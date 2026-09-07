-Χαίρετε, λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενο ότι ο Μητσοτάκης στην τελευταία προ κάλπης ΔΕΘ θα έδινε ένα μεγάλο, το πιο μεγάλο, πακέτο παροχών κοντά στα 2,2 δισ. ευρώ. Και είναι λογικό να θέλει να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες πολιτών. Ειδικά εκεί που έχει διαπιστώσει -κατόπιν ερευνών και focus groups- ότι έχει απωλέσει δύναμη, εκλογική επιρροή. Γι' αυτό και το πιο αποτελεσματικό ψηφοθηρικά μέτρο που εξήγγειλε είναι ίσως η κατάργηση των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών. Άφησε μόνο ένα, να δηλώνουν ετησίως ότι εισπράττουν κατ' ελάχιστο 12.000 ευρώ, όσο δηλαδή σχεδόν ένας βασικός μισθός. Ε, νισάφι πια. Κατά τα λοιπά φρόντισε και την υπόλοιπη εκλογική πελατεία της ΝΔ, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και μισθωτούς, κάτι λιγότερο και στις επιχειρήσεις με την πολύ αργή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σημειώνω το πρωτότυπο μέτρο Πιερρακάκη, του κουμπαρά για τα νεογέννητα, το οποίο έκανε εντύπωση. Μετράει για τους γονείς και τους παππούδες να βάζουν στην τράπεζα ένα χιλιάρικο για το παιδί και το εγγόνι και να προσθέτει και το κράτος άλλο ένα, για να βρει ένα καλό ποσό μόλις ενηλικιωθεί και βγει στη ζωή και την αγορά εργασίας.
Πολιτικά
-Στη συνέντευξη της Κυριακής
ο Κ.Μ ήταν, όπως πάντα, καλός, πειστικός και συγκροτημένος
στις απαντήσεις, εν γένει και να μην τον χωνεύεις ή να μην τον ψηφίζεις δεν τον λες άσχετο ή αναξιόπιστο ή ψεύτη. Γιατί αυτό το «ό,τι σας είπα πέρυσι στη ΔΕΘ φέτος έχει γίνει» το έχει χτίσει στον κόσμο, ακόμα και στους απέναντί του. Νομίζω αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημά του
έναντι των άλλων δύο που έχει να αντιμετωπίσει στις εκλογές. Η σύγκριση με τον Τσίπρα
που ακόμα δεν ξεκίνησε την καμπάνια του και άρχισαν τις κοτσάνες με τους διαπλανητικούς φόρους. Αλλά και με τον Ανδρουλάκη
το ίδιο συμβαίνει, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ
εν έτει 2026 ανέβασε τους δικούς του σε τρακτέρ και τρώγανε αντικριστά στο χωριό, ενώ ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει αφορολόγητο 20.000 ευρώ
για τους αγρότες (παρεμπιπτόντως, αναρωτιέμαι αν θα βρεθεί κάποιος τελικά να πληρώσει από αυτούς!). Ειδικά τον Ανδρουλάκη πιστεύω (έως γνωρίζω) ότι θα τον στριμώξει αγρίως
στο τέλος ο Κ.Μ και μάλιστα μετά την πρώτη κάλπη για τη συγκυβέρνηση
. Τι επιχείρημα θα βρει το ΠΑΣΟΚ να μη συγκυβερνήσει όταν η ΝΔ θα έχει 28%-30%
και ο ίδιος 12%-14%
;
Και ένα κακό…
-Όλα καλά λοιπόν και του χρόνου με υγεία και πολλά κεμπάπ, αλλά να σας πω την αλήθεια η όλη εικόνα του τριημέρου της ΔΕΘ
εκπέμπει, παλαιοκομματισμό, πανηγυρτζίδικο θέαμα, κρατικοδίαιτη τρασίλα και αλαζονεία
. Και φυσικά από τα παρεάκια που βλέπεις στα trendy μαγαζιά της Θεσσαλονίκης
καταλαβαίνεις ότι η διαπλοκή και το νταραβέρι του κυβερνώντος κόμματος
-οκτώ χρόνια μετά- είναι στο τέρμα τα γκάζια. Έχει χτυπήσει κόκκινα, που λένε. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, από χαμηλά έως πολύ ψηλά στο κόμμα, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση, υπουργοί και Μαξίμου
. Όλοι μαζί μια παρέα, που πότε τσακώνεται και μετά τα βρίσκει… όλοι αδέλφια. Τι να κάνουμε, για όλους έχει ο μπαχτσές τώρα που πάμε για τρίτη γύρα
.
