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Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις νέες αναταράξεις στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 1,42% στις 634,95 μονάδες, με το σύνολο των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων να κινείται σε θετικό έδαφος.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 1,69% στις 25.119 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,57% στις 8.106 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 1,23% στις 10.555 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB πρωταγωνιστεί με άνοδο 2,11% στις 48.246 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 1,62% στις 18.938 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές στις πιέσεις που δέχεται η αμερικανική αγορά, επωφελούμενες εν μέρει από τη διαφορετική κλαδική σύνθεση των χρηματιστηριακών τους δεικτών και τη μικρότερη εξάρτησή τους από τις μετοχές τεχνολογίας.

Στήριξη στη γαλλική αγορά έχει προσφέρει και η θετική αντίδραση της μετοχής της Sanofi, στον απόηχο της συμφωνίας ύψους 41 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Insmed.

Οι κίνδυνοι παραμένουν

Παρά τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη, οι παράγοντες που πυροδότησαν τις πρόσφατες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές εξακολουθούν να προκαλούν προβληματισμό.

Η αρχική αισιοδοξία που δημιούργησε η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia έχει εξασθενήσει, καθώς παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις προοπτικές απόδοσης των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια ώρα, οι νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ προσθέτουν ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας, με πιο άμεσες επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την οικονομία της περιοχής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Η χαμηλότερη ρευστότητα ενδέχεται να ενισχύσει τη μεταβλητότητα στις αγορές κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδας.

Το βασικό ερώτημα παραμένει κατά πόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μπορούν να διατηρήσουν την αυτόνομη πορεία τους, εάν οι πιέσεις στον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο επανέλθουν με μεγαλύτερη ένταση και οδηγήσουν σε γενικευμένη αποστροφή των επενδυτών προς το ρίσκο.