Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο χρόνια αναμονής στην υπόθεση της ACS οδήγησαν τελικά σε μια μεγάλη ανατροπή: η εταιρεία leader της ελληνικής αγοράς στον κλάδο των ταχυμεταφορών παραμένει στον όμιλο Quest, καθώς η πολυεθνική GLS αποφάσισε – για τους δικούς της λόγους- να μην προχωρήσει στην ολοκλήρωση της πλήρους εξαγοράς της, ενός deal που θα της κόστιζε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η επόμενη μέρα; Η ηγεσία της Quest δεν αλλάζει φιλοσοφία και στρατηγική.

«Kρατάει» την ACS, μια θυγατρική η οποία έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη αξία και εξακολουθεί να «χτίζει» επάνω της. Να επενδύει και να την αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς

«Στην ACS επενδύουμε συστηματικά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πολυκαναλικού δικτύου εξυπηρέτησης, που συνδυάζει την εκτεταμένη φυσική μας παρουσία με τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής και τις σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερες επιλογές παράδοσης και μεγαλύτερη ευελιξία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν πώς, πού και πότε θα εξυπηρετηθούν. Για εμάς, κάθε επένδυση έχει ουσιαστική αξία όταν μεταφράζεται σε καλύτερη εξυπηρέτηση και αναβαθμισμένη εμπειρία για τον πελάτη», μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο CEO του ομίλου Quest, Απόστολος Γεωργαντζής, στον απόηχο των πολύ πρόσφατων γεγονότων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newmoney, σχετικά με το πλάνο που βρίσκεται σε εξέλιξη, η ανάπτυξη του δικτύου των ACS Smartpoint Locker αποτελεί μία από τις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες της εταιρείας. Μέχρι σήμερα μάλιστα έχουν επενδυθεί περίπου 17 εκατ. ευρώ, σε αυτόν τον τομέα, στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια επένδυση που -σύμφωνα με πηγές της διοίκησης- ανταποκρίνεται στις νέες συνήθειες των καταναλωτών και παράλληλα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση της διανομής. Διότι, η συγκέντρωση περισσότερων αποστολών σε αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου, ιδιαίτερα στο «τελευταίο μίλι».

Η αυξανόμενη χρήση των locker επιβεβαιώνει αυτή την κατεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο 8μηνο του 2026 οι παραδόσεις μέσω locker διπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο τους στην αγορά των ταχυμεταφορών.

Το δίκτυο των ACS Smartpoint Locker, αριθμεί πλέον περισσότερα από 1.750 εγκατεστημένα locker πανελλαδικά, ενώ σε συνεργασία με τη Skroutz ξεπερνούν τα 3.000 σημεία.

Στόχος της είναι να φτάσει τα 5.000 σημεία σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με ένα εκτεταμένο φυσικό δίκτυο με περισσότερα από 350 σημεία εξυπηρέτησης στην Ελλάδα.

Η ανάπτυξη των locker λειτουργεί συμπληρωματικά με το δίκτυο καταστημάτων, ενισχύοντας το πολυκαναλικό μοντέλο εξυπηρέτησης της ACS.

Η ACS διαφοροποιείται παρέχοντας πολλαπλές επιλογές παράδοσης:

στην πόρτα του πελάτη,

σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης,

στο διευρυμένο δίκτυο των locker της.

Νέο hub στη Θεσσαλονίκη

Σε επίπεδο εγκαταστάσεων, μετά τη λειτουργία του νέου και βιοκλιματικού κέντρου διαλογής στο Αιγάλεω (σ.σ. με προϋπολογισμό που ξεπέρασε τα 50 εκατ. ευρώ) τα τελευταία χρόνια, το οποίο ενίσχυσε σημαντικά τη δυναμικότητα και την παραγωγικότητα της ACS, από τον Οκτώβριο του 2023 που έγιναν τα εγκαίνιά του, ο επενδυτικός σχεδιασμός της εταιρείας συνεχίζεται με έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών της.

Σημαντικό έργο για την προσεχή περίοδο θεωρείται η δημιουργία νέου hub στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού περίπου 25 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων διαλογής και διακίνησης αποστολών στη Βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση του hub της Αθήνας, με προϋπολογισμό περίπου 6 εκατ. ευρώ, καθώς και επενδύσεις άνω των 8 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου locker. Συνολικά, το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα υπερβαίνει τα 39 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα το 2029.

Ταυτόχρονα με τις επενδύσεις σε υποδομές, η ACS συνεχίζει να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες στην καθημερινή της λειτουργία, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στη σταδιακή ενεργοποίηση ενός νέου AI Voice Bot στα καταστήματα του δικτύου της στην Ελλάδα, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων των πελατών και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους.

Επιπλέον, συνεχίζει να επενδύει και στην καινοτομία, εξελίσσοντας την ψηφιακή βοηθό ACiStant και το ACS Mobile App, προσφέροντας στους πελάτες περισσότερες δυνατότητες ενημέρωσης, διαχείρισης των αποστολών τους και εξυπηρέτησης με μεγαλύτερη ευελιξία, σε 24ωρη βάση.

Μερίδιο 34% – Διεθνής παρουσία

Η ACS διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ταχυμεταφορών. Το μερίδιό της ανέρχεται περίπου σε 25% στο σύνολο της αγοράς courier (σ.σ. συμπεριλαμβάνονται και οι ξένες εταιρείες) και 34% στις εγχώριες ταχυμεταφορές, δηλαδή στις αποστολές εσωτερικού.

Η θέση αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από την 45χρονη παρουσία της στον κλάδο, την πανελλαδική κάλυψη του δικτύου της και τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου αποστολών.

Σε μια αγορά που εξελίσσεται μαζί με το ηλεκτρονικό εμπόριο, η διατήρηση αυτής της θέσης απαιτεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνεχή προσαρμογή στις αυξανόμενες ανάγκες για ταχύτητα, αξιοπιστία και ευελιξία.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, όταν οι πωλήσεις της ACS αυξήθηκαν κατά 8,4% και τα κέρδη προ φόρων κατά 13,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πέρα από την ελληνική αγορά, η ACS διαθέτει οργανωμένη παρουσία στην Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, με φυσικά καταστήματα και τοπικά δίκτυα εξυπηρέτησης.

Η δραστηριότητά της στις συγκεκριμένες αγορές επιτρέπει την εξυπηρέτηση τόσο των τοπικών αναγκών όσο και των αποστολών μεταξύ των χωρών αυτών και της Ελλάδας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει στον κλάδο των ταχυμεταφορών.

Επιπλέον, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες ταχυμεταφορών, η ACS προσφέρει υπηρεσίες αποστολών προς και από προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, καλύπτοντας τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα.

Το deal με τη Skroutz Last Mile

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατεύθυνσης που ακολουθεί η ACS αποτελεί η στρατηγική συνεργασία της με τη Skroutz Last Mile, η οποία ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Μέσα από τη συμπληρωματική αξιοποίηση των δικτύων ACS Smartpoint Locker και Skroutz Point, διευρύνονται οι διαθέσιμες επιλογές παραλαβής για τους καταναλωτές, ενώ αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι υποδομές των δύο δικτύων.

Η συνεργασία αντανακλά, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά των ταχυμεταφορών, όπου οι εναλλακτικοί τρόποι παράδοσης και η δυνατότητα επιλογής από τον καταναλωτή αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ACS συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία και μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με τη GLS. Η απόφαση της γερμανικής εταιρείας να μην ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου 80% της ACS οδήγησε τον όμιλο Quest στην άσκηση του προβλεπόμενου δικαιώματος επαναγοράς του 20% που κατέχει η GLS, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου 2026.

Η ACS συνεχίζει, επομένως, να υλοποιεί έναν σχεδιασμό που έχει ήδη δρομολογηθεί, αξιοποιώντας τις επενδύσεις των τελευταίων ετών και προχωρώντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της…