Σαμαράς
-Όπως όλοι οι εμφύλιοι, έτσι και αυτός του Μητσοτάκη με τον Σαμαρά
θα είναι οδυνηρός. Ο Μητσοτάκης του είπε χτες ότι έχει την τεχνογνωσία διάλυσης της παράταξης, ο Σαμαράς απάντησε ότι είναι ο πρωθυπουργός ακρίβειας και των σκανδάλων
, ο Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι και θύμισε ότι με τον Σαμαρά η ΝΔ το 2012 πήρε 18%
. Πάντως το Μαξίμου
δεν παίρνει τον Σαμαρά αψήφιστα, καθώς τις προηγούμενες μέρες κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν σε νομούς της Βόρειας Ελλάδος
για κατόπτευση και διέγνωσαν ένα… κλίμα για τη ΝΔ. Κατά τόπους υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν παράπονα και ειδικά στις Σέρρες
παίζεται περίεργο παιχνίδι από καραμανλικά στελέχη. Ομοίως και στη Θεσσαλονίκη
διαπιστώνεται ότι κάποιοι πυρήνες της ΝΔ το προηγούμενο διάστημα μετακινούνται στον Σαμαρά ή απειλούν να μετακινηθούν προς τα εκεί λόγω δυσφορίας.
Η επιστροφή Μυλωνάκη
-Από σήμερα επιστρέφει και τυπικά στο Μαξίμου
ο υφυπουργός Γιώργος Μυλωνάκης
που πέρασε δύσκολους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του. Ο Μυλωνάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ, στην ομιλία του πρωθυπουργού και σε πολλές εκδηλώσεις ήταν ευδιάθετος. Η δουλειά του αυτή τη φορά θα έχει να κάνει και με ειδικές αποστολές, αλλά και με επαφές με τους βουλευτές και κομματικά στελέχη
. Περαστικά!
Το drone που χτύπησε την Coca-Cola HBC και η ομηρεία 1,04 δισ. ευρώ στη Ρωσία
-Πλησιάζουμε τα πέντε χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
και ο πόλεμος εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτή πληγή για την Coca-Cola HBC
και την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη. Η Kar-Tess Holding
, που συνδέεται με την οικογένεια, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου με 23%
. Και η πληγή είναι ανοιχτή και στις δύο πλευρές των συνόρων. Την περασμένη Πέμπτη ήρθε το τελευταίο επεισόδιο. Ρωσικό drone έπληξε την παραγωγική εγκατάσταση της HBC στο Brovary
, στην περιοχή του Κιέβου, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μιλά για χτύπημα στην «αμερικανική Coca-Cola» και για «σαφές ρωσικό μήνυμα προς την Αμερική». «Επιβεβαιώνουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η παραγωγική μας εγκατάσταση στο Brovary υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί», ανέφερε η Coca-Cola HBC στο newmoney
. Το Σαββατοκύριακο στην HBC μετρούσαν τις ζημιές και αξιολογούσαν την κατάσταση στη μονάδα. Μένει πλέον να φανεί το εύρος των επιπτώσεων στην παραγωγική δραστηριότητα, για το οποίο αναμένεται κάποια ενημέρωση από την εισηγμένη το προσεχές διάστημα. Στην Ουκρανία η μονάδα είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές ήδη από το 2022 και χρειάστηκε επισκευές για να επαναλειτουργήσει. Νέες διαταραχές στη λειτουργία της μέσα στο 2026 επιβάρυναν το α΄ εξάμηνο με περίπου 15 εκατ. ευρώ
. Μόλις στις 5 Αυγούστου η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί και η λειτουργία είχε αποκατασταθεί πλήρως. Είκοσι εννέα ημέρες αργότερα το Brovary χτυπήθηκε ξανά
. Στη Ρωσία η πληγή είναι διαφορετική. Εκεί η HBC είχε επενδύσει επί δεκαετίες και είχε χτίσει μία από τις σημαντικότερες αγορές της. Μετά την εισβολή, η αποχώρηση των διεθνών σημάτων της Coca-Cola την ανάγκασε να περάσει σε διαφορετικό μοντέλο, με τοπικά brands και τοπική διοίκηση. Η δραστηριότητα συνεχίζει να παράγει μετρητά, αλλά οι περιορισμοί στον επαναπατρισμό κεφαλαίων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της ρευστότητας να παραμένει στη χώρα: στο τέλος του α΄ εξαμήνου τα μετρητά και ισοδύναμα στη Ρωσία είχαν φθάσει τα 1,04 δισ. ευρώ
. Κι όμως, μέσα σε αυτή την τετραετία η HBC όχι μόνο άντεξε το σοκ, αλλά έφθασε σε ιστορικά υψηλά
: από πωλήσεις 9,2 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη 929,7 εκατ. το 2022, στα 11,6 δισ. και 1,36 δισ. ευρώ αντίστοιχα το 2025. Και τώρα ανοίγει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην Αφρική
με τη συμφωνία των 2,6 δισ. δολαρίων για την CCBA. Ο πόλεμος άλλαξε τον χάρτη που η οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη έχτιζε επί δεκαετίες. Δεν κατάφερε, όμως, να ανακόψει την ανάπτυξη της Coca-Cola HBC.
