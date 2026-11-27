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Με ισχυρή επιστροφή των αγοραστών ολοκληρώνεται η εβδομάδα στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές ανακτούν μέρος των πρόσφατων απωλειών τους, παρά τις επίμονες ανησυχίες για την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Η βελτίωση της επενδυτικής διάθεσης ασκεί πιέσεις στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ενώ ανοδικές τάσεις επικρατούν στο πετρέλαιο και στα πολύτιμα μέταλλα.

Στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύεται κατά 2,12% στις 58.717 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημειώνει άνοδο 2,35% στις 22.748 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite καταγράφει κέρδη 3,24% στις 3.589 μονάδες.

Πρωταγωνιστής της συνεδρίασης είναι ο νοτιοκορεατικός Kospi, με άλμα 4,15% στις 4.906 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times ενισχύεται κατά 0,26% στις 4.975 μονάδες. Αντίθετα, στην Ινδία ο Sensex υποχωρεί κατά 0,60% στις 83.822 μονάδες.

Στις ΗΠΑ, τα futures του Nasdaq 100 ενισχύονται περίπου 2,6%, του S&P 500 κατά 1,7% και του Dow Jones κατά 1,05%, προϊδεάζοντας για ισχυρή επιστροφή της Wall Street μετά την αργία των Ευχαριστιών. Θετικό άνοιγμα προεξοφλούν και τα ευρωπαϊκά futures.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ημερών, ο S&P 500 καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη σχεδόν 4%, ενώ η άνοδος του Nasdaq και του Dow Jones υπερβαίνει το 4%.

Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να μεταφραστούν σε ανάλογη κερδοφορία και ταμειακές ροές, αλλά και για την προοπτική νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Η Wall Street θα ολοκληρώσει σήμερα τη συνεδρίαση στις 20:00 ώρα Ελλάδος, λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Ομόλογα: Στο 4,91% η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς

Η επιστροφή των επενδυτών στις μετοχές περιορίζει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, οδηγώντας σε υποχώρηση τις τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του 10ετούς τίτλου ενισχύεται κατά περίπου έξι μονάδες βάσης, στο 4,91%, περιορίζοντας την πτώση που είχε καταγράψει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περίπου 25 μονάδες βάσης.

Οι αγορές προεξοφλούν πλήρως δύο αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως τον Σεπτέμβριο του 2027, ενώ αποδίδουν πιθανότητα 70% σε μία τρίτη αύξηση.

Ορισμένοι επενδυτές, πάντως, εκτιμούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να στραφεί εκ νέου προς τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στα τέλη του επόμενου έτους, εφόσον το υψηλό κόστος δανεισμού επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Πετρέλαιο: Πρώτη εβδομαδιαία άνοδος του Νοεμβρίου

Προς την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο του μήνα οδεύει το πετρέλαιο, καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και δεξαμενόπλοια στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Το Brent κινείται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία κέρδη 4,5%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο περίπου 3% σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης.

Οι εντάσεις με το Ιράν, οι επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ διατηρούν σε επιφυλακή την αγορά.

Παρά την ανάκαμψη, το Brent καταγράφει απώλειες σχεδόν 20% εντός του Νοεμβρίου, καθώς η αποκατάσταση μέρους των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο έχει ενισχύσει τις προσδοκίες για πλεόνασμα προσφοράς.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση του OPEC+ την Κυριακή, με τη συμμαχία να εξετάζει τη διατήρηση των υφιστάμενων ποσοστώσεων παραγωγής έως και τον Ιανουάριο.

Πολύτιμα μέταλλα: Άλμα 5% για το ασήμι, ανάκαμψη του χρυσού

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει το ασήμι, με κέρδη 5,2% στα 43,66 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός, έπειτα από έντονες διακυμάνσεις, έφτασε νωρίτερα κοντά στα 3.640 δολάρια ανά ουγγιά.

Η υποχώρηση του δολαρίου από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 22 μηνών προσφέρει στήριξη στα πολύτιμα μέταλλα, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις που δημιουργεί η προοπτική νέων αυξήσεων των αμερικανικών επιτοκίων.

Αναλυτές συνιστούν, πάντως, επιφυλακτικότητα, καθώς η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω Thanksgiving ενδέχεται να ενισχύει τις διακυμάνσεις, χωρίς να διασφαλίζεται ότι η ανάκαμψη σηματοδοτεί μια διατηρήσιμη αντιστροφή της τάσης.