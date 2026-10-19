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Με απώλειες στα περισσότερα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια, πιέσεις στο ευρώ και αυξημένη νευρικότητα ενόψει του ανοίγματος των ευρωπαϊκών αγορών ξεκινά η εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα την πολιτική κρίση στη Γαλλία, τη νέα υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τις εντεινόμενες ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η αβεβαιότητα γύρω από τη Γαλλία επιβαρύνει το ευρωπαϊκό επενδυτικό κλίμα, με τους αναλυτές να στρέφουν την προσοχή τους κυρίως στα γαλλικά κρατικά ομόλογα και στο ενδεχόμενο η κοινωνική αναταραχή να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού της χώρας.

Την ίδια ώρα, η πτώση του πετρελαίου, μετά τις κινήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις κυρώσεις στη Ρωσία, προσφέρει στήριξη στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και στα προθεσμιακά συμβόλαια της Wall Street. Αντίθετα, οι ασιατικές μετοχές εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο.

Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια – Στο επίκεντρο Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν

Η εικόνα από τις ασιατικές αγορές είναι μεικτή, με τις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο των πωλήσεων.

Πιέσεις αντιμετωπίζουν το Τόκιο και η Βομβάη. Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,71%, στις 64.860,95 μονάδες, χάνοντας 463,34 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,52%, στις 24.186,83 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite σημειώνει άνοδο 0,16%, στις 3.722,20 μονάδες. Θετική είναι η εικόνα και στη Νότια Κορέα, όπου ο KOSPI καταγράφει κέρδη 0,63%, στις 5.703,58 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο βασικός δείκτης STI ενισχύεται κατά 0,36%, στις 5.434,98 μονάδες. Στον αντίποδα, ο ινδικός Sensex υποχωρεί κατά 0,23%, στις 74.555 μονάδες. Η διαφοροποιημένη πορεία των ασιατικών δεικτών αποτυπώνει την επιλεκτική διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου, καθώς οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι ανησυχίες των επενδυτών επικεντρώνονται πλέον στο κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσουν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη. Το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την άνοδο των εταιρικών πιστωτικών περιθωρίων, επιβαρύνει τις προοπτικές νέων επενδύσεων.

Το κλίμα είχε ήδη επιδεινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας κατέγραψε απώλειες 11,4%, ενώ η νοτιοκορεατική αγορά είχε βρεθεί αντιμέτωπη με ιδιαίτερα έντονες ρευστοποιήσεις.

Ενδεικτικό της νευρικότητας είναι ότι ο Nikkei είχε χάσει 5,4% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι απώλειες στη Νότια Κορέα είχαν ξεπεράσει το 14%.

Κίνα: Ανάπτυξη 4,5% και ανάσα στις αγορές

Μια θετική έκπληξη έρχεται από την κινεζική οικονομία, η οποία αναπτύχθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2026, έναντι 4,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η επίδοση ξεπέρασε την πρόβλεψη των οικονομολόγων για ανάπτυξη 4,4%, προσφέροντας κάποια στήριξη στο επενδυτικό κλίμα.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,5% τον Σεπτέμβριο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,1%. Παρά τα καλύτερα στοιχεία, οι πιέσεις στον τομέα των ακινήτων και η αδύναμη εγχώρια ζήτηση εξακολουθούν να προβληματίζουν τους αναλυτές.

Το κινεζικό γουάν ενισχύθηκε σε υψηλό περίπου 15 μηνών, καθώς οι αγορές αποτίμησαν θετικά τις ενδείξεις σταθεροποίησης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Γαλλία: Οι ταραχές πιέζουν το ευρώ – Συναγερμός για τα ομόλογα

Στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Γαλλία, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις βίαιες συγκρούσεις που σημειώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Η νέα κοινωνική αναταραχή έρχεται να προστεθεί στις ήδη αυξημένες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για τις αγορές.

Το ευρώ δέχεται πιέσεις και κινείται κοντά στα 1,12 δολάρια, έχοντας υποχωρήσει έως τα 1,1212 δολάρια, με απώλειες 0,2%, σύμφωνα με τις πρωινές ενδείξεις.

