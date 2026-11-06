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Θετική για τις προοπτικές της Alpha Bank παραμένει η Euroxx Securities, διατηρώντας τη σύσταση Overweight και την τιμή-στόχο στα 5,80 ευρώ ανά μετοχή, καθώς εκτιμά ότι το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας έως το 2030 είναι όχι μόνο υλοποιήσιμο, αλλά και συντηρητικό ως προς τις βασικές παραδοχές του.

Σε αναλυτικό σημείωμά της, με αφορμή την παρουσίαση των μεσοπρόθεσμων στόχων της Alpha Bank στην επενδυτική ημερίδα (Investor Day), η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια θετικών εκπλήξεων στην κερδοφορία, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση τόσο των δικών της εκτιμήσεων όσο και των προβλέψεων της αγοράς.

Με βάση την τιμή κλεισίματος των 4,70 ευρώ που αναφέρεται στο σημείωμα, η τιμή-στόχος της Euroxx αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου περίπου 23,4%.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτίμηση της Alpha Bank, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 8,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, παρά τις προοπτικές διψήφιας αύξησης της καθαρής κερδοφορίας, ενίσχυσης της αποδοτικότητας και σημαντικών διανομών προς τους μετόχους.

Κέρδη ανά μετοχή πάνω από 0,54 ευρώ το 2028

Το επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης προβλέπει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα ξεπεράσουν τα 0,54 ευρώ το 2028, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 16% σε σχέση με το 2026.

Για το 2030, ο στόχος τοποθετείται κοντά στα 0,63 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μέση ετήσια αύξηση 12% κατά την περίοδο 2026-2030.

Η Euroxx σημειώνει ότι ο στόχος της τράπεζας για το 2028 είναι περίπου 2% υψηλότερος από την αντίστοιχη δική της πρόβλεψη, η οποία διαμορφώνεται στα 0,54 ευρώ. Ωστόσο, θεωρεί ότι το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο ενσωματώνει συγκρατημένες παραδοχές, αφήνοντας περιθώρια για καλύτερες επιδόσεις.

Πιστωτική επέκταση 6% και ισχυρή ανάπτυξη στην Κύπρο

Στο σκέλος του ισολογισμού, η Alpha Bank προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των χορηγήσεων κατά 6% την περίοδο 2026-2030, με περισσότερο από το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης να πραγματοποιείται έως το 2028.

Βασικό μοχλό ανάπτυξης αναμένεται να αποτελέσει η επιχειρηματική πίστη, ενώ σταδιακά θα ενισχύεται και η συμβολή της λιανικής τραπεζικής.

Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πιέσεις στα περιθώρια των δανείων θα περιοριστούν συνολικά στις 20 μονάδες βάσης μέσα στην τετραετία, με μόνο μικρή αύξηση του βαθμού μετακύλισης των επιτοκιακών μεταβολών στις καταθέσεις.

Ιδιαίτερα δυναμική προβλέπεται η ανάπτυξη στην Κύπρο, όπου ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων αναμένεται να φτάσει το 13%.

Έσοδα από τόκους άνω των 2,3 δισ. ευρώ

Σημαντική αύξηση προβλέπεται και για τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας.

Ειδικότερα, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6% έως το 2030, ξεπερνώντας τα 2,3 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη βασίζεται στην παραδοχή ότι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνει σταθερό στο 2,5%.

Ακόμη ταχύτερη προβλέπεται η ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από προμήθειες, τα οποία αναμένεται να αυξάνονται κατά 9% ετησίως, φτάνοντας τα 850 εκατ. ευρώ το 2030.

Από την άλλη πλευρά, τα λειτουργικά έξοδα εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%, χαμηλότερο από τον αντίστοιχο ρυθμό ενίσχυσης των βασικών εσόδων.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η τράπεζα στοχεύει σε κόστος πιστωτικού κινδύνου κάτω από τις 50 μονάδες βάσης έως το 2028 και περίπου 45 μονάδες βάσης το 2030, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να υποχωρεί στο 2%.

Με βάση αυτούς τους στόχους, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 16% έως το 2030, ενώ η μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή εκτιμάται στο 12%, χωρίς να συνυπολογίζεται η επίδραση πιθανών επαναγορών μετοχών.

Διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ στους μετόχους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου επιχειρηματικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τους στόχους που παρουσίασε η διοίκηση, οι σωρευτικές διανομές προς τους μετόχους την περίοδο 2027-2030 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 40% της χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης της Alpha Bank, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σημείωμα της Euroxx.

Παρά τις σημαντικές διανομές, η τράπεζα προβλέπει ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 θα διαμορφωθεί στο 13% στο τέλος της περιόδου.

Euroxx: Συντηρητικό το σχέδιο, πιθανές αναβαθμίσεις προβλέψεων

Συνοψίζοντας την αξιολόγησή της, η Euroxx εκτιμά ότι οι στόχοι της Alpha Bank είναι εφικτοί και χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό σχέδιο συντηρητικό, κυρίως σε ό,τι αφορά την αύξηση των δανείων, τις επιτοκιακές παραδοχές και τη συνολική πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες δημιουργούν περιθώρια υπέρβασης των αρχικών στόχων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση προς τα πάνω τόσο των δικών της προβλέψεων όσο και εκείνων των αναλυτών της αγοράς.