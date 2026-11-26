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Ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή ανοίγει σήμερα η ΜΕΤΚΑ, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή της από το χρηματιστηριακό ταμπλό, τον Ιούλιο του 2017.

Η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου METLEN επιστρέφει στην ελληνική κεφαλαιαγορά με διευρυμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα και φιλόδοξες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών, των παραχωρήσεων και των έργων δικτύων.

Το ισχυρό ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας αποτυπώθηκε στη δημόσια προσφορά, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερο από δύο φορές, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή και την αρχική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ανέρχεται σε περίπου 1,25 δισ. ευρώ.

Κατά τη σημερινή τελετή έναρξης της διαπραγμάτευσης, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπογράμμισαν τον ιστορικό συμβολισμό της επιστροφής της ΜΕΤΚΑ, επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή της αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να στηρίζει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, να κινητοποιεί εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων.

Το μήνυμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, χαρακτήρισε την εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ έμπρακτο μήνυμα των δυνατοτήτων της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, ακόμη και σε περιόδους δυσμενών διεθνών συνθηκών.

Όπως επισήμανε, η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια για την υλοποίηση φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.

Η Βασιλική Λαζαράκου τόνισε ότι στόχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η ανάπτυξη μιας αγοράς που προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερες χρηματοδοτικές δυνατότητες και στους επενδυτές περισσότερες επιλογές, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια, την ορθή πληροφόρηση και την προστασία των συμφερόντων τους.

Η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστηριακό ταμπλό αποτελεί ένα νέο ορόσημο τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά, ενισχύοντας την παρουσία του κατασκευαστικού κλάδου στο Χρηματιστήριο σε μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών στον τομέα των υποδομών.