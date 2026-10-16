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Στην πολυτελή φιλοξενία, η εξαιρετική εμπειρία του επισκέπτη δεν εξαρτάται μόνο από τις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτές. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, η προσωπική φροντίδα, οι αυθόρμητες χειρονομίες μπορούν να μετατρέψουν μία διαμονή σε πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.

Για τον Όμιλο Sani/Ikos, έναν από τους κορυφαίους και πολυβραβευμένους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στη Μεσόγειο, αυτή η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με βαθιές ρίζες στην αυθεντική ελληνική φιλοξενία, αποτελεί διαχρονικό στοιχείο της ταυτότητάς του και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση των ανθρώπων του, καθώς και στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύει παράλληλα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, υποστηρίζει το έργο των εργαζομένων και συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας.

Η ποιότητα της εξυπηρέτησης και η ζεστή, προσωπική φιλοξενία αποτυπώνονται και στις αξιολογήσεις των επισκεπτών: το 2025, ο δείκτης σύστασης πελατών (Net Promoter Score) έφτασε στο 91,88 -μία κορυφαίου επιπέδου επίδοση- βάσει περισσότερων από 20.000 απαντήσεων.

Με 13 πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα στην Ελλάδα -σε Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κω, Κρήτη- και την Ισπανία και τρεις νέες επενδύσεις σε εξέλιξη, ο Όμιλος καλείται να συνδυάσει τη διεθνή του ανάπτυξη με τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και του υψηλού επιπέδου φιλοξενίας που χαρακτηρίζει τα brands Sani και Ikos Resorts. Το 2025 απασχολούσε πάνω από 7.300 εργαζομένους, σημαντικό ποσοστό των οποίων προέρχεται από τις τοπικές κοινότητες, ενώ με την επέκτασή του αναμένεται να ξεπεράσει τους 11.000 εργαζομένους τα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της προσέλκυσης, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από την εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρουν τα ξενοδοχεία του.

Για την Patricia Lajara De Camilleri, Chief Human Resources Officer του Ομίλου Sani/Ikos, η ανάπτυξη των ανθρώπων και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ποιότητα της φιλοξενίας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές δυνατότητες διευρύνονται συνεχώς, η προσωπική φροντίδα, η ενσυναίσθηση και οι ανθρώπινες σχέσεις παραμένουν στην καρδιά της εμπειρίας του επισκέπτη.

Οι δεξιότητες που κάνουν τη διαφορά

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης φιλοξενίας αναδεικνύουν τη σημασία ενός ευρύτερου συνδυασμού επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα νέα εργαλεία -μεταξύ των οποίων και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης- αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα και η προσωπική κρίση παραμένουν πολύτιμα επαγγελματικά εφόδια.

«Αναζητούμε αυθεντικούς ανθρώπους, με πραγματική διάθεση να προσφέρουν και να φροντίσουν τον επισκέπτη. Με θέληση να μαθαίνουν και να εξελίσσονται. Για εμάς, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη σημασία από την προϋπηρεσία ή τις τεχνικές δεξιότητες. Η εμπειρία αποκτάται με τον χρόνο και οι δεξιότητες καλλιεργούνται», εξηγεί η Patricia Lajara De Camilleri.

Σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει προκλήσεις στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού, αυτή η φιλοσοφία ανοίγει επαγγελματικές προοπτικές και σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία, αλλά με γνήσια διάθεση να εξελιχθούν.

Για τον Όμιλο Sani/Ikos, ιδιαίτερη σημασία έχει οι εργαζόμενοι να κατανοούν και να εκφράζουν τη φιλοσοφία των δύο brands. Το Sani στην Χαλκιδική αποτελεί σημείο αναφοράς για τον οικογενειακό τουρισμό υψηλών προδιαγραφών, ενώ τα Ikos Resorts έχουν αναπτύξει ένα ξεχωριστό μοντέλο πολυτελούς all-inclusive φιλοξενίας στη Μεσόγειο. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινά ζωή στην ταυτότητα κάθε brand, μέσα από την προσωπική επαφή με τους επισκέπτες.

Από την εποχική εργασία στη διεθνή καριέρα

Η διεθνής ανάπτυξη του Ομίλου Sani/Ikos δημιουργεί νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, πέρα από τα όρια μιας συγκεκριμένης θέσης, ενός ξενοδοχείου ή μιας χώρας. Ένας εργαζόμενος μπορεί να ξεκινήσει από μια θέση πρώτης γραμμής, να αποκτήσει εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς και σταδιακά να αναλάβει θέσεις ευθύνης, χτίζοντας μια μακροχρόνια καριέρα στη φιλοξενία. Αυτή η δυνατότητα εξέλιξης αποτυπώνεται και στις ιστορίες ανθρώπων που εργάζονται επί σειρά ετών στα ξενοδοχεία του Ομίλου και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας τους.

