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Οι κορυφές της bull αγοράς δεν είναι το ακριβές αντίθετο των κατώτατων σημείων της bear αγοράς. Σε αντίθεση με τα κατώτατα σημεία της πτωτικής αγοράς, τα οποία συνήθως τελειώνουν με μια έκρηξη απελπισίας καθώς οι επενδυτές τα παρατάνε, οι κορυφές της ανοδικής αγοράς είναι πολύ πιο σταδιακές και λιγότερο δραματικές. Αναζητώντας το ακριβές αντίθετο μιας πτωτικής αγοράς, οι επενδυτές ενδέχεται επομένως να παραμείνουν επενδυμένοι πολύ πέρα από το σημείο που τελικά θα αποδειχθεί ως η τελική κορυφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ned Davis Research από το 2000, ο S&P 500 κατά μέσο όρο σημειώνει απότομη πτώση κατά τη διάρκεια των 50 ημερών διαπραγμάτευσης πριν από τα κατώτατα σημεία — αλλά παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερός κατά την αντίστοιχη περίοδο πριν από τα ανώτατα σημεία της αγοράς.

Αυτή η κρίσιμη διαφορά αντανακλάται στο κλίμα των επενδυτών που επιδιώκουν να προβλέψουν την πορεία της αγοράς. Κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια των 50 ημερών διαπραγμάτευσης πριν από τα κατώτατα σημεία της αγοράς, οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές που επιδιώκουν να «προβλέψουν την αγορά» μειώνουν τη συνιστώμενη έκθεσή τους σε μετοχές κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια των 50 ημερών διαπραγμάτευσης πριν από τα ανώτατα σημεία της αγοράς, ο μέσος βραχυπρόθεσμος επενδυτής αυξάνει το συνιστώμενο επίπεδο έκθεσής του κατά λιγότερο από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Αυτό το μοτίβο ψυχολογίας στα ανώτατα σημεία της αγοράς υποδηλώνει ότι το κυρίαρχο συναίσθημα που προηγείται των κορυφών της αγοράς είναι η εξάντληση, ή η αδιαφορία. Δεν υπάρχει το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο της «παράδοσης» που συνήθως συνοδεύει τα κατώτατα σημεία της αγοράς — κανένα προφανές σημάδι ότι η αγορά φτάνει στο ανώτατο σημείο της. Αντίθετα, πολλοί επενδυτές απλώς χάνουν τον ενθουσιασμό τους.

Αυτή η ανάλυση βοηθά να τεθεί σε σωστή προοπτική η πρόσφατη αναταραχή της χρηματιστηριακής αγοράς. Ο Dow Jones Industrial Average και ο δείκτης Nasdaq Composite βρίσκονται ο καθένας περίπου 4% κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους, ενώ ο S&P 500 βρίσκεται λιγότερο από 2% κάτω από το ιστορικό υψηλό του. Καμία από αυτές τις απώλειες δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να σημάνει συναγερμό, και ο VIX παραμένει κάτω από το μέσο όρο.

Αν και αυτή η πρόσφατη συμπεριφορά συνάδει με ό,τι παρατηρήθηκε πριν από προηγούμενες κορυφές της bull market, αυτό δεν σημαίνει ότι η κορυφή είναι επικείμενη.

Ο Χέις Μάρτιν, πρόεδρος της συμβουλευτικής Market Extremes, είναι ένας από τους πιο προσεκτικούς ιστορικούς της αγοράς.

Ο Μάρτιν εστιάζει στα άκρα του κλίματος και στα εσωτερικά μεγέθη της αγοράς για να παρέχει έγκαιρες προειδοποιήσεις για σημαντικές ανατροπές στην χρηματιστηριακή αγορά. Σύμφωνα με το MarketWatch, σε πρόσφατη ανάλυση τόνισε πως, με βάση τις πρόσφατες αποκλίσεις, πιστεύει ότι επίκειται μια απότομη διόρθωση της τάξης του 10%-15% για τον S&P 500 — και ενδεχομένως ακόμη μεγαλύτερη για τον Nasdaq και τις μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης.

Ευτυχώς για τους «bulls», ωστόσο, δεν πιστεύει ότι αυτή η διόρθωση θα σημάνει το τέλος της ανοδικής αγοράς.