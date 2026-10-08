-Χαίρετε, πριν σας πάω πάλι (για ξενέρωμα) στον Ρούμπιο, πετάγομαι… μέχρι τον Σκάι που χθες το πρωί έβγαλε τον Αρη Σπηλιωτόπουλο και μάθαμε ευτυχώς και μερικές αλήθειες. Ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η ψυχή της παράταξης όπως είπε ο Αρης, ο οποίος στις εσωκομματικές της ΝΔ ήταν απέναντι στην ψυχή της παράταξης δηλαδή τον Αντώνη και μαζί με την Ντόρα που μετά κι αυτή πήγε και έκανε… άλλη ψυχή απέναντι στην παράταξη (Δημοκρατική Συμμαχία) για δύο χρόνια μέχρι που την έκλεισε γιατί δεν σταύρωνε πελάτες. Ο Αρης όμως έχει πλούσια δράση απέναντι στην παράταξη αφού από το 2014 έως και πρότινος έδειχνε πάντοτε μία συμπάθεια στον Τσίπρα, το 2018 που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρεε αναγνώριζε «σημαντικές αντοχές και ευελιξία» στον Αλέξη μας, ενώ το 2019 το προχώρησε λέγοντας ότι «με αφορά το προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ». Όχι αυτό του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, αλλά του Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι που φτάσαμε στο 2024 όπου ο Αρης εντάσσεται στο επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη ως στρατηγικός αναλυτής χαρακτηρίζοντάς τον ως «νέο ηγέτη της Κεντροαριστεράς». Τώρα, πώς από την τελευταία στάση στον Κασσελάκη κατέληξε στο πλέον ομοφοβικό (υπό εξέλιξη) πολιτικό σχήμα του Αντώνη Σαμαρά, βρείτε το εσείς. Πάντως, όταν είδα χθες το πρωί τον Αρη με τη μπούκλα στο μαλλί και το μουστάκι κάθισα και τον άκουσα, γιατί την ίδια ώρα τα υπόλοιπα κανάλια μάς τρελάνανε με τον Ρούμπιο.

Αρβύλες…

Ρούμπιο: Ενας όντως ευχάριστος αιφνιδιασμός

Οι επί της ουσίας συνομιλίες

Ταξίδι αστραπή στο Σπλιτ

Ο Μαργαρίτης και οι ψαράδες

Εκλογές και ενεργειακό κόστος στα πηγαδάκια του ΣΕΒ

Η Μotor Oil και το μετοχικό χαρτοφυλάκιο των 341 εκατ. ευρώ

Το deal του Φρεσκούλη και οι υπεραξίες

Η Τεχνική Ολυμπιακή και τα ερωτήματα για τις… δυσνόητες συμφωνίες

Η Εθνική Τράπεζα εγκατέστησε τον πρώτο φωνητικό AI agent

Η νέα εταιρεία της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Η χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου εξαμήνου για τις τράπεζες

Η Sunlight βρήκε κλειδί για την Κίνα

Ποια είναι η Verallis που μπαίνει στην ΕΝ.Α. Growth

Έρευνα-Ανάπτυξη και αποτελέσματα

H ΔΕΣΦΑ και οι σωλήνες υδρογόνου

Ο Παππάς, τα ελληνικά πλοία και ο εκβιασμός της Ευρώπης

Βαφειάς: «Είναι ντροπή»

