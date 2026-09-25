Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Sponsored Content

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από την τεχνολογία στους ανθρώπους. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον το αν το AI θα αλλάξει τον κόσμο της εργασίας, αλλά το πώς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές της για να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αξία.

Στον Όμιλο Motor Oil, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για εξέλιξη και πρωτοπορία. Από τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και την αξιοποίηση δεδομένων έως τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τις εταιρείες και τους πελάτες του Ομίλου, το AI αναδεικνύεται σε έναν σημαντικό επιταχυντή ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Πιστεύουμε, όμως, ότι η πραγματική αξία κάθε τεχνολογικής επένδυσης δεν κρίνεται μόνο από τα εργαλεία που διαθέτει ένας Όμιλος, αλλά και από την ικανότητα των ανθρώπων του να τα αξιοποιούν ουσιαστικά. Και γι’ αυτό, παράλληλα με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον τρόπο που εργαζόμαστε και εξελισσόμαστε, επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτεί η νέα εποχή της εργασίας για τους ανθρώπους μας.

Με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάσαμε το empowAIringU, το πρόγραμμα του Ομίλου για τη σταδιακή υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από όλους. Μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από τις ομάδες Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής με στόχο να εξοικειώσει τους ανθρώπους μας με τις δυνατότητες του AI και να τους δώσει τα εφόδια για να τις αξιοποιήσουν στην πράξη, υπεύθυνα και με ασφάλεια.

Το empowAIringU συνδυάζει εκπαιδευτικές δράσεις, workshops, πρακτικές εφαρμογές, εξειδικευμένο περιεχόμενο και ένα εκτεταμένο δίκτυο AI Ambassadors που λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης και ανταλλαγής γνώσης σε όλο τον Όμιλο. Στόχος δεν είναι απλώς η κατανόηση της τεχνολογίας, αλλά η αξιοποίησή της στην καθημερινή εργασία, ώστε οι άνθρωποί μας να μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Πίσω από αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται μια βαθύτερη πεποίθηση: ότι οι δεξιότητες θα αποτελέσουν ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Η συνεχής μάθηση, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία και την εξέλιξη.

Στη Motor Oil βλέπουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως έναν επιταχυντή γνώσης, συνεργασίας και παραγωγικότητας. Ως ένα εργαλείο που ενισχύει τον άνθρωπο και δεν τον υποκαθιστά. Γι’ αυτό για εμάς, η επένδυση στο AI είναι, τελικά, επένδυση στους ανθρώπους.

«Το μέλλον της εργασίας δεν θα καθοριστεί μόνο από τα εργαλεία που θα υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά από το πόσο έτοιμοι θα είναι οι άνθρωποί τους να τα αξιοποιήσουν. Μέσα από το empowAIringU επενδύουμε στους ανθρώπους μας, ώστε να αξιοποιούν υπεύθυνα τις δυνατότητες του AI και να διαμορφώνουν το μέλλον της ενέργειας.» Ελένη Γκιρτζιμάνη, Talent Management & Acquisition Manager