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Ανοδική αντίδραση καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τις τεχνολογικές μετοχές να ανακτούν μέρος των βαριών απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων, παρά τις επίμονες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πληθωριστικές πιέσεις και τους νέους αμερικανικούς δασμούς.

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 ενισχύεται κατά 0,86% στις 57.499 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng καταγράφει άνοδο 1,54% στις 22.303 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος στις 3.476 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημειώνει άνοδο 0,29% στις 4.711 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Sensex ενισχύεται κατά 0,44% στις 84.305 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο Straits Times καταγράφει κέρδη 0,60% στις 4.960 μονάδες.

Οι επενδυτές φαίνεται να προσπερνούν, τουλάχιστον προσωρινά, την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την επιβολή νέων δασμών σε περισσότερους από δώδεκα σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Νότια Κορέα, η κεντρική τράπεζα προχώρησε, όπως αναμενόταν, σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,25%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Η απόφαση ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του έτους, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερα από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, ενώ οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας παρέχουν περιθώρια για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Ισχυρή αντίδραση στην τεχνολογία

Στο επίκεντρο της ανοδικής κίνησης βρίσκονται οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές, με πρωταγωνιστές τις ιαπωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ημιαγωγών.

Η μετοχή της SoftBank Group σημειώνει άλμα άνω του 11%, ενώ η Advantest, κατασκευάστρια εξοπλισμού ελέγχου ημιαγωγών, ενισχύεται κατά 7,3%. Κέρδη άνω του 6% καταγράφουν οι Lasertec και Disco, με την Tokyo Electron να σημειώνει άνοδο 4,6%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix ενισχύεται περισσότερο από 4%, ενώ η Samsung Electronics καταγράφει κέρδη 2,1%.

Η ανάκαμψη ακολουθεί μια ιδιαίτερα δύσκολη συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν οι ανησυχίες για το ύψος και την αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν νέο κύμα πωλήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Θετικό είναι το κλίμα και στην αγορά κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να ενισχύεται κατά 1,58%, στα 60.944 δολάρια, και το Ether να σημειώνει άνοδο 1,15%, στα 1.702 δολάρια.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τις προοπτικές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παραμένουν έντονες. Ο συνιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων BitMEX, Άρθουρ Χέις, εκτίμησε μιλώντας στο CNBC ότι το Bitcoin θα μπορούσε να δοκιμάσει τα επίπεδα των 50.000 δολαρίων, εάν συνεχιστεί η καθοδική πορεία του Nasdaq.

Νέες πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον οποίο παρακολουθεί στενά η Fed, αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 3,7% τον Σεπτέμβριο, ενώ ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,3%, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στη Wall Street, ο Dow Jones κατάφερε την Τετάρτη να ανατρέψει ενδοσυνεδριακές απώλειες 1.100 μονάδων, κλείνοντας με άνοδο 0,33% στις 50.182 μονάδες.

Αντίθετα, ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,62% στις 23.585 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε απώλειες 0,25%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.182 μονάδες.

Τα αμερικανικά χρηματιστήρια θα παραμείνουν σήμερα κλειστά λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών, ενώ την Παρασκευή θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο.