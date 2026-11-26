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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί έναν από τους παράγοντες που βοηθούν την περιοχή να αντεπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η ίδια ανέφερε στους Ευρωπαίους ηγέτες στις Βρυξέλλες την Πέμπτη ότι η οικονομία έχει επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από την αναμενόμενη στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τα ίδια άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς η συζήτηση ήταν εμπιστευτική.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ενέργεια συγκαταλέγονται στους τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις οικονομικές προοπτικές, με τον τρίτο να είναι η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων παγκοσμίως, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Αν και το φαινόμενο αυτό αντανακλά εν μέρει τις προσδοκίες για υψηλότερο κόστος δανεισμού από τις κεντρικές τράπεζες, βασικός παράγοντας υπήρξε η μεγάλης κλίμακας έκδοση ομολόγων από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα οι πηγές ανέφεραν ότι δήλωσε η ίδια.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε επίσης τους ηγέτες να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία για το ψηφιακό ευρώ θα έχει οριστικοποιηθεί πριν από το τέλος του 2026, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου, σχεδόν εννέα μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της.