-Χαίρετε, σιγά σιγά οι ρυθμοί αρχίζουν να θυμίζουν καθημερινότητα, αν και το αποκαλόκαιρο καλά κρατεί, με υψηλές θερμοκρασίες. Τα μέτρα εξαγγέλθηκαν και ήδη μετρώνται από χθες, οι μετά ΔΕΘ δημοσκοπήσεις άρχισαν για να έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το σημείο εκκίνησης όλων των κομμάτων. Σας είχαμε γράψει για το σημείο αυτό για τη ΝΔ προ Θεσσαλονίκης είναι εκεί γύρω στο 30% με τις αναγωγές των αναποφάσιστων, τώρα θα δούμε και τι έγινε μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Στ’ αλήθεια όμως δεν θα το δούμε τώρα το αποτέλεσμα των μέτρων, αλλά όταν οι ενδιαφερόμενοι (ψηφοφόροι) θα δουν το αποτέλεσμα στην τσέπη τους, δηλαδή τις αυξήσεις ή τις ελαφρύνσεις από το νέο έτος, από τα τέλη Ιανουαρίου. Πάντως ο Πιερρ χθες έκανε μία κυριολεκτικά «μπενχουρική» συνέντευξη επεξήγησης των μέτρων (2,5 ώρες) και μαζί το επιτελείο του… εξάντλησαν τα μέτρα και φυσικά και τους εαυτούς τους μαζί με τους οικονομικούς συντάκτες. Τα είπαν όλα χαρτί και καλαμάρι που λένε ακόμα και για τους οδηγούς ταξί που πλήρωναν ολόκληρο τεκμήριο ακόμα και αν είχαν συνεταιρικά την άδεια ταξί με άλλους δύο. Ας περιμένουμε να δούμε σταδιακά πόσο θα συγκινηθεί το φιλοθεάμον γαλάζιο κοινό, αν και οι συνδικαλιστές εμποροβιομήχανοι της παράταξης γκρινιάζουν. Κυρίως για την αργή -5% ετησίως- μείωση προκαταβολής φόρου, θέμα για το οποίο πρώτος και καλύτερος διαμαρτυρήθηκε δημοσίως ο Μπρατάκος ως πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Αποκάλεσε τη μείωση μια τρύπα στο νερό αλλά αυτή η… τρύπα κοστίζει 400 εκατ. ευρώ, οπότε αν το κάνεις πιο γρήγορα ανοίγεις μια άλλη τρύπα στον προϋπολογισμό. Να σας πω ότι από τη δημόσια αντίδραση του Μπρατάκου εξοργίστηκε ο Μητσοτάκης, σου λέει δεν πάει να μας φέρεσαι έτσι εσύ που μας έπρηξες να σε βγάλουμε στο ΕΒΕΑ. Τέλος πάντων… έσταξε και η ουρά του γαϊδάρου!

Ο κίνδυνος για τα κατεβασμένα μολύβια

Εθνικά ταξίδια

Ο greek fund manager και τα φορολογικά Νεφελίμ του Αλέξη

Το ταξίδι Μητσοτάκη και η αιγυπτιακή γη για το καλώδιο Κοπελούζου

Αναστάτωση στους developers

Στην Αθήνα ο CEO της Deutsche Telekom

Με το βλέμμα εκτός Ηπείρου

Η μεγάλη μετοχική δημοπρασία της 18ης Σεπτεμβρίου

HELLENiQ ENERGY: Έσπασε το φράγμα των 16 ευρώ και διπλασιάζει την αξία της

Νέο υψηλό 18 ετών για τη ΔΕΗ

Η πρώτη ναυτιλιακή στον FTSE 25;

Ο Προβλήτας 6 και το ένα εκατομμύριο TEU που πρέπει να βρεθούν

Η επόμενη κίνηση του Πεκίνου στην ελληνική ναυτιλία μέσω της Bank of China

Τα $60 δισ., τα νέα πλοία και η παγίδα του λάθος καυσίμου

Η ακροδεξιά ακριβαίνει τα δάνειά μας

Όταν η Βρετανία δανείζεται με 5,89% και η Ελλάδα με 4%

-Τώρα που όλοι οιεπέστρεψαν από τηκαι ξαναμπήκαν στα γραφεία τους έχοντας διάφορες κανονικές δουλειές να κάνουν, το μήνυμα που στέλνει τοείναι ότι δεν επιτρέπεται, στους τελευταίους μήνες πριν από την κάλπη, να παρατηρηθεί χαλαρότητα και να ενσκήψει αυτό το σύνδρομο που χτυπά συνήθως κυβερνήσεις στο τέλος του βίου τους, δηλαδή το. Γι’ αυτό βεβαίως θα φροντίσει και ηκαι ο ίδιος ο, ο οποίος παρακολουθεί στενά τους υπουργούς. Βέβαια, μεταξύ των υπουργών, αλλά και των, άρχισε και πάλι να συζητείται η πιθανότητα ενός τελευταίου ανασχηματισμού,-Στη μετάκανονικότητα και σε ένα σύνθετο, ξεκινά μία σειρά με ταξίδια και επαφές με γεωπολιτικό χαρακτήρα. Σήμερα οθα βρίσκεται στην, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδροκαι τον Κύπριο, με μία σειρά θέματα στην ατζέντα. Η συζήτηση δεν είναι διαδικαστική, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα ηεπιχειρεί την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, λέγεται μάλιστα ότι επιχειρείται η Αίγυπτος να ενταχθεί στο σχήμα της. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δε θέλουμε τέτοιες εξελίξεις στη γειτονιά μας. Επίσης σήμερα στηπέφτουν οι υπογραφές με την παρουσίαγια τις φρεγάτεςπου παραγγέλνει το, ενώ η επίσκεψη στοτης Σαουδικής Αραβίας πηγαίνει για το τέλος Οκτωβρίου.-Στο γραφείο τουήταν χθες ο Ελληνοβρετανός, ο οποίος όπως διαβάζω στοεγκαταλείπει τη Βρετανία για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ο λόγος, πάντα κατά το Bloomberg, είναι η κατάργηση του φορολογικού καθεστώτος για τουςκαι οι υψηλοί φόροι που επέβαλε η Μεγάλη Βρετανία. Σημειώστε πως ο Ρόκος δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα των αγορών. Διαχειρίζεται πάνω από, είναι σύμβουλος τηςγια θέματα διεθνών αγορών, ενώ συμμετέχει και στη συμβουλευτική επιτροπή για τις διεθνείς αγορές τηςστη Νέα Υόρκη. Ο λόγος που ο Ρόκος αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Ελλάδα είναι το ειδικό φορολογικό καθεστώς όσον αφορά τα έσοδα εκτός Ελλάδος για τους non dom, που έχει υιοθετήσει η. Μάλιστα το Bloomberg χαρακτηρίζει τη μετεγκατάσταση του Ρόκου ως, καθώς αναφέρει πως κατά τουςήταν στους κορυφαίους φορολογούμενους και μόνον πέρυσι είχε πληρώσει. Άντε τώρα να έρθει δισεκατομμυριούχος να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τον Αλέξη και τον περίγυρό του να λένε για το πλουσιότερο 1%, για, καταγραφές, θυρίδες, παγκόσμια βάση περιουσιακών δεδομένων, Νεφελίμ κ.