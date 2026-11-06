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Ισχυρή αντίδραση κατέγραψαν την Παρασκευή οι τεχνολογικές μετοχές της Wall Street αποφέροντας κέρδη στον S&P 500 και κυρίως στον Nasdaq, μία ημέρα μετά το ιστορικό ξεπούλημα των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάντως, ο Dow Jones δεν μπόρεσε να ακολουθήσει, επηρεασμένος από τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις πως η Fed θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 7.376 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε σημαντική άνοδο ύψους 1,09% φτάνοντας τις 24.579μονάδες. Αντιθέτως, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,46% στις 51.285 μονάδες

Το κύμα ρευστοποιήσεων είχε πυροδοτηθεί από τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η νέα πολιτική πραγματικότητα θα μπορούσε να ανακόψει την ανάπτυξη του ανερχόμενου τεχνολογικού κλάδου.

Παράλληλα, οι αγορές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα απροσδόκητα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση τον Οκτώβριο, τα οποία ξεπέρασαν κατά πολύ τις προβλέψεις των οικονομολόγων, ενώ αναθεωρήθηκαν ανοδικά και τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 165.000 τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας θεαματικά τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 65.000 θέσεις.

Παράλληλα, τα στοιχεία για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά συνολικά 84.000 θέσεις εργασίας, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1% από 4,2% τον Σεπτέμβριο.

«Παρότι η ισχυρή απασχόληση αποτελεί θετική εξέλιξη για τις δαπάνες των νοικοκυριών και την εταιρική κερδοφορία, προσφέρει επίσης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα μεγαλύτερα περιθώρια να αυξήσει τα επιτόκια, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός», σχολίασε η Λάλε Ακονέρ της eToro.

Πραγματικά, με τον πληθωρισμό να παραμένει σημαντικά υψηλότερα από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed, η εξαιρετικά ισχυρή έκθεση υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα.

Θεωρητικά, αυτό προσφέρει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα μεγαλύτερα περιθώρια να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετες πιέσεις στη Wall Street.

Η Fed είχε αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, με τους αξιωματούχους της να επισημαίνουν ότι η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων πιθανότατα θα απαιτούσε περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, η πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου αυξήθηκε σχεδόν στο 79% μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, από περίπου 73% προηγουμένως.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις κρίσιμες ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας για τον πληθωρισμό και συγκεκριμένα για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) και τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), που αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για τις επόμενες αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

«Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς έχει τη στήριξη της αγοράς εργασίας για να αυξήσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο. Ήδη ακούμε αρκετά μέλη της Επιτροπής να υποστηρίζουν ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι υψηλότερα εάν δεν υπάρξει βελτίωση στον πληθωρισμό», τόνισε ο Τζέφρι Ρόουτς, επικεφαλής οικονομολόγος της LPL Financial.

«Προς το παρόν, η προσοχή θα στραφεί στα επερχόμενα στοιχεία του CPI, αλλά και στις προοπτικές των πωλήσεων κατά την εορταστική περίοδο. Παρότι οι καταναλωτές αντλούν χρήματα από τις αποταμιεύσεις τους για να διατηρήσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες, αναμένουμε μια υγιή περίοδο λιανικών πωλήσεων καθώς πλησιάζουμε στο νέο έτος», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία επηρέασαν άμεσα την αγορά ομολόγων ωθώντας ανοδικά τις αποδόσεις. Το 10ετές ανέβηκε στο 4,859% και το 30ετές στο 5,262%.

Αντιστοίχως, η αντίδραση των μετοχών ήταν σαφώς πιο συγκρατημένη, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών παρέμεινε κυρίως επικεντρωμένο στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και κυρίως τους ημιαγωγών, τους νέους παρόχους υπολογιστικών υποδομών cloud και τους διαχειριστές κέντρων δεδομένων.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι που είχαν δεχθεί τα ισχυρότερα πλήγματα κατά την κατάρρευση της Πέμπτης, οδηγώντας τον Nasdaq στο -5,5% και τη χειρότερη συνεδρίαση από τον Απρίλιο του 2025, ανέκαμψαν επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος. Ωστόσο έχουν πολύ ακόμη δρόμο να διανύσουν για να καλύψουν τη χθεσινή… χασούρα, από την οποία εξαϋλώθηκαν σχεδόν 2,5 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης κυρίως από τις τεχνολογικές.

