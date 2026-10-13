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Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν με ταχύτητα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Δημιουργούν νέες ανάγκες σε δεξιότητες, αλλά και νέες προσδοκίες από τους οργανισμούς και τους ανθρώπους τους. Σε αυτό το περιβάλλον, ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας δεν αφορά μόνο την τεχνολογία και τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, αλλά και τους ανθρώπους που καλούνται να τον κάνουν πράξη.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στη νέα στρατηγική Employer Value Proposition με κεντρικό μήνυμα «Στη ΔΕΗ γίνεται». Ο Όμιλος ΔΕΗ από το 2019 μετασχηματίζεται συνεχώς και σήμερα υλοποιεί ένα νέο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους €24 δισ. έως το 2030, στην καρδιά του οποίου βρίσκονται οι εργαζόμενοι, αναγνωρίζοντάς τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων του.

Οι τρεις πυλώνες της ΔΕΗ για ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον

Το όραμα του Ομίλου για τους ανθρώπους του οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: «Εμπειρίες που εξελίσσουν», «Έργα με αποτύπωμα στο αύριο» και «Μια ομάδα που στηρίζει». Από τα μεγάλα τεχνικά έργα και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως την ηλεκτροκίνηση, τις τηλεπικοινωνίες και τα data centers, οι διαφορετικές δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν ευκαιρίες συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε έργα μεγάλης κλίμακας με ουσιαστικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και που οδηγούν την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εμπειρία, όμως, συμπληρώνεται και από ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό περιβάλλον, με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Οι δεξιότητες στην εποχή του AI

Η νέα πραγματικότητα στην εποχή του AI δημιουργεί την ανάγκη για συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στις λειτουργίες των οργανισμών, η διαρκής μάθηση, το upskilling, αλλά και το reskilling αποκτούν καίριο ρόλο. Η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων, δεν αντικαθιστά όμως την ανθρώπινη κρίση.

Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του σε έναν σύγχρονο Powertech Όμιλο, ο Όμιλος ΔΕΗ υιοθετεί μια AI-First προσέγγιση, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. Η μετάβαση αυτή δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά πρωτίστως την εξέλιξη των ανθρώπων, των δεξιοτήτων και του τρόπου εργασίας. Γιατί η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό, αλλά είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που τον κάνουν πράξη.

Επιπλέον, για τον Όμιλο, η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό συνοδεύεται με μία ουσιαστική επένδυση και στην εμπιστοσύνη. Η διαφάνεια, η ανθρώπινη εποπτεία και η συνεχής μάθηση αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της προσέγγισης, σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου άνθρωποι και τεχνολογία καλούνται να λειτουργούν συμπληρωματικά.

Από τη διαφορετικότητα στην καινοτομία

Σε έναν Όμιλο όπως τη ΔΕΗ, όπου συνυπάρχουν τέσσερις γενιές εργαζομένων, με διαφορετικές εμπειρίες, δεξιότητες, επαγγελματικά backgrounds και κουλτούρες, η διαφορετικότητα μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή καινοτομίας. Η καλλιέργεια ψυχολογικής ασφάλειας είναι απαραίτητη ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράσουν διαφορετικές απόψεις και να συνεισφέρουν νέες ιδέες. Μάλιστα, η κουλτούρα γίνεται ιδιαίτερα ορατή σε περιόδους πίεσης, όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν να συνεργάζονται, να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και να αποδίδουν.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι για τη ΔΕΗ, η εμπιστοσύνη, η συνεχής αλληλεπίδραση και η γόνιμη συνεργασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να χτιστούν ισχυρές ομάδες που συνδέονται από κοινό σκοπό και ουσιαστική σύνδεση. Όταν διαφορετικές εμπειρίες, δεξιότητες και εναλλακτικές οπτικές συνδυάζονται αποτελεσματικά, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για καινοτομία και λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο.

Η τεχνολογία αλλάζει την εργασία. Οι άνθρωποι δημιουργούν την αξία

Ως εκ τούτου, οι νέοι κανόνες της εργασίας διαμορφώνονται από έναν συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινων δεξιοτήτων. Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η επένδυση στους ανθρώπους, η ενίσχυση της συνεργασίας, η διαρκής μάθηση και η δημιουργία μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα. Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, το ζητούμενο δεν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στον εργαζόμενο και την τεχνητή νοημοσύνη. Το ζητούμενο είναι να καλλιεργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε άνθρωποι, τεχνολογία και σκοπός να λειτουργούν μαζί και να δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη διαμοιραζόμενη αξία και μακροπρόθεσμο, θετικό αποτύπωμα για όλους. Αν και η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, η ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται, να μαθαίνουν, να προσαρμόζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις παραμένει καθοριστική.