Χρηματιστήριο: Αναβάθμιση, παράγωγα κι όποιος αντέξει
-Η 18η Σεπτεμβρίου
αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα ζωηρή ημέρα συναλλαγών για το ΧΑ
καθώς -εκτός από το χρονικό ορόσημο της μετάβασης στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών
από τους οίκους FTSE και Stoxx- θα λάβουν χώρα και οι σχετικές αναδιαρθρώσεις των μετοχών που ακολουθούν τους δείκτες FTSE-Russel και Stoxx 600
. Την ίδια ημέρα κλείνουν και οι σειρές παραγώγων για τον Σεπτέμβριο οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός από συμβόλαια δεικτών και μετοχές. Οι ανοικτές θέσεις στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ήταν στα 2,15 εκατ.,
τα οποία είναι επίπεδα ρεκόρ. Tο ιστορικό υψηλό όλων των εποχών στις συναλλαγές στο ΧΑ είναι 3,03 δισ. ευρώ
στις 15 Μαΐου του 2008 όταν είχαν περάσει τα πακέτα του ΟΤΕ στον έλεγχο της DT.
Μείωση 53% στα δέματα από Κίνα - Ο αντίκτυπος στην Jumbo
-Η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικρά δέματα
-σακουλάκια- που έρχονται από την Κίνα
έχει οδηγήσει στη μείωσή τους κατά 53%
στο πρώτο δίμηνο της εφαρμογής του μέτρου. Πρόκειται για ένα νέο το οποίο έχει μάλλον ισχυρότερο αντίκτυπο στις επιδόσεις του Jumbo,
καθώς οι κινέζικες πλατφόρμες είναι ο ισχυρότερος ανταγωνιστής της εταιρίας. Η χρονική στιγμή επιβολής του μέτρου είναι ιδανική καθώς το δεύτερο εξάμηνο είναι το ισχυρότερο στις πωλήσεις. Σημείο αναφοράς θα είναι ο Σεπτέμβριος
καθώς τα σχολικά είδη ανεβάζουν το μερίδιο στο μέγεθος του τζίρου στο 9-10% επί των ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου.
Ούτε κουβέντα για τον διαγωνισμό επέκτασης του ΔΑΑ
-Κι ενώ η (κατασκευαστική) αγορά ανέμενε κάποιο επίσημο νέο στην εκδήλωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη ΔΕΘ το Σάββατο σχετικά με τον ‘’hot’’ διαγωνισμό για την επέκταση του αεροδρομίου της Αθήνας
, ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας
Γιώργος Καλλιμασιάς επέλεξε να κρατήσει τα χαρτιά του κλειστά, αναφερόμενος τελικά μόνο στα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη στα Σπάτα και όχι στα νέα που έρχονται. Για τον μεγάλο διαγωνισμό, άνω του 1 δισ. ευρώ
-που περιλαμβάνει τη μεγάλη επέκταση του τερματικού σταθμού και του δορυφορικού τερματικού σταθμού, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σε πρώτη φάση 40 εκατ. επιβάτες-
η φημολογία τις τελευταίες εβδομάδες έχει φουντώσει: Σημείο αιχμής με πιέσεις από πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων και των κατασκευαστών, είναι αυτή για την επέκταση από τώρα του αντικειμένου στα 50 εκατ. επιβάτες
αφού η άνοδος της επιβατικής κίνησης έχει έρθει πιο μπροστά. Κάτι που αποτυπώθηκε, όπως λέγεται στην αγορά, κι εφέτος το καλοκαίρι με τον συνωστισμό, τις καθυστερήσεις κ.ο.κ. στο αεροδρόμιο, την ίδια στιγμή που οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για επιστολή από την Αρχή Πολιτικής Προστασίας (ΑΠΑ)
θέτοντας κι αυτή το ζήτημα ώστε να εξεταστεί το θέμα της μεγέθυνσης και άρα της μεγαλύτερης κλίμακας του αντικειμένου του έργου. Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με τη μέθοδο Early Contractor Involvement -ECI-
την πρώιμη εμπλοκή των υποψηφίων ώστε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός, από νωρίς, στο θέμα κόστους, προδιαγραφών κ.τ.λ. και ενώ οι δεσμευτικές προσφορές επρόκειτο να δοθούν τον Ιούλιο, η προθεσμία μεταφέρθηκε για μέσα στον Σεπτέμβριο. Η αγορά θεωρεί αυτή την εβδομάδα κρίσιμη, ότι δηλαδή θα υπάρξουν νέα με αφορμή τη δημοσίευση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του ΔΑΑ στις 9 Σεπτεμβρίου
και τη σχετική ενημέρωση για το πρώτο μισό του 2026. Ο δρόμος πάντως, όπως λέγεται δεν είναι και τόσο εύκολος
ως προς τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν (ορισμένοι στην κατασκευαστική αγορά μιλούν ακόμη και για ακύρωση της υφιστάμενης διαδικασίας) αφού στην περίπτωση της αναπροσαρμογής και του επανασχεδιασμού, υπάρχει ο κίνδυνος για σημαντικές καθυστερήσεις πέραν και των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης κι αυτό, εν μέσω ανόδου της επιβατικής κίνησης.
Πάνω από 35 εκατ. επιβάτες
-Στην εκδήλωση του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
, το Σάββατο πάντως και ο CEO του αεροδρομίου παραδέχθηκε ότι το αεροδρόμιο έχει αλλάξει… πίστα. «Φέτος θα εξυπηρετήσουμε πάνω από 35 εκατ. επιβάτες
και ο τουρισμός είναι ο βασικός μοχλός αυτής της κίνησης. Εχουμε αύξηση 33% μετά την πανδημία
όταν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια κατά μέσο όρο σε σχέση με την περίοδο προ πανδημίας είναι στο +5,5%. Πλέον ο ΔΑΑ είναι το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο στην Ευρώπη στην κατηγορία των 25- 40 εκατ. επιβατών. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προβεί σε αρκετές επενδύσεις, όπως π.χ. επιπλέον πύλες αναχώρησης για τα τέρμιναλ, επιπλέον check in, ενώ π.χ. στα χρόνια της πανδημίας επενδύθηκαν περί τα 50 εκατ. ευρώ
για τους χώρους διαχείρισης αποσκευών. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι δύο σημαντικά, μεγάλα έργα, το πρώτο για τον νέο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων
και το δεύτερο για τις θέσεις στάθμευσης 32 αεροσκαφών
, με oρίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στο 2027, ενώ είναι σε εξέλιξη και ο VIP Terminal
. Επομένως, έχουμε ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο που προφανώς θα αναβαθμίσει σημαντικά την εμπειρία του επιβάτη, έχοντας εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό και τη χρηματοδότηση».
Star Bulk: Η αριθμητική των 25,50 ευρώ
-Πίσω από τους συμβολισμούς της «επιστροφής» της Star Bulk στην Αθήνα
, υπάρχει κι ένα ψυχρό παιχνίδι αριθμητικής του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ανώτατη τιμή προσφοράς ορίστηκε στα €25,50
. Με τη μετοχή στο Nasdaq να κλείνει στα $31,86
στις 2/9 και την ισοτιμία περί το 1,158, τα €25,50 μεταφράζονται σε περίπου $29,5. Με άλλα λόγια το ανώτατο όριο της ελληνικής προσφοράς ενσωματώνει έκπτωση της τάξης του 7% έναντι της Νέας Υόρκης
. Η τελική τιμή θα ανακοινωθεί στις 11/9, με τη διαπραγμάτευση της SBLK στη Wall Street να λειτουργεί ως ζωντανός «οδηγός» κατά τη διάρκεια των 3 ημερών του βιβλίου. Το dilution της μετοχής είναι μικρό, 4,4 εκατ. νέες μετοχές σε σύνολο περίπου 111,7 εκατ. (κάτω από 4%). Το βιβλίο έχει ήδη έναν δηλωμένο «αγοραστή», αφού η οικογένεια Παππά
γνωστοποίησε στο Δ.Σ. την πρόθεσή της να συμμετάσχει μέσω εταιρειών της. Η μετοχή έχει κερδίσει +70,7% σε 12 μήνες
. Στο 2ο τρίμηνο φέτος, τα κέρδη ανά μετοχή ($1,21) ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις ($0,95) κατά 27% και το τριμηνιαίο μέρισμα των $0,47 δίνει απόδοση κοντά στο 6%. Στο τραπέζι των αναδόχων περιλαμβάνονται μεγάλα ονόματα όπως η AXIA/Alpha επικεφαλής, η Εθνική συντονίστρια, CrediaBank, Optima, Ambrosia και Παντελάκης. Από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας μας, οι δύο απούσες θα προσέξουν το αποτέλεσμα με ιδιαίτερη επιμέλεια. Γιατί το πραγματικό στοίχημα δεν είναι τα €112,2 εκατ.