λπ. Το δυσάρεστο (γι’ αυτούς, όχι όμως και για Μητσοτάκη) είναι ότι έπειτα από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης με τονεπαναλαμβάνουν τις ίδιες εμμονικές ανοησίες. Και το ακόμα πιο περίεργο ότι σήμερα υπάρχουν στο επιτελείο τουτουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι που γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται… τον κόσμο γύρω τους και την αγορά. Το Bloomberg γράφει ακόμα πως από τότε που η Μ. Βρετανία άλλαξε το καθεστώς για τους non dom, μια σειρά δισεκατομμυριούχων φεύγει από τη χώρα και μεταξύ άλλων ονομάτων, αναφέρει και έναν γνωστό στην ελληνική αγορά, τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο της Αιγύπτου, τον-Ισχυρόέχει το σημερινό ταξίδι τουκαι η συνάντησή του με τον, καθώς ηαποτελεί ένα από τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που συνδέουν Αθήνα και Κάιρο. Ο πρωθυπουργός έδωσε άλλωστε το στίγμα από τη ΔΕΘ, αναδεικνύοντας την ενεργειακή διάσταση της διμερούς σχέσης, μαζί με τη γεωπολιτική και στρατιωτική συνεργασία. Η ειδική αναφορά του στο, το καλώδιο Ελλάδας–Αιγύπτου που προωθεί ο όμιλος Κοπελούζου, και στην ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση υπογράμμισε το βάρος που αποδίδει η κυβέρνηση στο έργο. Και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προετοιμασία της επένδυσης προχωρά τόσο στο μέτωπο της διασύνδεσης όσο και σε εκείνο των μονάδων παραγωγής που θα την τροφοδοτούν. Στο καλώδιο,για τη βέλτιστη όδευση των υποβρύχιων και χερσαίων τμημάτων στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Παράλληλα, τον Ιούλιο ξεκίνησαν τρεις διεθνείς διαγωνισμοί για την περιβαλλοντική μελέτη, την επιλογή συμβούλου για την υποθαλάσσια έρευνα και τη γεωτεχνική διερεύνηση της χερσαίας διαδρομής. Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών το 2028, με τις διαδικασίες να προχωρούν παράλληλα ώστε να περιοριστεί ο χρόνος προετοιμασίας. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα έχει γίνει στην αιγυπτιακή πλευρά, καθώςΠρόκειται για έκταση 3.200 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή 3,2 εκατομμυρίων στρεμμάτων, η οποία δεσμεύτηκε με Προεδρικό Διάταγμα, αποκλείοντας οποιαδήποτε άλλη χρήση. Η έκταση έχει περάσει στο αιγυπτιακό υπουργείο Ενέργειας και το επόμενο στάδιο είναι η μεταβίβασή της στην εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου που θα αναλάβει την ανάπτυξη των έργων. Το μέγεθος του ενεργειακού σχεδιασμού εξηγεί και τις μεγάλες ανάγκες σε γη. Προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων συνολικής ισχύος, με 5,4 GW αιολικών πάρκων και 3,1 GW φωτοβολταϊκών σταθμών, χωρίς στην παρούσα φάση να περιλαμβάνονται μπαταρίες αποθήκευσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα παράγουν την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που θα μεταφέρεται μέσω του GREGY στην Ελλάδα. Για τον όμιλο Κοπελούζου, η δέσμευση της γης και η πρόοδος των μελετών αποτελούν δύο ουσιαστικά βήματα ωρίμανσης της επένδυσης. Το ενδιαφέρον της συνάντησης Μητσοτάκη–Σίσι βρίσκεται, επομένως, και στη. Η πολιτική στήριξη υπάρχει, με το ζητούμενο πλέον να είναι η επιτάχυνση των επόμενων σταδίων υλοποίησης και κυρίως η-Μόλις 48 ώρες χρειάστηκε ηγια να απαντήσει στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τον, από 3% σε 15% (15,45% με τη δημοτική εισφορά), για αγοραστές τρίτων χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ από το 2027. Τα τηλέφωνα προς τους υπουργούς «κοκκίνισαν» από το Σάββατο το βράδυ από τους μεγάλους developers. Στη, με χιλιάδες κατοικίες στο Ελληνικό να απευθύνονται σε διεθνές κοινό, και στην, με το FIX της Θεσσαλονίκης και τα