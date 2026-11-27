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Την ανοδική τους δυναμική διατηρούν σήμερα Παρασκευή τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διευρύνοντας τα κέρδη των τελευταίων συνεδριάσεων της εβδομάδας, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές επιχειρούν να περιορίσουν τις απώλειες ενός δύσκολου Νοεμβρίου, που σημαδεύτηκε από τις αναταράξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,9% στις πρωινές συναλλαγές, μετά την άνοδο κατά 1,75% της Πέμπτης.

Με τη Wall Street να λειτουργεί σήμερα με περιορισμένο ωράριο, λόγω της αργίας των Ευχαριστιών, οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται σε ευρωπαϊκές μετοχές που έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες, διατηρώντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ενισχύεται κατά 0,7%, στο Παρίσι ο CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,1%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,8%.

Η νέα ανοδική κίνηση θέτει τον Stoxx 600 σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών 1,81%, προσφέροντας ανάσα μετά τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα. Ωστόσο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης εξακολουθεί να οδεύει προς μηνιαίες απώλειες της τάξης του 1,5%.

Ο Νοέμβριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος για τα ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια, καθώς οι έντονες ανησυχίες γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τα διαδοχικά υψηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάστηκε σκληρά από την κρίση εταιρικής διακυβέρνησης στη Nvidia, όπου η αιφνιδιαστική απομάκρυνση και η μετέπειτα επαναφορά του διευθύνοντος συμβούλου, Τζένσεν Χουάνγκ, προκάλεσαν ισχυρούς κλυδωνισμούς στις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών διεθνώς, πυροδοτώντας μαζική στροφή προς ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Μηνύματα νέων αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταφέρνουν να κινηθούν ανοδικά παρά τις πιέσεις που προέρχονται από την αγορά ομολόγων.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων ενισχύονται, ιδιαίτερα στις μικρότερες διάρκειες, μετά τη δημοσιοποίηση των τελευταίων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία αποτυπώνουν τάσεις περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, «μεγάλος αριθμός μελών» θα μπορούσε να είχε υποστηρίξει αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, ενώ επισημάνθηκε ότι «περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής πιθανότατα θα ήταν αναγκαία».

Οι συγκεκριμένες επισημάνσεις, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ώθησαν τους επενδυτές να προεξοφλήσουν περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ τους επόμενους μήνες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται σήμερα και οι νέες μακροοικονομικές ανακοινώσεις, με τους επενδυτές να αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Νοεμβρίου στη Γαλλία, καθώς και την τελική μέτρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη για τον ίδιο μήνα.