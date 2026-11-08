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Η εγχώρια αγορά των ταχυμεταφορών μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τη «μάχη» των «έξυπνων» θυρίδων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους βασικούς «παίκτες» της – και όχι μόνο αυτή.

Οι επενδύσεις σε δίκτυα, στο last mile και τις υποδομές αποτελούν ένα από τα κύρια κομμάτια της ανάπτυξης του κλάδου, ωστόσο συνοδεύονται και από σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα, που κρατούν σε μόνιμη εγρήγορση διοικήσεις και στελέχη.

Οι συσχετισμοί των δυνάμεων δεν αλλάζουν εύκολα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, αυτονόητα η προσοχή στρέφεται στην επόμενη μέρα εταιρειών όπως ο leader στον τομέα των κούριερ και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η ACS, αλλά και ο αρχαιότερος οργανισμός όλων στην Ελλάδα, τα ΕΛΤΑ, που εξακολουθούν να προσπαθούν για το «come back», μέσα από την υλοποίηση ενός νέου πλάνου – μετά τις αποτυχίες των προηγούμενων.

Ξεχωριστό –και διαφορετικό- κεφάλαιο θεωρείται η Skroutz, η οποία προετοιμάζεται με για το… μέλλον της με νέες κινήσεις στον απόηχο του φετινού Big Deal για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της από την Blackstone, με πωλητή το mega fund της CVC, με βάση μια αποτίμηση-μαμούθ 635 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, και οι άλλοι ανταγωνιστές των προαναφερόμενων ανακοινώνουν τα δικά τους φιλόδοξα σχέδια, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ενημέρωση που παρείχε η Box Now για τα νέα εγχειρήματά της.

Μεγάλες συμφωνίες, διεθνούς επιπέδου (που άλλες πραγματοποιήθηκαν, άλλες δεν ολοκληρώθηκαν τελικά), business plans με budgets πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αθροιστικά, συμμαχίες ισχυρών «παικτών» αν και… ανταγωνιστών (όπως αυτές των ACS- Skroutz και ΕΛΤΑ-BOX NOW), αλλά και συνεργασίες με tech experts του εξωτερικού, συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό, με φόντο τους θετικούς ρυθμούς που καταγράφονται στην πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα πλάνα ACS και ΕΛΤΑ

Πριν από μερικά 24ώρα ανακοινώθηκε ότι η γερμανική GLS δεν ασκεί οριστικά το δικαίωμά της για την εξαγορά του υπολοίπου 80% της ACS, θυγατρικής του ομίλου Quest, με μη καταβολή του προσυμφωνημένου τιμήματος των –επιπλέον- 296 εκατ. ευρώ, με την μητρική να προχωρά από την πλευρά της στην επαναγορά του 20% που είχε πωληθεί αρχικά (το φθινόπωρο του 2024) στους μέχρι πρότινος υποψήφιους αγοραστές, με το «μισό» ποσό των 74 εκατ. ευρώ, άρα 37 εκατ. ευρώ – και με όφελος άλλων 37 εκατ. ευρώ.

Η Quest υλοποιεί – για την ακρίβεια, δεν το διέκοψε ποτέ- επενδυτικό πλάνο 50+50 εκατ. ευρώ για την ACS, τόσο σε υποδομές και νέες τεχνολογίες όσο και για την περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της, με στόχο να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών και να αυξήσει τις πωλήσεις και το μερίδιό της, το οποίο υπερβαίνει το 25%.

Τα 50 εκατ. ευρώ είχαν επενδυθεί, υπενθυμίζεται, έως τα εγκαίνια του logistics hub της Αθήνας, με άλλα 50 εκατ. ευρώ να προγραμματίζονται, τότε, σε βάθος πενταετίας…

Η έναρξη της λειτουργίας του υπερσύγχρονου Κέντρου Διαλογής της ACS στην περιοχή του Αιγάλεω, φθινόπωρο του 2023, θεωρήθηκε ορόσημο, με το βάρος να πέφτει έκτοτε –ανάμεσα σε άλλα- στην επέκταση του δικτύου των smart lockers.

