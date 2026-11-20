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Το χρονοδιάγραμμα για την αυτόνομη εισαγωγή της Uni Systems στο ελληνικό χρηματιστήριο έδωσε η διοίκηση του ομίλου Quest κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, τοποθετώντας τις εξελίξεις για τα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου.

Στη συζήτηση για την επικείμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επαναγορά του 20% της ACS από τη γερμανική GLS, τα υψηλόβαθμα στελέχη δεν απέκλεισαν να πάρει μελλοντικά και η θυγατρική στις ταχυμεταφορές το δρόμο για το Euronext Athens «αν πάνε όλα καλά με το listing της Uni Systems».

Η συγκεκριμένη απάντηση δόθηκε σε ερώτηση για το εάν υφίστανται αντίστοιχες σκέψεις για αυτόνομη εισαγωγή και της ACS ή εάν θα εξεταστεί μια νέα πιθανή πώλησή της αργότερα μετά το πρόσφατο «no deal» της GLS.

Από τις ειδήσεις του call ήταν η απόφαση για την οριστική αποχώρηση του τομέα των εμπορικών δραστηριοτήτων από την αγορά της Ρουμανίας (που αφορούν κυρίως τη διανομή τεχνολογικών προϊόντων της Xiaomi), όπου αποδείχθηκαν ζημιογόνες και συνοδεύτηκαν από κάθετη πτώση των πωλήσεων λόγω της γενικότερης κρίσης που μαστίζει τη χώρα – μια εξέλιξη η οποία ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από το προηγούμενο τρίμηνο.

Στον αντίποδα, ο όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις του έχοντας ήδη δαπανήσει ποσό 35,548 εκατ. ευρώ στους πρώτους 9 μήνες του 2026. Από αυτό το ποσό, τα 28,8 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν για την απόκτηση ποσοστού 13% στη Fourlis και άλλα 6,8 εκατ. ευρώ στους υπόλοιπους τομείς. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα 4,1 εκατ. ευρώ, κατευθύνθηκαν για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου των smart lockers της ACS.

Για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής οικονομικής χρήσης, επίκεντρο των επόμενων επενδύσεων της Quest θα αποτελέσει η άσκηση του δικαιώματός της για την επαναγορά του 20% των μετοχών της ACS (ώστε να φτάσει πάλι στο 100% και να την ελέγχει πλήρως), με ποσό 37 εκατ. ευρώ και ισόποσο χρηματοοικονομικό όφελος (άλλων 37 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το αρχικό τίμημα για την πώληση του μεριδίου στην GLS, το φθινόπωρο του 2024 (74 εκατ. ευρώ).

Η αποεπένδυση δε από τον κλάδο της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας από ΑΠΕ, με την πώληση του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών σταθμών, υπαγορεύθηκε από τη στρατηγική της Quest να εστιάζει σε κερδοφόρες δραστηριότητες. Το ίδιο προφανώς ισχύει για το κομμάτι της εμπορικής παρουσίας στη Ρουμανία.

Στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές συμμετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος Απόστολος Γεωργαντζής, ο CFO Μάρκος Μπιτσάκος και ο IRO Αλέξανδρος Ρούστας.

Από 25% μέχρι 30%

Το πλάνο για την εισαγωγή της «ναυαρχίδας» του ομίλου Quest στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της πληροφορικής, της Uni Systems, στο Euronext Athens έχει ως χρονικό ορίζοντά του τις αρχές του 2027, μέσω της πώλησης μετοχών που κατέχει ο όμιλος σε ποσοστό όχι μικρότερο του ορίου διασποράς 25%, αλλά με maximum το 30%.

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της μητρικής Quest Συμμετοχών για την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς μέρους των υφιστάμενων μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της.

Η διοίκηση πιστεύει ότι με αυτή την κίνηση, θα καταφέρει να «ξεκλειδώσει» την «κρυμμένη» αξία της Uni Systems, που εξακολουθεί να παράγει αυξημένα έσοδα και κέρδη, το 50% των οποίων προέρχεται σταθερά από το εξωτερικό.

Το ανεκτέλεστο των συμβασιοποιημένων έργων της υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ -σε μόνιμη βάση-, ενώ πολλές είναι πλέον οι προσδοκίες και από τα νέα πεδία της αγοράς, με πρώτο αυτό της άμυνας (Defence Tech).

«Είχαμε το χρόνο να το σκεφτούμε. Η απόφασή μας αντανακλά τη στρατηγική μας να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για να καταστεί δυνατό να αναγνωρίσει η αγορά την πραγματική αξία της εταιρείας, της πιο σημαντικής μας θυγατρικής η οποία αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς. Κάτι που δεν συνέβη τα προηγούμενα χρόνια…», ήταν ένα από τα σχόλια των στελεχών στην παρατήρηση αναλυτή ότι παλαιότερα, πριν από 2-3 χρόνια, η απάντηση εκ μέρους του ομίλου για το ενδεχόμενο αυτόνομης εισαγωγής της Uni Systems στο Χρηματιστήριο ήταν αρνητική και συμπλήρωσαν ότι η διοίκηση δέχτηκε αιτήματα από χρηματιστηριακούς κύκλους και επενδυτές πριν προχωρήσει σε αυτή την απόφαση.

