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Με ισχυρά κέρδη στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία, αλλά και απώλειες σε άλλες μεγάλες αγορές της περιοχής, ξεκίνησε η εβδομάδα στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών μετά τις έντονες πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), καθώς και οι ανησυχίες ότι οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερους περιορισμούς για την κατασκευή data centers και την ανάπτυξη ενεργοβόρων τεχνολογικών υποδομών.

Την ισχυρότερη άνοδο κατέγραφε η Ταϊβάν, με τον δείκτη Taiwan Weighted να ενισχύεται σχεδόν 6%, χάρη στην ανάκαμψη σημαντικών τεχνολογικών εταιρειών, όπως η TSMC και η Hon Hai Precision Industry (Foxconn).

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωνε άνοδο 2,56%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχυόταν κατά 3,06%, με τις τραπεζικές μετοχές και τις εταιρείες κυκλικών καταναλωτικών αγαθών να πρωταγωνιστούν.

O Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται κατά 0,11%, στις 24.509,37 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite με κέρδη 0,31%, στις 3.660,38 μονάδες. Αντίθετα, ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχωρούσε κατά 0,81%, στις 5.018,85 μονάδες, ο Sensex της Ινδίας κατέγραφε απώλειες 0,36%, στις 80.706,55 μονάδες, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωνε πτώση 2,21%, στις 5.179,17 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, παρά τις πιέσεις που δέχονταν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες κινούνταν ανοδικά. Η Samsung Electronics ενισχυόταν κατά 1,06% και η SK Hynix κατά 1,68%.

Ο δείκτης Kosdaq, που περιλαμβάνει κυρίως μετοχές μικρότερης κεφαλαιοποίησης, κατέγραφε οριακή πτώση 0,1% προς το τέλος της συνεδρίασης.

Στην Κίνα, ο CSI 300 σημείωνε άνοδο 0,13%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχυόταν κατά 0,1%.

Κίνα: Στο μικροσκόπιο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Οι επενδυτές στις ασιατικές αγορές αξιολογούν παράλληλα τα τελευταία στοιχεία για την πορεία των τιμών στην Κίνα.

Τον Οκτώβριο, ο δείκτης τιμών παραγωγού διαμορφώθηκε στο 5,7%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, ενώ ο πληθωρισμός καταναλωτή ανήλθε στο 0,7%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Τα στοιχεία προστίθενται στους παράγοντες που παρακολουθούν οι επενδυτές, καθώς επιχειρούν να εκτιμήσουν τις προοπτικές της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Wall Street: Ανοδικά τα futures με το βλέμμα στις τεχνολογικές μετοχές

Θετικό ήταν το κλίμα και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών δεικτών της Wall Street, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου.

Τα futures του S&P 500 ενισχύονταν κατά 0,42%, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 σημείωναν άνοδο 0,18%. Τα συμβόλαια που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average κατέγραφαν κέρδη 375 μονάδων ή 0,73%.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής είχε προσφέρει μερική ανακούφιση στις αμερικανικές αγορές μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων της Πέμπτης, το οποίο είχε πλήξει κυρίως τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Nasdaq Composite ανέκαμψε κατά 1,09%, κλείνοντας στις 24.579,42 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,31%, στις 7.376,86 μονάδες.

Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 237,33 μονάδες ή 0,46%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 51.285,73 μονάδες.

Data centers: Οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ εντείνουν την αβεβαιότητα

Παρά την ανάκαμψη της Παρασκευής, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό μετά τη δημοσιοποίηση ισχυρότερων από τις αναμενόμενες στοιχείων για την αμερικανική αγορά εργασίας.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η ισχυρή επίδοση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να υιοθετηθούν αυστηρότεροι κανονισμοί για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων.

Οι πιθανοί περιορισμοί αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, το κόστος ανάπτυξης των υποδομών και τις διαδικασίες κατασκευής data centers, δημιουργώντας ερωτήματα για τον ρυθμό επέκτασης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανησυχία αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν ήδη εάν οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Nvidia: Νέος παράγοντας αβεβαιότητας για την αγορά της AI

Στο επίκεντρο του τεχνολογικού κλάδου βρίσκεται επίσης η Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Κυριακής ότι το διοικητικό συμβούλιό της ξεκινά έρευνα για τη σχέση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ με επιχειρηματία την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σε συναλλαγές στην πλατφόρμα Hyperliquid, χρηματοοικονομικό προϊόν που παρακολουθεί την πορεία της μετοχής της Nvidia κατέγραφε πτώση 2% σε διάστημα 24 ωρών.

Η υπόθεση προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στον κλάδο των ημιαγωγών, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο των πρόσφατων διακυμάνσεων των διεθνών χρηματιστηρίων.

Οι ιδιώτες επενδυτές και οι μαζικές ρευστοποιήσεις

Η Λιζ Αν Σόντερς, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής του Schwab Center for Financial Research, επισήμανε ότι οι δείκτες Nasdaq και Nasdaq 100 βρίσκονται σε τεχνικά υπερπουλημένα επίπεδα, έπειτα από τη σημαντική μείωση της ανάληψης κινδύνου από τους επενδυτές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Vanda Research, την Πέμπτη καταγράφηκε η μεγαλύτερη ημερήσια πώληση μετοχών από ιδιώτες επενδυτές από την περίοδο της πανδημίας.

Η Σόντερς υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, οι μικροεπενδυτές δεν έσπευσαν αυτή τη φορά να εκμεταλλευτούν την πτώση των τιμών.

«Οι ιδιώτες επενδυτές δεν έχουν εμφανιστεί ως αγοραστές στις πτώσεις, όπως συνέβαινε στο παρελθόν», δήλωσε την Παρασκευή στο CNBC.

Όπως εξήγησε, οι καθαρές πωλήσεις ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και δεν είναι ακόμη σαφές εάν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των ρευστοποιήσεων ή εάν οι ιδιώτες επενδυτές θα επιστρέψουν στην αγορά.

Κατά την ίδια, το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι οι πιθανές αναθεωρήσεις των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και των εκτιμήσεών τους για τα μελλοντικά περιθώρια κέρδους.

Εταιρικά αποτελέσματα και πληθωρισμός στο επίκεντρο

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων μεγάλων εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται τα αποτελέσματα των CoreWeave, Cisco και Applied Materials, τα οποία θα προσφέρουν ενδείξεις για τη ζήτηση τεχνολογικού εξοπλισμού, την πορεία των επενδύσεων σε υποδομές AI και τις προοπτικές κερδοφορίας του κλάδου.

Παράλληλα, οι αγορές αναμένουν την ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την Τρίτη και του δείκτη τιμών παραγωγού την Παρασκευή, αναζητώντας ενδείξεις για τις επόμενες αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Για σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τα αποθέματα χονδρικής του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, ανακοινώσεις αναμένονται μεταξύ άλλων, από τις Take-Two Interactive Software, Occidental Petroleum, KKR, Constellation Energy και Skydance.

Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν νέο τεστ για τις αγορές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η πρόσφατη ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών σηματοδοτεί ουσιαστική αλλαγή τάσης ή αποτελεί προσωρινή αντίδραση μετά τις ισχυρές ρευστοποιήσεις.