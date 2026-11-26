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Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) παρουσίασε νέα μέτρα που προβλέπουν την περαιτέρω μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις βρετανικές τράπεζες κατά 30 μονάδες βάσης, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε πρόσθετη χαλάρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «χρηματοπιστωτική αστάθεια».

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε τις τελικές λεπτομέρειες της αναθεώρησης του πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων, λίγες εβδομάδες αφότου ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, κάλεσε τις εποπτικές αρχές να προχωρήσουν σε πιο τολμηρές παρεμβάσεις, μετά τις αντιδράσεις των τραπεζών στην αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης από την κυβέρνηση.

Η UK Finance, που εκπροσωπεί τον βρετανικό χρηματοπιστωτικό κλάδο, είχε προτείνει ριζική αναμόρφωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις εγχώριες χορηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιθώριο νέων δανείων ύψους 250 δισ. λιρών, ακόμη και εάν το ήμισυ των κεφαλαίων που θα απελευθερώνονταν επιστρεφόταν στους μετόχους. Μεγαλύτερες ωφελημένες θα ήταν οι Lloyds, NatWest, HSBC και Barclays.

Περιθώριο νέων χορηγήσεων 100 δισ. λιρών

Αντ’ αυτού, η Τράπεζα της Αγγλίας επιλέγει πιο μετριοπαθείς παρεμβάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τη δανειοδοτική δυνατότητα των τραπεζών κατά περίπου 100 δισ. λίρες, μέσω της αναθεώρησης των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων του λεγόμενου Πυλώνα 2Α (Pillar 2A).

Τα οφέλη θα διαφοροποιούνται ανά τράπεζα, με τα πιστωτικά ιδρύματα που επικεντρώνονται στη βρετανική αγορά να επωφελούνται από μείωση κατά 60 μονάδες βάσης των απαιτήσεων για κεφάλαια Tier 1.

Η κεντρική τράπεζα θα θέσει τις λεπτομέρειες των αλλαγών σε διαβούλευση στις αρχές του 2027, οπότε έχει δεσμευτεί να προχωρήσει και σε διαβούλευση σχετικά με τις ήδη ανακοινωθείσες τροποποιήσεις του δείκτη μόχλευσης, ο οποίος περιορίζει τη συνολική δανειακή επιβάρυνση των τραπεζών.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους της BoE, οι παρεμβάσεις αυτές θα διαμορφώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος σε επίπεδο συμβατό με τη μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του κεφαλαιακού σημείου αναφοράς, που είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο.

Οι βρετανικές τράπεζες εμφανίζονται ολοένα και πιο ανυπόμονες για την ουσιαστική αποκλιμάκωση των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους στο νέο επίπεδο του 13% για τα κεφάλαια Tier 1, καθώς η απορρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα επιταχύνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενισχύοντας τους ανταγωνιστές τους στη Wall Street.

«Φρένο» σε περαιτέρω χαλάρωση

Η Τράπεζα της Αγγλίας, πάντως, έσπευσε να περιορίσει τις προσδοκίες για πρόσθετες ελαφρύνσεις.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (FPC), οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων πέραν εκείνων που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη «θα έθετε σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, υπονομεύοντας την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να απορροφά, αντί να ενισχύει, τους κλυδωνισμούς».

«Μια σημαντικότερη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ενείχε επίσης τον κίνδυνο υπονόμευσης των διεθνών προτύπων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού», επισημαίνεται.

Οι τράπεζες έχουν υποστηρίξει ότι ο ευκολότερος τρόπος περιορισμού των πραγματικών κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι η μείωση του ουδέτερου επιπέδου του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, το οποίο σήμερα διαμορφώνεται στο 2%. Οι εποπτικές αρχές, ωστόσο, απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση.

Προειδοποίηση για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο έρχονται την ώρα που η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιεί για αυξανόμενους κινδύνους από τις ολοένα πιο περίπλοκες, κυκλικές και αδιαφανείς χρηματοδοτικές συμφωνίες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Παράλληλα, το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και αυξημένου κόστους περιορίζει τα οικονομικά περιθώρια ορισμένων νοικοκυριών και εντείνει τις πιέσεις στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ταυτόχρονης εκδήλωσης πολλαπλών εστιών χρηματοπιστωτικής ευπάθειας», αναφέρει η κεντρική τράπεζα.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να ενσωματώνουν στις αποτιμήσεις τους την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της νομισματικής πολιτικής.