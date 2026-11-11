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Με ισχυρά κέρδη στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, επιχειρώντας να ανακτήσουν τη δυναμική τους μετά τις νέες πιέσεις που δέχθηκαν οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street. Η υποχώρηση της Nvidia για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, διατηρούν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και την επόμενη κίνηση της Federal Reserve.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι αγορές της Σεούλ και του Τόκιο, ενώ μεικτή είναι η εικόνα στην Κίνα, με το χρηματιστήριο της Σαγκάης να καταγράφει κέρδη και το Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των ασιατικών δεικτών, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύεται κατά 2,60%, στις 5.375,36 μονάδες, ενώ ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία σημειώνει άνοδο 1,31%, στις 61.248,59 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχωρεί κατά 1,11%, στις 24.285,09 μονάδες, την ώρα που ο Shanghai Composite της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύεται κατά 0,46%, στις 3.680,64 μονάδες. Στην Ινδία, ο Sensex καταγράφει κέρδη 1,21%, στις 82.087,22 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times κινείται ανοδικά κατά 0,70%, στις 5.295,39 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του CNBC, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχυόταν κατά 0,23%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχωρούσε κατά 0,39%.

Η ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές καταγράφεται παρά τη χθεσινή επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η νέα πτώση της Nvidia και η επιτάχυνση του πληθωρισμού άσκησαν πιέσεις στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Wall Street: Η Nvidia οδήγησε ξανά τις τεχνολογικές μετοχές χαμηλότερα

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από τη διοίκηση της Nvidia.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε περισσότερο από 150 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,4% και ο τεχνολογικός Nasdaq Composite έχασε 0,7%.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε εκ νέου η Nvidia, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 5,5%, καθώς η υπόθεση που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, συνέχισε να επηρεάζει την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις από την αποκάλυψη εξωσυζυγικής σχέσης του Χουάνγκ με γυναίκα που, σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία.

Η νέα πτώση της μετοχής ήταν η δεύτερη διαδοχική και οδήγησε τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia περίπου στα 4,07 τρισ. δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαρτίου.

Η εξέλιξη επιβάρυνε συνολικά το κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν με μεγαλύτερη προσοχή τις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Πληθωρισμός: Στο 90% η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Πρόσθετες πιέσεις στις αμερικανικές μετοχές προκάλεσε η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Οκτώβριο, ο οποίος αυξήθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συγκεκριμένα, ο αμερικανικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 0,3%.

Τα στοιχεία ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρότερες από το επιθυμητό.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα ενισχύθηκε περίπου στο 90% μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Ο Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων παγκόσμιου σταθερού εισοδήματος της BlackRock, σημείωσε ότι, παρά την τεχνική αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υπάρχει, ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιθυμητά.

Όπως ανέφερε, η ανεπαρκής πρόοδος στην αποκλιμάκωση των τιμών αναμένεται να διατηρήσει τη Fed σε περιοριστική κατεύθυνση, με την αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο να αποτελεί το βασικό σενάριο τόσο της BlackRock όσο και της αγοράς.

«Το ερώτημα πλέον αφορά περισσότερο το μέγεθος της αύξησης», υπογράμμισε.

Στην ενίσχυση των προσδοκιών για αύξηση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας συνέβαλαν και οι δηλώσεις του διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος χαρακτήρισε πιθανή μια τέτοια κίνηση τον Δεκέμβριο.

CoreWeave και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αναζητώντας ενδείξεις για τη δυναμική της ζήτησης και την πορεία των μεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η CoreWeave, η οποία ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο έσοδα υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η επίδοση οδήγησε αρχικά τη μετοχή της εταιρείας, που δραστηριοποιείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους για εφαρμογές AI, σε ήπια άνοδο.

Τα αποτελέσματα της CoreWeave αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις έντονες διακυμάνσεις των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ανθεκτικότητα των επενδύσεων σε υπολογιστική ισχύ και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ανοδικά τα futures της Wall Street

Παρά τις απώλειες της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών κινούνται ανοδικά τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, υποδηλώνοντας προσπάθεια ανάκαμψης.

Τα futures του Dow Jones ενισχύονται κατά 92 μονάδες ή 0,18%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,6%.

Ισχυρότερη είναι η αντίδραση στα συμβόλαια του Nasdaq 100, τα οποία καταγράφουν κέρδη 1,43%, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν επιλεκτικά στις τεχνολογικές μετοχές.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική αγορά ομολόγων θα παραμείνει κλειστή την Τετάρτη, λόγω της Ημέρας των Βετεράνων (Veterans Day).