Ο Philadelphia Semiconductor Index, ένας από τους βασικότερους δείκτες παρακολούθησης των μετοχών ημιαγωγών, ανέβηκε πάνω από 4%, μετά την κατάρρευση του κατά πάνω από 12% την προηγούμενη ημέρα.

Ενδεικτικά η Nvidia σημείωσε άνοδο άνω του 3%, ενώ οι AMD και Intel κέρδισαν 10% και 8% αντίστοιχα.

Στον κλάδο των νέων παρόχων υπηρεσιών cloud, η CoreWeave πρόσθεσε 6%, η Nebius περίπου 8% και η IREN πάνω από 18%.

Πάντως, η δυναμική επιστροφή των τεχνολογικών μετοχών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ανησυχίες των επενδυτών έχουν υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Φαουάντ Ραζακζάντα, της Stonex Trading και της Forex.com, η σημερινή άνοδος μοιάζει περισσότερο με αποτέλεσμα του κλεισίματος ανοικτών θέσεων πώλησης (short covering) και της αναζήτησης ευκαιριών σε χαμηλότερες τιμές, παρά με μια αποφασιστική αλλαγή του επενδυτικού κλίματος.

«Οι φόβοι για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και οι αμφιβολίες για τις δαπάνες στην AI, εξακολουθούν να βαραίνουν τον κλάδο», επισήμανε, υιοθετώντας επιφυλακτική στάση για την πορεία των μετοχών του κλάδου.

Από την άλλη πλευρά μια διαφορετική, πιο αισιόδοξη οπτική υιοθέτησε η Goldman Sachs, εκτιμώντας σε σημείωμα της πως η ισχυρή διόρθωση αφήνει περιθώρια για ισχυρή ανάκαμψη σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

«Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των αναγκαστικών πωλήσεων», ανέφεραν σε σημείωμά τους χρηματιστές της Goldman Sachs. «Αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο για να σπεύσει κανείς να αναλάβει ξανά επενδυτικό κίνδυνο, αλλά γίνεται ολοένα δυσκολότερο να αγνοήσει τις πιθανές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν μετά την υποχώρηση των πιέσεων», πρόσθεσαν στην ανάλυση τους.

Εκτός τεχνολογικού τομέα, ανάμεσα στις μετοχές που ξεχώρισαν ήταν η Airbnb με άλμα 12%, καθώς ο κολοσσός των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανακοίνωσε τον ταχύτερο τριμηνιαίο ρυθμό αύξησης εσόδων των τελευταίων τριών και πλέον ετών, χάρη στην ανθεκτική ταξιδιωτική ζήτηση, την αύξηση των κρατήσεων και τη βελτίωση των τιμών. Παράλληλα η εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα έσοδα στο σύνολο της χρονιάς, αναμένοντας πλέον ετήσια αύξηση στα υψηλά επίπεδα της ζώνης 10%–19%.

Αξιοσημείωτη ήταν η ανάκαμψη και στα «χαρτιά» του Έλον Μασκ, την SpaceX και την Tesla μετά τις ισχυρές απώλειες που κατέγραψαν επί δύο σερί συνεδριάσεις, λόγω του διασύνδεσης του μεγιστάνα με τους ηττημένους Ρεπουμπλικάνους, αλλά και την εξάρτηση των επιχειρήσεων από συμβάσεις με το Δημόσιο. Πάντως, ειδικά για την Tesla οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην απόφαση της να διακόψει την παραγωγή του Cybertruck στο Τέξας την επόμενη χρονιά, λόγω των χαμηλών πωλήσεων του οχήματος.

Στον αντίποδα, η DraftKings βυθίστηκε κατά περίπου 20%, μετά τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν και οι εταιρείες του κλάδου υγείας AMN Healthcare και Artivion στον απόηχο των δικών τους οικονομικών ανακοινώσεων.

Επίσης βαρίδι ειδικά για τον Dow Jones στάθηκαν οι μετοχές του λιανεμπορίου και των καταναλωτικών αγαθών, που κινήθηκαν αντίθετα από την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου. Ανάμεσα τους η Walmart και η Home Depot, αλλά και οι Nike και McDonald’s.