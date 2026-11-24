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Στη θέση όπου επί δεκαετίες χτυπούσε η καρδιά της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, η ΔΕΗ σχεδιάζει να αναπτύξει μια από τις μεγαλύτερες ψηφιακές υποδομές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, φιλοδοξώντας να μετατρέψει τη Δυτική Μακεδονία σε κόμβο της νέας οικονομίας των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού για το μεγάλο data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, για το οποίο η ΔΕΗ έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS), αποκαλύπτει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των 737 σελίδων, που εκπονήθηκε από την εταιρεία Σαμαράς & Συνεργάτες και φέρει ημερομηνία Νοεμβρίου 2026.

Η μελέτη περιγράφει αναλυτικά την αρχιτεκτονική του έργου, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια και νερό, τις δυνατότητες αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας προς όφελος των γειτονικών κοινοτήτων, αλλά και τις προβλέψεις για τη μελλοντική επέκταση της επένδυσης σε δυναμικότητα έως 1 GW.

Πρόκειται για ένα κέντρο δεδομένων με ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 240 MW (IT) και συνολική μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύ 300 MW, το οποίο θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου 450 στρεμμάτων, αξιοποιώντας τις υποδομές του λιγνιτικού σταθμού του Αγίου Δημητρίου.

Η συμφωνία με την Amazon και οι «ρουκέτες» Τραμπ

Η ωρίμανση του σχεδιασμού για το μεγάλο data center της ΔΕΗ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική πολιτική για τις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές δημιουργεί νέα ερωτήματα για τη διεθνή ανάπτυξη του κλάδου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Παρασκευή με την επιβολή «τσουχτερού φόρου» στις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων εκτός αμερικανικού εδάφους, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που επενδύουν σε υποδομές υπολογιστικού νέφους και τεχνητής νοημοσύνης στο εξωτερικό.

Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό project, καθώς η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη της πρώτης φάσης του έργου, ισχύος 300 MW. Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει ότι η αμερικανική εξαγγελία έχει αποκτήσει συγκεκριμένη νομοθετική μορφή ή ότι επηρεάζει τη σχεδιαζόμενη συνεργασία στην Κοζάνη.

Από την πλευρά της ΔΕΗ, ο σχεδιασμός προχωρά με συγκεκριμένα ορόσημα. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η εταιρεία αναμένει την οριστικοποίηση των όρων σύνδεσης του data center με το ηλεκτρικό σύστημα τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με την AWS για την τελική συμφωνία που αφορά την πρώτη φάση του έργου εξελίσσονται, σύμφωνα με τη διοίκηση, πολύ θετικά. Σε ό,τι αφορά τη μεγαλύτερη επένδυση του 1 GW, ο χρονικός ορίζοντας για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Amazon διατηρεί δικαίωμα πρώτης επιλογής για την επέκταση έως τα τέλη Μαΐου του 2027, μετά την παρέλευση των οποίων η ΔΕΗ θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Η συνεργασία με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό αποτελεί καθοριστική παράμετρο για την υλοποίηση της επένδυσης, συνδέοντας την αξιοποίηση των λιγνιτικών υποδομών της ΔΕΗ με τη φρενήρη ανάπτυξη των data centers διεθνώς.

Τέσσερα κτίρια με 20 αίθουσες δεδομένων

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων πανομοιότυπων κτιρίων, καθένα από τα οποία θα φιλοξενεί πέντε αίθουσες διακομιστών (Data Halls), ισχύος 12 MW η καθεμία. Η συνολική ισχύς του εξοπλισμού πληροφορικής ανά κτίριο θα ανέρχεται σε 60 MW, με το συγκρότημα να διαθέτει συνολικά 20 αίθουσες δεδομένων.

Η επιφάνεια δόμησης των τεσσάρων κύριων κτιρίων θα φτάνει τα 77.360 τετραγωνικά μέτρα, ενώ μαζί με τον υπαίθριο εξοπλισμό η συνολική επιφάνεια κάλυψης θα ανέρχεται σε 111.640 τετραγωνικά μέτρα.

Η εγκατάσταση σχεδιάζεται ως κέντρο δεδομένων τύπου συστέγασης (co-location), υβριδικής μορφής, με δυνατότητα υποστήριξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Θα φιλοξενεί διακομιστές, δικτυακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, διαθέτοντας τις απαραίτητες υποδομές ηλεκτροδότησης, ψύξης, φυσικής ασφάλειας και δικτυακής συνδεσιμότητας.