project της να «τρέχουν» με προπωλήσεις, η αύξηση του φόρου δημιούργησε ανησυχίες. Σε ένα ακίνητο αξίας 500.000 ευρώ, ο φόρος εκτοξεύεται από 15.000 σε 75.000 ευρώ. Σε μια κατοικία του Ελληνικού των 2 εκατ., από 60.000 σε 300.000. Οι δικηγόροι έσπευσαν να «προτείνουν λύσεις απελπισίας». Ο υποψήφιος αγοραστής τρίτης χώρας θα συστήνει μία, η εταιρεία να αγοράζει πληρώνοντας φόρο 3% και -αν κάποτε πουλήσει- θα πληρώνει τον εταιρικό φόρο 22% επί της υπεραξίας. Εκτός φυσικά αν ο νομοθέτης προβλέψει ρήτρα τελικού δικαιούχου (), οπότε. Το συμπέρασμα είναι ότι το μέτροπου προϋπολογίζει το ΥΠΕΘΟ, με βάση αγορές κατοικιών περίπου 800 εκατ. από τρίτες χώρες το 2025, αλλά θα δημιουργήσει μια νέα μικρή βιομηχανία εταιρικών οχημάτων.. Στον, η πλήρης απαγόρευση που ισχύει από το 2023 δεν βελτίωσε την προσιτότητα, αφού οι ξένοι αγοραστές δεν ξεπερνούσαν το 1%-6% των συναλλαγών. Ηάνοιξε τον περασμένο Δεκέμβριο «παράθυρο» στη δική της απαγόρευση για επενδυτές-κατόχους visa σε κατοικίες άνω των 5 εκατ. NZ$. Ηκατέθεσε το νομοσχέδιο για τον φόρο 100% στους εκτός ΕΕ τον Μάιο του 2025 και δεν το έφερε ποτέ σε συζήτηση. Οι ψυχραιμότεροι της αγοράς μας: αν στόχος είναι η προστασία της «λαϊκής κατοικίας», ο συντελεστής 15% να ισχύσει με πλαφόν αξίας (π.χ. έως τις 500.000 ευρώ), εκεί όπου ο ξένος αγοραστής όντως ανταγωνίζεται τον Έλληνα. Πάνω από το όριο, στα πολυτελή ακίνητα που φέρνουν κεφάλαια και θέσεις εργασίας και δεν διεκδικεί ελληνικό νοικοκυριό, καμία αιφνίδια επιβάρυνση. Μέχρι το νομοσχέδιο, υπάρχει χρόνος για πολλές συζητήσεις και διορθώσεις…-Πολυπληθής αποστολή τηςήρθε στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες με αφορμή τo μεγάλο εγχείρημα μετάβασης του. Το «παρών» στην Αθήνα θα δώσουν και ο Τιμ Χέτγκες, CEO τηςκαι η Ντομινίκ Λερόι, μέλος του ΔΣ της DT με αρμοδιότητα την Ευρώπη (Board Member for Europe), καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη, ενώ μαθαίνουμε πως θα υπάρξει και συνάντηση με τον πρωθυπουργό,. Η μετάβαση στη νέα μάρκα κορυφώνεται σήμερα 8/9 με το λανσάρισμα της καμπάνιας επικοινωνίας, ενώ την Τετάρτη θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι στον εξωτερικό χώρο του Μεγάρου του ΟΤΕ στο Μαρούσι για τους εργαζόμενους του ομίλου. Η αλλαγή δεν περιορίζεται στο rebranding, καθώς η στενότερη ενσωμάτωση του ΟΤΕ στο διεθνές οικοσύστημα της Telekom αναμένεται να ενισχύσει τιςκαι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις.-Σε νέα φάση μπήκε η, με τους μετόχους στη γενική συνέλευση να αποφασίζουν και τυπικά τηαπό δέκα σε έντεκα μέλη και την εκλογή του εφοπλιστή, ο οποίος μέσω της επενδυτικής εταιρείαςέχει καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος. Παράλληλα, η τράπεζα με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που αναρτήθηκαν πέτυχε το 2025 ισχυρή ανάπτυξη εργασιών, αλλά η κερδοφορία της πιέστηκε. Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 7,6% στα 381,8 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων κατά 11,2% στα 277,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 8% στα 339,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μειώνονται κατά 15%, στα 59,9 εκατ. ευρώ, και τον δείκτηνα υποχωρεί στο 21,6% από 28,2%. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 574 χιλ., έναντι 2 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 329 χιλ., έναντι 1,2 εκατ.για τον μετασχηματισμό της τράπεζας, καθώς στο τέλος του έτους ολοκληρώθηκε η μετατροπή της από συνεταιριστικό πιστωτικό ίδρυμα σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2026, η οποία δημιουργεί σημαντικό πρόσθετο χώρο για πιστωτική και γεωγραφική επέκταση.-Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές έχουν σημειώσει την ημερομηνία με κόκκινο στυλό, για το μεγαλύτερο τεχνικό γεγονός της χρονιάς.στις δημοπρασίες κλεισίματος, θα συναντηθούν ταυτόχρονα οι κεφαλαιακές ροές τριών οίκων (), οι οποίοι υλοποιούν τον ίδιο ακριβώς επανυπολογισμό για τη μετάβαση της Ελλάδας στις, με ισχύ από τη Δευτέρα 21/9. Η JP Morgan, πιστή στις αρχικές της εκτιμήσεις, υπολογίζει ότι οι 9 ελληνικές είσοδοι στον STOXX Europe 600 συνεπάγονται παθητικές αγορές 1,15 δισ. δολ., με τιςνα απορροφούν το 87%. Ένα δισ. δολάρια μόνο γι' αυτές. Η Εθνική χρειάζεται αγορές ίσες με 10,9 ημέρες μέσου όγκου συναλλαγών σε μία δημοπρασία, η Eurobank 7, η Πειραιώς 6,4, η Alpha 4,7. Η Jumbo είναι η μόνη μη τραπεζική, με 3,2 ημέρες συναλλαγών. Στους δείκτες FTSE, αντίθετα, η «αναβάθμιση» θα προκαλέσει περισσότερες πωλήσεις παρά αγορές: κατά τις εκτιμήσεις Ιουλίου της JP Morgan, κεφάλαια αναδυόμενων αγορών θα ρευστοποιήσουν συνολικά 1,81 δισ. δολ., ενώΣτους δείκτες S&P, η Ελλάδα από 0,73% των αναδυόμενων γίνεται 0,09% των ανεπτυγμένων.. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας, πάντως, θα έχει διπλή ταυτότητα για 8 μήνες, αφού ο MSCI κρατά την Ελλάδα στα αναδυόμενα έως τον Μάιο του 2027. Εκεί τα στατιστικά της JP Morgan δείχνουν μικτές ροές 5 δισ. δολ. ανά κατεύθυνση, με αρνητική ροή 165 εκατ. δολ. για την Jumbo. Στο Μιλάνο, πάντως, στο συνέδριο της Euronext, με 16 ελληνικές εταιρείες, το ερώτημα των θεσμικών είχε ήδη αλλάξει. Δεν συζητούν αν θα επενδύσουν στην Ελλάδα,-Σε τροχιά-ρεκόρ διατηρείται ο κλάδος διύλισης στο, με τηνα πρωταγωνιστεί καταγράφοντας νέο υψηλό 27 ετών. Η μετοχή διέσπασε το φράγμα των 16 ευρώ σε επίπεδο κλεισίματος για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1999, κλείνοντας στα 16,26 ευρώ, με υψηλό ημέρας τα 16,55 ευρώ. Το εντυπωσιακό ράλι της τάξης του-έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά από τα 8,36 ευρώ- φέρνει τη χρηματιστηριακή αξία του ομίλου στα 4,97 δισ. ευρώ, θέτοντας ως επόμενο τεχνικό ορόσημο τα 17 ευρώ. Η επενδυτική εμπιστοσύνη τροφοδοτείται από το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους έως, την επαναλειτουργία τουκαι τη στρατηγική της τοποθέτηση στην εγχώρια και βαλκανική αγορά. Στον αντίποδα, ηπαρουσίασε σημάδια κόπωσης, παραμένοντας αμετάβλητη στα 63,15 ευρώ παρά το νέο ιστορικό ρεκόρ που άγγιξε ενδοσυνεδριακά στα 65,4 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ.-Νέες κορυφές για τη, η οποία διεύρυνε το ρεκόρ 18 ετών με κλείσιμο στα 24,26 ευρώ και υψηλό ημέρας τα 24,42 ευρώ, διατηρώντας το ορόσημο των 24 ευρώ για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση. Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου ανέρχεται πλέον στα, εδραιώνοντάς τον στην τέταρτη θέση των πολυτιμότερων εισηγμένων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά τις Coca-Cola HBC, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. Η ανοδική δυναμική τροφοδοτείται από τους ισχυρούς καταλύτες μετασχηματισμού της εταιρείας. Πρόσφατα, ηανέβασε την τιμή-στόχο στα 27 ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα που η μετοχή έχει να δει από τον Μάιο του 2008, αναγνωρίζοντας ωςτη δυναμική είσοδο της ΔΕΗ στην αγορά τωνκαι την πράσινη μετάβαση. Η επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ και η επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη διαμορφώνουν ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής.-Ένας στόχος που δεν χωράει σε κανένα Ενημερωτικό Δελτίο ξεχώρισε στην παρουσίαση της παράλληλης εισαγωγής της. H προοπτική να γίνει η πρώτηπου θα ενταχθεί στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Για μια αγορά που επί δεκαετίες έβλεπε την ποντοπόρο ναυτιλία, τον έναν από τους δύο σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, να αντλεί κεφάλαια αποκλειστικά από Νέα Υόρκη και Όσλο, το σύμβολο είναι ισχυρότερο κι από τα κεφάλαια. Όπως το έθεσε χθες ο, μια απλή παράλληλη εισαγωγή, χωρίς έκδοση νέων μετοχών, θα άφηνε ελάχιστους τίτλους διαθέσιμους προς διαπραγμάτευση στην Αθήνα, επομένως μηδαμινή συναλλακτική δραστηριότητα. Ηδημιουργεί την «κρίσιμη μάζα» ρευστότητας που απαιτούν τα κριτήρια εμπορευσιμότητας των δεικτών. Δεν πρόκειται δηλαδή για κίνηση ανάγκης χρηματοδότησης, αλλά για στρατηγική επιλογή. Η SBLK «αγοράζει» την ελληνική χρηματιστηριακή της ταυτότητα. Σε όρους αποτίμησης, η διοίκηση δηλώνει ότι δεν κυνηγά την υψηλότερη δυνατή τιμή αλλά αυτή που προσφέρει περιθώριο απόδοσης για τους νέους μετόχους,. Στον Nasdaq η μετοχή (SBLK) διαπραγματεύεται στα 31,50 δολ., με τη ναυτιλιακή να αποτιμάται στα 3,62 δισ. δολ. (3,13 δισ. ευρώ). Αυτό το μέγεθος την κατατάσσει στις μεγαλύτερες εταιρείες της Euronext Athens. Το εμπόδιο για τον δείκτη είναι η εμπορευσιμότητα στο ελληνικό ταμπλό και ακριβώς αυτή χτίζει η δημόσια προσφορά.-Στηετοιμάζονται να υπερδιπλασιάσουν τη, από 650.000 σε. Ωραία τα νούμερα. Υπάρχει όμως: πού θα βρεθούν τα επιπλέον φορτία; Διότι η γεωπολιτική αναστάτωση δεν λειτουργεί υποχρεωτικά υπέρ των ελληνικών λιμανιών. Όσο τα μεγάλα containerships αποφεύγουν Ερυθρά Θάλασσα και Σουέζ και κάνουν τον γύρο της Αφρικής, τόσο περιορίζεται το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ως πρώτης ευρωπαϊκής πύλης από την Ασία. Ο Πειραιάς το έχει ήδη αισθανθεί. Βεβαίως, τελευταία καταγράφεται σταδιακή επιστροφή πλοίων στο Σουέζ. Αλλά στοντο πραγματικό παιχνίδι είναι διαφορετικό. Δεν αρκεί να χωράει στον Προβλήτα 6 ένα πλοίο 24.000 TEU. Πρέπει να υπάρχει λόγος να πιάσει Θεσσαλονίκη. Και αυτός ο λόγος λέγεται. Σιδηρόδρομος, οδικοί άξονες, logistics και συμφωνίες με μεγάλες liner εταιρείες θα κρίνουν εάν η πρόσθετη χωρητικότητα θα γεμίσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ΟΛΘ δεν ξεκινά από χαμηλά. Το 2025 έφθασε ήδη τα 617.000 TEU, πολύ κοντά στη σημερινή δυναμικότητά του. Ο Προβλήτας 6, λοιπόν, λύνει το πρόβλημα του χώρου.