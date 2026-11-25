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Σημαντικό μέρος των απωλειών τους ανέκτησαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, έπειτα από ένα εφιαλτικό ξεκίνημα της συνεδρίασης, κατά το οποίο ο τεχνολογικός Nasdaq βρέθηκε να υποχωρεί σχεδόν κατά 5%. Καθώς οι αγοραστές επέστρεψαν προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες αποτιμήσεις, η αγορά σταθεροποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει αφήσει πίσω της τα σημεία κινδύνου που πυροδότησαν τo sell-off των προηγούμενων ημερών.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 υποχώρησε τελικά κατά 0,25% στις 7.182 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,62% στις 23.585 μονάδες. Ο Dow Jones, αντιθέτως, κάλυψε τις αρχικές, ισχυρές απώλειες που είχαν φτάσει τις 1.100 μονάδες κλείνοντας με κέρδη ύψους 0,33% στις 50.182 μονάδες.

O λεγόμενος δείκτης φόβου VIX παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα φανερώνοντας το κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά. Ωστόσο έκλεισε αρκετά χαμηλότερα από τα υψηλά ημέρας, που ήταν πάνω από τις 34 μονάδες, κοντά στις 28 μονάδες.

Αν και ο τεχνολογικός κλάδος ανέκτησε μέρος των απωλειών του και έτεροι κλάδοι ανέκαμψαν χάρη στη μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων, είναι σαφές ότι οι αλλεπάλληλες και έντονες διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Έτσι και σήμερα καταγράφηκε σημαντική στροφή προς την ασφάλεια των ομολόγων, με αποτέλεσμα την πτώση των αποδόσεων.

Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,846% συμπληρώνοντας έτσι την όγδοη συνεχόμενη καθοδική ημέρα, ήτοι το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί από το 2024 και το 30ετές έπεσε στο 5,239%.

«Δεν διαφαίνεται ακόμη τέλος στην αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να κλείνουν μοχλευμένες θέσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου και να στρέφονται προς τα ομόλογα και άλλα ασφαλή καταφύγια», επεσήμανε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της StoneX Trading και της Forex.com.

Ο ενθουσιασμός στον τεχνολογικό κλάδο που είχε ακολουθήσει την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia έχει εξασθενίσει.

Αν και η επαναφορά του στο τιμόνι της εταιρείας κατεύνασε τους φόβους για ένα ηγετικό κενό στην καρδιά της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης, οι ανησυχίες για το ύψος των επενδυτικών δαπανών και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού εξακολουθούν να εγείρουν αμφιβολίες για τις προοπτικές του κλάδου.

«Αν και η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia ενδέχεται να περιόρισε τις ανησυχίες για τους χρηματοδοτικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, οι πολιτικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να ενταθούν», προειδοποίησαν σε ενημερωτικό σημείωμά τους οι αναλυτές της Yardeni Research.

Στο μέτωπο της οικονομίας, την ώρα που τα στοιχεία για το ΑΕΠ έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, ο δείκτης πληθωρισμού που προτιμά η Federal Reserve επιταχύνθηκε εκ νέου. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι διατηρεί την αμερικανική κεντρική τράπεζα σε τροχιά αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο με τις προβλέψεις των traders να αγγίζουν το 98%!

Ο γενικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) επιταχύνθηκε στο 3,8% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, από 3,6% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Αντίθετα, ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και παρακολουθείται στενά από τη Fed, διαμορφώθηκε στο 3,3%, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις για 3,2%. Σε μηνιαία βάση, αμφότεροι οι δείκτες αυξήθηκαν κατά 0,3%, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

«Ζητούμε από τις αγορές να χρηματοδοτήσουν έναν από τους μεγαλύτερους κύκλους κεφαλαιουχικών δαπανών στη σύγχρονη οικονομική ιστορία, ενώ ταυτόχρονα εξετάζουμε το ενδεχόμενο ενός σοκ νομισματικής πολιτικής που καθιστά αυτές τις επενδύσεις ακριβότερες. Υπάρχει μια προφανής αντίφαση», σχολίασε ο Μανίς Σινγκ της Crossbridge Capital.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι προσδοκίες για την εταιρική κερδοφορία και οι χρηματιστηριακές αποτιμήσεις έχουν πλέον προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης, ωστόσο η σημερινή αφετηρία είναι σημαντικά λιγότερο απαιτητική σε σχέση με εκείνη πριν από μερικές εβδομάδες, πρόσθεσε.

Πέραν των αναταράξεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι και με τη νέα κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο επιβολής νέων δασμών σε 14 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Η πρόταση προβλέπει δασμολογικό συντελεστή 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και 20% για τα κινεζικά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και συνυπολογισμό υφιστάμενων επιβαρύνσεων.

Τα νέα μέτρα, που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, αποσκοπούν στην αντικατάσταση των εκτεταμένων ανταποδοτικών δασμών που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τις διεθνείς εμπορικές ροές και δημιουργώντας πρόσθετους πληθωριστικούς κινδύνους για την αμερικανική οικονομία.

Σε επίπεδο μετοχών, τεχνολογικές εταιρείες και μικροτσίπ δέχτηκαν και πάλι τις ισχυρότερες πιέσεις, παρά το γεγονός ότι κατάφεραν να «μαζέψουν» αισθητά το εύρος των απωλειών τους.

Ενδεικτικά η Nvidia έχασε σχεδόν 5%, αν και νωρίτερα έπεφτε σχεδόν 10%, ενώ σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η κατασκευάστρια μικροτσίπ μνήμης Micron Technology και η AMD.

Προς τα κάτω παρασύρθηκε και η μετοχή της Dell Technologies, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά για τρίτη φορά τις προβλέψεις της για τα έσοδα.

Στον αντίποδα, η Anthropic διέγραψε τις αρχικές απώλειές της και πέρασε σε θετικό έδαφος, αν και δεν κατάφερε να ανακτήσει τα επίπεδα των 83 δολαρίων της αρχικής δημόσιας προσφοράς της.

Άλμα άνω του 11% για την HP, που ανακοίνωσε προβλέψεις κερδοφορίας που αναμένεται να υπερβούν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σηματοδοτώντας τη βελτίωση της ικανότητας της κατασκευάστριας ηλεκτρονικών υπολογιστών να διαχειρίζεται το αυξανόμενο κόστος των μικροτσίπ μνήμης.

Στις κερδισμένες και η SpaceX, καθώς Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) ενέκρινε το αίτημα της για την εκτόξευση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, στο πλαίσιο του οράματος του Ελον Μασκ για τη δημιουργία ενός δικτύου κέντρων δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη.