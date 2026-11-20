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Επενδύσεις περί τα 2 δισ. ευρώ σε Κρήτη, Ισπανία και Πορτογαλία έως το 2032 θα «τρέξει» ο όμιλος SANI/Ikos με βάση τα projects που έχουν ήδη δρομολογηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των δύο πολύ πρόσφατων εξαγορών στην Κρήτη, στις Γούρνες και την Αγία Πελαγία.

Μόνο στην Κρήτη, έναν προορισμό τον οποίο ο όμιλος κατατάσσει στους κορυφαίους της Μεσογείου, θα επενδυθούν συνολικά κεφάλαια περί το 1 δισ. ευρώ για τα δύο καινούρια projects σε Γούρνες και Αγία Πελαγία, συμπεριλαμβανομένου και του IKOS Kissamos στα Χανιά που λειτούργησε εφέτος με πολύ υψηλές πληρότητες.

«Με την πρώτη επένδυση που έγινε και άνοιξε φέτος τον Απρίλιο είδαμε πρωτοφανή νούμερα παρά το γεγονός ότι το αεροδρόμιο των Χανίων δεν είναι το κύριο αεροδρόμιο του νησιού.

Το IKOS Kissamos είχε μια πρώτη χρονιά φέτος με 92% πληρότητα και περίπου 800 ευρώ μέση καθαρή τιμή στο επτάμηνο που δούλεψε», ανέφερε χθες ο Δρ. Ανδρέας Ανδρεάδης συνιδρυτής και διαχειριστής εταίρος του όμιλος Sani/Ikos στο πλαίσιο του συνεδρίου ‘’Reimagine Tourism’’.

«Η Κρήτη με τις νέες επενδύσεις που γίνονται για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και το Βόρειο Οδικό Άξονα θα απογειωθεί. Οι νέες επενδύσεις που προγραμματίζουμε εμείς υπολογίζουμε ότι θα είναι περίπου 800 εκατομμύρια για 1100 περίπου δωμάτια, σουίτες και βίλες στα δύο projects, στην Αγία πελαγία και τις Γούρνες.

Πιστεύουμε πάρα πολύ στον προορισμό και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάρκεια της σεζόν, κάτι που το βλέπουμε στην Ισπανία, όπου η σεζόν είναι μεγαλύτερη και προορισμοί όπως η Μάλαγα ή η Πάλμα έχουν αεροδρόμια με πολλές πτήσεις όλο το χρόνο.

Το «αίμα» του τουρισμού είναι τα αεροπλάνα και όταν υπάρχουν πτήσεις όλο το χρόνο σίγουρα μπορεί να γίνει επιμήκυνση της σεζόν με οφέλη και για τους εργαζομένους, οι οποίοι παύουν αν έχουν 10 μήνες δουλειά παύουν ουσιαστικά να είναι εποχικοί».

Σημειώνεται εδώ ότι ο όμιλος SANI/Ikos ανακοίνωσε μέσα στον Οκτώβριο την αγορά από την DIMAND της έκτασης των 346 στρεμμάτων στις Γούρνες Ηρακλείου με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου Ikos Resort με 600 δωμάτια, σουίτες και βίλες, καθώς και την εξαγορά του ‘’Out of the Blue Resort’’ στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου το οποίο θα επανατοποθετηθεί με μια δυναμικότητα 500 δωματίων. Οι δύο επενδύσεις έρχονται να συμπληρώσουν το ΙΚΟS Kissamos, μία επένδυση άνω των 220 εκατ. ευρώ το οποίο με την επέκτασή του, το 2028 θα διαθέτει 520 δωμάτια, σουίτες και bungalows.

Ο κ. Ανδρεάδης αναφέρθηκε και στα νέα projects εντός κι εκτός Ελλάδας που «τρέχουν» ήδη: Στη Χαλκιδική για το Ikos Kassandra που θα είναι το μεγαλύτερο Ikos με 750 δωμάτια και βίλες και θα ανοίξει το 2029, ενώ δύο ακόμη έργα είναι υπό κατασκευή τώρα στη Μαρμπέγια της Ισπανίας με ορίζοντα λειτουργίας επίσης το 2029 και στην Πορτογαλία για το Ιkos Cortesia, το νέο πολυτελές θέρετρο του ομίλου Αλγκάρβε, το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2028, την πρώτη επένδυση της αλυσίδας στην πορτογαλική αγορά και φέρνει τη φιλοσοφία του πολυτελές all-inclusive στον Ατλαντικό.

Ο κ. Ανδρεάδης αναφέρθηκε και στη διαφορά μισθών μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κατά 40% περισσότερο στην Ισπανία αλλά οι επιχειρήσεις δεν έχουν αντίστοιχο κόστος με ένα επιπλέον 20%. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα έχει 5 με 8 μονάδες μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στον τομέα μας σε σύγκριση με την Ισπανία και αυτό είναι ένα μεγάλο ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Ως προς το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές εκτός Ευρώπης ο κ. Ανδρεάδης ανέφερε ότι «κάνουμε κάποιες κινήσεις κυρίως στην Καραϊβική, να δούμε επίσης και την αμερικανική αγορά». Ωστόσο είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα μεγάλης κλίμακας project, το οποίο θέλει αντίστοιχα έναν σχεδιασμό πολύ μεγάλης κλίμακας».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο κομμάτι της διεθνοποίησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ξένα κεφάλαια να εισέρχονται στην Ελλάδα και αντίστοιχα ελληνικά κεφάλαια που επεκτείνονται στο εξωτερικό: «Βλέπω ότι γίνονται και άλλες προσπάθειες για διεθνοποίηση του ελληνικού, τουριστικού DNA κάτι που είναι πολύ καλό και θα επιταχύνεται τα επόμενα χρόνια.

Εμείς ξεκινήσαμε το 2015 φέρνοντας και ξένα κεφάλαια σε μία εταιρεία που τότε η αποτίμησή της ήταν λίγο χαμηλότερη των 500 εκατ. ευρώ, το 2022 έγινε το δεύτερο βήμα με άλλους επενδυτές με αποτίμηση στα 2,3 δισ. ευρώ και τώρα, από το 2015 έως φέτος έχουμε δεκαπλασιάσει τα μεγέθη μας μέσα σε 11-12 χρόνια.

Αυτό έγινε μέσα από ένα πραγματικό μοναδικό προϊόν, έχοντας παραμείνει ανοικτοί σε συνεργασίες με ξένους επενδυτές, με πλήρη διαφάνεια και γενικότερο υιοθετώντας έναν διεθνή τρόπο λειτουργίας.

Εμείς έχουμε περίπου 2 δισ. ευρώ επενδύσεων μπροστά μας έως το 2032 και έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδιπλασιάσουμε την εταιρεία στην επόμενη πενταετία.

Σε σχέση με τις προοπτικές του 2027, οι μεγάλοι tour operators για την Ελλάδα όπως (πx. ΤUI, JET2 κ.α.) δίνουν ένα 3- 5% εκτίμηση ως προς την αύξηση θέσεων για τη χώρα μας.

«Η δική μας εικόνα από τις κρατήσεις, δεδομένου ότι έχουμε ήδη ένα 32% για την επόμενη θερινή σεζόν είναι ότι είμαστε περίπου στο +5% σε αύξηση αφίξεων και σε +8% σε αύξηση τιμής. Ο ξένος επισκέπτης συνεχίζει και εκτιμά θετικά την Ελλάδα ως προορισμό».