Ο Kieran Williams της InTouch Capital Markets επισημαίνει ότι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου μπορεί να επηρεαστεί το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα είναι η αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια παρατεταμένη περίοδος πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας θα μπορούσε να δυσκολέψει τη δημοσιονομική προσαρμογή και να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων των γαλλικών τίτλων.

Γαλλικά ομόλογα: Το 5% και το όριο των 150 μονάδων βάσης

Η Γαλλία έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των ανησυχιών για το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου είχε πλησιάσει το 4,9% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η διαφορά απόδοσης έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου είχε διευρυνθεί κοντά στις 140 μονάδες βάσης.

Το ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού, αν και παραμένει διαχειρίσιμη, ενδέχεται να ενισχύσει την ανάγκη για δημοσιονομική προσαρμογή.

Σύμφωνα με ανάλυση των FT, οι 150 μονάδες βάσης αποτελούν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο επίπεδο που παρακολουθούν παράγοντες της αγοράς, χωρίς πάντως να συνιστούν επίσημο όριο ενεργοποίησης κάποιας κρίσης.

Οι πιέσεις έχουν ήδη επηρεάσει και το γαλλικό χρηματιστήριο. Ο δείκτης CAC 40 εμφάνιζε πτώση περίπου 3% από την αρχή του έτους, έναντι κερδών 7% του ευρύτερου ευρωπαϊκού Stoxx 600, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σχετική υστέρηση από το 2010.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι παραμένουν οι τραπεζικοί όμιλοι, λόγω της σύνδεσής τους με την αγορά κρατικού χρέους, αλλά και οι εταιρείες ειδών πολυτελείας που επηρεάζονται από τη διεθνή οικονομική αβεβαιότητα.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων και το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα από συναλλαγές τίτλων σταθερού εισοδήματος το τρίτο τρίμηνο.

Η Société Générale εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μείωση 10% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων και συναλλάγματος, ενώ πτωτικές επιδόσεις προβλέπονται επίσης για την Deutsche Bank, την BNP Paribas και την UBS. Η επιδείνωση των γαλλικών δημοσιονομικών μεγεθών προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου, καθώς οι γαλλικές τράπεζες διατηρούν σημαντική έκθεση σε κρατικούς τίτλους της χώρας. Το ενδεχόμενο περαιτέρω ανόδου των αποδόσεων και διεύρυνσης των spreads ενισχύει τους φόβους για μετάδοση των πιέσεων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα εάν η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία παραταθεί.

Ευρωπαϊκά futures στο κόκκινο – Θετικό πρόσημο στη Wall Street

Η αβεβαιότητα γύρω από τη Γαλλία αποτυπώνεται και στα προθεσμιακά συμβόλαια των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, πριν από την έναρξη των κανονικών συνεδριάσεων.

Τα futures του Euro Stoxx 50 υποχωρούν κατά 0,4%, ενώ τα αντίστοιχα του γερμανικού DAX σημειώνουν πτώση 0,3%. Τα συμβόλαια του βρετανικού FTSE κινούνται χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η εικόνα είναι πιο θετική. Τα futures του S&P 500 ενισχύονται κατά 0,7%, ενώ εκείνα του Nasdaq κερδίζουν περίπου 1%.

Στήριξη παρέχει η πτώση του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών θα μπορούσε να περιορίσει μέρος των πληθωριστικών πιέσεων.

Πετρέλαιο: Βουτιά στο Brent παρά τις επιθέσεις σε Ρωσία και Μέση Ανατολή

Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο κινείται πτωτικά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές για αύξηση της προσφοράς ρωσικών καυσίμων, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τα νέα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Το Brent υποχωρεί κατά 1,7%, στα 107,95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI χάνει 0,8%, στα 100,62 δολάρια.

Χρυσός: Πάνω από τα 4.180 δολάρια – Στήριξη από τα ομόλογα

Σε αντίθετη κατεύθυνση από το πετρέλαιο κινείται ο χρυσός, ο οποίος ενισχύεται κατά 0,4%, στα 4.181 δολάρια ανά ουγκιά, καθώς η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων προσφέρει στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο.