που είναι ποσό που η Star Bulk θα μπορούσε να σηκώσει σ’ ένα απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Η πραγματική διακύβευση αφορά την απόδειξη ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά
μπορεί να τιμολογήσει τον ναυτιλιακό κλάδο. Για αυτό και στη Wall Street την κίνηση του Πέτρου Παππά με τη Star Bulk δεν τη διαβάζουν ως συναισθηματική «επιστροφή στην πατρίδα». Και αυτό μπορεί να είναι το σημείο που θα παρακολουθήσουν προσεκτικά και άλλοι Έλληνες εφοπλιστές
με εταιρείες εισηγμένες στη Νέα Υόρκη. Όχι επειδή ξαφνικά ανακάλυψαν το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά επειδή, εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει επενδυτικό βάθος και δυνατότητα άντλησης σοβαρών ποσών, τότε η Αθήνα αποκτά χρησιμότητα που μέχρι σήμερα δεν είχε για τη μεγάλη ναυτιλία. Γι’ αυτό κρατήστε το αποτέλεσμα του βιβλίου προσφορών
. Τα €112 εκατ. του Παππά μπορεί να αποδειχθούν σημαντικότερα για το Χρηματιστήριο Αθηνών
από την ίδια την εισαγωγή της Star Bulk. Αν το στοίχημα βγει, στα ναυτιλιακά γραφεία θα αρχίσουν να κάνουν λογαριασμούς. Αν όλα πάνε καλά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η έναρξη διαπραγμάτευσης της SBLK αναμένεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
, οπότε Σ. Καπράλος ως πρόεδρος του ΔΣ της ναυτιλιακής εταιρείας και Π. Παππάς με την ιδιότητα του CEO θα χτυπήσουν το παραδοσιακό καμπανάκι στον εξώστη του Χ.Α.
Το νεοκλασικό της Τατοΐου στο Χρηματιστήριο
-Με την ευκαιρία, αφού ο λόγος ήρθε στις νέες εισαγωγές, σημειώστε πως σήμερα το πρωί, στη Λεωφόρο Αθηνών 110, κατατίθεται ο φάκελος της Verallis
για την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της στην ΕΝΑ Growth του Euronext Athens
. Η Verallis, με έδρα ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό επί της Τατοΐου στην Κηφισιά, ξεκινά τη χρηματιστηριακή της διαδρομή με μετριοπάθεια και σεμνότητα. Θα αντλήσει κεφάλαια μόλις 800.000 ευρώ
(η διαδικασία αυτή μάλλον έχει ήδη ολοκληρωθεί με τη βοήθεια της Koubaras Ltd του Θεόδωρου Κρίντα), μ’ έναν κύκλο εργασιών που σήμερα δεν φαίνεται να ξεπερνά τα €2 εκατ. Η Verallis εφαρμόζει το success-fee-only μοντέλο
. Συμβουλεύει μεγάλες εταιρείες πώς να εξοικονομούν λειτουργικό κόστος (ενέργεια, αλλά όχι μόνον) και αμείβεται αποκλειστικά εφόσον επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης. Καμία εξοικονόμηση, καμία αμοιβή
. Η εταιρεία μαζί με το αίτημα, θα παρουσιάσει αναπτυξιακό σχέδιο για διεύρυνση του κύκλου εργασιών της. Εφόσον δοθούν οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες Επιτροπές και το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου, οι νέες μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στην ΕΝΑ το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου
.
