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Με τρία νέα ξενοδοχειακά projects στον ορίζοντα για τη διετία 2028- 2029, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου Ιkos Grand και αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, ο όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα στη Μεσόγειο, ενισχύοντας την παρουσία του στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας.

Μετά το άνοιγμα του Ikos Kissamos στην Κρήτη την άνοιξη του 2026, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέες μονάδες στην Ισπανία και την Ελλάδα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του ομίλου τα επόμενα χρόνια, όπως επισημαίνεται στην έκθεση βιωσιμότητας του ομίλου που δημοσιεύτηκε χθες.

Η επέκταση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος καταγράφει βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, με τα έσοδα του 2025 να διαμορφώνονται στα 553,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6% σε σύγκριση με τα 491,4 εκατ. ευρώ του 2024 και 412,5 εκατ. ευρώ του 2023, ενώ τα κέρδη πρό φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2025 στα 190,2 εκατ. ευρώ, από 176,1 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, ο όμιλος επέστρεψε το 2025 σε θετικό καθαρό αποτέλεσμα, εμφανίζοντας κέρδη 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 24,9 εκατ. ευρώ το 2024 και επίσης ζημιογόνου αποτελέσματος ύψους 30,4 εκατ. ευρώ το 2023. Η Fitch αξιολογεί θετικά τη θέση του ομίλου στην αγορά των πολυτελών θερέτρων. Οι τελευταίες εκτιμήσεις από την Fitch Ratings, κάνουν λόγο για αύξηση το 2026 σε ποσοστό 5% στη μέση ημερήσια τιμή και μέσο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 32,6% για την περίοδο 2026– 2029, με τα resorts του ομίλου να φτάνουν σε πληρότητες κοντά στο 95%.

Τώρα, στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού βρίσκεται η περαιτέρω ανάπτυξη του brand Ikos Resorts, με νέα πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα σε επιλεγμένους προορισμούς της Μεσογείου.

Το Ikos Kissamos στην Κρήτη, το οποίο άνοιξε στα τέλη Απριλίου του 2026, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου και ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, κλείνοντας μάλιστα την εφετινή σεζόν με υψηλές πληρότητες.

Για το 2028 προγραμματίζεται η λειτουργία δύο ακόμη μονάδων, του Ikos Cortesia στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας και του Ikos Marbella στην Ισπανία, επεκτείνοντας περαιτέρω τη γεωγραφική παρουσία του ομίλου στην Ιβηρική Χερσόνησο. Στη συνέχεια, το 2029 προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του Ikos Kassandra, του πρώτου Ikos Grand Resort στη Χαλκιδική, μια νέα επένδυση άνω των 400 εκατ. ευρώ που θα ενισχύσει την παρουσία του ομίλου στην περιοχή όπου ήδη δραστηριοποιείται μέσω του Sani Resort και των Ikos Oceania και Ikos Olivia.

Οι νέες μονάδες εντάσσονται στη στρατηγική ανάπτυξης του Sani/Ikos σε δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς, με έμφαση στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες, στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στη δημιουργία ολοκληρωμένων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, μέσα από τα δύο ξενοδοχειακά σήματα Sani Resort και Ikos Resorts, το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει πλέον 13 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με περισσότερα από 3.870 δωμάτια και σουίτες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν και περαιτέρω «άνοιγμα» στην αγορά της Κρήτης.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση βιωσιμότητας του ομίλου, η ανάπτυξη των προορισμών συνδέεται και με την απασχόληση: Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου έφτασε τους 7.354 εργαζομένους το 2025, αυξημένο κατά 17%, ενώ οι μόνιμοι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 6%. Οι γυναίκες αποτελούν το 45% του ανθρώπινου δυναμικού και το 21% των θέσεων ανώτατης διοίκησης. Προγράμματα όπως το Hospitality Forward, σε συνεργασία με την ΑΚΜΗ, συνδέουν την επαγγελματική κατάρτιση με την πρόσβαση στην απασχόληση στον τουρισμό.

ΑΠΕ και απανθρακοποίηση

«Με στόχο τις μηδενικές καθαρές εκπομπές Scope 1 και Scope 2 έως το 2030, ο όμιλος επενδύει εντατικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, στις ανανεώσιμες πηγές και στον εξηλεκτρισμό των λειτουργιών και των μετακινήσεων. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μετρώνται και επαληθεύονται βάσει του ISO 14064-1:2018, ενώ τα ξενοδοχεία του στην Ελλάδα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 50001:2018 για την ενεργειακή τους διαχείριση», αναφέρεται σχετικά.

Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα θέρετρα Sani και Ikos καλύπτεται με Εγγυήσεις Προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές, ενώ το 2025 το 82% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε στις δραστηριότητες του Ομίλου προήλθε από ΑΠΕ. Κεντρική θέση σε αυτή τη μετάβαση έχει η Ενεργειακή Κοινότητα στη Χαλκιδική, με φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 6,76 MWp, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και συνδέθηκε στο δίκτυο τον Ιούλιο του 2025, με στόχο να καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα.

Η μετάβαση αφορά και τις μετακινήσεις. Στο τέλος του 2025 λειτουργούσαν 181 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ το 60% του εταιρικού στόλου των Sani & Ikos Resort είναι αμιγώς ηλεκτρικό ή επαναφορτιζόμενο υβριδικό.

Την ενεργειακή στρατηγική του Ομίλου υποστηρίζει, παράλληλα, ένα εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης ενέργειας και νερού και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει 2.350 υπομετρητές και παράγει 6,8 εκατομμύρια μετρήσεις τον μήνα, επιτρέποντας λεπτομερέστερη παρακολούθηση της κατανάλωσης, πρόβλεψη αναγκών και ταχύτερο εντοπισμό αποκλίσεων.

Σε μια περιοχή όπου η ζήτηση νερού κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες, η διαχείρισή του αποτελεί κρίσιμο μέρος της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Το 2025, ο όμιλος ανακύκλωσε 370.302 κυβικά μέτρα νερού, που αντιστοιχούν στο 23,86% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ στα θέρετρα με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού το επεξεργασμένο νερό επαναχρησιμοποιείται 100% για την άρδευση των κήπων.

Παράλληλα στους στόχους που έχουν τεθεί είναι και η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης: Το 2025, τα πλαστικά μίας χρήσης καταργήθηκαν πλήρως στους χώρους εξυπηρέτησης των επισκεπτών και στο μεγαλύτερο μέρος των χώρων υποστήριξης της λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό. «Οι περιορισμένες εξαιρέσεις αφορούν κυρίως είδη που απαιτούνται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και συσκευασίες προμηθευτών για τις οποίες δεν υπάρχει ακόμη κατάλληλη εναλλακτική», αναφέρει ο όμιλος.

Παράλληλα, το 96,5% των αποβλήτων εκτράπηκε από την ταφή το 2025, έναντι 95% το 2024, μέσα από ένα σύστημα που συνδυάζει ανακύκλωση, κομποστοποίηση και αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου. Πρακτικές με στόχο τα μηδενικά απόβλητα προς ταφή εφαρμόζονται πλέον σε όλα τα θέρετρα του ομίλου.

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