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Η σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα δεν αφορά μόνο τις επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να διατηρούν την ισορροπία στην καθημερινότητά τους. Για τη DIMAND, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Euronext Athens, η ανάπτυξη της εταιρείας πηγαίνει μαζί με την εξέλιξη των ανθρώπων της. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων, μέσα από ευκαιρίες μάθησης, συνεργασίας και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αυτό γίνεται πράξη μέσα από πρωτοβουλίες που αγγίζουν διαφορετικές πλευρές της εργασιακής καθημερινότητας: από την εκπαίδευση και την πρόληψη έως τη στήριξη της οικογένειας και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων εργασίας. Στόχος είναι οι άνθρωποι της DIMAND να έχουν τις ευκαιρίες και τις συνθήκες που χρειάζονται για να εξελίσσονται, να συνεργάζονται και να βρίσκουν τη δική τους ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Εκπαίδευση και νέες ευκαιρίες εξέλιξης

Η συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αποτελούν βασικούς πυλώνες της επένδυσης της DIMAND στους ανθρώπους της. Το 2025, η εταιρεία πραγματοποίησε 86 εκπαιδευτικά σεμινάρια, με τον μέσο όρο εκπαίδευσης να ανέρχεται σε 24,3 ώρες ανά εργαζόμενο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται σε συνεργασία με στελέχη της εταιρείας και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεματικών, από τεχνικά και λειτουργικά αντικείμενα έως σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της τεχνογνωσίας και την ανταπόκριση στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του κλάδου.

Ξεχωριστή θέση στην προσέγγιση αυτή κατέχει η ανάδειξη και ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε πραγματικά έργα, τη συνεργασία με έμπειρα στελέχη και τη σταδιακή ανάληψη περισσότερων ευθυνών, αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες και ευκαιρίες ουσιαστικής επαγγελματικής εξέλιξης.

Παράλληλα, οι διαδικασίες στοχοθεσίας, αξιολόγησης και συστηματικής ανατροφοδότησης συμβάλλουν στην αναγνώριση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου και στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης πορείας ανάπτυξης.

Η γνώση, άλλωστε, αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μεταφέρεται, μοιράζεται και αξιοποιείται στην πράξη, δημιουργώντας ευκαιρίες εξέλιξης τόσο για τους ίδιους τους εργαζομένους όσο και για τον οργανισμό συνολικά.

Υγεία και ασφάλεια στην πράξη

Η φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη DIMAND, με την πρόληψη και την ευεξία να εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσέγγιση για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία παρέχει ομαδικό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης, ιδιωτική ασφάλιση ζωής και δυνατότητα πραγματοποίησης προληπτικών εξετάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενημέρωση και την έγκαιρη διάγνωση μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε Οκτώβριο, με αφορμή τον Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η DIMAND υλοποιεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τις εργαζόμενές της, σε συνεργασία με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Αντίστοιχα, τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο του Movember, διοργανώνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγεία των ανδρών, με επίκεντρο τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, η εταιρεία ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού και ισορροπημένου τρόπου ζωής, μέσα από προγράμματα φυσικής άσκησης, πρωτοβουλίες για τη σωστή διατροφή, όπως η καθημερινή διάθεση φρέσκων φρούτων τόσο στα γραφεία όσο και στα εργοτάξια, καθώς και σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή αποτελεί σημαντική παράμετρο της ευημερίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τις αυξημένες απαιτήσεις της οικογενειακής καθημερινότητας.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες, η DIMAND στηρίζει έμπρακτα τους εργαζόμενους γονείς σε διαφορετικά στάδια της οικογενειακής ζωής, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για τη φοίτηση των παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, παροχές με αφορμή την έναρξη της σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς και πλήρη κάλυψη του κόστους συμμετοχής των παιδιών σε θερινά προγράμματα Summer Camp.

Παράλληλα, η εφαρμογή υβριδικού μοντέλου εργασίας και η οικειοθελής επέκταση της γονικής άδειας και σε εξωτερικούς συνεργάτες ενισχύουν την ευελιξία και διευκολύνουν την εξισορρόπηση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που αναγνωρίζουν ότι οι ανάγκες των εργαζομένων δεν περιορίζονται στον επαγγελματικό τους ρόλο, αλλά εξελίσσονται μαζί με τις διαφορετικές φάσεις της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής.

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Η υγεία και η ασφάλεια αποτελούν βασική προτεραιότητα της DIMAND, τόσο στα γραφεία όσο και στα εργοτάξιά της. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001, ενώ επενδύει στην πρόληψη μέσα από εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών και χρήσης απινιδωτή, καθώς και δράσεις εργονομίας και πρόληψης μυοσκελετικών προβλημάτων.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει νέος κύκλος εκπαιδεύσεων στα εργοτάξια, με τη συμμετοχή εργαζομένων, συνεργατών, εργολάβων και προμηθευτών. Στόχος είναι όλοι να γνωρίζουν τις βασικές αρχές Υγείας και Ασφάλειας και να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Οι σύγχρονοι χώροι εργασίας

Ο σύγχρονος χώρος εργασίας δεν αποτελεί πλέον απλώς το περιβάλλον στο οποίο ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των εργαζομένων, την ευεξία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, διαμορφώνοντας παράλληλα την εμπειρία και τη σχέση τους με τον εργασιακό χώρο.

Η DIMAND γνωρίζει καλά τη σημασία αυτής της προσέγγισης, έχοντας αναπτύξει ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά σύγχρονα κτίρια γραφείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με σημαντική εμπειρία στη βιώσιμη ανάπτυξη ακινήτων και την αστική αναγέννηση, η εταιρεία επενδύει στη δημιουργία εργασιακών χώρων που συνδυάζουν την αρχιτεκτονική ποιότητα, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Την ίδια φιλοσοφία εφαρμόζει και στα κεντρικά της γραφεία στο Μαρούσι, τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση LEED Gold και WELL Health–Safety Rating for Facility Operations and Management. Οι διακρίσεις αυτές αποτυπώνουν την έμφαση που δίνεται τόσο στην περιβαλλοντική απόδοση του κτιρίου όσο και στην υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για τη εταιρεία άλλωστε, η βιωσιμότητα και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός δεν αποτελούν μόνο βασικές αρχές της αναπτυξιακής της δραστηριότητας, αλλά στοιχεία που ενσωματώνονται και στον τρόπο λειτουργίας της. Η εμπειρία που δημιουργεί μέσα από τα έργα της βρίσκει εφαρμογή και στην καθημερινότητα των δικών της ανθρώπων.

Το μέλλον της εργασίας

Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, δημιουργώντας νέες ανάγκες αλλά και ευκαιρίες. Για τη DIMAND, η προσαρμογή στις εξελίξεις αυτές συνδέεται με τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η ηγεσία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία, συμπληρώνοντας τις τεχνολογικές γνώσεις. Πρόκειται για δεξιότητες που βοηθούν τους εργαζομένους να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, να βρίσκουν λύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις αλλαγές.

Άλλωστε, η πραγματική αξία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος δεν βρίσκεται μόνο στις υποδομές και τις παροχές του, αλλά κυρίως στις δυνατότητες που προσφέρει στους ανθρώπους να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να συνεργάζονται ουσιαστικά και να εξελίσσονται. Η επιτυχία ενός οργανισμού, άλλωστε, ξεκινά από τους ανθρώπους του.