Οι δύο options και το στοίχημα των $163 εκατ. του Γιουρούκου

Το τυπογραφείο δεν ορίζει το επιτόκιο

Ο κροκόδειλος δάγκωσε τον CEO

-Το έτερο σέξι θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν η. Να είμαι ειλικρινής σπάνια βλέπω τηλεόραση (πλην αθλητικών) και δεν ήμουν fan της εκπομπής. Όμως οι Αρβύλα έκαναν μεγάλα νούμερα τηλεθέασης,στην κυβέρνηση και δεν έστελναν το περιεχόμενο της εκπομπής να το δουν νωρίτερα τα εκάστοτε αφεντικά τους. Σε συνδυασμό με το ότι δεν έπαιζαν διαφημίσεις στο ενδιάμεσο της εκπομπής έκαναν, όπως ξαναείπα,κάτι που φυσικά ενοχλούσε όσους σατίριζαν ή κριτίκαραν. Και όπως είναι γνωστό, γνώμη και κριτική μπορεί να έχουν όλοι στις δημοκρατίες. Όπως φυσικά και δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης τι θα κάνει στο μαγαζί του. Είπαμε,-Πάμε στηντώρα, για. Λοιπόν, δεν έμαθα τακαι τασε συμφωνίες και συζητήσεις, άλλωστε αυτά δεν χρειάζονταν να γίνουν από κοντά. Η εικόνα όμως που εξέπεμψε ο Ρούμπιο από την πάντοτε συγκλονιστική Πνύκα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Και για εμάς και για τον Αμερικανό υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα στο μέλλον. Ο Ρούμπιο έκανε, αλλά και για τη Δύση που όντως βρίσκεται βαλλόμενη σε σταυροδρόμι. Να σας πω την αλήθεια, το ύφος, το στυλ και η ρητορική μόνο υπουργό του Τραμπ δεν θύμιζε. Ο Μάρκο, χαμογελαστός και προσηνής, από σήμερα μας χαιρετά και συνεχίζει το πρόγραμμά του στην Πορτογαλία. Μου λέγανε ότι έκανε εντύπωση, όχι μόνο ηπου είναι προϊόν και της υφιστάμενης γνωριμίας του, αλλά και η(εδώ που τα λέμε, ο δικός μας όλο… αγκαλίτσα τον πήγαινε). Φερ' ειπείν, ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα γίνει η διμερής και μια διευρυμένη συνάντηση στο ΥΠΕΞ και το όλον θα διαρκέσει 30 λεπτά, ο Ρούμπιο έκατσε με τον Γεραπετρίτη 45 λεπτά και μετά, καθώς ούτως ή άλλως ακολουθούσε οπου θα εκτεινόταν σε όλα τα πιθανά θέματα. Μου είπαν ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν ζήτησε τίποτα το ιδιαίτερο, αν και υπήρχαν καφές και τα απαραίτητα βουτήματα, ενώ ήταν σε εμφανώς καλή διάθεση. Προφανώς, αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι είχε να μιλήσει στην Πνύκα που, καθώς χρειάζεται την εικόνα ως προσωπικό legacy. Και-Η στρατηγική σχέση επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στην επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο, ο οποίος, αν και, όπως είπε,γνωρίζει καλά και τη χώρα μας και όλο το πλέγμα της Αν. Μεσογείου. Είναι οιπου ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου, είναι, οι συζητήσεις γιαστη νέα τεχνολογία αλλά και τα ενεργειακά. Ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια των γειτόνων της και της Ευρώπης και ηείναι στην κορυφή. Και μπορεί κάποιοι να έσπευσαν να γκρινιάξουν για το ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν έσπευσε να πάρει θέση για το, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ευαισθησίες άλλων χωρών που πρέπει να αντιμετωπισθούν διπλωματικά και όχι με δημόσιες δηλώσεις, αλλάΕξάλλου, η δήλωσή τουπου υπάρχουν, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο. Το εντυπωσιακό, βεβαίως, είναι ότιστο θέμα του καλωδίου ο Μ. Ρούμπιο ερχόταν από εκείνους ακριβώς που για χρόνια σηκώνουν τη σημαία εναντίον των παρεμβάσεων της Ουάσιγκτον και του ρόλου «διατητή» που είχε κατά περιόδους στα ελληνοτουρκικά…-Μιας και είμαι στα της επίσκεψης Ρούμπιο, να σας πω ότιτης Κροατίας, όπου δεν έγιναν καν δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής, καθώς έφυγε γρήγορα γρήγορα, προκειμένου να επιστρέψει on time στην Ελευσίνα και από εκεί