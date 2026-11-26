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Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά έναν νέο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: την προστασία και αποκατάσταση των ακτογραμμών. Καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η διάβρωση απειλούν παράκτιες περιοχές, νέες τεχνολογίες επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις φυσικές διεργασίες για την ανάκτηση χαμένων εκτάσεων.

Στις Μαλδίβες, η εταιρεία Coastal Assembly, που προέκυψε από ερευνητική δραστηριότητα στο Massachusetts Institute of Technology (MIT), δοκιμάζει μια προσέγγιση που συνδυάζει ανάλυση δεδομένων και ειδικά σχεδιασμένες υποθαλάσσιες κατασκευές.

Τα πρώτα αποτελέσματα δημιουργούν προσδοκίες για μια νέα αγορά τεχνολογικών υπηρεσιών κλιματικής προσαρμογής.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη ανακτά χαμένες παραλίες

Η Coastal Assembly χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες, δεδομένα θαλάσσιων ρευμάτων και ιστορικές μεταβολές των ακτογραμμών για να προβλέψει την κίνηση της άμμου.

Στην περιοχή Kaafu Atoll των Μαλδίβων, ανέλυσε στοιχεία μιας δεκαετίας και εγκατέστησε 54 υποθαλάσσιες κατασκευές από ειδικό σκυρόδεμα, άμμο και θρυμματισμένα όστρακα.

Οι εξαγωνικές κατασκευές σχεδιάστηκαν ώστε να περιορίζουν τη διάβρωση που προκαλούν τα κύματα και να ευνοούν τη φυσική συσσώρευση άμμου και άλλων φερτών υλικών.

Η βασική καινοτομία είναι ότι η παρέμβαση δεν επιχειρεί να σταματήσει πλήρως την κίνηση του νερού, αλλά να την αξιοποιήσει για την αποκατάσταση της παραλίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα στις Μαλδίβες

Σε μία από τις πιλοτικές εφαρμογές, η παραλία διευρύνθηκε κατά περίπου 27 μέτρα προς τη θάλασσα, χάρη στη φυσική συσσώρευση άμμου, σε ένα τμήμα μήκους περίπου 91 μέτρων.

Σε δεύτερο έργο, δημιουργήθηκε νέα αμμώδης ζώνη με περισσότερα από 850 κυβικά μέτρα άμμου μέσα σε έξι μήνες.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του τουριστικού συγκροτήματος που φιλοξενεί την πιλοτική εφαρμογή, η έκταση της παραλίας έχει περίπου διπλασιαστεί, ενώ οι υποθαλάσσιες κατασκευές έχουν αρχίσει να φιλοξενούν κοράλλια, ψάρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς.

Τα αποτελέσματα θεωρούνται ενθαρρυντικά, αν και απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση για να επιβεβαιωθεί η ανθεκτικότητά τους.

Από μήνες υπολογισμών σε μία ημέρα

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αφορά την ταχύτητα σχεδιασμού των παρεμβάσεων.

Ενώ παλαιότερα η αξιολόγηση μιας παράκτιας περιοχής απαιτούσε μήνες εργασίας, η Coastal Assembly αναφέρει ότι, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί πλέον να πραγματοποιεί την αρχική ανάλυση και να διαμορφώνει σχέδιο παρέμβασης μέσα σε μία ημέρα.

Η εταιρεία παρακολουθεί σχεδόν 900 παράκτιες τοποθεσίες, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μειώσει το κόστος μελετών και να διευκολύνει τον έγκαιρο εντοπισμό περιοχών που κινδυνεύουν από διάβρωση.

Επενδύσεις και επέκταση σε νέες αγορές

Η Coastal Assembly αποσχίστηκε από το MIT στα τέλη του 2025, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Έχοντας προηγουμένως λάβει υποστήριξη από την USAID και το National Geographic, συγκέντρωσε στη συνέχεια αρκετά εκατομμύρια δολάρια από επενδυτικά κεφάλαια.

Η εταιρεία σχεδιάζει 10 επιπλέον εγκαταστάσεις στις Μαλδίβες, καθώς και έργα στις Μπαχάμες, στο λιμάνι της Βοστώνης και στο Μαϊάμι.

Το ενδιαφέρον συνδέεται με τις αυξανόμενες ανάγκες προστασίας τουριστικών περιοχών, κατοικιών και κρίσιμων παράκτιων υποδομών.

Οι παραδοσιακές λύσεις, όπως τα θαλάσσια τείχη και η τεχνητή μεταφορά άμμου, συχνά απαιτούν υψηλές δαπάνες και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις. Οι νέες μέθοδοι επιδιώκουν να προσφέρουν πιο στοχευμένες και δυνητικά οικονομικότερες εναλλακτικές.

Οι προοπτικές και τα όρια της τεχνολογίας

Παρά την πρόοδο, η εφαρμογή βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά κάθε ακτής, τα θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, η τεχνολογία δεν μπορεί από μόνη της να ανακόψει την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει ένα πρόσθετο εργαλείο για την προστασία παράκτιων οικονομιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η μακροχρόνια αποτελεσματικότητά της.

Το παράδειγμα των Μαλδίβων δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνδυαστεί με στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση υποδομών και την ανάπτυξη της αγοράς κλιματικής προσαρμογής.