Όπως αναφέρθηκε στην οικονομική έκθεση του πρώτου εξαμήνου του 2026, η ACS σε αυτό το διάστημα συνέχισε την αναβάθμιση των μηχανογραφικών της υποδομών και νέων λύσεων για τους πελάτες της, με τα ACS Smartpoint Lockers της (αυτοματοποιημένα σημεία παραδόσεων) να ξεπερνούν τα 1.500, με πρόβλεψη για 3.000 και στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών του e-commerce και μεγαλύτερη χρήση των παραδόσεων ΟΟΗ (Out Of Home) με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά αυτή. Στοιχεία που πρόκειται να επικαιροποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα…

Τα ΕΛΤΑ θυμήθηκαν λίγο… αργά να εκσυγχρονιστούν για να μπορέσουν να «βγουν» από τα προβλήματα των τελευταίων ετών, να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να επανέλθουν (κάποια στιγμή) σε κερδοφόρες χρήσεις – εν αναμονή των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2025. Η σημερινή διοίκηση δείχνει να έχει λάβει τα μηνύματα της εποχής, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την αποκάλυψη της νέας συνεργασίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων εντός του 2026 με την ισραηλινών συμφερόντων startup Wonderful (έναν «μονόκερο» με αποτίμηση 5 δισ. δολ., που αναπτύσσει AI agents για μεγάλες επιχειρήσεις), με αντικείμενό της την 24ωρη αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση για τον εντοπισμό δεμάτων.

Πέρα από τη συμφωνία αυτή, τα ΕΛΤΑ υλοποιούν ένα νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο για την περίοδο 2026-2030, που περιλαμβάνει 7 στρατηγικούς άξονες, με όραμα, όπως τονίστηκε από τα υψηλόβαθμα στελέχη τους, τη μετάβασή τους σε μια σύγχρονη εταιρεία υπηρεσιών, logistics και εμπορικών δραστηριοτήτων. Το νέο μοντέλο προβλέπει τον μετασχηματισμό του πανελλαδικού δικτύου τους σε μια πολυκαναλική πλατφόρμα εξυπηρέτηση, με 1.036 καταστήματα και πρακτορεία ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier να αξιοποιούνται ως σημεία παραλαβής και παράδοσης δεμάτων.

Πλήγμα από Ασία –Αποστολές από lockers

Απόλυτα ενεργή στη «σκακιέρα» των ταχυμεταφορών στην Ελλάδα δηλώνει και η BOX NOW, μέλος του Emma Capital Group, ενός διεθνούς επενδυτικού ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, μέσα από επιτυχημένες επενδύσεις όπως ο ΟΠΑΠ και η Profarm.

Με παρουσία σε πέντε χώρες, ο όμιλος εξελίσσεται σε έναν σημαντικό περιφερειακό παίκτη στον κλάδο των παραδόσεων εκτός κατοικίας (out-of-home delivery), με την Ελλάδα να παραμένει το διοικητικό κέντρο του με τις λειτουργίες marketing, πωλήσεων, τεχνολογίας και operations να συντονίζονται κεντρικά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στις επιμέρους αγορές.

Την εβδομάδα που πέρασε, η διοίκηση είπε ότι το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί με 65 εκατ. δέματα σε επίπεδο ομίλου, εκ των οποίων τα 40 εκατ. στην Ελλάδα και για το 2027 ο πήχης τοποθετείται στα 100 εκατ. δέματα συνολικά.

Το νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο διαμετακομιστικό κέντρο στον Ασπρόπυργο, επιφάνειας 12.000 τ.μ., προγραμματίζεται δε να λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2027.

Ταυτόχρονα, με ένα δυναμικό επενδυτικό πλάνο που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ, η BOX NOW έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα δίκτυα Αυτόματων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων στην Ελλάδα, με 270.000 θυρίδες σε 2.500 σημεία και στόχο τις 300.000 έως το τέλος του 2026 και τις 400.000 το 2027. Πλήγμα επήλθε πάντως από την υποχώρηση των αποστολών από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία, προσεγγίζει το 50% – που προφανώς επηρεάζει και άλλους «παίκτες».

Στη «μάχη» πέφτει δυνατά και η Skroutz, που συμπορεύεται πλέον με την Blackstone. Το δημοφιλές marketplace λάνσαρε μάλιστα αυτές τις ημέρες τη νέα υπηρεσία χρηματοδότησης Skroutz Funding η οποία προσφέρει άμεση ρευστότητα σε επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Στο core αντικείμενό της, διεύρυνε τις παροχές της, μέσα από τη νέα υπηρεσία “Στείλε δέμα από την Skroutz Last Mile”.

Μέσω του εκτενούς και διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου Skroutz Points, που προσεγγίζει τις 120.000 θυρίδες σε 2.000+ σημεία (Skroutz Point) σε όλη την Ελλάδα, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να στέλνουν δέματα απευθείας από θυρίδα σε θυρίδα. Οι αποστολές από locker σε locker ανάγονται ήδη σε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για τις εταιρείες του κλάδου (Skroutz vs BOX NOW)…