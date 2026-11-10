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Πτωτικά κινείται η τιμή του αλουμινίου στις διεθνείς αγορές, ακολουθώντας τη σημαντική υποχώρηση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στη Σαγκάη, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που δείχνουν ότι τα αποθέματα του μετάλλου στην Κίνα έχουν αρχίσει να αυξάνονται.

Στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), το αλουμίνιο κατέγραψε απώλειες έως 1,7%, ενώ στην κινεζική αγορά τα συμβόλαια υποχώρησαν κατά 3,3%, κλείνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η πτώση πυροδοτήθηκε από έκθεση της εταιρείας συμβούλων Mysteel Global, σύμφωνα με την οποία τα ημερήσια αποθέματα αλουμινίου σε πλίνθους στην Κίνα αυξήθηκαν για δύο διαδοχικές ημέρες.

Όπως εξήγησε ο Τσεν Τζινγκμίν, αναλυτής της Zijin Tianfeng Futures, η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές για πιθανή αντιστροφή της τάσης μείωσης των αποθεμάτων που επικρατούσε τους προηγούμενους μήνες.

Ανησυχία για αύξηση της προσφοράς

Τα αποθέματα αλουμινίου στην Κίνα υποχωρούσαν σταθερά από τις αρχές Μαΐου, εξέλιξη που είχε λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές, παρά τις πιέσεις που δέχεται το μέταλλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η μείωση των αποθεμάτων συνέπεσε με την υποχώρηση των κινεζικών εξαγωγών ακατέργαστου αλουμινίου και προϊόντων αλουμινίου.

Την ίδια στιγμή, στις διεθνείς αγορές έχει καταγραφεί περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικού μετάλλου, με τις τιμές άμεσης παράδοσης να διαμορφώνονται υψηλότερα από εκείνες των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης μεγαλύτερης διάρκειας.

Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως backwardation και αντανακλά την αυξημένη ζήτηση για άμεσα διαθέσιμες ποσότητες αλουμινίου.

Ωστόσο, οι νεότερες ενδείξεις για την κινεζική αγορά έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική πορεία των αποθεμάτων.

«Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην αγορά για τις προοπτικές των εγχώριων αποθεμάτων», ανέφερε ο Τσεν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση της προσφοράς από την Ινδονησία και τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρηση των κινεζικών εξαγωγών τους επόμενους μήνες, ενισχύει τον κίνδυνο συσσώρευσης αποθεμάτων στην Κίνα.

Πτώση και σε χαλκό και σιδηρομετάλλευμα

Στις 08:49 τοπική ώρα Λονδίνου, η τιμή του αλουμινίου στο LME υποχωρούσε κατά 1%, στα 3.034,50 δολάρια ανά τόνο.

Απώλειες κατέγραφαν και άλλα βασικά βιομηχανικά μέταλλα.

Ο χαλκός σημείωνε πτώση 0,2%, στα 13.874,50 δολάρια ανά τόνο, αντιστρέφοντας τα κέρδη που είχε εμφανίσει νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Παράλληλα, το σιδηρομετάλλευμα υποχωρούσε κατά 0,3%, στα 92,50 δολάρια ανά τόνο, στην αγορά της Σιγκαπούρης.

Η εξέλιξη των αποθεμάτων στην Κίνα παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του αλουμινίου, καθώς η αγορά επιχειρεί να αξιολογήσει εάν η πρόσφατη αύξησή τους σηματοδοτεί μια πιο διαρκή μεταβολή στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.