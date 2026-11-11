Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Άλμα 13% κατέγραψαν οι μετοχές της CoreWeave στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τετάρτης, μετά την ανακοίνωση τριμηνιαίων αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και την αναβάθμιση των προβλέψεων της εταιρείας για το σύνολο του έτους.

Οι εταιρείες υποδομών cloud νέας γενιάς, γνωστές ως neoclouds, όπως η CoreWeave, η Nebius και η IREN, έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των επενδυτών αυτόν τον μήνα, καθώς εντείνονται οι προβληματισμοί για τη βιωσιμότητα της επενδυτικής άνθησης γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικά η CoreWeave προκάλεσε ανησυχία όταν τα περιθώρια των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (CDS) της διευρύνθηκαν πάνω από το 11%, επίπεδο που γενικά θεωρείται ένδειξη σοβαρής χρηματοοικονομικής πίεσης, καθώς οι επενδυτές καλούνται να πληρώσουν υψηλότερο τίμημα για προστασία έναντι ενδεχόμενης αθέτησης πληρωμών.

Εκτόξευση 168% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου

Τα έσοδα της CoreWeave αυξήθηκαν κατά 168%, φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου αποτέλεσε μια περίοδο «εκρηκτικής ανάπτυξης» για την CoreWeave, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ιντράτορ (Michael Intrator).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε από πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων χρηματοδοτήσεις με εξασφάλιση συμβάσεις πελατών, καθώς και περίπου 9 δισ. δολάρια σε προκαταβολές και καταθέσεις πελατών.

Στις 04:18 τα ξημερώματα ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, η μετοχή της CoreWeave ενισχυόταν κατά 13,2%.

Ανοδικά κινούνταν προσυνεδριακά και άλλες εταιρείες του κλάδου, με τη Nebius να κερδίζει 11,4% και την IREN να ενισχύεται κατά 7,9%.

Αναβαθμισμένες προβλέψεις για έσοδα έως 13,3 δισ. δολάρια

Η CoreWeave προβλέπει πλέον προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη από 1,275 δισ. έως 1,375 δισ. δολάρια, με ετήσια έσοδα που εκτιμά ότι θα διαμορφωθούν μεταξύ 13 δισ. και 13,3 δισ. δολαρίων.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha προέβλεπαν προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 1,07 δισ. δολαρίων, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG ανέμεναν έσοδα 12,86 δισ. δολαρίων για το 2026.

Η εταιρεία υποδομών cloud νέας γενιάς έχει καταφέρει σε σημαντικό βαθμό να περιορίσει τις ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότησή της, απομακρυνόμενη από τη χρηματοδότηση μέσω μη εξασφαλισμένων ομολόγων, δήλωσε στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC ο Τζον Μπλανκ (John Blank), επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Zacks.

«Ίσως αυτό να είναι το χαμηλότερο σημείο για τη CoreWeave», δήλωσε ο Μπλανκ την Τετάρτη.

«Ωστόσο, η μετοχή έχει δεχθεί τόσο ισχυρές πιέσεις, ώστε σε αυτό το σημείο πρέπει να πιστεύει κανείς ότι τα περιθώρια ανόδου είναι μεγαλύτερα από τους κινδύνους περαιτέρω υποχώρησης», πρόσθεσε.