Ο CEO Απόστολος Γεωργαντζής σχολίασε πάντως ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση σε ποιο ύψος θα φτάσει η αποτίμηση της Uni Systems, κάτι που θα ξεκαθαρίσει αργότερα όπως είπε, «όταν θα πλησιάσουμε πιο κοντά προς την ημερομηνία εισαγωγής, ίσως τον Ιανουάριο».

«Μηδενίζει» στη Ρουμανία

Το «αντίο» της Quest από την προβληματική αγορά της Ρουμανίας συσχετίζεται μόνο με τις εμπορικές δραστηριότητες, που αποφέρουν ζημίες, καθώς ο όμιλος με επικεφαλής του και βασικό μέτοχο τον Θεόδωρο Φέσσα θα συνεχίζει να δίνει το «παρών» στη χώρα με τον κλάδο της πληροφορικής και την επιτυχημένη, επί σειρά ετών, πορεία της Uni Systems – μέσω θυγατρικής.

Σύμφωνα με τα διοικητικά στελέχη, η επίπτωση της εμπορικής δραστηριότητας στη Ρουμανία στα οικονομικά αποτελέσματα της Quest θα ελαχιστοποιηθεί, σχεδόν θα «μηδενιστεί», εντός του 2027 ενόψει της διακοπής της και ήδη ο τζίρος έχει μειωθεί ελεγχόμενα κατά 40% (με τις ζημίες του εννεαμήνου να αγγίζουν το 1,6 εκατ. ευρώ).

Υψηλές προσδοκίες υπάρχουν για την ACS, οι επενδύσεις στην οποία δεν σταματούν (σ.σ. το newmoney αποκάλυψε το επικαιροποιημένο business plan για επιπλέον επενδύσεις κοντά στα 40 εκατ. ευρώ έως το 2029).

Το καθαρό όφελος των 37 εκατ. ευρώ περίπου από την επαναγορά του 20% της ACS από την GLS δεν θα εμφανιστεί στα κέρδη χρήσεως του 2026, όπως αναφέρθηκε, αλλά θα επηρεάσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Για το ενδεχόμενο πώλησης της ACS σε άλλον υποψήφιο επενδυτή, η απάντηση είναι ότι η Quest αντιμετωπίζει όλες τις εταιρείες της ως μακροπρόθεσμος επενδυτής.

Διαχρονικά όμως εξετάζονται διάφορες προτάσεις για όλες τις θυγατρικές και αν προταθεί το απαιτούμενο τίμημα η ηγεσία του ομίλου θα μπει σε συζητήσεις.

Προσδοκίες για τη Fourlis

Για τη μετοχική συμμετοχή στη Fourlis (13%) διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει πλάνο για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών «ούτε κάτι άλλο».

Αντίθετα, οι κινήσεις που πραγματοποιούνται από τη διοίκηση για την αναδιάρθρωσή της δημιουργούν αισιοδοξία για την αύξηση της αξίας της και για την απόδοση της επένδυσης του ομίλου Quest σε αυτήν (μιας long term επένδυσης, σύμφωνα με τις οικονομικές του καταστάσεις για το εννεάμηνο).

Γενικότερα, η πρόβλεψη για το 2027 μιλά για μια θετική χρονιά, για πολλούς λόγους, όπως επισήμανε ο κ. Γεωργαντζής, με έναν από αυτούς ότι ο όμιλος θα κάνει focus σε κερδοφόρες δραστηριότητες. «Πολύ καλή περίοδος», χαρακτηρίστηκε συνολικά το εννεάμηνο για τον όμιλο.

Για τη διεθνή παρουσία του, λόγω της επικείμενης διακοπής της εμπορικής παρουσίας στη Ρουμανία, η διοίκηση εξήγησε ότι υπάρχει δραστηριότητα και εκεί και σε πολλές χώρες με τον κλάδο της πληροφορικής, όπως και σε Κύπρο και Μάλτα με τις εμπορικές εταιρείες.

* Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2026 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις 1,128 δισ. ευρώ, κέρδη EBITDA 78 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 54 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά από φόρους 42,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές 38,4 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις 10,7%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 5,7%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 5,5%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (EAT) 14,7%.

Σε σύγκριση μόνο των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, το εννεάμηνο του 2026 επιτεύχθηκε αύξηση στις πωλήσεις 11,5%, στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 16,2%, στα κέρδη προ φόρων (EBT) 15,5%, και στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές (EAT & NCI) 26,6%.

Το net cash του ομίλου φτάνει τα 65,9 εκατ. ευρώ και η συνολική ρευστότητα ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ.