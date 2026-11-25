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Μια νέα επενδυτική ευκαιρία αναδύεται στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, καθώς παλιοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αποκτούν προοπτικές αξιοποίησης ως χώροι ανάπτυξης data centers.

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες ενέργειας αναζητούν τρόπους να αξιοποιήσουν ανενεργές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα: υφιστάμενες συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η γερμανική Uniper, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρώτη συμφωνία αξιοποίησης παλιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών.

Δέκα εγκαταστάσεις σε τέσσερις χώρες

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Uniper έχει επιλέξει 10 ανενεργές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία και στην Ολλανδία, οι οποίες θα μπορούσαν να προσελκύσουν επενδυτές σε data centers.

Η εταιρεία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία πώλησης ή εκμίσθωσης μίας εγκατάστασης, ενώ διεξάγει προχωρημένες συζητήσεις για δύο ακόμη.

Η στρατηγική επιτρέπει στην Uniper να δημιουργήσει νέα αξία από περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για ηλεκτροπαραγωγή, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των data centers ενισχύει τη ζήτηση για ενέργεια.

Το ηλεκτρικό δίκτυο ως επενδυτικό πλεονέκτημα

Η πρόσβαση σε επαρκή ηλεκτρική ισχύ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη νέων data centers.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η αναμονή για νέες συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φτάσει από δύο έως δέκα χρόνια.

Αντίθετα, οι παλιοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής διαθέτουν συχνά ήδη ισχυρές συνδέσεις, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Η Uniper διαθέτει περίπου 700 MW εξασφαλισμένης ισχύος σύνδεσης σε ανενεργές εγκαταστάσεις, ποσότητα που θα μπορούσε να υποστηρίξει περίπου επτά μεγάλα data centers τύπου hyperscale ή 70 μικρότερες μονάδες.

Αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι αντίστοιχες υποδομές μπορούν να αποτιμώνται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ ανά MW. Με βάση αυτή την αναλογία, οι συνδέσεις της Uniper θα μπορούσαν να έχουν δυνητική αξία 700 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ενδεικτική εκτίμηση και όχι για επιβεβαιωμένο τίμημα συναλλαγής.

Επενδύσεις 6 δισ. ευρώ στον μετασχηματισμό

Η νέα δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της Uniper.

Η εταιρεία, που διασώθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση το 2022 μετά τη διακοπή των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου, σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 6 δισ. ευρώ έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευέλικτες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, νέες ενεργειακές υποδομές και δραστηριότητες που συνδέονται με τα data centers.

Παράλληλα, η Uniper επενδύει σε υδροηλεκτρική, αιολική και ηλιακή ενέργεια, διαφοροποιεί τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και σχεδιάζει τη σταδιακή απόσυρση των μονάδων άνθρακα.

Μια τάση που επεκτείνεται στην Ευρώπη

Η Uniper δεν είναι η μόνη ενεργειακή επιχείρηση που αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία.

Η γερμανική RWE εξετάζει αντίστοιχα σχέδια σε 10 εγκαταστάσεις, με συνολική ισχύ σύνδεσης περίπου 3 GW.

Το 2025 πούλησε πρώην σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Amazon, έναντι 203 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η βρετανική Drax σχεδιάζει την ανάπτυξη data center στον χώρο του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της στο Γιορκσάιρ.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι η επαναχρησιμοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων εξελίσσεται σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τις εταιρείες ενέργειας δημιουργούνται πρόσθετες πηγές εσόδων, ενώ οι επενδυτές σε ψηφιακές υποδομές αποκτούν πρόσβαση σε τοποθεσίες με σημαντικά τεχνικά πλεονεκτήματα.

Η νέα αξία των παλιών υποδομών

Η μετατροπή ενός ανενεργού σταθμού σε χώρο ανάπτυξης data center δεν είναι αυτόματη. Εξαρτάται από τη χωροθέτηση, τη διαθέσιμη ισχύ, τις τεχνικές απαιτήσεις και το επενδυτικό κόστος.

Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια από την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες αξιοποίησης υφιστάμενων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων.

Για την ευρωπαϊκή οικονομία, η τάση συνδέει δύο μεγάλες μεταβολές: τον μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Έτσι, εγκαταστάσεις που ολοκλήρωσαν τον αρχικό κύκλο λειτουργίας τους μπορούν να αποκτήσουν νέα παραγωγική και επενδυτική αξία, υποστηρίζοντας τις τεχνολογικές υποδομές του μέλλοντος.