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Μία έκταση 346 στρεμμάτων στο μεγαλύτερο νησιωτικό τουριστικό προορισμό της χώρας, δύο από τα πλέον δραστήρια επιχειρηματικά ονόματα στους δύο κλάδους του τουρισμού και του real estate κι ένα σχεδιαζόμενο project κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που έχει χαρακτηριστεί και ως «Μικρό Ελληνικό της Κρήτης».

Γούρνες, Κρήτη, DIMAND και Sani IKOS συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα πίσω από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες για την πώληση στην IKOS LUXCO S.À.R.L., εταιρεία του ομίλου Sani/Ikos, για το σύνολο των μετοχών της «ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε.» θυγατρικής της DIMAND. Πρόκειται για ένα deal που αν ληφθούν υπόψη οι επιμέρους αξίες, η αξία του ακινήτου αλλά και η αξία της σχεδιαζόμενης επένδυσης, αποτελεί τo μεγαλύτερo εφέτος για την ελληνική αγορά του τουριστικού real estate. Ενδεικτικά, το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας της έκτασης στην Κρήτη, ανήλθε σε 72,5 εκατ. ευρώ περίπου και υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Μέρος του τιμήματος διατέθηκε για την ολοσχερή εξόφληση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας κεφαλαίου 39,9 εκατ. ευρώ. Ως προς την αξία της σχεδιαζόμενης επένδυσης, ανεξάρτητα από το αν ο όμιλος Sani Ikos δεν ακολουθήσει τελικά το πλάνο της DIMAND, εντούτοις, τα προηγούμενα νούμερα αποτυπώνουν και το μεγάλο μέγεθος: Προ του μεγάλου deal και με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιιπτώσεων για το έργο όπως αυτή είχε γνωστοποιηθεί το περασμένο καλοκαίρι από την εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης, η Ακαθάριστη Aξία Eπένδυσης (GDV) του έργου έφτανε σε επίπεδα άνω των 351 εκατ. ευρώ.

Τι σημαίνει η συμφωνία

Για τη DIMAND η συγκεκριμένη κίνηση ήταν, λίγο πολύ, προδιαγεγραμμένη, δεδομένου ότι ήδη, με αφορμή την απόκτηση του ακινήτου πέρυσι ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος είχε προϊδεάσει για την προοπτική συμφωνίας με τρίτο επενδυτή εν όλω ή εν μέρει. Αυτό άλλωστε συνάδει και με το μοντέλο λειτουργίας της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων και την στρατηγική της στα επιμέρους projects που αναλαμβάνει. Από πλευράς της DIMAND, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου πέρυσι το φθινόπωρο από τη REDS, θυγατρική του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με συνολικό τίμημα 40,1 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025. Τώρα, η σημερινή αξία των 72,5 εκατ. ευρώ ενσωματώνει τυχόν υπεραξίες αλλά και όλη την προεργασία που έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο της προώθησης των μελετών, αδειών, περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από πλευράς της η εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων είχε διεκδικήσει την έκταση στην πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης στο διαγωνισμό που είχε πραγματοποιήσει πίσω στο 2021 το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, με το ακίνητο τελικά να καταλήγει στη REDS. Τώρα η DIMAND πραγματοποιεί τη συμφωνία με τη Sani Ikos σε ένα deal- ορόσημο για τον τουρισμό της Κρήτης, πολύ περισσότερο δε εν όψει και της λειτουργίας του υπό κατασκευή, νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Η DIMAND βρίσκεται σε συζητήσεις με την αγοράστρια και για την υποστήριξή της στην ομαλή συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης του ακινήτου, στο οποίο ο όμιλος Sani Ikos σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου Ikos Resort δυναμικότητας περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών.

