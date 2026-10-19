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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης ήταν στις πρώτες συναλλαγές της εβδομάδας οι ασιατικές αγορές. Ο Nikkei 225 διαμορφώθηκε στις 64.912,89 μονάδες, με απώλειες 411,40 μονάδων ή 0,63%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 124,11 μονάδες (+0,52%), στις 24.186,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σαγκάης ενισχύθηκε κατά 19,86 μονάδες (+0,53%), στις 3.736,15 μονάδες. Στην Ινδία, ο Sensex υποχώρησε κατά 487,35 μονάδες (-0,65%), στις 74.241,92 μονάδες, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi κέρδισε 81,76 μονάδες (+1,44%), φτάνοντας τις 5.749,81 μονάδες. Στη Σιγκαπούρη, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 9,43 μονάδων (+0,17%), στις 5.424,96 μονάδες.

Άνοδος για τα futures του Nasdaq

Τα futures των αμερικανικών μετοχών ανέκαμψαν νωρίς το πρωί, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν διστακτικά στην αγορά, έπειτα από την εβδομάδα βαριών απωλειών για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Τα futures του Nasdaq 100 κέρδισαν 1,32%, ενώ τα futures του Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκαν κατά 0,53%, δηλαδή 278 μονάδες. Τα futures του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 0,2%.

Στήριξη στην αγορά παρείχε και η σταθερότητα των τιμών του πετρελαίου νωρίς την Κυριακή.

Η χειρότερη εβδομάδα για τη Wall Street από τα τέλη Ιουνίου

Ο S&P 500 έχασε σχεδόν 2% την περασμένη εβδομάδα, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τα τέλη Ιουνίου. Ο Nasdaq κατέρρευσε κατά 4,5%, διακόπτοντας το σερί τεσσάρων συνεχόμενων εβδομάδων κερδών.

Οι ανησυχίες για την «ισχύ» του AI trade

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ανησυχίες για την υγεία του AI trade, μετά το δημοσίευμα του CNBC που, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι τα έσοδα της Anthropic στο τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 16,8 δισ. δολάρια. Παρότι το ποσό αυξάνεται σε σχέση με τα 11,6 δισ. του δεύτερου τριμήνου, προκάλεσε προβληματισμό στους επενδυτές για τον ρυθμό ανάπτυξης που συνοδεύει την επέκταση των υποδομών AI.

CoreWeave: Στο επίκεντρο των φόβων

Η CoreWeave, εταιρεία «neocloud» που βασίζεται σε μεγάλο δανεισμό για να χτίζει data centers και να τα νοικιάζει σε εταιρείες τεχνολογίας, βρέθηκε στην καρδιά των ανησυχιών. Η μετοχή της κατέρρευσε 25% την περασμένη εβδομάδα, στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση της από τον Νοέμβριο του 2025. Οι επενδυτές στην αγορά εταιρικών ομολόγων έχουν αρχίσει να την αποφεύγουν, ενώ τα credit default swaps (CDS) της εταιρείας έχουν φτάσει σε επίπεδα που παραπέμπουν σε κατάσταση δυσχέρειας.

Διευρύνονται τα credit spreads στον κλάδο AI

Δεν είναι μόνο η CoreWeave που προκαλεί ανησυχία στην αγορά πιστώσεων. Οι traders της Goldman Sachs σημείωσαν την Παρασκευή: «Τα credit spreads του AI, και ειδικά των hyperscalers, βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα του έτους. Την τελευταία φορά που τα spreads ήταν σχεδόν τόσο υψηλά, οι υποκείμενες μετοχές βρίσκονταν 15% χαμηλότερα».

«Η διεύρυνση σε όλο το φάσμα έχει αναγκάσει τους επενδυτές να αναμετρηθούν με το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των δαπανών για το AI. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) για το AI πιθανότατα έχουν κορυφωθεί και η χρηματοδότηση, η βιωσιμότητα και οι αποδόσεις των κεφαλαίων έχουν γίνει το αντικείμενο της συζήτησης, αντί για την επόμενη βραχυπρόθεσμη αναθεώρηση κερδών», ανέφεραν. «Η απαισιοδοξία αυξάνεται, το εύρος της αγοράς είναι περιορισμένο και την Παρασκευή είδαμε τον δεύτερο μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών σε put options (πίσω μόνο από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους)».

Στο στόχαστρο και το πετρέλαιο

Οι traders παρακολουθούσαν με επιφυλακτικότητα και το πετρέλαιο, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο και Ουκρανία και Ρωσία ανταλλάσσουν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές. Την Κυριακή η Ουκρανία έπληξε πετρελαϊκό τερματικό στην Αγία Πετρούπολη. Τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια πετρελαίου έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν, καθώς αναμένεται ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να διαρκέσουν μέχρι και το 2027.

Την Κυριακή, ωστόσο, τα futures του Brent και του WTI διαπραγματεύονταν ελαφρώς χαμηλότερα.

Στο μεταξύ, σειρά αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες, όπως η Meta Platforms και η Tesla, αναμένεται να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα, με την αισιοδοξία ότι θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς.