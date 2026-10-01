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Η Wall Street συνέχισε την Πέμπτη το νευρικό μοτίβο με το οποίο έκλεισε ο Σεπτέμβριος, ξεκινώντας με έντονες διακυμάνσεις τον Οκτώβριο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις μεταβολές στην αγορά ομολόγων. Πάντως, μετά από συνεχείς αυξομειώσεις και οι τρεις βασικοί δείκτες κατάφεραν να «κλείσουν» σε θετικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones ανέβηκε οριακά κατά 0,04% στις 50.927 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,20% στις 7.666 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε άνοδο ύψους 0,04% φτάνοντας τις 26.871 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης το sell-off συνεχίστηκε ανεβάζοντας σε νέα πολυετή υψηλά τις αποδόσεις. Όμως, σταδιακά η πίεση στους κρατικούς τίτλους καταλάγιασε, εξέλιξη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές μετοχών.

Έτσι, το 30ετές υποχώρησε τελικά στο 5,61%, αφού νωρίτερα είχε φτάσει έως και το 5,680% και το 10ετές έπεσε στο 5,241%, έχοντας νωρίτερα ενισχυθεί έως το 5,362%. Σε κάθε περίπτωση αμφότεροι οι κρατικοί τίτλοι παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αποδέσμευση από ιδιαίτερα «φορτωμένες» επενδυτικές θέσεις συνέβαλε στην ανάκαμψη των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Οι κινήσεις αυτές προσέφεραν μια ανάπαυλα από το πρόσφατο sell-off, το οποίο είχε τροφοδοτηθεί από τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό, το ράλι του πετρελαίου, τις κρατικές δαπάνες και την εκρηκτική αύξηση του εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη οδήγησαν σε υποχώρηση των πιθανοτήτων για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed τον Οκτώβριο.

Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας κατέγραψε τον Αύγουστο μικρότερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη. Παράλληλα, οι ετήσιες μετρήσεις εμφάνισαν αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Ιούλιο.

Παράλληλα η εκτίμηση για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα πάνω, στο 2,2% από 1,5%.

Ξεχωριστά στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι οι προσλήψεις επιταχύνθηκαν τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Το σύνολο των δεδομένων υποδείκνυε ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ, ανθεκτική αγορά εργασίας και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, έναν συνδυασμό παραγόντων ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Fed.

Την Πέμπτη, η τελευταία έκθεση του Institute for Supply Management (ISM) για τον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα έδειξε μεγάλη άνοδο στον δείκτη τιμών, ο οποίος καταγράφει τις μεταβολές στις τιμές πρώτων υλών και άλλων εισροών που πληρώνουν οι βιομηχανίες.

Ο δείκτης εκτινάχθηκε στις 77,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 71,1 τον Αύγουστο, πλησιάζοντας τις 78,3 μονάδες που είχε καταγράψει τον Μάρτιο, κατά την αρχική φάση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, ο συνολικός δείκτης του ISM για την οικονομική δραστηριότητα στον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα έδειξε επέκταση για ένατο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο.

Μέσα στο κλίμα αυτό οι επενδυτές περιμένουν με αγωνία το αυριανό Jobs Report για να διαμορφώσουν μια καλύτερη εικόνα για τα δεδομένα που θα κληθεί να αξιολογήσει η Fed στην επικείμενη συνεδρίαση της.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η έκθεση για την απασχόληση θα δείξει ότι οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 88.000, έπειτα από την ισχυρότερη αύξηση από τον Μάρτιο που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει στο 4,1%, το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν τότε η Fed θα έχει πιθανότατα τα περιθώρια να κρατήσει στάση αναμονής στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου και να αποφύγει δεύτερη σερί αύξηση επιτοκίων. Αν και πολλά θα εξαρτηθούν και από τις επικείμενες μετρήσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Σε δηλώσεις του, ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, υποστήριξε ότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος προτού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορέσουν να κρίνουν εάν απαιτούνται περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για την επιβράδυνση του πληθωρισμού.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, ισχυρίστηκε ότι αποτελεί ευθύνη της κεντρικής τράπεζας να τιθασεύσει τον πληθωρισμό, έπειτα από πέντε χρόνια διαδοχικών διαταραχών στην προσφορά.

Σε επίπεδο μετοχών, Accenture αποτέλεσε με διαφορά μία από τις πρωταγωνίστριες της συνεδρίασης, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή της στην ιστορία, χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Cognizant Technology Solutions, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η ισχυρή ζήτηση για υπηρεσίες αυτοματοποίησης και ενσωμάτωσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης δεν αφορά μόνο μία εταιρεία αλλά μπορεί να στηρίξει ευρύτερα τον κλάδο των IT services.

Ράλι άνω του 13% και για τη Synopsys, η οποία πήρε ώθηση από τις ανακοινώσεις της Investor Day, με κυριότερη μια πολυετή συμφωνία άνω του 1 δισ. δολαρίων με την Amazon Web Services.

Θετικά κινήθηκε και η Micron, ανακάμπτοντας από τις αρχικές απώλειες, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα και οι προβλέψεις της ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στο AI trade.

Στον αντίποδα, η Nektar Therapeutics υποχώρησε περίπου 23%, μετά τη δημοσιοποίηση νέων δεδομένων για την πειραματική θεραπεία της για σοβαρή γυροειδή αλωπεκία που δημιούργησε ερωτήματα για τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της.

Δραματικό ήταν το sell-off στην Corteva που ξεπέρασε το 84%, καθώς ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της και η απόσχιση του κλάδου σπόρων και γενετικής στη νέα εισηγμένη Vylor, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της αξίας της να μεταφερθεί ουσιαστικά στη νέα εταιρεία.

Συνολικά πιέσεις δέχτηκε επίσης ο τραπεζικός κλάδος και ονόματα όπως η Citigroup και η Bank of America, καθώς πολλοί επενδυτές προχώρησαν σε σε κατοχύρωση κερδών και αναδιάταξη θέσεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Σταθεροποιητικά κινήθηκε και η Nike, με τους επενδυτές να περιμένουν τα τριμηνιαία αποτελέσματα που θα ανακοινώσει μετά το κλείσιμο της αγοράς και τα οποία θα κρίνουν την προσπάθεια του επικεφαλής, Έλιοτ Χιλ, να επαναφέρει το εμπορικό της σήμα σε τροχιά ανάκαμψης.

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