Οι αλλαγές στο μετοχολόγιο της Τρ. Πειραιώς
-Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς
τα κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Paulson & Co.
ελέγχουν πλέον πάνω από 14,2%
της τράπεζας έναντι 13,62% έναν χρόνο νωρίτερα, που σημαίνει ότι ο βασικός μέτοχος διακριτικά έχει ενισχύσει τη θέση του. Στο ίδιο μετοχολόγιο, η Vanguard
πλησιάζει το όριο γνωστοποίησης του 5% (σήμερα 4,8%), ενώ ενισχυμένη πάνω από το 3% εμφανίζεται και η BlackRock
. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταγράψει άνοδο 54,7% σε δώδεκα μήνες
, και τον Αύγουστο επέστρεψε στους μετόχους €0,40 ανά μετοχή.
Το «χρυσό σημείο ισορροπίας» του 2,5%
-Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
θα ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%
. Αυτό το επιτόκιο 2,5% θεωρείται «χρυσό σημείο ισορροπίας»
της νομισματικής πολιτικής. Είναι αρκετά χαμηλό ώστε να μη «σκοτώνει» την πιστωτική επέκταση και να μη γίνεται απαγορευτικό για τους δανειολήπτες. Είναι αρκετά υψηλό ώστε να εγγυάται αύξηση εσόδων για τις τράπεζες, των οποίων τα χαρτοφυλάκια παραμένουν κατά κύριο λόγο συνδεδεμένα με κυμαινόμενα επιτόκια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UBS
, κάθε αύξηση 25 μονάδων βάσης προσθέτει περίπου €135 εκατ. ετησίως στα έσοδα των 4 συστημικών ομίλων και το 2026 θα μετρά ήδη δύο τέτοιες κινήσεις. Το ταμπλό, πάντως, δεν περίμενε την Πέμπτη. Στην τρέχουσα κατάταξη κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
, οι τράπεζες κατέχουν τις 4 από τις 6 πρώτες θέσεις. Eurobank €17,05 δισ.
(2η), Εθνική €16,05 δισ.
(3η), Τρ. Πειραιώς €13,1 δισ.
(5η), Alpha Bank €10,59 δισ.
(6η). Οι τέσσερις συστημικές αθροίζουν €56,8 δισ.
Αν προστεθούν Bank of Cyprus (€4,58 δισ.), Optima (€2,63 δισ.) και CrediaBank (€1,97 δισ.), ο εισηγμένος τραπεζικός κλάδος αγγίζει τα €66 δισ.
, ποσό αδιανόητο πριν από μερικά χρόνια. Το μόνο ερωτηματικό για την ερχόμενη Πέμπτη είναι η γλώσσα της ανακοίνωσης
. Αύξηση με σήμα παύσης, εκτιμούν οι περισσότεροι οίκοι, με το 2,5% να αναδεικνύεται σε επίπεδο «στάθμευσης» για αρκετά τρίμηνα. Κάπως έτσι εξηγείται και η ψυχραιμία της αγοράς
μπροστά σε μια αύξηση επιτοκίων. Όταν όλοι κερδίζουν κάτι στο 2,5%, κανείς δεν βιάζεται να φύγει από εκεί.
Πάτρα: Μετά τις φωτογραφίες, τι;
-Η άφιξη του VidantaWorld’s Elegant
στην Πάτρα έφερε φωτογραφίες, δηλώσεις, χαμόγελα και ξανά στο προσκήνιο τη μεγάλη συζήτηση για την κρουαζιέρα
. Μόνο που το πλοίο έφυγε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί το πραγματικό στοίχημα
δεν είναι αν μπορεί να δέσει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Είναι τι συμβαίνει όταν κατέβουν οι επιβάτες:
πού θα πάνε, τι θα δουν, πόσο εύκολα θα κινηθούν και, κυρίως, πόσα χρήματα θα αφήσουν στην τοπική οικονομία. Στην Πάτρα σχέδια και εξαγγελίες για τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα υπάρχουν εδώ και χρόνια. Αυτό που εξακολουθεί να αναζητείται είναι ο κοινός βηματισμός λιμανιού, δήμου, Περιφέρειας, αγοράς και τουριστικών επαγγελματιών. Διότι οι εταιρείες κρουαζιέρας δεν αγοράζουν απλώς μια θέση στην προβλήτα. Αγοράζουν έναν προορισμό. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Το Patradise Mega Yacht Marina
, οι σχεδιαζόμενες υποδομές κρουαζιέρας και η αξιοποίηση του Βόρειου Λιμένα δείχνουν ότι κάτι αρχίζει να κινείται
. Το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά τα σχέδια θα αποκτήσουν συνέχεια, ταχύτητα και συγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα. Το Elegant δεν ήρθε για να λύσει τα προβλήματα της Πάτρας. Ήρθε, άθελά του, να τα φωτίσει
. Γιατί επιτυχία δεν θα είναι να καταφθάσει ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο και να στηθούν ξανά οι κάμερες στην προβλήτα. Επιτυχία θα είναι να έρχονται τόσα, ώστε κάποια στιγμή να μη θεωρείται καν είδηση η άφιξή τους.