-Μια είδηση που πέρασε μάλλον χαμηλά στα «ραντάρ» έχει περισσότερο βάθος απ’ όσο δείχνει. Η πρόταση του τραπεζίτη Γιώργου Ξηραδάκη για μόνιμη πλατφόρμαδεν αφορά ακόμη κάποια συμφωνία. Δείχνει, όμως, προς τα πού επιχειρείται να μετακινηθεί η ελληνοκινεζική σχέση στη ναυτιλία. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν ήδη γίνει εξαιρετικά σημαντικοί πελάτες των κινεζικών ναυπηγείων.: ποιος θα χρηματοδοτεί τα πλοία, ποιος θα χρηματοδοτεί την πράσινη μετάβαση και ποιος θα βρίσκεται δίπλα στον πλοιοκτήτη όταν οι επενδύσεις γίνονται ακριβότερες και τεχνολογικά πιο σύνθετες. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον της παρουσίας τηςκαι της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του Πεκίνου στην Αθήνα. Η Κίνα δεν θέλει απλώς να κατασκευάζει περισσότερα ελληνόκτητα πλοία. Έχει κάθε λόγο να επιδιώκει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σχέσεων γύρω από αυτά: ναυπηγεία, χρηματοδότηση, τεχνολογία, εναλλακτικά καύσιμα και logistics. Για το ελληνικό ναυτιλιακό cluster, πάλι,. Να μη μείνει απλώς ο τόπος όπου συναντώνται ελληνικά και κινεζικά συμφέροντα, αλλά να εξελιχθεί σε κόμβο όπου σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται κοινές επενδύσεις.. Και όπως σχολίασε υψηλόβαθμο στέλεχος της ναυτιλίας «Και το Πεκίνο σπάνια στήνει τραπέζια χωρίς να κοιτάζει το επόμενο βήμα.».-Για τουςτο ερώτημαδεν είναι θεωρητικό. Είναι ίσως το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της επόμενης γενιάς. Με, περίπου 70 εκατ. dwt και συνολικές επενδύσεις που υπολογίζονται στα, η ελληνική πλοιοκτησία καλείται σήμερα να πάρει αποφάσεις για πλοία που θα εξακολουθούν να ταξιδεύουν όταν το ενεργειακό τοπίο της ναυτιλίας θα είναι εντελώς διαφορετικό. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: οι Έλληνες, παραδοσιακά καλοί στο timing των ναυτιλιακών κύκλων, καλούνται αυτή τη φορά να κάνουν timing όχι μόνο στην αγορά των πλοίων αλλά και στην τεχνολογία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν βιάζονται να ποντάρουν σε έναν και μοναδικό νικητή. Τοέχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα μεταξύ των εναλλακτικών καυσίμων, όμως η λογική πίσω από αρκετές επενδύσεις είναι κυρίως η διατήρηση της ευελιξίας: dual-fuel μηχανές, δυνατότητα μελλοντικής προσαρμογής και ταυτόχρονα επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Αυτό ταιριάζει αρκετά και με το παραδοσιακό ελληνικό μοντέλο. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχτισαν μεγάλο μέρος της ισχύος τους αγοράζοντας assets που μπορούν να παραμένουν εμπορεύσιμα σε διαφορετικούς κύκλους της αγοράς.: να μη βρεθούν με ένα ακριβό νεότευκτο που σε δέκα χρόνια θα έχει το λάθος καύσιμο. Γι' αυτό και το πραγματικό στοίχημα των δισεκατομμυρίων που πέφτουν σήμερα στα ναυπηγεία της Ασίας ίσως δεν είναι ποιος Έλληνας εφοπλιστής θα προβλέψει σωστά αν θα επικρατήσει το LNG, η μεθανόλη ή η αμμωνία. Είναιώστε να μη χρειάζεται να το προβλέψει.