να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να προλάβει τη συζήτηση με τον Ρούμπιο και ακολούθως το. Πάντως, όσο και να το λέει για το υψηλό ενεργειακό κόστος ο Μητσοτάκης, τόσο ηκαι οι υπόλοιποι τηςδεν μοιάζουν να "στρίβουν" για τις-Όπως σας είχα γράψει από προχθές, βρέθηκε ένα ποσό, προκειμένου να στηριχθούνοι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, οπου έκανε χθες επαφές με κάποιους εξ αυτών, έστειλε το μήνυμα ότι θα βρεθούν και κάποια χρήματα ακόμα (που προφανώς θα κοπούν από κάπου αλλού) εντός του Οκτωβρίου, αρκεί να κάνουν και αυτοί μια κίνηση αποκλιμάκωσης και καλής θέλησης. Παρά την επιδότηση, πάντως, ήδη κάποιοι μικροί αλιείςότι αυτοί δεν παίρνουν τα έξτρα χρήματα, γιατί χρησιμοποιούν στα σκάφη τους μικρότερες μηχανές και άρα βάζουν ντίζελ κίνησης, όπως τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό πάντως βγήκε η επιδότηση με δελτίο Τύπου, γιακυριαρχούσαν στα πηγαδάκια πριν και μετά τηνστο Μέγαρο Μουσικής και, σε έναν βαθμό, το ένα οδηγούσε στο άλλο. Από τη μία, η, το κόστος και ο φόβος ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα επιμείνουν. Από την άλλη,, καθώς αρκετοί στην επιχειρηματική κοινότητα εκτιμούν ότι η πορεία των τιμών και οι αντιδράσεις που προκαλεί μπορεί να βαρύνουν στις αποφάσεις του εκλογικού σώματος, σε ένα πολιτικό περιβάλλον τόσο ρευστό ώστε. Η πλατεία της κεντρικής αίθουσας ήταν γεμάτη και οι εξώστες μισογεμάτοι. Στο κέντρο της πρώτης σειράς, ο πρόεδρος του ΣΕΒμε τονκαι τον. Λίγο παραδίπλα, μεταξύ άλλων, ο, οκαι η, ο, ο, οκαι ο. Δίπλα δίπλα και οι Κυριάκοςκαι Σταύρος, οι δύο υπουργοί που ανέλαβαν τη διαμόρφωση του ενεργειακού μέτρου, σε δικό τους πηγαδάκι πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνση της παρέμβασης για τη βιομηχανία είχε ήδη διαρρεύσει, όχι όμως όλες οι λεπτομέρειες, ενώ μετά από αρκετές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα κανείς δεν ήθελε να προεξοφλήσει τις ανακοινώσεις. Τελικά ήρθαν. Τα πρόσθετα 95 εκατ. ευρώ δεν λύνουν το ενεργειακό πρόβλημα, αλλά δίνουν ανάσα και, κυρίως,μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εξ ου και η ευχή του Σπύρου Θεοδωρόπουλου μέχρι τον Δεκέμβριο να έχει αποκλιμακωθεί η ενεργειακή κρίση. Η κουβέντα όμως πήγαινε πολύ πιο πέρα από τον Δεκέμβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε από το βήμα μιαπολιτείας και επιχειρήσεων με ορίζοντα το 2030, ενώ ο ΣΕΒ κατέθεσε τη δική του ατζέντα με συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων και την παραγωγικότητα. Και. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος δεχόταν πυρά επειδή ο ΣΕΒ δεν συντάχθηκε με τη δημόσια πίεση των άλλων βιομηχανικών φορέων για το ενεργειακό, επιμένοντας στον διάλογο με την κυβέρνηση. Τα μέτρα τελικά ανακοινώθηκαν και οι πρώτες αντιδράσεις όλων ήταν θετικές. Οπότε ο πρόεδρος του ΣΕΒ είχε έναν λόγο παραπάνω να χαμογελά.-Δεν είναι μόνο το περιβάλλον διύλισης που εκτοξεύει τα νούμερα της Motor Oil. Είναι και οιπου δημιουργούνται από την άνοδο των μετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιο της. Η Motor Oil κατέχει έμμεσα το 8,949% της, μέσω της 100% θυγατρικής IREON Investments Ltd. Η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 19.806.504 μετοχές μετά το split και στις 31/12/2025 αποτιμήθηκε στα €152,7 εκατ. Σε τρέχουσες τιμές η αξία της συμμετοχής είναι κοντά στα 310 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2026 ηαγόρασε 1,5 εκατ. μετοχές τηςπρος €7,05 εκατ. (€4,70/μετοχή). Μαζί με την προϋπάρχουσα θέση της IREON Ventures, το ποσοστό έφθασε το 7,077% ενώ στη συνέχεια ο όμιλος αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή του φθάνοντας τον Ιούνιο 2026 στο 11,73% της Real Consulting. Η αξία των μετοχών εκτιμάται στα 31,3 εκατ. ευρώ με-Hτης, απέκτησε το 49% της(«Φρεσκούλης»), με το 30% από τοκαι το 19% από την. Οδιατηρεί την πλειοψηφία του 51% και τη διοίκηση. Το τίμημα δεν ανακοινώθηκε αλλά είναι μια ακόμη δουλειά που η συνεπένδυση Latsco Family Office με το EOS Capital τουαφήνει σημαντικές υπεραξίες. Η EOS μπήκε στον «Φρεσκούλη» το 2021 μαζί με την, με €11 εκατ. συνολικά. Το 2024 πούλησε 12,18% στη Latsco, με αποτίμηση αναφοράς €46,5 εκατ. και τότε τέθηκε ο πήχης εξόδου περίπου στα €79 εκατ. Σε αυτό το εύρος, το 49% αντιστοιχεί σε €22,8 έως €38,7 εκατ. Η Eurocatering έκλεισε το 2024 με τζίρο €65,7 εκατ. και EBITDA €4,3 εκατ. Απέναντι, ο αγοραστής είναι ένας όμιλος με πωλήσεις €6,13 δισ. το 2025 και εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων €100 εκατ. στη Μαγούλα. Ο Ταμβακάκης συνηθίζει να λέει ότι, όπως και έγινε με τον Φρεσκούλη.-Η Τεχνική Ολυμπιακή έκλεισε το α΄ εξάμηνο με καθαρά κέρδη €6,27 εκατ., αυξημένα κατά 60,7%. Στο ταμπλό, όμως, με τιμή γύρω στα €2,28, αποτιμάται περίπου €92,3 εκατ., πολύ χαμηλότερα από τα ίδια κεφάλαιά της.Στις 29 Ιουνίου το Δ.Σ. ενέκρινε την αγορά του 30% της κυπριακήςέναντι €8.760.079. Πωλητές, δύο κυπριακές εταιρείες, αμφότερες ελέγχονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γκαι τον. Η Linam κατέχει οικόπεδο 32.056 τ.μ. στη λίμνη Tei. Το τίμημα αποτιμά το σύνολο σε περίπου €29 εκατ. Η Τεχνική Ολυμπιακή έχει δηλώσει ότι τηρήθηκε η διαδικασία των συνδεδεμένων μερών του ν. 4548/2018, ότι ελεγκτική εταιρεία έκρινε τους όρους δίκαιους και εύλογους με βάση δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις και ότι κανένας μέτοχος δεν ζήτησε γενική συνέλευση έως τις 21 Ιουλίου. Ο Γ. Στέγγος έχει μιλήσει γιακαι για οικοδομική άδεια υπό έκδοση. Υπάρχει βέβαια και. Η εισηγμένη έχει το 30%, οι πωλητές κρατούν το 70%. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, με ποια αναλογία, και ποιος θα εισπράξει τις αμοιβές κατασκευής και διαχείρισης; Τα ρουμανικά μητρώα δείχνουν ότι η Linam έχει το οικόπεδο από το 2010 (χωρίς να έχει χτίσει) και ότι τα πάγια της εμφανίζονται περίπου 23 εκατ. RON το 2023 και 152 εκατ. RON το 2024, κοντά στα €30 εκατ. περίπου όσο και η αποτίμηση της συμφωνίας. Στην αγορά ακούγονται ψίθυροι ότι το ίδιο ερώτημα,, τίθεται και για δύο ακόμη αναπτύξεις του ομίλου, μία εντός και μία εκτός συνόρων. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη είναι νόμιμες όταν εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας, έργο προς έργο, θα απαντούσε σε όλα μαζί.-Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία 5ετία έχει επενδύσει κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της. Ένα από τα κεντρικά εργαλεία της ψηφιακής στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας είναι ηη οποία απόκαι εργαλείο παροχής πληροφοριών έχει μετατραπεί σε, ικανό όχι μόνο να απαντά σε ερωτήματα, αλλά και να καθοδηγεί τον πελάτη και να υποστηρίζει τραπεζικές ενέργειες με τη χρήση της να έχει ήδη αποκτήσει πολύ σημαντική κλίμακα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες η διοίκηση της τράπεζας και COO, διαχειρίζεται περίπου 350.000 ψηφιακές αλληλεπιδράσεις πελατών τον μήνα, περίπου το 25% των customer interactions πραγματοποιείται μέσω της «Σοφίας», ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να φθάσει στο 50%. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε ακόμη περισσότερα σημεία επαφής με τον πελάτη.. Για το 2027, η Εθνική σχεδιάζει η «Σοφία» να ελέγχει ένα σμήνος από agents, με δυνατότητα να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνειγια λογαριασμό του πελάτη και όχι απλώς να τον καθοδηγεί. Ήδη η τράπεζα έχει επεκτείνει τη χρήση της AI και στη φωνητική εξυπηρέτηση μέσω του: η Σοφία αποκτά φωνή και γίνεται ο πρώτος φωνητικός AI agent σε Contact Center στην ελληνική τραπεζική αγορά. Και επειδή όλα αυτά είναι καλά και χρήσιμα αλλά πρέπει να έχουν να οικονομικό αποτύπωμα, ο CEOαποκάλυψε πως από τις επενδύσεις σε ψηφιακά κανάλια η ΕΤΕ έχει-Μια νέα εταιρεία προστέθηκε από χθες στο δυναμικό του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα, έγινε η σύσταση της εταιρείας με την επωνυμίακαι διακριτικό τίτλο. Η έδρα της βρίσκεται στα κεντρικά του Ομίλου επί της λεωφόρου Μεσογείων στους Αμπελόκηπους και ο σκοπός της περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε χρεόγραφα, μετοχές, ακίνητα κ.λπ.), την παροχή επιστημονικών, τεχνικών συμβουλών, τις υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, την έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, καθώς και τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων από αυτά. Για την εταιρεία. Τούτο, άλλωστε αποτυπώνεται και σε επίπεδο αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Αυτό καταβλήθηκε σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχο, τη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services Μ.Ι.Κ.Ε.», την οποία εκπροσωπεί ο(επικεφαλής Investments Monitoring του Ομίλου). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Διευθύνων Σύμβουλος, οως Πρόεδρος και ως μέλη ο Πέτρος Σουρέτης, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και ο Εμμανουήλ Μουστάκας., μετά το διήμερο διάλειμμα της 5ης και 6ης Οκτωβρίου, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη σε πτώση 4,45% στις 3.115,72 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου εξαμήνου και την πέμπτη μεγαλύτερη πτώση εντός του 2026, ξεπερνώντας μάλιστα τις απώλειες της τάξης του 3,6% και 2,8% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου. Για να εντοπιστούν μεγαλύτερες απώλειες πρέπει να επιστρέψουμε στις 9 Απριλίου (-4,51%), ενώ ακόμη ισχυρότερες πιέσεις είχαν καταγραφεί στις 12 Μαρτίου (-4,58%), στις 3 Μαρτίου (-6,9%) και στις 2 Μαρτίου (-5,01%). Η νέα διόρθωση έχειαπό το φετινό ρεκόρ των 3.345,13 μονάδων, που είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του προηγούμενου μήνα εντοπίζονται 11 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2015, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της ανόδου που είχε προηγηθεί. Παρά το sell off,, καθώς ο κλαδικός δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 35,8% από την αρχή του τρέχοντος έτους.-Η ανακοίνωση της Sunlight Group για το «άνοιγμα» στην κινεζική ναυπηγική αγορά, ήρθε να πιστοποιήσει κάτι που η αγορά γνώριζε καλά, ειδικά στους ναυτιλιακούς κύκλους, αλλά και στη Γερμανία όπου η είδηση έχει τίτλοΤο σύστημα CUBE κατασκευάζεται στην Κάτω Σαξονία από τη Lehmann Marine, της οποίας ο ελληνικός όμιλος απέκτησε το 51%, με τη συμφωνία του Ιανουαρίου 2025. Υπάρχουν ωστόσοΠρόκειται για ένα σκάφος, το AESEN 116H, 42 μέτρων, το οποίο έχει ναυπηγήσει η Cheoy Lee για τη σιγκαπουριανή Aesen, με την υβριδική πρόωση να ενσωματώνεται από τη Stin Global. Προφανώς για έναν όμιλο με πωλήσεις €942,9 εκατ. και EBITDA €121,1 εκατ. το 2025, ένα σκάφος δεν αλλάζει την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων.. Τα κινεζικά ναυπηγεία πήραν, στο πρώτο εξάμηνο, 1.131 από τα 1.481 πλοία που παραγγέλθηκαν παγκοσμίως. Δηλαδή το 72% της αγοράς σε χωρητικότητα σύμφωνα με την