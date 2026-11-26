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Η AXIA Ventures Group («AXIA»), μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) ύψους €300 εκατ. της METKA Group («METKA» ή η «Εταιρεία») στο Euronext Athens, με τον ρόλο του Senior Joint Bookrunner στη Θεσμική Προσφορά και του Joint Coordinator στη Δημόσια Προσφορά.

Η METKA αποτελεί μία από τις κορυφαίες ολοκληρωμένες πλατφόρμες υποδομών στην Ελλάδα και είναι θυγατρική της METLEN. Με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς: τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και τη διαχείριση εγκαταστάσεων (facility management). Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, επιχειρησιακή αριστεία και χρηματοοικονομική ισχύ, η METKA βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για επενδύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη στήριξη της διεθνούς παρουσίας, της μακράς βιομηχανικής παράδοσης και της θεσμικής ισχύος της METLEN.

Η συναλλαγή διαρθρώθηκε ως Συνδυασμένη Προσφορά νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών, η οποία περιλάμβανε Δημόσια Προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και Θεσμική Προσφορά σε επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας. Στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς διατέθηκαν 30 εκατ. κοινές μετοχές, εκ των οποίων 25 εκατ. νέες μετοχές και 5 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που προσφέρθηκαν από τη METLEN, με τελική τιμή διάθεσης €10,00 ανά μετοχή. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανήλθε σε €300 εκατ., εκ των οποίων €250 εκατ. αφορούν την άντληση νέων κεφαλαίων και €50 εκατ. την πώληση υφιστάμενων μετοχών, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας μετά την προσφορά σε περίπου €1,25 δισ. Στη Δημόσια Προσφορά κατανεμήθηκε το 66,7% των προσφερόμενων μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 33,3% κατανεμήθηκε στη Θεσμική Προσφορά.

Το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων και τα ψηφιακά κανάλια της Alpha Bank διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη Δημόσια Προσφορά, διευκολύνοντας την ευρεία συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από όλη τη χώρα

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη METKA Group και την επόμενη φάση ανάπτυξής της. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης νέων μετοχών θα υποστηρίξουν το στρατηγικό επενδυτικό πρόγραμμα της METKA, το οποίο περιλαμβάνει υφιστάμενες επενδυτικές δεσμεύσεις σε ήδη εξασφαλισμένα έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών στους τομείς των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και λοιπών έργων υποδομών. Παράλληλα, η Εταιρεία στοχεύει στην αξιοποίηση επιλεγμένων ευκαιριών σε συναφείς τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ακινήτων, καθώς και στην περαιτέρω επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Αλέξανδρος Αργυρός, Managing Director και Co-Head of Investment Banking της AXIA Ventures Group, μέλους του Ομίλου Alpha Bank, δήλωσε: «Η επιτυχημένη Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, αναδεικνύει ότι η ισχυρή επιχειρηματική βάση, η σαφής αναπτυξιακή στρατηγική και η ικανή διοίκηση μίας επιχείρησης εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίξαμε τη METKA και τη METLEN σε αυτή τη σημαντική συναλλαγή. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία μας στην επενδυτική τραπεζική με τις δυνατότητες της Alpha Bank στον τομέα του Wholesale Banking και την εμβέλεια του δικτύου καταστημάτων της, είμαστε σε θέση να υποστηρίζουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τους πελάτες μας στη διαμόρφωση και υλοποίηση των στρατηγικών τους επιδιώξεων, στην πρόσβαση σε κεφάλαια και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.»