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Με συνολικά μικτά έσοδα 300 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά και τιμή διάθεσης στα 10 ευρώ ανά μετοχή, η ΜΕΤΚΑ κάνει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου το ντεμπούτο της στο Euronext Athens, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής στον τομέα των υποδομών.

Όπως γνωστοποίησε η εταιρεία με χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, από τα 300 εκατ. ευρώ της συνδυασμένης προσφοράς, τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ στην πώληση υφιστάμενων μετοχών από τον πωλητή μέτοχο. Μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, τα καθαρά έσοδα για τη ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκαν σε 231,05 εκατ. ευρώ.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων, μεταξύ των οποίων ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και των υποδομών, με ορίζοντα το 2030.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης εισάγονται προς διαπραγμάτευση συνολικά 125.236.000 μετοχές, με κωδικό «METK» και τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αρχική χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 1,25 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΜΕΤΚΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα συνολικά έσοδα που αντλήθηκαν από i) την προσφορά 25.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν από την Εταιρεία δυνάμει της από 16 Νοεμβρίου 2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά μετρητών και κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης του υφιστάμενου μετόχου (η «Αύξηση»), και ii)

την πώληση 5.000.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών από τον Πωλητή Μέτοχο (οι «Προσφερόμενες Υφιστάμενες Μετοχές» και, από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών, ανέρχονται συνολικά σε €300.000.000. Τα έσοδα που αντλήθηκαν από την Εταιρεία

από την προσφορά των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €250.000.000. Τα έσοδα που αντλήθηκαν από τον Πωλητή Μέτοχο από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, πριν από την αφαίρεση των σχετικών εξόδων, ανέρχονται σε €50.000.000. Η Εταιρεία δεν έλαβε κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, τα οποία έλαβε ο Πωλητής Μέτοχος.

Η Συνδυασμένη Προσφορά απέφερε συνολικά μικτά έσοδα €300.000.000, αποτελούμενα από (i) μικτά έσοδα €250.000.000 για την Εταιρεία από την έκδοση 25.000.000 Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Αύξησης και (ii) μικτά έσοδα €50.000.000 για τον Πωλητή Μέτοχο από την πώληση 5.000.000 Προσφερόμενων Υφιστάμενων Μετοχών, σε κάθε περίπτωση υπολογιζόμενα με βάση την τιμή διάθεσης

των €10,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») και πριν από την αφαίρεση των δαπανών που αναλογούν στο αντίστοιχο μέρος. Οι συνολικές δαπάνες της Εταιρείας σε σχέση με τη Συνδυασμένη Προσφορά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου εφαρμόζεται) ανήλθαν σε περίπου €18,95 εκατομμύρια. Κατά συνέπεια, τα συνολικά καθαρά έσοδα που έλαβε η Εταιρεία από τη Συνδυασμένη Προσφορά, μετά την αφαίρεση των εν λόγω δαπανών, ανήλθαν σε περίπου €231,05 εκατομμύρια (τα «Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα»).

Τα Καθαρά Αντληθέντα Έσοδα θα διατεθούν από την Εταιρεία σύμφωνα με την ενότητα «3A. ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του Ενημερωτικού Δελτίου και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για να συμβάλουν στη χρηματοδότηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ομίλου (όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο):

α) έως €84 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 2026–2029 για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επενδυτικών δεσμεύσεων του Ομίλου σε κατοχυρωμένα έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του έργου των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) (όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.4.2 «Επενδύσεις σε Εξέλιξη και Επενδύσεις με Σταθερές Δεσμεύσεις» του Ενημερωτικού Δελτίου), και

β) έως €166 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 2027–2030 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε πρόσθετα έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων και άλλες ευκαιρίες στον χώρο των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων μεταφορών, περιβάλλοντος, ύδρευσης και άρδευσης και κοινωνικών υποδομών (όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.2.1 «Η Στρατηγική μας: Αξιοποίηση των Σημαντικών Επενδυτικών Ευκαιριών στον Τομέα των Υποδομών στα Χαρτοφυλάκια Κατασκευαστικών Έργων και Έργων ΣΔΙΤ για την Προώθηση της Επόμενης Φάσης Ανάπτυξής μας» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Οι ανωτέρω επενδύσεις δύνανται να πραγματοποιηθούν άμεσα από την Εταιρεία ή έμμεσα μέσω των θυγατρικών της ή άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή άλλες εταιρείες του Ομίλου.

Εφόσον η σχετική επένδυση πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής, αυτή θα υλοποιηθεί μέσω εισφοράς μετρητών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής, με την Εταιρεία να χρησιμοποιεί μέρος των καθαρών εσόδων της από την έκδοση και πώληση των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς για την κάλυψη των σχετικών μετοχών, ή μέσω δανείων μειωμένης

εξασφάλισης από μέτοχο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, δεν έχουν συναφθεί νομικά δεσμευτικές συμφωνίες για τις συγκεκριμένες επενδύσεις που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο β), ούτε έχουν ληφθεί από τα

αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας αποφάσεις που εγκρίνουν τη διάθεση των εσόδων σε συγκεκριμένη επένδυση. Σε περίπτωση που οι συνολικές επενδύσεις υπερβούν τα συνολικά καθαρά έσοδα, ο Όμιλος θα καλύψει τη διαφορά με ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό.

Η Εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει τις ταμειακές της ροές με τα καθαρά έσοδα που θα λάβει από την έκδοση και πώληση των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς, ενισχύοντας έτσι τη χρηματοοικονομική της δυνατότητα να υλοποιήσει τη στρατηγική επενδύσεων και ανάπτυξής της στον τομέα των υποδομών. Τα έσοδα θα στηρίξουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της δραστηριοποίησής της στον τομέα των υποδομών, παρέχοντας στην Εταιρεία τη δυνατότητα να επιδιώξει νέες επενδυτικές ευκαιρίες, να αξιοποιήσει περαιτέρω το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων της και να επεκτείνει επιλεκτικά την παρουσία της σε συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και γεωγραφικές αγορές. Τα έσοδα αναμένεται επίσης να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας κατά την επιδίωξη των ευκαιριών αυτών, υποστηρίζοντας παράλληλα την έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών της δεσμεύσεων.

ύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3 του Κανονισμού της Euronext Athens, καθώς και τις αποφάσεις 8/754/14.04.2016 και 10Α/1038/30.10.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως ισχύουν, η Εταιρεία θα ενημερώνει την Euronext Athens και την Ε.Κ. σχετικά με τη χρήση των εσόδων από την προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, η Εταιρεία

αναλαμβάνει την υποχρέωση, για οποιαδήποτε μεταβολή στη χρήση των Καθαρών Αντληθέντων Εσόδων, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και να ενημερώνει τους επενδυτές, την Ε.Κ. και την Euronext Athens, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

Η ενημέρωση των επενδυτών σχετικά με τη χρήση των Καθαρών Αντληθέντων Εσόδων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της Euronext Athens και της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens, κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Νοεμβρίου 2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών στη

Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Οι Κοινές Μετοχές τηρούνται σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιών που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, όπως δηλώθηκαν από κάθε δικαιούχο στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η πίστωση των Κοινών Μετοχών, ήτοι 125.236.000 κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25 Νοεμβρίου 2026.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ 125.236.000 ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EURONEXT ATHENS

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «METK». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας είναι €10 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.