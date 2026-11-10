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Οι ισχυρότερες των αναμενομένων πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ πυροδότησαν νέο κύμα πωλήσεων στη Wall Street, με τις μετοχές και τα κρατικά ομόλογα να καταγράφουν απώλειες, καθώς ενισχύονται οι φόβοι ότι η Fed θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε πιο επιθετική αύξηση των επιτοκίων.

Το αρνητικό κλίμα επιδεινώθηκε από τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, οι οποίοι άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο όχι μόνο νέας αύξησης του κόστους δανεισμού τον Δεκέμβριο, αλλά και μιας μεγαλύτερης παρέμβασης, εφόσον ο πληθωρισμός εξακολουθήσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Έτσι, στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,30% στις 52.231 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση ύψους 0,38% στις 7.520 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,74% και τις 25.065 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου, τα οποία ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, ο γενικός CPI αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου 0,6% τον Σεπτέμβριο και εκτιμήσεων των οικονομολόγων για αύξηση 0,3%. Αντίστοιχα, ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε κατά 0,3%, παραμένοντας στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα, αλλά ξεπερνώντας τις προβλέψεις για άνοδο 0,2%.

Οι νέες μετρήσεις ήρθαν λίγες ημέρες μετά την ιδιαίτερα ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στη Fed να συνεχίσει τη νομισματική σύσφιγξη.

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα προχώρησε τον Σεπτέμβριο στην πρώτη αύξηση επιτοκίων έπειτα από τρία χρόνια, διατηρώντας τα αμετάβλητα στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Πέρα από τα στοιχεία πληθωρισμού, οι δηλώσεις του διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ήρθαν να συμπληρώσουν τη γενική εντύπωση πως η αύξηση επιτοκίων το Δεκέμβριο είναι σχεδόν δεδομένη.

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι θα ενέκρινε την άνοδο των επιτοκίων ακόμη και εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, ενώ τάραξε περαιτέρω την αγορά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης παρέμβασης κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις αποδεικνύονταν εντονότερες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, η οποία τάχθηκε υπέρ τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεων κατά 25 μονάδες βάσης, επισημαίνοντας ότι ίσως χρειαστεί να πραγματοποιηθούν με ταχύτερο ρυθμό από εκείνον που ακολούθησε το συμβούλιο το φθινόπωρο.

Πλέον, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού (PPI), τα οποία θα δημοσιευτούν την Παρασκευή, καθώς και στον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη Fed, αργότερα μέσα στον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση τα νέα δεδομένα έβαλαν… φωτιά στις αγορές χρήματος με τους traders να προεξοφλούν πιθανότητα άνω του 90% πως το Δεκέμβριο θα αποφασιστεί περαιτέρω νομισματική σύσφιγξη.

Ο αντίκτυπος της διαπίστωσης αυτής στις αγορές ομολόγων ήταν άμεσος όσο και έντονος. Το sell-off στους κρατικούς τίτλους και κυρίως στα ομόλογα βραχυπρόθεσμης διάρκειας εκτίναξε σε πολυετή υψηλά τις αποδόσεις.

Η απόδοση του 2ετούς έκανε άλμα κατά 18 μονάδες βάσης στο 4,731% (ενδοσυνεδριακά είχε προσθέσει έως και 21 μονάδες), που ήταν η χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Αντιστοίχως, το 10ετές ενισχύθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, περνώντας πρόσκαιρα και το ψυχολογικό φράγμα του 5%.

«Η Fed θα μπορούσε να προχωρήσει σε έναν πιο επιθετικό κύκλο νομισματικής σύσφιγξης, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να καταγράφει ισχυρές μετρήσεις», επεσήμανε η Λίντσεϊ Ρόσνερ της Goldman Sachs Asset Management.

Όπως εξήγησε, η αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο αποτελεί πλέον το βασικό σενάριο της εταιρείας, παρά την ευρύτερη αναταραχή που προκαλούν οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. «Ο επίμονος πληθωρισμός σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων και το 2027», επεσήμανε.

Ανάλογη ήταν η εκτίμηση και του Ρικ Ρίντερ της BlackRock, ο οποίος υποστήριξε ότι το βασικό ερώτημα για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι πλέον εάν θα αυξηθούν τα επιτόκια, αλλά το μέγεθος της παρέμβασης.

«Μια αύξηση των επιτοκίων της Fed τον Δεκέμβριο φαίνεται πλέον εξαιρετικά πιθανή. Το ερώτημα είναι περισσότερο εάν θα πρόκειται για αύξηση κατά 25 ή κατά 50 μονάδες βάσης», εξήγησε.

Στο εταιρικό μέτωπο, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι υψηλές αποτιμήσεις και οι αυξανόμενες κεφαλαιακές ανάγκες δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα.

H Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude, ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία προώθησης της πολυαναμενόμενης εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Η κίνηση δίνει στην εταιρεία την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό της ως ελκυστική επενδυτική επιλογή, παρά την αναταραχή που επικρατεί στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε, η εταιρεία ΑΙ επιδιώκει να αντλήσει έως 64,4 δισ. δολάρια, με το ενδεικτικό εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται μεταξύ 70 και 78 δολαρίων. Στόχος της δε, είναι η αποτίμηση της να κυμανθεί στα 1,4 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα στη Nvidia, τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανέθεσαν στη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz να συνδράμει στην έρευνα για την εξωσυζυγική σχέση του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. Όμως, η πιθανότητα το ΔΣ να αναγκαστεί να απομακρύνει τον Χουάνγκ από το τιμόνι της εταιρείας που συνίδρυσε έχει ταράξει την αγορά που ανησυχεί εύλογα για τις συνέπειες, όχι μόνο για την ίδια την Nvidia, αλλά για τον κλάδο συνολικά και άρα την Wall Street.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μετοχή της Nvidia βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση υποχωρώντας κοντά στο 6%, μετά τις απώλειες άνω του 4% τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει πως η σωρευτική πτώση του τίτλου στο διήμερο ξεπερνά το 10%, οδηγώντας σε απώλεια χρηματιστηριακής αξίας που προσεγγίζει το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια!

Την ανησυχία της αγοράς ενίσχυσε δε, η προειδοποίηση του έγκριτου αναλυτή του τεχνολογικού κλάδου, Νταν Άιβς, ότι ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να μειώσει την αποτίμηση της Nvidia κατά 25% έως 30%, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου του στην τεχνολογική κυριαρχία και τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας.

Συνολικά ο τεχνολογικός κλάδος έγινε στόχος ρευστοποιήσεων, από την Microsoft και την Apple έως την Micron Technology και την CoreWeave, που μάλιστα θα ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Στις χαμένες, επίσης, η GE Vernova μετά την ανακοίνωση της SoftBank για επιβάρυνση 3,7 δισ. δολαρίων που συνδέεται με την αναθεώρηση σχεδίων προμήθειας εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, αλλά και ο κατασκευαστικός κλάδος (με οδηγό τις Lennar και D.R. Horton) καθώς η εκτίμηση για υψηλότερα επιτόκια σημαίνει επιβάρυνση των στεγαστικών δανείων και άρα επιβράδυνση της ζήτησης κατοικιών.

Στον αντίποδα, η Take-Two Interactive ξεχώρισε με άνοδο άνω του 8%, λόγω ισχυρών εταιρικών επιδόσεων, αλλά και η Twilio εμφανίζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου.

Κόντρα στις πιέσεις του τεχνολογικού κλάδου κινήθηκε και η AMD, συνεχίζοντας να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον μετά την πρόσφατη αναβάθμισή της από την Oppenheimer, η οποία επικαλέστηκε την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.