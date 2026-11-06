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Μία από τις σημαντικότερες σχέσεις των φετινών παγκόσμιων αγορών άρχισε να καταρρέει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Οι επενδυτές προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την οικονομία και τα χαρτοφυλάκιά τους.

Εδώ και μήνες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ακολουθούσαν την ανοδική πορεία, κυρίως συγχρονισμένα. Ωστόσο, αυτή η συσχέτιση άρχισε να εξασθενεί τον Αύγουστο, καθώς οι αποδόσεις συνέχιζαν να αυξάνονται ακόμη και όταν οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν πλευρικά. Και την περασμένη εβδομάδα, διαλύθηκε εντελώς.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν προσωρινά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καθώς μια επίθεση των Χούθι σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας πυροδότησε φόβους για περαιτέρω διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Ωστόσο, αντί να ανέβουν, οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν απότομη πτώση, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της από τον Φεβρουάριο.

Αυτό προκάλεσε απότομη πτώση της κυλιόμενης συσχέτισης 20 ημερών μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου, η οποία έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τα τέλη του 2024, σύμφωνα με ανάλυση της Dow Jones Market Data. Η τάση αυτή συνεχίστηκε. Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωναν πτώση, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου ανέβαιναν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση καθώς μειώθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου — μια άλλη αξιοσημείωτη μεταβολή. Μπορεί να χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι οι επενδυτές να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα για το τι μπορεί να προκαλεί αυτή την κατάσταση, ανέφερε ο Νίκολας Κόλας της DataTrek Research στο MarketWatch. Προς το παρόν, όμως, αυτές οι αλλαγές τραβούν σίγουρα την προσοχή των επενδυτών, όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα ερωτήσεων που, όπως αναφέρει ο Colas, έχει λάβει από τους πελάτες του.

Για τον Μάικλ Λίμποβιτς, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην RIA Advisors, η πρόσφατη απότομη πτώση των μετοχών εταιρειών ημιαγωγών και άλλων δημοφιλών μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποδηλώνει ότι ορισμένοι αρχίζουν να αμφιβάλλουν για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής έκρηξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Αν έχουν δίκιο, αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων της Fed θα μπορούσαν να γυρίσουν «μπούμερανγκ», δήλωσε ο Λίμποβιτς. Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού θα μπορούσε να περιορίσει τις επενδύσεις σε νέα έργα κέντρων δεδομένων, κάτι που με τη σειρά του θα επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης, ενώ θα μειώσει την πίεση στον πληθωρισμό — ακριβώς τη στιγμή που η Fed λαμβάνει δραστικά μέτρα για να θέσει υπό έλεγχο την αύξηση των τιμών.

Αυτό ενδεχομένως θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη λάθος της Fed στην πολιτική της, ανέφερε. Το 2022, η κεντρική τράπεζα, υπό την ηγεσία τότε του Τζερόμ Πάουελ, δέχτηκε ευρεία κριτική επειδή δεν ενήργησε αρκετά γρήγορα για να αυξήσει τα επιτόκια ενόψει του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Μέχρι στιγμής, εμφανίζονται λίγα σημάδια επιβράδυνσης στα επίσημα οικονομικά στοιχεία. Ωστόσο, η συμπεριφορά της αγοράς ομολόγων την περασμένη εβδομάδα — με τις αποδόσεις να πέφτουν παρά τις δύο εκθέσεις για τον πληθωρισμό που ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο — σημαίνει ότι οι επενδυτές ενδέχεται να αρχίζουν να αναθεωρούν τις προσδοκίες τους για ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον.

«Μήπως η αγορά ομολόγων διαισθάνεται ένα λάθος πολιτικής; Με άλλα λόγια, μήπως οι εκθέσεις για τον CPI και τον PPI ανάγκασαν τη Fed να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων, πιθανώς υπερβάλλοντας;» αναρωτήθηκε ο Λίμποβιτς.

Από την άλλη πλευρά, η ανάκαμψη της αγοράς ομολόγων την περασμένη εβδομάδα μπορεί απλώς να ήταν μια αντίδραση στο γεγονός ότι οι επενδυτές είχαν γίνει υπερβολικά απαισιόδοξοι.

Καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων ανέβηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, στοιχεία της CFTC έδειξαν ότι οι κερδοσκόποι είχαν τοποθετήσει επιθετικά στοιχήματα ότι οι τιμές θα συνέχιζαν να πέφτουν.

Πριν από την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί τεχνικοί δείκτες υποδείκνυαν ότι τα ομόλογα ήταν σε κατάσταση oversold, ανέφερε ο Κόλας. Το κλίμα στην αγορά πετρελαίου, εν τω μεταξύ, φαινόταν πολύ λιγότερο τεταμένο.

«Οποιαδήποτε ανάκαμψη στα ομόλογα θα οδηγούσε σε κάποια κάλυψη θέσεων short», συμπλήρωσε ο Λίμποβιτς.