Πώς ανοίγει ο δρόμος για το 1 GW

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο σχεδιασμός δεν εξαντλείται στην πρώτη φάση της επένδυσης. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, έχει υιοθετηθεί ένα αρθρωτό μοντέλο ανάπτυξης (modular), με τη χρήση προκατασκευασμένων ενοτήτων εξοπλισμού, που επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία των ήδη ανεπτυγμένων υποδομών.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν περιορίζεται στην αρχική φάση του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας περιβαλλοντικής μελέτης, αλλά επεκτείνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του γηπέδου.

Έχουν ήδη προβλεφθεί οι αναγκαίοι διάδρομοι και τα περιθώρια για τη μελλοντική, σταδιακή επέκταση του συγκροτήματος έως 1 GW εντός του γηπέδου του Αγίου Δημητρίου. Ο τελικός βαθμός αξιοποίησής τους θα εξαρτηθεί, όπως επισημαίνεται στη ΜΠΕ, από τις μελλοντικές αποφάσεις της ΔΕΗ και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι ενεργειακές ανάγκες και ο ρόλος των ΑΠΕ

Σε συνθήκες πλήρους φόρτισης του εξοπλισμού πληροφορικής, το data center εκτιμάται ότι θα καταναλώνει περίπου 2,33 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος των ενεργειακών απαιτήσεων της επένδυσης.

Το 90,3% της κατανάλωσης θα αφορά τη λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής και το υπόλοιπο 9,7% τα συστήματα ψύξης, τις ηλεκτρολογικές απώλειες και τις λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Η ηλεκτροδότηση σχεδιάζεται να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου υποσταθμού υπερυψηλής τάσης 400 kV του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Δημήτριο, με την κατασκευή τεσσάρων νέων υπόγειων καλωδιακών γραμμών και την εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών.

Για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του συγκροτήματος προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση 144 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών diesel, εκ των οποίων τα 12 θα είναι εφεδρικά, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων συμπίπτει με τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Δυτικής Μακεδονίας και τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ του 2026, τα οποία επικαλείται η μελέτη, στην περιοχή λειτουργούν περίπου 2,9 GW αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, ενώ έχουν χορηγηθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης για επιπλέον 3,4 GW.

Η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς του data center αντιστοιχεί περίπου στο 5% αυτού του συνολικού δυναμικού των 6,3 GW. Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι μελετητές εκτιμούν ότι η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να προκαλέσει δυσανάλογη πίεση στο εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης ούτε συμφόρηση των γραμμών μεταφοράς της περιοχής.

Νερό από τη λίμνη Πολυφύτου

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για τη λειτουργία των μεγάλων κέντρων δεδομένων διεθνώς είναι η κάλυψη των αναγκών ψύξης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής κατανάλωσης όσο και σε επίπεδο διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Στην περίπτωση του Αγίου Δημητρίου έχει επιλεγεί ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει την αερόψυξη με την άμεση υγρή ψύξη του εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας.

Οι συνολικές ανάγκες της εγκατάστασης σε νερό υπολογίζονται σε περίπου 208.540 κυβικά μέτρα ετησίως, εκ των οποίων τα 203.260 κυβικά μέτρα θα χρησιμοποιούνται για την ψύξη.

Η κάλυψη των αναγκών αυτών θα γίνεται από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου, μέσω του υφιστάμενου συστήματος υδροδότησης και της μονάδας επεξεργασίας νερού του λιγνιτικού σταθμού.

Επιπλέον, περίπου 5.250 κυβικά μέτρα ετησίως θα προέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΥΑ Κοζάνης για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και των λοιπών χρήσεων.

Η μελέτη εξετάζει και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία του έργου, εκτιμώντας ότι με ορίζοντα το 2060 η ετήσια κατανάλωση νερού για την ψύξη θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπου 300.000 κυβικά μέτρα λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας.

Η προοπτική θέρμανσης των γειτονικών κοινοτήτων

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος του σχεδιασμού αφορά τη δυνατότητα αξιοποίησης της θερμότητας που παράγεται από τη λειτουργία των διακομιστών και η οποία, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα απορριπτόταν στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της μελέτης, η εγκατάσταση θα μπορούσε να διαθέτει στο όριο του γηπέδου θερμική ισχύ 93,91 MW, με δυνατότητα παροχής περίπου 822.617 MWh θερμικής ενέργειας ετησίως, σε θερμοκρασία περίπου 41 βαθμών Κελσίου.

Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί προοπτικές ενεργειακής αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας από τις όμορες κοινότητες, σε μια περιοχή όπου η σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έχει καταστήσει κρίσιμο ζήτημα την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών θέρμανσης.

Η αξιοποίηση της θερμότητας προϋποθέτει, ωστόσο, την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών για τη μεταφορά και τη χρήση της.