Clarksons. Όποιος θέλει να πουλήσει εξοπλισμό σε νεότευκτα πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Η Lehmann πέρασε με εγκρίσεις 4 νηογνωμόνων (BV, DNV, LR, RINA) και με το επιχείρημα ότι η μπαταρία της συντηρείται εν πλω, χωρίς δεξαμενισμό. Αυτό ήταν το 2ο ορόσημο της χρονιάς για τη θυγατρική. Τον Φεβρουάριο, είχε ανακοινώσει τη, για 3 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατηγά, στο λιμάνι του Αμβούργου. Πίσω από τη θυγατρική, η Sunlight επικαλείται παραγωγική δυναμικότητα άνω των 9 GWh σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.-Την ένταξη των μετοχών της στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens δρομολογεί η, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που εξειδικεύεται στη διαχείριση κόστους και στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης. Ιδρυτής και CEO είναι ο, ενώ η εταιρεία, εκτός από την Ελλάδα, διατηρεί παρουσία και στη Ρουμανία, με γραφεία σε Βουκουρέστι και Μπρασόβ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενόψει και της ένταξης των μετοχών της στην, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 54,3% στα 629 χιλ. ευρώ, από 408 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το μικτό κέρδος υπερτριπλασιάστηκε στα 217 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία πέρασε παράλληλα σε, έναντι ζημιών 88,4 χιλ. ευρώ πέρυσι, και σε καθαρά κέρδη 46,6 χιλ. ευρώ, από ζημιές 111,2 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 957 χιλ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις σε 921 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις εταιρικές κινήσεις για την είσοδό της στην ΕΝ.Α. Growth (τον Ιούνιο εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του καταστατικού και AMK) και ηθα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.-Στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Gazi Music Hall, ο υφυπουργός Ανάπτυξηςάνοιξε το BioInnovation Greece Forum μετρώντας τις συνολικές δαπάνες με το «ιστορικό ρεκόρ» 3,66 δισ. ευρώ για Έρευνα και Ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει την 4η θέση στην ΕΕ στις κρατικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, πάνω από 300 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης για τα ερευνητικά κέντρα, 70.000 θέσεις εργασίας. Τρεις ημέρες αργότερα, στην Τεχνόπολη, στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΤτΕσυζητούσε με τον οικονομολόγο Θάνο Νιφόρο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία της χώρας «δεν θα μετρηθεί από το ύψος των επιδοτήσεων ή των δημόσιων δαπανών», αλλά από το. Τη διαφορά την κάνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν το 54,8% της ερευνητικής δαπάνης, όταν στην Ευρώπη έχουν το 66,5%. Ούτε τα ξένα κεφάλαια την καλύπτουν. Από τα 12,6 δισ. ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων του 2025, στη μεταποίηση κατευθύνθηκαν 393 εκατ.. Το αυτόνομο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός πέρυσι, από το ίδιο βήμα, και προορίζεται να λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Φέτος ο Στ. Καλαφάτης είπε ότι-Πριν από λίγες μέρες, το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι πήρε την τελική επενδυτική απόφαση για την. Μήκος 145 χιλιόμετρα, διάμετρος 20 ιντσών, από τα Περιβόλια Μεγαλόπολης έως τη ΒΙΠΕ Πατρών, με 6 βαλβιδοστάσια και πρόβλεψη για μελλοντική διακλάδωση προς τον Πύργο. Η είδηση έχει και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον, μεΟ αγωγός σχεδιάζεται για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. Αυτό αλλάζει την προδιαγραφή του χάλυβα. Μαζί της