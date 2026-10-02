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Πτωτικά κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να καταγράφονται στο Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, την αναζωπύρωση των τιμών του πετρελαίου και αναμένουν τα κρίσιμα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχωρεί 1,07% στις 68.221,98 μονάδες, χάνοντας 734,74 μονάδες, μετά τα ισχυρά κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει πτώση 2,76% στις 23.934,67 μονάδες, κατά την επιστροφή του στις συναλλαγές μετά την αργία.

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζει η ηπειρωτική Κίνα, όπου ο Shanghai Composite ενισχύεται κατά 0,31% στις 3.842,19 μονάδες. Στην Ινδία, ο Sensex χάνει 0,79% και διαμορφώνεται στις 71.909,70 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi καταγράφει οριακή άνοδο 0,18% στις 6.983,63 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο βασικός δείκτης υποχωρεί 0,59% στις 5.634,08 μονάδες.

Ήπια άνοδος στα futures της Wall Street

Στις ΗΠΑ, τα χρηματιστηριακά συμβόλαια κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην έκθεση για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,26%, εκείνα του Dow Jones κατά 125 μονάδες ή 0,24%, ενώ τα συμβόλαια του Nasdaq 100 κερδίζουν 0,42%.

Στην κανονική συνεδρίαση της Πέμπτης, Dow Jones και Nasdaq Composite έκλεισαν με οριακά κέρδη, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,2% στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Σε εβδομαδιαία βάση, ωστόσο, και οι τρεις βασικοί δείκτες κινούνται προς απώλειες, με τον Dow να υποχωρεί κατά 1,7%.

Στα ύψη οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Πρόσθετη νευρικότητα στις αγορές προκαλεί η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες σκαρφάλωσαν σε υψηλά πολλών ετών προτού περιορίσουν μέρος της ανόδου τους.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφθασε έως το 5,344%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, ενώ η απόδοση του 30ετούς άγγιξε το υψηλότερο σημείο των τελευταίων 24 ετών.

Οι κινήσεις αυτές εντείνουν τις πιέσεις στις μετοχές, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης και καθιστούν τα κρατικά ομόλογα περισσότερο ανταγωνιστικά έναντι των τοποθετήσεων υψηλότερου κινδύνου.

Νέο άλμα στο πετρέλαιο

Στο επίκεντρο παραμένει και η αγορά πετρελαίου, καθώς οι τιμές κινήθηκαν έντονα ανοδικά μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια του Brent ενισχύθηκαν περισσότερο από 4% και έκλεισαν στα 102,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 2,7% στα 92,87 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές μπορούν να ενισχύσουν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο επίκεντρο η αγορά εργασίας των ΗΠΑ

Το σημαντικότερο μακροοικονομικό γεγονός είναι η ανακοίνωση των στοιχείων για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Η μέση εκτίμηση του Dow Jones προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 84.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο στο 4,1%.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής. Η αγορά των Fed funds αποτιμά πιθανότητα περίπου 72% η Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Ο Κρίστοφερ Χοτζ, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στη Natixis CIB Americas, εκτιμά ότι ακόμη και μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση δεν θα ήταν από μόνη της αρκετή για να οδηγήσει τη Fed σε αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο, εφόσον διατηρείται η εικόνα σταθερότητας στην αγορά εργασίας.

Η Natixis αναμένει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 60.000 τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερα από τον ιδιαίτερα ισχυρό ρυθμό του Αυγούστου. Εάν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, ο κινητός μέσος όρος τριών μηνών θα διαμορφωθεί στις 81.000 νέες θέσεις εργασίας.

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