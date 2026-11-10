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Η υψηλότερη των εκτιμήσεων αύξηση του αμερικανικού πληθωρισμού ανατρέπει το θετικό κλίμα στη Wall Street, ενισχύοντας τις προσδοκίες για νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο. Στο επίκεντρο οι τεχνολογικές μετοχές, με την Nvidia να υποχωρεί και τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες, με αποτέλεσμα να ανακόπτεται η διήμερη ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών που προηγήθηκε. Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,36% στις 52.201,62 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,60% στις 7.504,41 μονάδες και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά 0,67% στις 25.082,91 μονάδες.

Η αλλαγή του κλίματος έρχεται μόλις μία ημέρα μετά την καλύτερη συνεδρίαση του S&P 500 από τον Απρίλιο, όταν οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα, με επίκεντρο τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Καταλύτης για τις νέες πιέσεις αποτελεί η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο 0,3%. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3%, επίσης υψηλότερα από την εκτίμηση για 0,2%. Το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δεν δημοσίευσε ετήσιες μεταβολές, λόγω των προβλημάτων που είχαν προκύψει στη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού shutdown του 2025. Τα νέα στοιχεία ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν επίμονες, παρά τις προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων.

Νωρίτερα, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, είχε ταχθεί υπέρ μιας νέας αύξησης των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ακόμη και στην περίπτωση που ο πληθωρισμός παρουσίαζε αποκλιμάκωση. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης, κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον διαπιστωθεί περαιτέρω επιτάχυνση των ανατιμήσεων. Ο Γουόλερ περιέγραψε την αμερικανική οικονομία ως ισχυρή και την αγορά εργασίας ως σταθερή, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα σχεδόν 99% για αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Οι προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική προκαλούν ισχυρές ρευστοποιήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου εκτινάσσεται κατά 12 μονάδες βάσης, στο 4,68%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς ενισχύεται κατά πέντε μονάδες βάσης, στο 4,94%.

Οι traders ενσωματώνουν πλέον προσδοκίες για τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων έως τα μέσα του 2027, ενώ αρχίζουν να αποτιμούν και μια μικρή πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύεται, επωφελούμενο από την άνοδο των αποδόσεων.

Η αρνητική αντίδραση των αγορών είναι εντονότερη στον τεχνολογικό κλάδο, όπου επανέρχονται οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις και τη χρηματοδότηση των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia υποχωρεί κατά 1,6% έχοντας εξανεμίσει τα αρχικά της κέρδη. Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία βρίσκεται στο επίκεντρο νέων δημοσιευμάτων σχετικά με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, και τη σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information, η συγκεκριμένη σχέση φέρεται να διευκόλυνε τη μεταφορά μικροτσίπ της Nvidia αξίας τουλάχιστον 7,5 δισ. δολαρίων μέσω κινεζικών εταιρειών. Η επιχειρηματίας έχει χαρακτηριστεί από δημοσιεύματα ως ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, χωρίς οι σχετικοί ισχυρισμοί να αποτελούν επιβεβαιωμένα πορίσματα. Η υπόθεση ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την εταιρική διακυβέρνηση και την ηγεσία της Nvidia, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, με τη Marvell Technology να υποχωρεί κατά 5% και την Intel κατά 3,6%. Η Micron Technology χάνει περίπου 3%, ενώ η Advanced Micro Devices και η Qualcomm σημειώνουν πτώση άνω του 2%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η Anthropic, η οποία παρουσίασε σχέδια για μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές στην ιστορία των κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα με το προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης επιδιώκει να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια, με την πλήρως απομειωμένη αποτίμησή της να μπορεί να φτάσει τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα οικονομικά αποτελέσματα της CoreWeave, τα οποία αναμένονται μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις εξειδικευμένες υποδομές υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και το υψηλό επίπεδο δανεισμού. Η μετοχή της CoreWeave υποχωρεί περισσότερο από 4%, όπως και εκείνη της ανταγωνίστριας Nebius. Οι επενδυτές αναμένουν από τα αποτελέσματα και τις προβλέψεις της διοίκησης ενδείξεις για τη μελλοντική ζήτηση υποδομών AI και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης.

Στις ανησυχίες έχει προστεθεί και η πρόσφατη προειδοποίηση του Έλον Μασκ ότι ο κλάδος των εξειδικευμένων παρόχων υπολογιστικού νέφους ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κύμα συγκέντρωσης και επιχειρηματικών αποτυχιών.

Στο μέτωπο των υπόλοιπων εταιρειών, η Skydance υποχωρεί κατά 1,4%, μετά την ανακοίνωση σχεδίου περικοπής δαπανών και την προειδοποίηση ότι οι χαμηλότερες επιδόσεις των κινηματογραφικών παραγωγών της Warner Bros. ενδέχεται να επιβαρύνουν τα κέρδη τέταρτου τριμήνου έως και κατά 200 εκατ. δολάρια.

Μοναδικό σημαντικό αντίβαρο στο αρνητικό κλίμα αποτελεί η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία περιορίζει εν μέρει τους φόβους για περαιτέρω επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους. Το Brent υποχωρεί κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο, καθώς οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή περιορίζουν το γεωπολιτικό premium στις τιμές.