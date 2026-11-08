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Την ώρα που σε όλο σχεδόν τον κόσμο προωθούνται νέα μεγάλα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας, παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά πιλοτικά projects για νέες τεχνολογίες των ΑΠΕ. Ανάμεσα σε αυτά, έργα κυματικής ενέργειας, αλλά και πλωτά φωτοβολταικά.

Κυματική ενέργεια και AI

Στο πλαίσιο αυτό, θυγατρική της Eco Wave Power στις ΗΠΑ υπέγραψε τριετές Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με την εταιρεία WISeQey Corp., που δραστηριοποιείται στην κβαντική κυβερνοασφάλεια και το IoT στον διαστημικό τομέα, καθώς και με τις SEALSQ και SEALCOIN AG. Στόχος είναι η αξιολόγηση της διασύνδεσης παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Η συνεργασία συνδυάζει την παραγωγή ενέργειας από τα κύματα, τις ασφαλείς και αυτοματοποιημένες συναλλαγές, με πιθανές εφαρμογές για κέντρα δεδομένων AI και βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας.

Σύμφωνα με την Eco Wave Power, αξιοποιεί την τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ίδιας, τους ασφαλείς ημιαγωγούς της SEALSQ, την τεχνογνωσία της WISeQey στις ψηφιακές ταυτότητες, καθώς και την υποδομή της SEALCOIN για επικοινωνία μεταξύ υποδομών. Σκοπός είναι να διερευνηθεί πώς οι πόροι ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια με ψηφιακές υπηρεσίες και δυνητικούς αγοραστές ενέργειας.

Χρησιμοποιώντας την εγκατάσταση κυματικής ενέργειας της Eco Wave Power στο λιμάνι της Γιάφα, στο Ισραήλ, οι εταιρείες επέδειξαν τη διασύνδεση της φυσικής παραγωγής ενέργειας με μια πιστοποιημένη ψηφιακή αναπαράσταση. Αυτό επιτρέπει την επαλήθευση της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων παραγωγής, καθώς και τη χρήση αξιόπιστων δεδομένων για την έναρξη μιας ασφαλούς, εξουσιοδοτημένης και ελέγξιμης συναλλαγής μεταξύ αντισυμβαλλομένων, υπό προκαθορισμένους εμπορικούς όρους.

Σύμφωνα με το MoU, τα συμβαλλόμενα μέρη σχεδιάζουν να αναπτύξουν περαιτέρω και να αξιολογήσουν αυτές τις δυνατότητες για πιθανές εμπορικές εφαρμογές. Η Eco Wave Power ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με κατασκευαστές data centers και υποδομών, προκειμένου να διερευνήσει μελλοντικές ευκαιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εταιρείες προτίθενται επίσης να εξετάσουν τη μελλοντική ενσωμάτωση νέων στοιχείων ασφαλείας ανθεκτικών στις σύγχρονες απειλές υποστηρίζοντας τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κρίσιμων υποδομών.

Υπενθυμίζεται ότι η Eco Wave Power, σε συνεργασία με την εταιρεία AI Engineering που εδρεύει στη Γερμανία, ολοκλήρωσε πρόσφατα την πρώτη φάση του προγράμματος ανάπτυξης ενός «ψηφιακού διδύμου» (digital twin) —βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη— για την τεχνολογία κυματικής ενέργειας που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό μοντέλο, βασισμένο στους νόμους της φυσικής, το οποίο απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ωκεάνια κύματα αλληλεπιδρούν με τους πλωτήρες (floaters) που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Πλωτό ηλιακό έργο στη Βαλένθια

Την ίδια ώρα γίνονται νέα βήματα και στο επίπεδο των πλωτών φωτοβολταικών.

Πιο συγκεκριμένα, η BlueNewables, με την υποστήριξη της Naturgy, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση δύο καινοτόμων πλωτών πλατφορμών στη Βαλένθια της Ισπανίας, θέτοντας την αφετηρία για το πρώτο προ-εμπορικό θαλάσσιο ηλιακό έργο της χώρας.

Έτσι, τώρα το λιμάνι της Βαλένθια φιλοξενεί δύο πλατφόρμες των 500 kW που αποτελούν την υπεράκτια πλωτή υποδομή ηλιακής ενέργειας ισχύος 1 MW η οποία αναπτύχθηκε από την BlueNewables.

Με την εγκατάσταση της δεύτερης μονάδας, η ισπανική εταιρεία με την υποστήριξη της Naturgy, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του συστήματος επίδειξης, το οποίο εισέρχεται τώρα στη φάση δοκιμών για την απόδοση της τεχνολογίας υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο στόχος είναι να αναλυθούν πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ενσωμάτωση στον λιμενικό χώρο.

Η Naturgy και η BlueNewables θα συνεργαστούν για δύο χρόνια για την ανταλλαγή τεχνικών, επιχειρησιακών, στρατηγικών και οικονομικών πληροφοριών που προέρχονται από την ανάπτυξη του έργου.

Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος του RENMARINAS VALENCIAPORT, μιας πρωτοβουλίας που χρηματοδοτείται με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGeneration EU, και σχεδιάστηκε για την επίδειξη τεχνολογιών θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σημειώνεται ότι τα πλωτά φωτοβολταϊκά ανοίγουν νέες ευκαιρίες για την επέκταση της χρήσης ΑΠΕ στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ιδιαίτερα, η συμπληρωματικότητά τους με υπεράκτια αιολικά καθώς και οι εφαρμογές τους σε λιμάνια, νησιά και άλλες παράκτιες υποδομές, τα καθιστούν μία από τις πιο υποσχόμενες αναδυόμενες λύσεις.