αλλάζει και ο κατάλογος των προμηθευτών. Το υδρογόνο είναι το μικρότερο μόριο που υπάρχει. Τρυπώνει στον κοινό χάλυβα και με τα χρόνια τον ραγίζει. Οι σωλήνες που αντέχουν στο υδρογόνο είναι ειδικής κατασκευής, θέλουν ειδική πιστοποίηση και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές που αποδεδειγμένα μπορούν να παραδώσουν τέτοιους σωλήνες είναι λίγοι. Ένας από αυτούς παράγει στη, έχει ήδη 3 συμβάσεις του ΔΕΣΦΑ για αγωγούς πιστοποιημένους για υδρογόνο. Τα 163 χλμ. για τη Δυτική Μακεδονία το 2022, 56 χλμ. προς τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία το 2023, έναντι άνω των €27 εκατ., και πάνω από 200 χλμ. για τον άξονα Καρπερή-Κομοτηνή πριν από έναν μήνα. Είχαν προηγηθεί 440 χλμ. για την ιταλική Snam. Η Πάτρα θα ήταν η τέταρτη. Ανάθεση για τους σωλήνες δεν έχει ανακοινωθεί και στον διαγωνισμό προφανώς θα εμφανιστούν και άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί (θα μπορούσαν π.χ. η Mannesmann Line Pipe και η Tenaris). Ο κλάδος σωλήνων της Cenergy έκανε στο εξάμηνο πωλήσεις €311,5 εκατ., με περιθώριο EBITDA 16,6% και ανεκτέλεστο γύρω στα €500 εκατ. Μια σύμβαση 145 χιλιομέτρων δεν αλλάζει τη χρονιά, προσθέτει όμως ορατότητα. Το υδρογόνο μπορεί να αργήσει.-Μια φράση του Πέτρου Παππά στοφωτίζει από διαφορετική γωνία τη δύναμη που έχει στα χέρια της η Ελλάδα μέσω της ναυτιλίας. Ο επικεφαλής της Star Bulk επισήμανε ότι ο τεράστιος ελληνόκτητος στόλος δεν αποτελεί απλώς οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά λειτουργεί ως στρατηγική ασπίδα για ολόκληρη την Ευρώπη, περιορίζοντας τον κίνδυνο εμπορικού εκβιασμού από ασιατικές ναυτιλιακές δυνάμεις. Η παρατήρηση αποκτά. Χωρίς τον ελληνόκτητο στόλο που αποτελεί το 61% του ευρωπαϊκού, η Ευρώπη θα ήταν πολύ περισσότερο εξαρτημένη από τρίτες χώρες για τη μεταφορά ενέργειας, πρώτων υλών και εμπορευμάτων και αυτή η εξάρτηση θα γινόταν ακόμη πιο επικίνδυνη σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης ή πολέμου. Ο Παππάς έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν διαθέτουν αντίστοιχου μεγέθους εμπορικό στόλο, για να δείξει πόσο κρίσιμη είναι η ναυτιλιακή αυτονομία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μόνο τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης.Σε εποχές που οι εμπορικές εξαρτήσεις μετατρέπονται εύκολα σε μέσα πίεσης, τα ελληνικά πλοία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχειρηματική επιτυχία-Δύο φορές χρησιμοποίησε τη λέξη ντροπή ο Χάρης Βαφειάς στο 16ο Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum. Η πρώτη αφορούσε την. «Έχεις αυτή την τεράστια βιομηχανία, είσαι ο ηγέτης στην Ευρώπη και δεν τη διδάσκεις στα σχολεία. Νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά. Η δεύτερη αιχμή ήταν ακόμη πιο ηχηρή και αφορούσε την. Ο Βαφειάς δήλωσε ότι αισθάνεται ντροπή για το γεγονός ότι, σε έναν ελληνόκτητο στόλο περίπου 6.000 πλοίων, μόλις περίπου 500 πλοία φέρουν την ελληνική σημαία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «shameful». Και έδειξε ευθέως προς το θεσμικό πλαίσιο. Εάν δεν αλλάξουν οι απαιτήσεις για τον ελάχιστο αριθμό Ελλήνων ναυτικών στα πλοία, εκτίμησε ότι δύσκολα θα αυξηθεί η δύναμη του ελληνικού νηολογίου-ελληνικής σημαίας.το έκλεισε χωρίς περιστροφές: «Ελπίζω οι πολιτικοί κάποια στιγμή να καθίσουν και να μας ακούσουν».