Ξαναζεστάνουν τις παλιές συμμαχίες με τους Έλληνες εφοπλιστές
-Όποιος άκουσε προσεκτικά τον Βασίλη Κικίλια
στο ιαπωνικό περίπτερο της ΔΕΘ, κατάλαβε ότι η κουβέντα δεν περιοριζόταν στις ελληνοϊαπωνικές φιλοφρονήσεις. Πίσω από τις αναφορές στις παραγγελίες πλοίων
και στην τεχνογνωσία υπάρχει μια σχέση δεκαετιών, την οποία Αθήνα και Τόκιο θέλουν τώρα να ξαναβάλουν πιο ψηλά στην ατζέντα. Οι Έλληνες εφοπλιστές
ήταν παραδοσιακά από τους καλύτερους πελάτες των ιαπωνικών ναυπηγείων. Μόνο που σήμερα η πίτα των νέων παραγγελιών έχει μετακινηθεί αισθητά προς Κίνα και Νότια Κορέα. Οι Ιάπωνες, λοιπόν, έχουν κάθε λόγο να ξαναζεστάνουν τις παλιές συμμαχίες και οι Έλληνες κάθε λόγο να κρατούν ανοιχτή μια τρίτη ισχυρή ναυπηγική επιλογή. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, βρισκόταν αλλού. Ο Κικίλιας έβαλε στην ίδια συζήτηση τον IMO, τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα και τις «τιμωρητικές πολιτικές»
. Και αυτό, μετά τις δύσκολες διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών στο Λονδίνο, μόνο τυχαίο δεν είναι. Με απλά λόγια, Ελλάδα και Ιαπωνία δεν συζητούν μόνο για πλοία. Αναζητούν κοινό βηματισμό
και για τους κανόνες με τους οποίους αυτά θα ταξιδεύουν και θα πληρώνουν την πράσινη μετάβαση
. Και εκεί βρίσκεται ίσως το πραγματικό παρασκήνιο της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη.
Ποιοι ψάχνουν slots στην Ασία
-Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει αρκετή κινητικότητα στα τηλέφωνα μεταξύ Πειραιά, Κίνας και Νότιας Κορέας
. Και δεν αφορά μόνο τα deals που έχουν ήδη βγει προς τα έξω. Στην πιάτσα ακούγεται ότι αρκετά ελληνικά ονόματα κοιτάζουν ξανά σοβαρά τα ναυπηγεία
, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι θα φτάσουν τελικά μέχρι την υπογραφή. Η Sea Pioneer
του Βασίλη Μπακολίτσα συνδέθηκε με ένα μεγάλο πρόγραμμα Aframax στη SK Oceanplant, ενώ η Alpha Bulkers
της Άννας Αγγελικούση εμφανίζεται να εξετάζει περαιτέρω επέκταση του βιβλίου παραγγελιών της στην Hengli. Αυτά είναι τα γνωστά. Το ενδιαφέρον είναι τα υπόλοιπα. Ναυλομεσιτικές πηγές λένε ότι γίνονται συζητήσεις για διαθέσιμα slots του 2028 και του 2029
, καθώς αρκετοί Έλληνες θέλουν τουλάχιστον να γνωρίζουν τι υπάρχει στο τραπέζι. Και στη ναυτιλία ξέρουμε ότι από το «ρωτάω τιμή» μέχρι το letter of intent υπάρχει απόσταση, αλλά πολλές φορές κάπως έτσι ξεκινούν οι μεγάλες παραγγελίες. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της.
Οι Έλληνες δεν κοιτούν μόνο την τιμή. Κοιτούν ποιο ναυπηγείο μπορεί πραγματικά να παραδώσει στην ώρα του, τι μηχανές προσφέρει και πόσο ευέλικτο μπορεί να είναι ένα πλοίο απέναντι στις επόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις
.
