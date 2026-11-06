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Σε μεγάλη συμφωνία με φόντο το μεγάλο ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου προχωρούν η DIMAND με τη Sani Ikos, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, ειδικά όταν πρόκειται για επενδύσεις στην πρώτη γραμμή και σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Συγκεκριμένα, η Dimand πουλάει το ακίνητο στις Γούρνες στην Sani/Ikos, έναντι 72,5 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι η Dimand, είχε αγοράσει το ακίνητο από τη REDS πέρυσι με ένα τίμημα λίγο πάνω από τα 40 εκατ. ευρώ. Το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. στη Sani/Ikos ανήλθε σε €72,5 εκατ. περίπου.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια παραθαλάσσιου οικοπέδου επιφάνειας περίπου 346 χιλ. τ.μ. στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Mε βάση την ανακοίνωση της Dimand, βρίσκεται σε συζητήσεις με την Sani/Ikos για την υποστήριξή της στην ομαλή συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης του ακινήτου, στο οποίο η Sani/Ikos σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου Ikos Resort δυναμικότητας περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών.

Ο όμιλος Sani/Ikos αναπτύσσει και λειτουργεί πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα στη Μεσόγειο υπό τα εμπορικά σήματα Sani Resort και Ikos Resorts και διαθέτει σήμερα 13 θέρετρα με 3.991 δωμάτια και σουίτες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 3 επιπλέον θέρετρα και 1.550 συνολικά δωμάτια υπό ανάπτυξη σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρωί η στήλη Dark Room έγραφε για «ένα σημαντικό deal που φημολογείται στην αγορά και φέρεται να είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή που έχει γίνει στη χώρα στον τομέα του hospitality. Σύμφωνα λοιπόν με τις φήμες πάντοτε, η Dimand προχώρησε σε μεγάλη συμφωνία στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης -κάτι για Δυτική Κρήτη ακούστηκε- με διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο που ελέγχουν ισχυροί οικονομικά μέτοχοι και διαθέτει παρουσία και στην Ελλάδα».

Η ανακοίνωση της Dimand

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού της Euronext Athens, όπως ισχύουν, ότι ολοκληρώθηκε σήμερα, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η πώληση στην IKOS LUXCO S.À.R.L., εταιρεία του ομίλου Sani/Ikos (η «Αγοράστρια») του συνόλου των μετοχών της έμμεσης κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε.» (εφεξής «ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε.»).

Η ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια παραθαλάσσιου οικοπέδου επιφάνειας περίπου 346 χιλ. τ.μ. στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Όμιλος είχε αποκτήσει τη ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως είχε ανακοινωθεί στις 10.09.2025.

Το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. ανήλθε σε €72,5 εκατ. περίπου και υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης, ενώ μέρος του τιμήματος διατέθηκε για την ολοσχερή εξόφληση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας κεφαλαίου €39,9 εκατ.

Η συναλλαγή είναι σημαντική για τον Όμιλο και έχει θετική επίδραση στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Περαιτέρω, η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αγοράστρια για την υποστήριξή της στην ομαλή συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης του ακινήτου, στο οποίο η Αγοράστρια σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου Ikos Resort δυναμικότητας περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών.

Ο όμιλος Sani/Ikos αναπτύσσει και λειτουργεί πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα στη Μεσόγειο υπό τα εμπορικά σήματα Sani Resort και Ikos Resorts και διαθέτει σήμερα 13 θέρετρα με 3.991 δωμάτια και σουίτες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 3 επιπλέον θέρετρα και 1.550 συνολικά δωμάτια υπό ανάπτυξη σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.