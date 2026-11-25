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Στον κλάδο των ταχυμεταφορών κάθε χρόνο διακινούνται εκατομμύρια αποστολές και η αυξητική τους τάση είναι σταθερή. Είναι ξεκάθαρο πως η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης των μεταφορών, την αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών. Για τις εταιρείες του κλάδου, η πρόκληση είναι η ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, περιορίζοντας όμως παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Με 45 χρόνια παρουσίας στον κλάδο και συνεχή ανοδική πορεία, η ACS η οποία ηγείται στην αγορά αυτή, έχει εντάξει τη βιωσιμότητα στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, συνδέοντας τις επενδύσεις και την τεχνολογική εξέλιξη με την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα. Ως μέλος του Ομίλου Quest, ακολουθεί μια στρατηγική που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αναδεικνύουν οι επιδόσεις της για το 2025.

Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ουσιαστικές παρεμβάσεις

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί βασική προτεραιότητα της ACS. Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2025, η εταιρεία πέτυχε μείωση 29% των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 σε σχέση με το έτος βάσης 2022, ενώ οι άμεσες εκπομπές Scope 1 μειώθηκαν κατά 19,4% συγκριτικά με το 2024.

Σημαντικό ρόλο έχει η σταδιακή ανανέωση του εταιρικού στόλου, με την αξιοποίηση οχημάτων χαμηλότερων εκπομπών. Το 2025, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 74% του εταιρικού στόλου, ενώ το 13% των ιδιόκτητων van ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται το σύγχρονο βιοκλιματικό κέντρο διαλογής στο Αιγάλεω, που συνδυάζει υψηλή παραγωγικότητα με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος έως 1 MW και πρόβλεψη για 100 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες υποδομές.

Η προσπάθεια της ACS συνοδεύεται από εξωτερική επαλήθευση της μέτρησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ το 2025 η εταιρεία απέσπασε την ασημένια διάκριση EcoVadis, για τις επιδόσεις της στη βιωσιμότητα.

Επενδύσεις και καινοτομία για πιο οικολογικές διανομές

Η βιωσιμότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη μείωση των εκπομπών. Συνδέεται άμεσα και με τον τρόπο οργάνωσης του δικτύου διανομής, καθώς η καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών, η ψηφιακή διαχείριση των αποστολών και η ευελιξία στην παραλαβή μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο εξυπηρέτησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ACS επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του δικτύου ACS Smartpoint Locker. Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί περίπου 17 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συνολικού προγράμματος 30 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξή του. Το δίκτυο αριθμεί περίπου 1.800 locker, ενώ, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα σημεία εξυπηρέτησης και τις συνεργασίες της εταιρείας, ενισχύεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους παραλαβής.

Η ανταπόκριση των καταναλωτών αποτυπώνεται και στη χρήση της υπηρεσίας My favourite ACS Locker. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο χρήστες έχουν δηλώσει το locker της προτίμησής τους, ενώ οι αποστολές μέσω της υπηρεσίας ξεπέρασαν τα 2,28 εκατομμύρια έως το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Παράλληλα, το ποσοστό των παραδόσεων μέσω My favourite ACS Locker στο σύνολο των παραδόσεων σε locker αυξήθηκε από 8% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε 27% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η δυνατότητα παραλαβής σε χρόνο και σημείο που εξυπηρετεί τον παραλήπτη ενισχύει την ευελιξία, ενώ συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση της τελευταίας διαδρομής.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία προχωρά σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα υποδομών και τεχνολογίας, που υπερβαίνει τα 39 εκατ. ευρώ και εκτείνεται έως το 2029. Σε αυτό περιλαμβάνονται η δημιουργία νέου hub στη Θεσσαλονίκη, η αναβάθμιση των υποδομών στην Αθήνα και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου locker. Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν τη δυναμικότητα, την παραγωγικότητα και τη συνολική λειτουργική αποδοτικότητα του δικτύου.

Παράλληλα, η τεχνολογία διευκολύνει όλο και περισσότερο την εμπειρία του πελάτη. Το ACS Mobile App έχει ξεπεράσει τις 1,7 εκατομμύρια σωρευτικές λήψεις έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η ψηφιακός βοηθός ACiStant έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια συνομιλίες για την υπηρεσία My favourite ACS Locker. Στο ίδιο πλαίσιο, η ACS προχωρά στη σταδιακή ενεργοποίηση νέου AI Voice Bot στο δίκτυο καταστημάτων της, συνεχίζοντας παράλληλα την εξέλιξη των ψηφιακών της υπηρεσιών.

Η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων επεκτείνεται και στην κυκλική οικονομία, μέσα από τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στις συσκευασίες, την ψηφιοποίηση διαδικασιών και τη συλλογή μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς ανακύκλωση. Μέσω της συνεργασίας της ACS με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., από το 2023 έως σήμερα έχουν συγκεντρωθεί στα καταστήματα της ACS Πανελλαδικά και με την υπηρεσία « Recycle IT, with a click » περισσότεροι από 53 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

Οι άνθρωποι και η κοινωνία στο επίκεντρο

Η βιώσιμη ανάπτυξη της ACS περιλαμβάνει και τη διαρκή επένδυση στους εργαζομένους της. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 4.230 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, αυξημένες κατά 38% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ συνεχίστηκαν πρωτοβουλίες για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί το εκτεταμένο δίκτυό της για να στηρίζει κοινωνικούς οργανισμούς και ευπαθείς ομάδες. Το 2025, η συνολική κοινωνική συνεισφορά της ανήλθε σε 365.056 ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 22.000 δωρεάν αποστολές, μεταφέροντας υλικά συνολικού βάρους άνω των 54 τόνων.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι συνεργασίες της ACS με οργανισμούς και φορείς όπως οι Make-A-Wish Ελλάδος, Humanity Greece, Φαιναρέτη, Όλοι Μαζί Μπορούμε, Χαμόγελο του Παιδιού/Amber Alert Hellas, GIVMED, Φαρμακοποιοί του Κόσμου, Γιατροί του Κόσμου, Ίδρυμα Χατζηγάκη, ΚΑΠΑ 3 (Κέντρο Καθοδήγησης Καρκινοπαθών), ΔΕΣΜΟΣ και ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» (Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών). Μέσα από αυτό το ευρύ δίκτυο συνεργασιών, η ACS αξιοποιεί την πανελλαδική παρουσία και την επιχειρησιακή της δυνατότητα για την υποστήριξη ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, την κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων και την ενίσχυση του έργου κοινωνικών οργανισμών σε όλη την Ελλάδα.

Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα

Οι επιδόσεις του 2025 αποτυπώνουν τη σταθερή πρόοδο της ACS στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της. Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία, την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και την υπεύθυνη επιχειρηματική ανάπτυξη, η εταιρεία συνεχίζει να πετυχαίνει τους όλο και υψηλότερους στόχους που θέτει.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται οι νέες επενδύσεις της, όπως η δημιουργία του νέου κέντρου διαλογής στη Θεσσαλονίκη και η περαιτέρω επέκταση του δικτύου ACS Smartpoint Locker, που ενισχύουν τις δυνατότητες εξυπηρέτησης και υποστηρίζουν πιο αποδοτικά μοντέλα διανομής.

Σήμερα, στη σύγχρονη αγορά των ταχυμεταφορών, σημασία δεν έχει μόνο να φτάνει μια αποστολή στον προορισμό της, αλλά και το αποτύπωμα που αφήνει κάθε διαδρομή.