Η πτώση του πετρελαίου περιορίζει μέρος των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μικρότερη πίεση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Πάντως, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τη στάση της Federal Reserve, ενόψει της επόμενης συνεδρίασής της, καθώς και τα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος αποτελεί βασικό μέτρο πληθωρισμού για την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CME FedWatch που επικαλείται το Reuters, η αγορά αποτιμά πιθανότητα 16% για αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο, ενώ οι προσδοκίες για τον Δεκέμβριο είναι σαφώς υψηλότερες.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στον χρυσό. Το ασήμι ενισχύεται κατά 0,9%, στα 57,54 δολάρια, η πλατίνα κατά 0,7%, στα 1.642,29 δολάρια και το παλλάδιο κατά 1,5%, στα 1.129,13 δολάρια ανά ουγκιά.

Αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,05% η απόδοση του 10ετούς

Οι αναταράξεις στις μετοχικές αγορές και η υποχώρηση των τιμών ενέργειας ενισχύουν τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου υποχωρεί κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στο 5,0525%, συνεχίζοντας την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων οκτώ και πλέον μηνών.

Η στροφή των επενδυτών προς τα ομόλογα υποδηλώνει αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στις μετοχές, ιδιαίτερα στον τεχνολογικό κλάδο, όπου τα υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων και οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν ολοένα μεγαλύτερο προβληματισμό.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη, καθώς η γαλλική δημοσιονομική αβεβαιότητα μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα, αυξάνοντας τις απαιτούμενες αποδόσεις των κρατικών τίτλων της χώρας.

Η εβδομάδα των αποτελεσμάτων και το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αγορές στρέφονται και στα αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για τη δυναμική της οικονομίας και των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η Meta, η Tesla, η Netflix, η Texas Instruments και η Lam Research.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs που επικαλείται το Reuters, πέντε από τους μεγαλύτερους ομίλους ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αυξήσουν τις συνολικές κεφαλαιουχικές τους δαπάνες περίπου στα 1,2 τρισ. δολάρια το επόμενο έτος.

Η αγορά θα αναζητήσει απαντήσεις στο κατά πόσο αυτές οι επενδύσεις μπορούν να μεταφραστούν σε αντίστοιχη αύξηση εσόδων και κερδών.

Οι προβλέψεις για τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν ισχυρές, με εκτιμώμενη αύξηση κερδών περίπου 30%, ωστόσο η μεγάλη εξάρτηση από τις τεχνολογικές εταιρείες αυξάνει την ευαισθησία των χρηματιστηρίων σε πιθανές απογοητεύσεις.

Τα τρία μέτωπα που θα κρίνουν τη συνέχεια των αγορών

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με τρεις διαφορετικές πηγές αβεβαιότητας που αλληλεπιδρούν στις διεθνείς αγορές.

Η πρώτη αφορά τη Γαλλία, όπου η κοινωνική και πολιτική ένταση προστίθεται στις πιέσεις του δημόσιου χρέους. Η δεύτερη εντοπίζεται στην ενέργεια, όπου η πιθανότητα αύξησης των ρωσικών εξαγωγών συγκρούεται με τους κινδύνους που δημιουργούν οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα. Η τρίτη αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πλέον απτές αποδείξεις ότι οι τεράστιες δαπάνες των εταιρειών θα αποδώσουν.

Η σημερινή εικόνα είναι ενδεικτική αυτής της σύγκρουσης: οι ασιατικές μετοχές υποχωρούν, τα ευρωπαϊκά futures κινούνται σε αρνητικό έδαφος, το ευρώ πιέζεται και το πετρέλαιο χάνει έδαφος, την ώρα που ο χρυσός και τα κρατικά ομόλογα ενισχύονται.

Το πρώτο κρίσιμο τεστ για την Ευρώπη θα είναι η αντίδραση των γαλλικών μετοχών και ομολόγων με την έναρξη των συναλλαγών, όταν θα φανεί εάν η νέα πολιτική αβεβαιότητα μεταφράζεται σε περαιτέρω διεύρυνση του γαλλικού spread και σε πρόσθετες πιέσεις στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.