«Η αφετηρία είναι μόνο η αρχή μιας διαδρομής. Δεν προδιαγράφει ούτε περιορίζει το πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Με συστηματική δουλειά, πάθος, όραμα και πίστη στις δυνατότητές μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια που συχνά θέτουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Η φιλοξενία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης σε όσους έχουν τη διάθεση να τις αξιοποιήσουν», επισημαίνει η Patricia Lajara De Camilleri.

Μια κουλτούρα προσωπικής ανάπτυξης, αναγνώρισης και συμπερίληψης

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη συνεχίζονται σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής διαδρομής των εργαζομένων στον Όμιλο. Από τα προγράμματα ένταξης και τη συνεχή μάθηση μέσω της διεθνούς πλατφόρμας e-learning, έως εξειδικευμένες ακαδημίες και masterclasses, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες που τους βοηθούν να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και να προετοιμάζονται για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα. Μέσα από τη συνεργασία με το eCornell, ο Όμιλος προσφέρει πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ το Hospitality Forward, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΜΗ, υποστηρίζει νέους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στην πολυτελή φιλοξενία.

Η επαγγελματική εξέλιξη υποστηρίζεται και μέσα από εσωτερικά εργαλεία και διαδικασίες. Το Performance Management Alignment System (PMA) συνδέει την αξιολόγηση της απόδοσης με τον καθορισμό στόχων και τη συνεχή ανατροφοδότηση, ενώ η Competency Library εστιάζει στις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ανάληψη νέων ρόλων και αυξημένων ευθυνών.

Το Sani/Ikos Group Ambassadors Programme αναδεικνύει τη φιλοσοφία του Ομίλου ότι η μεγαλύτερη δύναμη και διαφοροποίησή του προέρχεται από τους ανθρώπους του. Μέσα από το πρόγραμμα, οι Αmbassadors λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς, ενισχύοντας την κουλτούρα και τις αξίες του Ομίλου και συμβάλλοντας στη δημιουργία ουσιαστικών εμπειριών για επισκέπτες και συναδέλφους.

Εξίσου σημαντική είναι η αναγνώριση της καθημερινής συνεισφοράς των εργαζομένων μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα Guest Star και Value Ambassador. Το πρώτο επιβραβεύει εργαζομένους που λαμβάνουν εξαιρετικές αξιολογήσεις από τους επισκέπτες, ενώ το δεύτερο αναγνωρίζει όσους εκφράζουν στην πράξη τις αξίες του οργανισμού μέσα από την καθημερινή τους εργασία.

Η ελληνική έννοια της φιλοξενίας αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς για χιλιάδες εργαζομένους διαφορετικών εθνικοτήτων, πολιτισμών και επαγγελματικών διαδρομών. Καθώς ο Όμιλος αναπτύσσεται διεθνώς, η συμπερίληψη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αναγνώριση της διαφορετικότητας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στόχος είναι ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε άνθρωπος αισθάνεται ότι ανήκει, μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και έχει ευκαιρίες εξέλιξης. Παράλληλα, οι έρευνες ικανοποίησης και συμμετοχής των εργαζομένων παρέχουν πολύτιμη πληροφόρηση για τις ανάγκες και των προτεραιότητές τους.

«Η φιλοξενία δεν αρχίζει τη στιγμή που υποδεχόμαστε έναν επισκέπτη. Ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους μας. Ο εργαζόμενος που αισθάνεται ότι τον σέβονται, τον υποστηρίζουν και του προσφέρουν ευκαιρίες να εξελιχθεί, μπορεί με τη σειρά του να μεταφέρει αυτή τη φροντίδα στον επισκέπτη. Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά, τόσο μέσα σε έναν οργανισμό όσο και στην εμπειρία φιλοξενίας που προσφέρει», τονίζει η Patricia Lajara De Camilleri.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η διεθνής ανάπτυξη του τουρισμού, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων και οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες δημιουργούν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για την απασχόληση στον κλάδο.

Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών στελέχωσης, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών καριέρας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που βοηθούν τους εργαζομένους να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται.

Για τον Όμιλο Sani/Ikos, που συνεχίζει να διευρύνεται δυναμικά στη Μεσόγειο, η επένδυση τόσο στην τεχνολογία όσο και στους ανθρώπους αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

«Τελικά, οι επισκέπτες θυμούνται τους ανθρώπους και το πώς τους έκαναν να αισθανθούν», συμπληρώνει η Patricia Lajara De Camilleri.