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Οι πελάτες, σήμερα, αναζητούν όλο και περισσότερο τεχνικές υπηρεσίες online, ενώ οι αξιολογήσεις έχουν γίνει το νέο «από στόμα σε στόμα». Παράλληλα, η τεχνολογία έχει περάσει από την προβολή στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οργάνωση της δουλειάς και στην επικοινωνία με τους πελάτες.

Ωστόσο, πίσω από αυτήν τη μετάβαση, παραμένουν ζητήματα που δεν λύνονται ψηφιακά, όπως η στελέχωση, οι νέες δεξιότητες και η ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη των επαγγελματιών.

Ο Douleutaras, ως πλατφόρμα που συνδέει καταναλωτές με τεχνικές υπηρεσίες, έχοντας ήδη ολοκληρώσει περισσότερες από 1.000.000 εργασίες, σε περισσότερους από 500.000 ικανοποιημένους πελάτες, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, φέρνοντας πιο κοντά τους ανθρώπους που αναζητούν μια υπηρεσία, με εκείνους που την προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει άμεση εικόνα για τις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο, αλλά και για τις ανάγκες των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, καθώς έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 4.200 επαγγελματίες, από 90 διαφορετικές ειδικότητες.

Καταγράφοντας τις αλλαγές στην αγορά

Αυτή η άμεση επαφή βρίσκεται και πίσω από τα ευρήματα της έρευνας, σε συνεργασία με το ELTRUN, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, εξετάζοντας πώς η τεχνολογία αλλάζει τα τεχνικά επαγγέλματα στην Ελλάδα, αλλά και τι σημαίνει αυτή η αλλαγή.

Η εικόνα που καταγράφεται είναι αυτή ενός κλάδου που ψηφιοποιείται, χωρίς όμως να αφήνει πίσω τα παλιότερα προβλήματά του. Η ψηφιοποίηση έχει προχωρήσει σημαντικά, όμως οι επαγγελματίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η έλλειψη προσωπικού και η ανάγκη απόκτησης νέων δεξιοτήτων.

Η αξία της ψηφιακής παρουσίας

Σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία σε μια οργανωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, όπως ο Douleutaras, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Περισσότερη προβολή, παρουσία στα σημεία όπου ξεκινά σήμερα η αναζήτηση μιας υπηρεσίας, αλλά και άμεση επαφή με νέους πελάτες αποτελούν πλέον σημαντικά πλεονεκτήματα για τον επαγγελματία.

Το γεγονός, ότι το 84,6% των ερωτηθέντων έχει παρουσία σε πλατφόρμες υπηρεσιών δείχνει πόσο σημαντικό έχει γίνει αυτό το κανάλι για την αγορά. Πιο αναλυτικά, μόλις το 6,6% δηλώνει ότι δεν εμφανίζεται καθόλου ψηφιακά, ενώ το 59,3% έχει παρουσία στις μηχανές αναζήτησης, το 56% στο Instagram και το 51,6% στο Facebook. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, όμως, είναι ότι το 58,7% δηλώνει ότι πάνω από τους μισούς πελάτες του έρχονται πλέον από online κανάλια.

Νέα εργαλεία, νέες ανάγκες

Η online παρουσία, άλλωστε, δεν αφορά μόνο στο πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βρει έναν επαγγελματία, καθώς πριν ακόμη τηλεφωνήσει ή στείλει μήνυμα, έχει ήδη σχηματίσει μια πρώτη εικόνα από τις πληροφορίες που βρίσκει online και, κυρίως, από τις «εμπειρίες» άλλων χρηστών. Για το 91,2% των χρηστών οι αξιολογήσεις είναι πλέον το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής, ενώ η ανταγωνιστική τιμή ακολουθεί με 63,7%. Στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι το παραδοσιακό «στόμα με στόμα» έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό σύμπαν και πλέον η εμπειρία των προηγούμενων πελατών είναι διαθέσιμη σε όποιον αναζητά μια τεχνική υπηρεσία.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν σταματά στο marketing, καθώς οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν πλέον ψηφιακά εργαλεία και για να οργανώσουν τη δουλειά τους, να διαχειριστούν πελατολόγιο και ραντεβού και να επικοινωνήσουν με τους πελάτες. Το 90% θεωρεί, ότι η τεχνολογία διευκολύνει πολύ ή πάρα πολύ τη δουλειά του, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις παραμένουν το βασικό κανάλι επικοινωνίας, με το Viber, το email και τα SMS να ακολουθούν. Η τεχνολογία έχει γίνει έτσι μέρος της καθημερινής δουλειάς, χωρίς να καταργεί την προσωπική επαφή.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η στάση των ανθρώπων του κλάδου απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Το AI έχει αρχίσει να μπαίνει στη δουλειά τους, χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται ως απειλή για το επάγγελμα. Το 66% θεωρεί ότι μπορεί να τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους, τουλάχιστον κάποιες φορές, ενώ το 26% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ακόμη πώς να το χρησιμοποιήσει.

Την ίδια στιγμή, είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός, ότι το 79,6% θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. Αυτό δείχνει, ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν τελειώνει με την υιοθέτηση ενός νέου εργαλείου και οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται συνεχή εκπαίδευση και πρακτική γνώση, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη δουλειά τους.

Με εργαλεία και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες της καθημερινότητας, ο Douleutaras, η Νο 1 πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για το σπίτι, αποδεικνύει ότι μπορεί να δημιουργεί αξία και για τις δύο πλευρές – για τους ανθρώπους που αναζητούν έναν επαγγελματία και για τους επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν τη δουλειά τους. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα εξελίσσεται διαρκώς, μαζί με την αγορά και τους ανθρώπους της, αντιμετωπίζοντας έμπρακτα τις προκλήσεις, τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κλάδου.

Μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο της έρευνας εδώ.