-Ηέριξε προχθές ένα οχυρό που κρατούσε από το 1949. Τοκέρδισε τη Σαξονία-Άνχαλτ με 43,8%, την πρώτη αυτοδύναμη νίκη ακροδεξιού κόμματος σε γερμανικό κρατίδιο μεταπολεμικά, με 39 από τις 83 έδρες, 3 μόλις μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Τοτου καγκελάριου Μερτς κατέρρευσε στο 17,2% από 37,1% το 2021. Το κρατίδιο παράγει λιγότερο από το 2% του γερμανικού ΑΕΠ.. Μια κυβέρνηση με δημοτικότητα σε ιστορικά χαμηλά καλείται τώρα να περάσει έναν προϋπολογισμό 2027 ετεροβαρή προς τις αμυντικές δαπάνες, με περικοπές κοινωνικών παροχών και ασφαλιστική μεταρρύθμιση που βρίσκει αντίσταση ακόμη και από τους δικούς της πρωθυπουργούς κρατιδίων. Επιπλέον, με εκδόσεις ομολόγων-ρεκόρ 512 δισ. ευρώ, φέτος για υποδομές και άμυνα. Τοέκλεισε χθες στο 3,35%, μια ανάσα από το 3,3951% της περασμένης εβδομάδας που ήταν το υψηλότερο επίπεδο δεκαπενταετίας και 55 μονάδες βάσης πάνω από το 2,8% του Ιουνίου. Αυτά τα basis points είναι μεγάλο βάρος, για ένα χρέος 2,5 τρισ. ευρώ (εκ των οποίων 1,84 τρισ. του ομοσπονδιακού κράτους) και μια οικονομία που το ΔΝΤ βλέπει να τρέχει φέτος με μόλις 0,8%. Οι αναλυτές αποδίδουν την άνοδο κυρίως στην ενέργεια, τον πληθωρισμό και την ΕΚΤ αλλά αμέσως προσθέτουν ότι ο πολιτικός κατακερματισμός ανεβάζει το τίμημα κάθε λάθους πολιτικής.. Όταν η απόδοση αναφοράς της Ευρωζώνης ανεβαίνει 55 μονάδες σε ένα τρίμηνο, ανατιμολογούνται τα πάντα στην Ευρώπη. Το, τα εταιρικά ομόλογα, τα στεγαστικά που κρέμονται από τα euribor, με την ΕΚΤ να συνεδριάζει την Πέμπτη και τις αγορές να προεξοφλούν πλήρως αύξηση στο 2,5%. Η Ελλάδα μπορεί να έχει τη δική της καλή ιστορία και το χαμηλότερο spread της δεκαπενταετίας.-Ο, υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, από τις 20 Ιουλίου, στην κυβέρνηση Άντι Μπέρναμ, επέλεξε για την πρώτη μεγάλη ομιλία του χθες όχι το City αλλά το Κέντρο Βιομηχανικής Τεχνολογίας (Manufacturing Technology Centre) στο Κόβεντρι. Το μήνυμά του ήταν ότικαι θα γίνει, με την ανάπτυξη να αναδεικνύεται σε. Για να πετύχει τον στόχο του, θέλει να διπλασιάσει τους βρετανικούς «μονόκερους», θα δώσει εξουσίεςγια δοκιμές νέων τεχνολογιών, από ρομπότ πεζοδρομίου έως ιατρικό εξοπλισμό, και θα αποδεσμεύσει περιφερειακές επενδύσεις, κυρίως στον Βορρά που -συμπτωματικά- είναι και η εκλογική βάση του πρωθυπουργού. Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε ότι, αν οιήταν υπουργείο, θα ξόδευε περισσότερα από Άμυνα, Εσωτερικών και Δικαιοσύνη μαζί. Την περασμένη Τρίτη το 30ετές gilt άγγιξε το, υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 1998, και το 10ετές το 5,25%, υψηλότερο από το 2008. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το sell-off, αν διατηρηθεί, ψαλιδίζει τον δημοσιονομικό χώρο του πρώτου προϋπολογισμού Χίλι (28 Οκτωβρίου) από 26 σε 13,8 δισ. στερλίνες, με την Deutsche Bank να θέτει «πάτωμα» τα 10 δισ. για να μην ανησυχήσουν οι αγορές.: δεσμεύτηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της προκατόχου του Ρέιτσελ Ριβς, σεκαι δεν διέψευσε τις νέες αυξήσεις φόρων («αν απαντήσω στη φημολογία, θα γεννήσω περισσότερη»). Παράλληλα όμως παρουσίασε σχέδιο πρόσθετου δανεισμού 9 δισ. στερλινών ετησίως για υποδομές και στέγαση, που η αγορά ομολόγων υποδέχθηκε ήδη με επιφύλαξη. Το. Η Βρετανία δανείζεται στο 5,25% (10ετές) με χρέος 94% του ΑΕΠ, ενώ η Ελλάδα στο 4,05% με χρέος 137%. Οι αγορές τιμολογούν τροχιά και αξιοπιστία κανόνων, όχι απλώς το απόθεμα.