Γερμανικοί φόροι στη ζάχαρη
-Ειδικοί φόροι στα καύσιμα, στις εκπομπές διοξειδίου, στα παίγνια, τώρα και στη ζάχαρη
! Η γερμανική κυβέρνηση
προχωρά στην επιβολή φόρου στα αναψυκτικά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη από το 2027
. Η συμφωνία μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών (CDU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD) εντάσσεται σε νομοσχέδιο για τη σταθεροποίηση των εισφορών της υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας
και βασίζεται εν μέρει στο βρετανικό μοντέλο. Σύμφωνα με την πρόταση, ποτά με λιγότερα από 5 γραμμάρια ζάχαρης ανά 100 ml δεν θα φορολογούνται. Για περιεκτικότητα από 5 έως κάτω από 8 γραμμάρια προβλέπεται φόρος €0,26 ανά λίτρο. Για περιεκτικότητα 8 γραμμαρίων και άνω προβλέπεται φόρος €0,32 ανά λίτρο. Οι συντελεστές θα αναπροσαρμόζονται ετησίως βάσει του πληθωρισμού. Οι φυσικοί χυμοί και τα ποτά που περιέχουν αποκλειστικά τεχνητά γλυκαντικά θα εξαιρούνται. Ο φόρος θα επιβάλλεται στους παραγωγούς και όχι στους λιανοπωλητές, ώστε να ενθαρρυνθεί η αναδιαμόρφωση των συνταγών και η μείωση της ζάχαρης. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος περίπου ενός έτους. Τα ετήσια έσοδα εκτιμώνται σε περίπου €450 εκατ.
κατά τα πρώτα χρόνια και θα κατευθύνονται στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας. Η κυβέρνηση απέκλεισε την επέκταση του φόρου στα αναψυκτικά τύπου light και zero, παρά το σχετικό εσωτερικό προσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που προκάλεσε αντιδράσεις.
Το ντίζελ γράφει ιστορία
-Στην Αμερική, η μέση τιμή του ντίζελ
σκαρφάλωσε την περασμένη Παρασκευή, σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 5,85 δολάρια το γαλόνι
, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου 2022, της εποχής δηλαδή του πρώτου σοκ από την εισβολή στην Ουκρανία. Για μας τους Έλληνες η τιμή αυτή φαίνεται πάμφθηνη αφού 1 γαλόνι ισούται με 3,785 λίτρα, άρα τα $5,85 /γαλόνι για το ντίζελ μεταφράζονται σε περίπου $1,55/ λίτρο, δηλαδή γύρω στα €1,32/λίτρο με την τρέχουσα ισοτιμία. Για τους Αμερικανούς όμως είναι πρόβλημα. Η αμόλυβδη βενζίνη
διαμορφώνεται στα 4,15 δολάρια, έναντι 3,20 δολαρίων πριν από έναν χρόνο, δηλαδή ακρίβυνε +30% σε 12μήνες
. Μέσα σε μία εβδομάδα το ντίζελ ακρίβυνε κατά 24 σεντς
, μέσα σε έναν μήνα κατά 48
. Στις διεθνείς αγορές, το Brent
κινείται κοντά στα $95 το βαρέλι
, με εβδομαδιαίο άλμα +8%, αφού οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις και πλοία στα Στενά του Ορμούζ
. Η εκεχειρία των 60 ημερών έληξε στα μέσα Αυγούστου και η αγορά ξαναμέτρησε το ασφάλιστρο κινδύνου. Από τα $69 δολάρια της 2ας Ιουλίου έως τα $105 στις 23 Ιουλίου, έχοντας περάσει από τα $140 δολάρια του Μαρτίου. Στην Ελλάδα
ο απόηχος είναι ήδη μετρήσιμος, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει μόλις ξεπεράσει τα €2/λίτρο
όπως και το πετρέλαιο κίνησης, Η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ
παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με το δημοσιονομικό κόστος από τον Απρίλιο να ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ
. Το ντίζελ κινεί φορτηγά, πλοία, τρακτέρ και εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή τον πληθωρισμό του χειμώνα
. Το 2022, το ρεκόρ το έγραψε ένας πόλεμος στην Ευρώπη. Το 2026 το ξαναγράφει ένα μικρό θαλάσσιο στενό 39 χιλιομέτρων
.