Γιατί δεν εξετάστηκε άλλη θέση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αιτιολόγηση της χωροθέτησης του έργου, καθώς στο πλαίσιο της ΜΠΕ δεν εξετάστηκε άλλη συγκεκριμένη εναλλακτική θέση για την εγκατάσταση του data center. Η επιλογή του Αγίου Δημητρίου χαρακτηρίζεται από τους μελετητές ως de facto και στηρίζεται στον συνδυασμό διαθέσιμων ενεργειακών και τεχνικών υποδομών, ήδη διαμορφωμένης βιομηχανικής γης και αναπτυξιακών αναγκών της περιοχής.

Καθοριστικό πλεονέκτημα αποτελεί η εγγύτητα στον υφιστάμενο υποσταθμό υπερυψηλής τάσης 400 kV του ΑΔΜΗΕ, μέσω του οποίου διοχετευόταν ιστορικά στο ηλεκτρικό σύστημα ισχύς άνω των 1.550 MW.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μια διαφορετική χωροθέτηση θα απαιτούσε την κατασκευή από μηδενική βάση νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης, ενδεχομένως πολλών χιλιομέτρων, και πιθανή επέκταση του υποσταθμού σύνδεσης. Μια τέτοια επιλογή θα συνεπαγόταν πρόσθετες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, αλλά και μια πολυετή διαδικασία αδειοδότησης, εξασφάλισης γης και δικαιωμάτων διέλευσης.

Στα πλεονεκτήματα της επιλεγμένης θέσης συγκαταλέγονται επίσης οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, οι οποίες περιορίζουν την ανάγκη ανάπτυξης νέων υποδομών, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικής γης, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη νέων φυσικών ή αγροτικών εκτάσεων.

Πέρα από τα τεχνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, η επιλογή του Αγίου Δημητρίου συνδέεται και με την ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης της Δυτικής Μακεδονίας, μιας περιοχής που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της απολιγνιτοποίησης.

Κατασκευή σε 24 μήνες και λειτουργία όλο το εικοσιτετράωρο

Η ΜΠΕ προβλέπει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής 24 μηνών, το οποίο θα εξειδικευτεί στα επόμενα στάδια ωρίμανσης της μελέτης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές, εν μέρει αλληλεπικαλυπτόμενες φάσεις, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο τμηματικής ανάπτυξης των επιμέρους κτιρίων αντί της ταυτόχρονης κατασκευής ολόκληρου του συγκροτήματος.

Το κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνει την προετοιμασία του γηπέδου, τις χωματουργικές εργασίες και τις θεμελιώσεις, τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, την ανέγερση των κτιρίων, την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την κατασκευή των δικτύων υποδομής και τις δοκιμές πριν από τη θέση του έργου σε λειτουργία.

Μετά την ολοκλήρωσή του, το κέντρο δεδομένων θα λειτουργεί αδιάλειπτα, σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, με προσωπικό που θα εργάζεται σε βάρδιες.

Έως 2.500 εργαζόμενοι στην κατασκευή και 400 μόνιμες θέσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η μελέτη στο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης, σε μια περιοχή που καλείται να διαχειριστεί την απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδημάτων από τη συρρίκνωση της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Κατά την περίοδο κατασκευής του έργου εκτιμάται ότι θα απασχολούνται κατά μέσο όρο περίπου 1.500 εργαζόμενοι, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 2.500 στην αιχμή των εργασιών.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος προβλέπεται η δημιουργία περίπου 400 μόνιμων θέσεων εργασίας. Από αυτές, περίπου 100 θα αφορούν διοικητικό και τεχνικό προσωπικό γραφείων και 300 εργαζομένους σε βάρδιες.

Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες σχεδιαζόμενες επενδύσεις της ΔΕΗ στην περιοχή, η μελέτη εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν συνολικά περίπου 5.000 θέσεις εργασίας στην αιχμή της κατασκευής των έργων και περίπου 800 μόνιμες θέσεις κατά τη λειτουργία τους.

Πέραν της άμεσης απασχόλησης, οι μελετητές προσβλέπουν σε πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιφερειακή οικονομία, μέσω της ανάθεσης εργασιών σε τοπικούς υπεργολάβους, της προμήθειας κατασκευαστικών υλικών, της αυξημένης ζήτησης για στέγαση, εστίαση, μεταφορές και άλλες υπηρεσίες, αλλά και της ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Για τη Δυτική Μακεδονία, το στοίχημα της επένδυσης υπερβαίνει τη δημιουργία μιας μεγάλης ψηφιακής υποδομής. Συνδέεται με τη δυνατότητα της περιοχής να αξιοποιήσει το ενεργειακό και βιομηχανικό κεφάλαιο που συσσωρεύτηκε επί δεκαετίες γύρω από τη λιγνιτική δραστηριότητα, διεκδικώντας πλέον θέση στον διεθνή χάρτη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομία των δεδομένων.