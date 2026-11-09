Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε επίπεδα άνω των 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα εκτινάχθηκαν τη Δευτέρα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη για τις ώρες αιχμής της βραδινής κατανάλωσης, καθώς η κατακόρυφη πτώση της αιολικής παραγωγής ανέδειξε τις πιέσεις που μπορούν να ασκηθούν στις αγορές ηλεκτρισμού όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υποχωρεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις κρατικών και ιδιωτικών μετεωρολογικών φορέων, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα στη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη έως την Τετάρτη, καθώς ένα αργά κινούμενο καιρικό μέτωπο προκαλεί συνθήκες άπνοιας και αυξημένης συννεφιάς σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.

Η εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της Μπενελούξ.

Στη Βρετανία, ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου προειδοποίησε ότι η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας θα βρισκόταν υπό πίεση το πρωί της Δευτέρας, ζητώντας από την αγορά να διαθέσει πρόσθετες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, στη συνέχεια προχώρησε στην άρση της σχετικής προειδοποίησης.

Φυσικό αέριο και άπνοια εκτοξεύουν τις τιμές

Με τις τιμές του φυσικού αερίου να παραμένουν ήδη αυξημένες από την αρχή του έτους, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο είναι συχνά εκείνες που καθορίζουν την οριακή τιμή στην αγορά.

Το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο κατά τις ψυχρές περιόδους με άπνοια. Πρόκειται για συνθήκες κατά τις οποίες η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές περιορίζεται αισθητά, καθιστώντας αναγκαία τη μεγαλύτερη αξιοποίηση ακριβότερων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση.

Όσο συχνότερα εμφανίζονται τέτοιες περίοδοι χαμηλής παραγωγής από αιολικά και φωτοβολταϊκά, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να καταγραφούν νέες απότομες ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

«Αυτού του είδους οι υψηλές τιμές δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο από το αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη στενότητα στο σύστημα», δήλωσε ο Αλεσάντρο Αρμένια, αναλυτής ενέργειας της Kpler.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ανάλογα επεισόδια είναι πιθανό να επαναληφθούν τουλάχιστον έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένη παραγωγή και νέες πιέσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόσθετες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να προκαλέσει η αυξημένη ζήτηση για θέρμανση, καθώς οι θερμοκρασίες προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 1 έως 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μπεν Ντέιβις της MetDesk.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Energy Aspects, στην επιβάρυνση της αγοράς συμβάλλουν δύο ακόμη παράγοντες: η χαμηλότερη από τον μέσο όρο υδροηλεκτρική παραγωγή, έπειτα από μια χρονιά περιορισμένων βροχοπτώσεων, και οι εργασίες συντήρησης στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Γαλλίας, οι οποίες περιορίζουν τη διαθέσιμη πυρηνική ισχύ.

Οι συνεχιζόμενες πιέσεις στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αποτυπώνονται και στις υψηλές τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Δεκέμβριο στη Γερμανία και τη Γαλλία διαπραγματεύονται ήδη κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ενέργειας EEX, επίπεδο υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στη Γαλλία, οι τιμές διαμορφώθηκαν στα 334,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στη δημοπρασία της Epex Spot SE, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Αντίστοιχα, στη Γερμανία οι τιμές της αγοράς επόμενης ημέρας διαμορφώθηκαν στα 345,64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ σε ορισμένα δεκαπεντάλεπτα κατά τις βραδινές ώρες οι τιμές ξεπέρασαν ακόμη και τα 600 ευρώ ανά μεγαβατώρα.