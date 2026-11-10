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Άνοδο 0,4% κατέγραψε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο σε μηνιαία βάση, με τις δαπάνες στέγασης και τις τιμές των τροφίμων να αποτελούν βασικούς παράγοντες των ανατιμήσεων. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3%, διατηρώντας τον ίδιο μηνιαίο ρυθμό για τρίτο διαδοχικό μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Οκτώβριο, μετά την εντονότερη άνοδο 0,6% που είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο.

Παρά την επιβράδυνση του γενικού δείκτη, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αισθητές σε βασικές κατηγορίες δαπανών των αμερικανικών νοικοκυριών, με κυριότερες τη στέγαση, τη διατροφή και τις υπηρεσίες.

Το κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή πληθωριστικών πιέσεων, καθώς ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% τον Οκτώβριο, έναντι 0,4% τον Σεπτέμβριο.

Μάλιστα, η κατηγορία της στέγασης ήταν υπεύθυνη για περισσότερο από το 30% της συνολικής μηνιαίας αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά 0,2%, ενώ το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιοκατοίκησης, που αποτυπώνει το εκτιμώμενο κόστος στέγασης για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, αυξήθηκε κατά 0,3%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές καταλυμάτων εκτός μόνιμης κατοικίας, με αύξηση 0,6%, μετά το άλμα 2% που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Σημαντικές ήταν οι ανατιμήσεις και στα τρόφιμα, με τον σχετικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,5%. Οι τιμές των προϊόντων που καταναλώνονται στο σπίτι αυξήθηκαν κατά 0,4%, ενώ το κόστος φαγητού εκτός σπιτιού σημείωσε άνοδο 0,5%.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,7%, παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση σε σύγκριση με την εκτίναξη κατά 5,2% τον Σεπτέμβριο.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, που δεν περιλαμβάνει τα τρόφιμα και την ενέργεια, διαμορφώθηκε στο +0,3% σε μηνιαία βάση, καταγράφοντας την ίδια αύξηση με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Η εικόνα αυτή αντανακλά τη διατήρηση των ανατιμήσεων σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και καταναλωτικών αγαθών.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις δραστηριότητες αναψυχής, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8%, έναντι 0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Το κόστος ασφάλισης αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 0,7%, ενώ οι τιμές επίπλων, οικιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του νοικοκυριού αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στην εκπαίδευση καταγράφηκε αύξηση 0,3%, ενώ τα καινούργια αυτοκίνητα ανατιμήθηκαν κατά 0,2%.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι τιμές στα είδη προσωπικής φροντίδας, στα αεροπορικά εισιτήρια και στην ένδυση.

Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν, με τον σχετικό δείκτη να καταγράφει άνοδο 0,3%, έναντι 0,1% τον Σεπτέμβριο.

Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 0,8%, ενώ το κόστος ιατρικών υπηρεσιών ενισχύθηκε κατά 0,4%. Οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Αντίθετα, ορισμένες κατηγορίες παρουσίασαν αποκλιμάκωση τιμών.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά, με πτώση 1,2%, έπειτα από άνοδο 0,7% τον Σεπτέμβριο.

Μικρή υποχώρηση, της τάξης του 0,1%, καταγράφηκε και στον τομέα των επικοινωνιών.