-Στη ναυτιλία, μερικές φορές. Κάπως έτσι διαβάζεται η τελευταία κίνηση της Global Ship Lease, της εισηγμένης στο NYSE εταιρείας με Executive Chairman τον Γιώργο Γιουρούκο. Η GSL ενεργοποίησε options για δύο ακόμη containerships, συνολικής αξίας περίπου 163 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας το ναυπηγικό της πρόγραμμα από 15 σε 17 πλοία. Οι τιμές για τα δύο πλοία είχαν συμφωνηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά και, όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές αντίστοιχα containerships με παράδοση το 2029 πωλούνται ακριβότερα. πλέον στην αγορά στα ίδια επίπεδα.. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά από τα προηγούμενα 15 νεότευκτα της GSL. Τα δύο καινούργια δεν έχουν ακόμη κλειδωμένη ναύλωση. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με υποψήφιους ναυλωτές. Αν μετά την ευνοϊκή τιμή ναυπήγησης η GSL καταφέρει να εξασφαλίσει και-Το επιχείρημα είναι παλιό και αναπαράγεται συχνά από τους νοσταλγούς της δραχμής. Η Αμερική, λένε, δεν χρεοκοπεί, γιατί τυπώνει το νόμισμα στο οποίο χρωστά. Σωστό. Η αγορά ομολόγων, όμως, τιμολογεί κάτι άλλο, τον πληθωρισμό και την ποσότητα του χαρτιού που καλείται να απορροφήσει. Χθες, τοάγγιξε το 5,35%, υψηλό από τον Απρίλιο του 2002. Τοέφτασε στο 5,72% και το διετές στο 4,82%. Από το τέλος Ιουλίου, το 10ετές έχει ανέβει 60 μονάδες βάσης ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ακρίβαινε 20%. Η πίεση φαίνεται στις δημοπρασίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου, τα 5ετή ομόλογα ύψους $70 δισ. πουλήθηκαν στο 5,033%, με τη χαμηλότερη κάλυψη των τελευταίων 9 ετών. Αυτή την εβδομάδα,Τα $58 δισ. με 3ετή ομόλογα την Τρίτη, $39 δισ. 10ετή χθες και $22 δισ. 30ετή σήμερα. Πριν από έναν μήνα το δεκαετές είχε δημοπρατηθεί στο 4,834%. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα $40 τρισ. τον Αύγουστο. Οι καθαροί τόκοι έφτασαν τα $963 δισ. στο δεκάμηνο Οκτωβρίου-Ιουλίου.και το έλλειμμα της φετινής οικονομικής χρήσης εκτιμάται στα $2,1 τρισ. Κάθε ποσοστιαία μονάδα στο μέσο κόστος δανεισμού αντιστοιχεί, όταν περάσει σε όλο το χρέος, σε $400 δισ. τον χρόνο. Αυτός. Το επιτόκιο για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο βρίσκεται σήμερα στο 7,49% και εύλογα οι αιτήσεις δανείων υποχώρησαν 4,2% σε μία εβδομάδα. Η κεντρική τράπεζα FED αύξησε τα επιτόκια του δολαρίου τον Σεπτέμβριο και η αγορά περιμένει και άλλες αυξήσεις. Το δολάριο τυπώνεται.-Από το Reuters μάθαμε χθες ότι, λίγο πριν από την επίδειξη της Κυριακής στο κεντρικό κορτ του Ρολάν Γκαρός, με τη συλλογή της Ελληνοαμερικανίδας. Ο πρώην επικεφαλής της Rémy Cointreau είχε αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου 2025 με αποστολή το «premiumisation». Με απλά λόγια, υποσχέθηκε ακριβότερη τοποθέτηση, λιγότερη χονδρική με χαμηλά περιθώρια. Στη θέση του Βαλλάτ επιστρέφει ο, ο άνθρωπος που τον επέλεξε. Διοίκησε τη Lacoste επί δέκα χρόνια και ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ, αφού ηγείται της μητρικής MF Brands, του ελβετικού ομίλου Maus Frères. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την αποχώρηση, μίλησε γιακαι δεν έδωσε εξηγήσεις. Κατά τα φαινόμενα για την απομάκρυνση δεν έφταιγαν οι επιδόσεις. Οι αριθμοί, πάντως, έχουν τη δική τους ιστορία. Στην εποχή του Guibert, οι πωλήσεις πήγαν από €1,2 δισ. το 2014 σε περίπου €3 δισ. το 2024, με αυξήσεις τιμών 35% σε μία δεκαετία και το 70% των πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή. Ο ρυθμός όμως έδειχνε επιβράδυνση +26% το 2022, +15% το 2023, +8% το 2024. Ο στόχος των €4 δισ. είχε τεθεί αρχικά για το 2026. Τον Ιανουάριο του 2025, πριν έρθει ο Vallat, μετατέθηκε για το 2028-2030. Αλλά και στη Γαλλία, η Lacoste France έκλεισε το 2025 με τζίρο €317 εκατ., δεύτερη συνεχόμενη πτώση, και λειτουργικό αποτέλεσμα €20,9 εκατ., λιγότερο από το μισό του 2022. Ο διάδοχος άντεξε 13 μήνες.