανοιχτή μια τρίτη ισχυρή ναυπηγική επιλογή. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρισκόταν αλλού. Ο Κικίλιας έβαλε στην ίδια συζήτηση τον. Και αυτό, μετά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών στο Λονδίνο, μόνο τυχαίο δεν είναι. Με απλά λόγια, Ελλάδα και Ιαπωνία δεν συζητούν μόνο για πλοία.και για τους κανόνες με τους οποίους αυτά θα ταξιδεύουν και θα πληρώνουν την. Και εκεί βρίσκεται ίσως το πραγματικό παρασκήνιο της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη.-Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει αρκετή κινητικότητα στα τηλέφωνα μεταξύ. Και δεν αφορά μόνο τα deals που έχουν ήδη βγει προς τα έξω. Στην πιάτσα ακούγεται ότι αρκετά ελληνικά ονόματα κοιτάζουν ξανά σοβαρά τα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι θα φτάσουν τελικά μέχρι την υπογραφή. Ητου Βασίλη Μπακολίτσα συνδέθηκε με ένα μεγάλο πρόγραμμα Aframax στη SK Oceanplant, ενώ ητης Άννας Αγγελικούση εμφανίζεται να εξετάζει περαιτέρω επέκταση του βιβλίου παραγγελιών της στην Hengli. Αυτά είναι τα γνωστά. Το ενδιαφέρον είναι τα υπόλοιπα. Ναυλομεσιτικές πηγές λένε ότι γίνονται συζητήσεις για διαθέσιμα slots του, καθώς αρκετοί Έλληνες θέλουν τουλάχιστον να γνωρίζουν τι υπάρχει στο τραπέζι. Και στη ναυτιλία ξέρουμε ότι από το «ρωτάω τιμή» μέχρι το letter of intent υπάρχει απόσταση, αλλά πολλές φορές κάπως έτσι ξεκινούν οι μεγάλες παραγγελίες. Υπάρχει όμως καΟι Έλληνες δεν κοιτούν μόνο την τιμή. Κοιτούν ποιο ναυπηγείο μπορεί πραγματικά να παραδώσει στην ώρα του, τι μηχανές προσφέρει και πόσο ευέλικτο μπορεί να είναι ένα πλοίο απέναντι στις επόμενες-Ειδικοί φόροι στα καύσιμα, στις εκπομπές διοξειδίου, στα παίγνια, τώρα και στη! Ηπροχωρά στην επιβολή φόρου στα αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη από το. Η συμφωνία μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) εντάσσεται σεκαι βασίζεται εν μέρει στο βρετανικό μοντέλο. Σύμφωνα με την πρόταση, ποτά με λιγότερα από 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 ml δεν θα φορολογούνται. Για περιεκτικότητα από 5 έως κάτω από 8 γραμμάρια προβλέπεται φόρος €0,26 ανά λίτρο. Για περιεκτικότητα 8 γραμμαρίων και άνω προβλέπεται φόρος €0,32 ανά λίτρο. Οι συντελεστές θα αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει του πληθωρισμού. Οι φυσικοί χυμοί και τα ποτά που περιέχουν αποκλειστικά τεχνητά γλυκαντικά θα εξαιρούνται. Ο φόρος θα επιβάλλεται στους παραγωγούς και όχι στους λιανοπωλητές, ώστε να ενθαρρυνθεί η αναδιαμόρφωση των συνταγών και η μείωση της ζάχαρης. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος περίπου ενός έτους. Τακατά τα πρώτα χρόνια και θα κατευθύνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας. Η κυβέρνηση απέκλεισε την επέκταση του φόρου στα αναψυκτικά τύπου light και zero, παρά το σχετικό εσωτερικό προσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που προκάλεσε αντιδράσεις.-Στην Αμερική, η μέση τιμή τουσκαρφάλωσε την περασμένη Παρασκευή, σε νέο ιστορικό υψηλό, στα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου 2022, της εποχής δηλαδή του πρώτου σοκ από την εισβολή στην Ουκρανία. Για μας τους Έλληνες η τιμή αυτή φαίνεται πάμφθηνη αφού 1 γαλόνι ισούται με 3,785 λίτρα, άρα τα $5,85 /γαλόνι για το ντίζελ μεταφράζονται σε περίπου $1,55/ λίτρο, δηλαδή γύρω στα €1,32/λίτρο με την τρέχουσα ισοτιμία. Για τους Αμερικανούς όμως είναι πρόβλημα. Ηδιαμορφώνεται στα 4,15 δολάρια, έναντι 3,20 δολαρίων πριν από έναν χρόνο, δηλαδή ακρίβυνε. Μέσα σε μία εβδομάδα το ντίζελ ακρίβυνε κατά, μέσα σε έναν μήνα κατά. Στις διεθνείς αγορές, τοκινείται κοντά στα, με εβδομαδιαίο άλμα +8%, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις και πλοία στα. Η εκεχειρία των 60 ημερών έληξε στα μέσα Αυγούστου και η αγορά ξαναμέτρησε το ασφάλιστρο κινδύνου. Από τα $69 δολάρια της 2ας Ιουλίου έως τα $105 στις 23 Ιουλίου, έχοντας περάσει από τα $140 δολάρια του Μαρτίου. Στηνο απόηχος είναι ήδη μετρήσιμος, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει μόλις ξεπεράσει ταόπως και το πετρέλαιο κίνησης, Ηπαρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με το δημοσιονομικό κόστος από τον Απρίλιο να ανέρχεται σε. Το ντίζελ κινεί φορτηγά, πλοία, τρακτέρ και εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή τον. Το 2022, το ρεκόρ το έγραψε ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Το 2026 το ξαναγράφει ένα μικρό θαλάσσιο στενό