Για τον όμιλο Sani Ikos, με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα στον τουρισμό με δεδομένα και τα επενδυτικά κεφάλαια που τον στηρίζουν (βλ. κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC) η κίνηση αυτή αποτελεί τη συνέχεια μίας στρατηγικής ενίσχυσης της θέσης της στον κορυφαίο νησιωτικό προορισμό της χώρας, έχοντας πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κρήτη. Οι κινήσεις στην Κρήτη έρχονται να προστεθούν στις υπόλοιπες επενδύσεις που προωθεί ο όμιλος στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2029, με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου του κορυφαίες τουριστικές αγορές της Μεσογείου, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Ειδικά στην Κρήτη, το Ikos Kissamos το οποίο άνοιξε στα τέλη Απριλίου του 2026, μετά από επένδυση ύψους 125 εκατ. ευρώ αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου και ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, έχοντας κλείσει μάλιστα την εφετινή σεζόν με υψηλές πληρότητες. Στις νέες κινήσεις του ομίλου, με συν-ιδρυτές και εταίρους και τους κ.κ. Ανδρέα Ανδρεάδη και Mathieu Guillemin, είναι, όπως όλα δείχνουν, επίσης στην Κρήτη η αγορά του εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος Out of the Blue Resort & Spa, (πρώην Capsis Elite Resort) στην Αγία Πελαγία, από το επενδυτικό δίδυμο των επενδυτικών Hines και Henderson Park με τίμημα κατά τις πληροφορίες της αγοράς στα 125 εκατ. ευρώ πέραν φυσικά και της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χθες με την DIMAND.

Στα νέα ανοίγματα για τον όμιλο, εκτός Ελλάδας αυτή τη φορά, για το 2028 προγραμματίζεται η λειτουργία δύο ακόμη μονάδων, του Ikos Cortesia στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας και του Ikos Marbella στην Ισπανία, επεκτείνοντας περαιτέρω τη γεωγραφική παρουσία του ομίλου στην Ιβηρική Χερσόνησο. Στη συνέχεια, το 2029 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του Ikos Kassandra, του πρώτου Ikos Grand Resort στη Χαλκιδική, μια νέα επένδυση άνω των 400 εκατ. ευρώ που θα ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στην περιοχή όπου ήδη δραστηριοποιείται μέσω του Sani Resort και των Ikos Oceania και Ikos Olivia.

Για το 2025, ο όμιλος Sani Ikos καταγράφει βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, με τα έσοδα του 2025 να διαμορφώνονται στα 553,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σύγκριση με τα 491,4 εκατ. ευρώ του 2024 και 412,5 εκατ. ευρώ του 2023, ενώ τα κέρδη πρό φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2025 στα 190,2 εκατ. ευρώ, από 176,1 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο όμιλος επέστρεψε το 2025 σε θετικό καθαρό αποτέλεσμα, εμφανίζοντας κέρδη 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 24,9 εκατ. ευρώ το 2024 και επίσης ζημιογόνου αποτελέσματος ύψους 30,4 εκατ. ευρώ το 2023. Mέσα από τα δύο ξενοδοχειακά σήματα Sani Resort και Ikos Resorts, το χαρτοφυλάκιό του ομίλου περιλαμβάνει πλέον 13 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με περισσότερα από 3.991 δωμάτια και σουίτες.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση

Σημειώνεται ότι για το ακίνητο στις Γούρνες η DIMAND έχει προχωρήσει τους τελευταίους μήνες με τις αδειοδοτικές- περιβαλλοντικές διαδικασίες δεδομένου ότι ο δρόμος ούτως ή άλλως για μία επένδυση αυτού του μεγέθους προμηνύεται μακρύς. Στην επενδυτική πρόταση της εταιρείας για την αξιοποίηση του ακινήτου της πρώην Αμερικανικής Βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου της Κρήτης περιλαμβανόταν ξενοδοχειακό συγκρότημα χωρίς καζίνο (σ.σ. έστω κι αν στη διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ το 2021 δινόταν η σχετική δυνατότητα), σύνθετο τουριστικό κατάλυμα με ειδική υποδομή το κέντρο αναζωογόνησης και ευεξίας, bungalows και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, δημιουργία εμπορικής ζώνης και συνοδά έργα.