Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, ενισχύοντας τις επενδύσεις σε data centers. Παράλληλα, όμως, αυξάνεται και η κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας επιτακτική την ανάπτυξη αποδοτικότερων υποδομών.

Στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης διαμορφώνεται ένα μοντέλο που συνδυάζει την πρόσβαση σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια με την αξιοποίηση της θερμότητας που παράγουν οι διακομιστές. Αντί να αποβάλλεται στο περιβάλλον, η πλεονάζουσα θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κτιρίων, θερμοκηπίων και άλλων παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Το μοντέλο ψηφιακών υποδομών

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η atNorth, εταιρεία που ξεκίνησε από την Ισλανδία και διαθέτει 13 data centers, σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, σε πέντε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Η πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αξιόπιστα ηλεκτρικά δίκτυα και το ψυχρό κλίμα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες διευκολύνουν την ψύξη του εξοπλισμού, περιορίζοντας τις πρόσθετες ενεργειακές ανάγκες. Παράλληλα, τα οργανωμένα δίκτυα τηλεθέρμανσης επιτρέπουν την αξιοποίηση της θερμότητας που διαφορετικά θα χανόταν.

Από τους servers στα θερμοκήπια

Στην περιοχή του Βάρντε της Δανίας, η atNorth σχεδιάζει data center με αρχική ισχύ 250 MW, συνδέοντας την ανάπτυξή του με την αξιοποίηση της πλεονάζουσας θερμότητας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διοχέτευση θερμότητας σε θερμοκήπια έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Έιγιολφουρ Μάγκνους Κρίστινσον, η εφαρμογή θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της Δανίας σε ντομάτες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί προοπτικές για τοπική παραγωγή τροφίμων, περιορισμό εισαγωγών και νέες θέσεις εργασίας.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πόλη Ριούκαν της Νορβηγίας, όπου data center της Green Mountain αξιοποιεί την πλεονάζουσα θερμότητά του για την υποστήριξη γειτονικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

Οι μεγάλες επενδύσεις στη Σουηδία

Την ίδια στιγμή, η Σουηδία προσελκύει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνείς τεχνολογικούς και επενδυτικούς ομίλους.

Η Meta αναπτύσσει εγκατάσταση ισχύος 723 MW στην πόλη Λουλέο, ενώ η Brookfield σχεδιάζει έργο 750 MW στη Στρένγκνες. Παράλληλα, η Google ξεκίνησε την κατασκευή μονάδας 150 MW στο Χόρνταλ.

Οι επενδύσεις αυτές αποτυπώνουν τη σημασία της πρόσβασης σε ηλεκτρική ισχύ, κατάλληλα δίκτυα και ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας.

Ωστόσο, η ανάπτυξη νέων data centers δημιουργεί και προκλήσεις, καθώς απαιτεί σημαντικές εκτάσεις γης και πρόσθετη ηλεκτρική ισχύ. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με την τοπική οικονομία και η δημιουργία απτών οφελών για τις κοινότητες αποκτούν επομένως ιδιαίτερη σημασία.

Η νέα οικονομική αξία της πλεονάζουσας θερμότητας

Η αξιοποίηση της θερμότητας δεν είναι πάντοτε εύκολη. Μεγάλα data centers κατασκευάζονται συχνά μακριά από κατοικημένες περιοχές, γεγονός που δυσκολεύει τη σύνδεσή τους με δίκτυα τηλεθέρμανσης.

Γι’ αυτό, εταιρείες όπως η atNorth εξετάζουν εφαρμογές που συνδέουν τις ψηφιακές υποδομές με άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Το μοντέλο αυτών των χωρών δείχνει ότι τα data centers μπορούν να σχεδιάζονται όχι μόνο ως εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων, αλλά και ως μέρος ενός ευρύτερου ενεργειακού οικοσυστήματος.

Καθώς η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες αυξάνεται, η αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάκτηση θερμότητας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Έτσι, ένας πόρος που μέχρι πρόσφατα αντιμετωπιζόταν ως αναπόφευκτο παραπροϊόν της λειτουργίας των servers αποκτά νέα οικονομική αξία, συνδέοντας την ψηφιακή ανάπτυξη με την κυκλική οικονομία και την τοπική παραγωγή.